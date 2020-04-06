Happy Nation EA

🚀 LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER%

Precio: 99 dólares

¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración.

SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ!

HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados de adaptación al mercado.
Ofrece una reducción ultrabaja (1-5%), ciclos comerciales rápidos (≈90% cerrado en 24 horas) y un estricto control de la exposición a través de horas máximas de retención específicas del par.
Probado desde 2022 con una calidad de modelado de ticks del 99,9% y diseñado específicamente para las últimas condiciones del mercado, no para el comportamiento obsoleto anterior a 2020.
El depósito mínimo es de sólo $ 100, funciona en todos los tamaños de lote, y las actualizaciones se proporcionan con regularidad para garantizar la estabilidad a largo plazo.

-Depósito Mínimo: $100 ( Personalmente uso un mínimo de $500 porque opero con todos los pares!)
- Timeframe: M30
- Pares soportados: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
- Tipo de Estrategia: 1 estrategia comercial + Smart Controlled Grid con Max Holding Time
- Tamaño de Lote: Funciona con todos los lotes (0,01+)
-Apalancamiento: 1:30 mínimo

💠 Ciclo: 90% de las operaciones se cierran en <24h
🏆 ¡FIRME A LA PROPIEDAD!

Totalmente compatible con cuentas ECN/RAW spread.
Lo he usado y probado en brokers : IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial..


El EA recibirá futuras actualizaciones para adaptarse a cualquier nuevo cambio estructural en el ecosistema del mercado del dólar australiano.

El EA HappyNation prioriza la preservación del capital a través de múltiples capas de protección. Aunque el EA incluye una función opcional de escalado de posiciones para mejorar la recuperación, es totalmente controlable y se puede desactivar. Todos los parámetros de riesgo son transparentes y ajustables, mi conjunto favorito de entradas se incluyen en EA (SETFILES), pero usted puede decidir su exposición máxima, los niveles de recuperación, y los límites de reducción. Nada está oculto, nada es salvaje. ¡ MAX Holding está HABILITADO!

VISIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA

  • Análisis de señales multi-marco de tiempo optimizado para gráficos M30
  • Detecta extensiones de precios de alto impulso seguidas de una potencial reversión a la media.
  • Confirma las entradas mediante un análisis propio de la estructura de las velas y la detección de anomalías en el impulso.
  • El filtrado inteligente evita las condiciones de mercado de baja calidad
  • Sistema de recuperación adaptativa integrado para la gestión de las caídas.

    • FILTROS CLAVE Y PROTECCIÓN DE LA EJECUCIÓN

    Detección de señales

    • Sensibilidad a las señales: Umbral de activación ajustable para condiciones de volatilidad

    • Confirmación de entrada: Doble lógica de confirmación ( ConfirmLevel_A , ConfirmLevel_B )

    • Alineación de tendencias: Filtro de tendencia personalizable ( TrendPeriod )

    Momento y volatilidad

    • Picos de impulso: Detector de picos propietario ( MomentumFactor , MomentumLookback )

    • Control de Rango Diario: Filtro de rango Mín/Máx ( RangePeriod , RangeMin , RangeMax )

    • Filtro de zona de precios: Lógica de proximidad de zonas clave ( ZoneLookback , ZoneProximity )

    Riesgo y Protección

    • Protección Spread: Filtra condiciones de alto spread ( MaxSpreadPips )

    • Límite de tiempo de mantenimiento: Gestión automática de posiciones para swaps ( MaxHoldingHours )

    • Límite de DD diario: Protección de pérdidas basada en dólares ( MaxAllowedDDDollars )

    • Bloqueo de noticias: Protección opcional contra noticias de alto impacto ( NewsBlockBefore/AfterHours )

    Gestión de beneficios

    • TP de operación individual: Toma de beneficios individual ( SingleTP_Pips )

    • TP de cesta: TP combinado de varias operaciones ( BasketTP_Pips )

