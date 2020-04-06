Happy Nation EA
- エキスパート
- Andrijana Radojevic
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
🚀 ローンチプロモ – 期間限定オファー
価格: $149
⚠️ 重要！ 購入後、インストールマニュアルと詳細なセットアップ手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送信してください。（※各シンボルごとのSETファイルも含まれます！）
プロモスロットが終了すると、EAは本格的な価格帯へ移行します。
プロモ枠は数量限定ですので、お早めのご購入をおすすめします。
🏆 HAPPY NATION EA – AUDペア専用次世代自動取引システム
-
AUDマーケットのスパイクエグゾースション（過熱逆張り）エントリーにフォーカス（M30）
-
高精度でクリーンな執行設計（グリッド未使用・強制マーチンゲールなし）
-
2020年以前の古い市場動作ではなく、**現代マーケット環境（2022年以降）**に最適化
-
超低いドローダウン（1–3%）
-
大多数のトレード（90%）が24時間以内に決済
-
ペアごとの最大保有時間（Max Holding Hours）でスワップ対策＆エクスポージャー管理
-
最低入金額は**$100** からOK
-
すべてのロットサイズ（0.01 lot 以上）に対応
-
2022年からのバックテスト、99.9% ティックモデリング精度で検証
💠 サポート情報
• 最低入金額: $100
• 推奨タイムフレーム: M30
• 対応ペア: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
• ロットサイズ: 全ロット対応（0.01+）
• 最低レバレッジ: 1:30 以上（最低 1:30 推奨）
• 取引サイクル: 90%のトレードが24時間以内に決済
• ECN / RAWスプレッドの口座に完全対応
🏆 プロップファーム対応設計（低DD・高安定性）
📊 ブローカー互換性
ECN / RAW スプレッドアカウント推奨
テスト済みブローカー例:
IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial など
🎯 EAの取引ロジック概要
-
AUDペアにおける急激な価格スパイクを検出
-
インパルス後の反転の可能性がある局面でエントリー
-
キャンドル構造（ヒゲ・ボディ比率）と出来高異常を使ってスパイクを確認
-
以下のような低品質条件でのエントリーを回避:
-
悪いスプレッド
-
ADRが極端に低い or 過拡張されたゾーン
-
重要なサポレジ付近 など
-
🛡 主要フィルター＆執行保護
✔ EMA トレンドフィルター（UseEMAFilter / EMAPeriod）
✔ ARAI カスタム出来高スパイク確認（UseVolumeFilter / VolumeMultiplier / VolumeLookback）
✔ ADR レンジフィルター（UseADRFilter / ADR_Period / ADR_Min% / ADR_Max%）
✔ サポート＆レジスタンス近接保護（UseSRFilter / SR_LookbackBars / SR_TouchDistancePips）
✔ スプレッド保護（UseSpreadFilter / MaxSpreadPips）
✔ スワップ回避のための最大保有制限（UseMaxHoldingTime / MaxHoldingHours）
✔ (任意) 指定ニュース時間ブロック（UseNewsFilter / NewsTimes など）
📦 パッケージ内容
✅ HAPPY NATION EA.ex4（メインファイル）
✅ 各AUDシンボルごとのSETファイル（※連絡後に送付）
✅ バックテスト＆DD最適化のアドバイス
✅ オーストラリアドル市場変化に合わせた継続アップデート
✅ RAW / ECN 口座での完全互換性
🧩 ソフト面 / 柔軟執行の特徴
-
強制グリッド無し
-
ハードマーチンゲール無し
-
現代AUD市場の構造変化に継続適応
🔧 インストール＆サポート
-
HAPPY NATION EA.ex4 を MQL4/Experts/ フォルダへコピー
-
MT4を再起動
-
AUDペアのチャートを開き（M30推奨）、EAをアタッチ
-
ブローカーとリスクプロファイルに合わせて入力設定を調整
💬 サポート内容
✔ 初回インストール＆設定のフルサポート
✔ ブローカー選定・シンボル・リスク設定のチューニング支援
✔ DD削減・長期安定性アップデート