Happy Nation EA
- Asesores Expertos
- Andrijana Radojevic
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Precio: 99 dólares
¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración.
HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados de adaptación al mercado.
Ofrece una reducción ultrabaja (1-5%), ciclos comerciales rápidos (≈90% cerrado en 24 horas) y un estricto control de la exposición a través de horas máximas de retención específicas del par.
Probado desde 2022 con una calidad de modelado de ticks del 99,9% y diseñado específicamente para las últimas condiciones del mercado, no para el comportamiento obsoleto anterior a 2020.
El depósito mínimo es de sólo $ 100, funciona en todos los tamaños de lote, y las actualizaciones se proporcionan con regularidad para garantizar la estabilidad a largo plazo.
-Depósito Mínimo: $100 ( Personalmente uso un mínimo de $500 porque opero con todos los pares!)
- Timeframe: M30
- Pares soportados: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
- Tipo de Estrategia: 1 estrategia comercial + Smart Controlled Grid con Max Holding Time
- Tamaño de Lote: Funciona con todos los lotes (0,01+)
-Apalancamiento: 1:30 mínimo
💠 Ciclo: 90% de las operaciones se cierran en <24h
🏆 ¡FIRME A LA PROPIEDAD!
Totalmente compatible con cuentas ECN/RAW spread.
Lo he usado y probado en brokers : IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial..
El EA recibirá futuras actualizaciones para adaptarse a cualquier nuevo cambio estructural en el ecosistema del mercado del dólar australiano.
VISIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA
FILTROS CLAVE Y PROTECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
Detección de señales
-
Sensibilidad a las señales: Umbral de activación ajustable para condiciones de volatilidad
-
Confirmación de entrada: Doble lógica de confirmación ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )
-
Alineación de tendencias: Filtro de tendencia personalizable ( TrendPeriod )
Momento y volatilidad
-
Picos de impulso: Detector de picos propietario ( MomentumFactor , MomentumLookback )
-
Control de Rango Diario: Filtro de rango Mín/Máx ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )
-
Filtro de zona de precios: Lógica de proximidad de zonas clave ( ZoneLookback , ZoneProximity )
Riesgo y Protección
-
Protección Spread: Filtra condiciones de alto spread ( MaxSpreadPips )
-
Límite de tiempo de mantenimiento: Gestión automática de posiciones para swaps ( MaxHoldingHours )
-
Límite de DD diario: Protección de pérdidas basada en dólares ( MaxAllowedDDDollars )
-
Bloqueo de noticias: Protección opcional contra noticias de alto impacto ( NewsBlockBefore/AfterHours )
Gestión de beneficios
-
TP de operación individual: Toma de beneficios individual ( SingleTP_Pips )
-
TP de cesta: TP combinado de varias operaciones ( BasketTP_Pips )
-
Modo Any-Profit: Cierre instantáneo opcional al primer beneficio
Recuperación adaptativa
-
Promedio inteligente: Espaciado inteligente de recuperación ( BaseRecoveryStep )
-
Pasos Adaptativos: Escalado progresivo de la distancia ( RecoveryAdaptFactor )
-
Retraso de recuperación: Espacio de tiempo entre entradas de recuperación
-
Escalado de lote: Crecimiento de posición opcional ( ScalingFactor )
Tamaño del lote
-
Lote Fijo: Manual ( BaseLotSize )
-
Lote automático: Tamaño dinámico basado en el equilibrio ( BalancePerLot )
INSTALACIÓN Y SOPORTE
1. Copie `HAPPY NATION EA.ex4` en: MQL4/Expertos/
2. Reinicie MetaTrader 4.
3. Abra el gráfico del par AUD (recomendado M30) y adjunte el EA.
4. Ajuste los parámetros de riesgo y los filtros para que se adapten a su broker y perfil de riesgo.
✔ Soporte completo para la instalación y primera configuración.
✔ Ayuda con la elección del broker, la selección de símbolos y la configuración del riesgo
✔ Mejoras continuas centradas en la estabilidad y el control del drawdown