    • Modo Any-Profit: Cierre instantáneo opcional al primer beneficio

    Recuperación adaptativa

    • Promedio inteligente: Espaciado inteligente de recuperación ( BaseRecoveryStep )

    • Pasos Adaptativos: Escalado progresivo de la distancia ( RecoveryAdaptFactor )

    • Retraso de recuperación: Espacio de tiempo entre entradas de recuperación

    • Escalado de lote: Crecimiento de posición opcional ( ScalingFactor )

    Tamaño del lote

    • Lote Fijo: Manual ( BaseLotSize )

    • Lote automático: Tamaño dinámico basado en el equilibrio ( BalancePerLot )


    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    INSTALACIÓN Y SOPORTE

    1. Copie `HAPPY NATION EA.ex4` en: MQL4/Expertos/

    2. Reinicie MetaTrader 4.

    3. Abra el gráfico del par AUD (recomendado M30) y adjunte el EA.

    4. Ajuste los parámetros de riesgo y los filtros para que se adapten a su broker y perfil de riesgo.


    ✔ Soporte completo para la instalación y primera configuración.

    Ayuda con la elección del broker, la selección de símbolos y la configuración del riesgo

    ✔ Mejoras continuas centradas en la estabilidad y el control del drawdown

    Productos recomendados
    Magic EA MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    Asesores Expertos
    La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Asesores Expertos
    H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Asesores Expertos
    Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
    Vizzion
    Joel Protusada
    Asesores Expertos
    Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Asesores Expertos
    Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
    FREE
    PS Gold Miner
    Nabeel Zafar
    2.33 (3)
    Asesores Expertos
    Hola, >>>>> Descargar **GRATIS DE PRUEBA** desde aquí (Ahora puede realizar pruebas de avance en la cuenta DEMO antes de la compra) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner es un sistema de trading automático para MT4 que utiliza los fundamentos y tendencias de los mercados para abrir, gestionar y cerrar operaciones. Con el uso de la estrategia de recuperación avanzada que asegu
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Asesores Expertos
    Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
    Multi Universal Robot
    Oleksandr Klochkov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Quiero darle a su atención un asesor único, único y único en su tipo. Donde puede crear su propia estrategia a partir de conjuntos de indicadores, patrones, patrones de velas, dirección de regresión (tendencia) y varias funciones personalizables (cuadrícula, trailing, re-trazo, etc.). Funciones del asesor: 1. Posibilidad de habilitar una de las direcciones buy / sell / buy_sell 2. Lote fijo o porcentaje del depósito 3. Tr-en pips o indicador de onda  4. SL-en pips o indicador de onda  5.
    AI Night Gold TI
    Roman Mamonov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Night Trading Gold Advisor, basado en Neural Network, es una herramienta innovadora para inversores y comerciantes que buscan automatizar sus estrategias en el mercado nocturno. Este asesor utiliza tecnologías avanzadas de aprendizaje automático y redes neuronales para analizar datos y tomar decisiones comerciales. El costo inicial del asesor es $190, las primeras 10 copias, el siguiente cambio de precio es $490, el costo final del asesor es $1490 Desarrollar código para una red neuronal en una
    Karman
    Vladislav Filippov
    Asesores Expertos
    Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
    EA Bravissimo EURUSD h1
    Sergey Demin
    Asesores Expertos
    Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
    Santa Scalping
    Morten Kruse
    2.84 (19)
    Asesores Expertos
    Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
    Voenix
    Lorentzos Roussos
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Patrones armónicos , escáner y comerciante  Patrones incluidos: patrón ABCD patrón garley patrón de murciélago patrón de cifrado 3Patrón de unidades patrón de cisne negro Patrón de cisne blanco Patrón Quasimodo o patrón Over Under Patrón de murciélago alternativo patrón de mariposa Patrón de cangrejo profundo patrón de cangrejo patrón de tiburón Patrón FiveO patrón de cabeza y hombros patrón de triángulo ascendente Patrón uno dos tres Y 8 patrones personalizados Voenix es un escáner de patrones
    HMA Trend Expert
    Alexander Fedosov
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
    Time Scalper
    Sabil Yudifera
