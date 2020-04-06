🚀 ローンチプロモ – 期間限定オファー

価格: $149

⚠️ 重要！ 購入後、インストールマニュアルと詳細なセットアップ手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送信してください。（※各シンボルごとのSETファイルも含まれます！）

プロモスロットが終了すると、EAは本格的な価格帯へ移行します。

プロモ枠は数量限定ですので、お早めのご購入をおすすめします。

🏆 HAPPY NATION EA – AUDペア専用次世代自動取引システム

AUDマーケットの スパイクエグゾースション（過熱逆張り）エントリー にフォーカス（M30）

高精度でクリーンな執行設計（グリッド未使用・強制マーチンゲールなし）

2020年以前の古い市場動作ではなく、**現代マーケット環境（2022年以降）**に最適化

超低いドローダウン（ 1–3% ）

大多数のトレード（ 90% ）が 24時間以内 に決済

ペアごとの最大保有時間（ Max Holding Hours ）で スワップ対策＆エクスポージャー管理

最低入金額は**$100** からOK

すべてのロットサイズ（ 0.01 lot 以上 ）に対応

2022年からのバックテスト、99.9% ティックモデリング精度で検証

💠 サポート情報

• 最低入金額: $100

• 推奨タイムフレーム: M30

• 対応ペア: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD

• ロットサイズ: 全ロット対応（0.01+）

• 最低レバレッジ: 1:30 以上（最低 1:30 推奨）

• 取引サイクル: 90%のトレードが24時間以内に決済

• ECN / RAWスプレッドの口座に完全対応

🏆 プロップファーム対応設計（低DD・高安定性）

📊 ブローカー互換性

ECN / RAW スプレッドアカウント推奨

テスト済みブローカー例:

IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial など

🎯 EAの取引ロジック概要

AUDペアにおける 急激な価格スパイクを検出

インパルス後の 反転の可能性がある局面でエントリー

キャンドル構造（ヒゲ・ボディ比率）と出来高異常 を使ってスパイクを確認

以下のような低品質条件でのエントリーを回避: 悪いスプレッド ADRが極端に低い or 過拡張されたゾーン 重要なサポレジ付近 など



🛡 主要フィルター＆執行保護

✔ EMA トレンドフィルター（UseEMAFilter / EMAPeriod）

✔ ARAI カスタム出来高スパイク確認（UseVolumeFilter / VolumeMultiplier / VolumeLookback）

✔ ADR レンジフィルター（UseADRFilter / ADR_Period / ADR_Min% / ADR_Max%）

✔ サポート＆レジスタンス近接保護（UseSRFilter / SR_LookbackBars / SR_TouchDistancePips）

✔ スプレッド保護（UseSpreadFilter / MaxSpreadPips）

✔ スワップ回避のための最大保有制限（UseMaxHoldingTime / MaxHoldingHours）

✔ (任意) 指定ニュース時間ブロック（UseNewsFilter / NewsTimes など）

📦 パッケージ内容

✅ HAPPY NATION EA.ex4（メインファイル）

✅ 各AUDシンボルごとのSETファイル（※連絡後に送付）

✅ バックテスト＆DD最適化のアドバイス

✅ オーストラリアドル市場変化に合わせた継続アップデート

✅ RAW / ECN 口座での完全互換性

🧩 ソフト面 / 柔軟執行の特徴

強制グリッド無し

ハードマーチンゲール無し

現代AUD市場の構造変化に継続適応

🔧 インストール＆サポート

HAPPY NATION EA.ex4 を MQL4/Experts/ フォルダへコピー MT4を再起動 AUDペアのチャートを開き（M30推奨）、EAをアタッチ ブローカーとリスクプロファイルに合わせて入力設定を調整

💬 サポート内容

✔ 初回インストール＆設定のフルサポート

✔ ブローカー選定・シンボル・リスク設定のチューニング支援

✔ DD削減・長期安定性アップデート