    Asesores Expertos
    Time Scalper es un Asesor Experto multidivisa, que funciona en muchos símbolos y en el marco temporal M1. El Asesor Experto no utiliza estrategias de negociación de alto riesgo como Martingala. EA trabaja con Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop con tecnología de red neuronal y calculado a través del último precio cada minuto no cada tick. Esto tomó la decisión de que usted no tiene que preocuparse acerca de los resultados backtest. Para Clientes Por favor, escriba al au
    FlashPoint EA
    Hasan Abdulhussein
    Asesores Expertos
    FlashPoint EA Profesional La revolución definitiva de las rupturas diarias inteligentes | Versión 1.0 | Activaciones ilimitadas FlashPoint - El Experto en Trading Automatizado Avanzado Eleve su trading a los más altos estándares profesionales con FlashPoint Professional - el Asesor Experto más potente diseñado para una rentabilidad diaria consistente. Impulsado por un revolucionario sistema de doble estrategia, algoritmos avanzados de gestión de dinero, y la protección de grado militar, Fl
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Asesores Expertos
    El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy simple y sin parámetros d
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    El Super scalper universal es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado, que utiliza cinco indicadores. Cada posición abierta está protegida por una orden stop oculta gestionada por un algoritmo de modificación avanzada. Al buscar las señales adecuadas, el EA utiliza el indicador integrado junto con los filtros de tendencia y tiempo, así como el filtro de volatilidad. Utiliza el cierre dinámico de posiciones, que tiene en cuenta la ubicación en la que se ha abierto la orden y la acci
    Super Grid Nineth Generation
    Syarif Nur Arief
    Asesores Expertos
    Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
    Goal Time
    Mourad Ezzaki
    Asesores Expertos
    GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
    Mk R
    Can Pei Pu
    Asesores Expertos
    MK_R Se basa en patrones contrarios para EURUSD. Básicamente, entrará usando la condición de 1 onda de compra y 6 de venta de la ley de Granville. El EA no utiliza indicadores, rejilla, martingala, arbitraje. El EA ha demostrado ser rentable en los seis meses de 2020 y es particularmente adecuado para el mercado actual EURUSD desde mediados de diciembre de 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe es M5. EA necesita gráfico M1, gráfico M5, gráfico M15, gráfico H1, g
    Ea Kogoro Trend
    Pham Xuan Can
    Asesores Expertos
    EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
    LL Grid EA MT4
    Leopoldo Licari
    Asesores Expertos
    ********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
    Ultra KZM MT4
    Nattapat Jiaranaikarn
    Asesores Expertos
    Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que no se puede backtest este EA en MT4
    ET9 for MT4
    Hui Qiu
    5 (3)
    Asesores Expertos
    ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT4 Actualizado 4.80 !! Importante actualización: Combina la estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimiza los parámetros, Añade los parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Actualizado v1.80 ! ! https://www
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Asesores Expertos
    Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Asesores Expertos
    Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Asesores Expertos
    Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Asesores Expertos
    HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Asesores Expertos
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Asesores Expertos
    The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Asesores Expertos
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
    Otros productos de este autor
    Tasman MT4
    Andrijana Radojevic
    Asesores Expertos
    LAUNCH PROMO - $49 for early buyers MYFXBOOK - ¡HAGA CLIC AQUÍ PARA VER! - 2025 TEST, 3 AÑOS SPREAD STRESS TEST , 3 AÑOS SPREAD MEDIO TEST Para ver los resultados verificados, copie el enlace de abajo: myfxbook.com/members/ARAISYSTEMS Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. TASMAN EA es un algoritmo de alto rendimiento diseñado para NZDCHF , optimizado para cuentas de spread RAW y condiciones de trad
    Happy Nation MT5
    Andrijana Radojevic
    Asesores Expertos
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario