Happy Nation EA

🚀 ローンチプロモ – 期間限定オファー
価格: $149

⚠️ 重要！ 購入後、インストールマニュアルと詳細なセットアップ手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送信してください。（※各シンボルごとのSETファイルも含まれます！）

プロモスロットが終了すると、EAは本格的な価格帯へ移行します。
プロモ枠は数量限定ですので、お早めのご購入をおすすめします。

🏆 HAPPY NATION EA – AUDペア専用次世代自動取引システム

  • AUDマーケットのスパイクエグゾースション（過熱逆張り）エントリーにフォーカス（M30）

  • 高精度でクリーンな執行設計（グリッド未使用・強制マーチンゲールなし）

  • 2020年以前の古い市場動作ではなく、**現代マーケット環境（2022年以降）**に最適化

  • 超低いドローダウン（1–3%

  • 大多数のトレード（90%）が24時間以内に決済

  • ペアごとの最大保有時間（Max Holding Hours）でスワップ対策＆エクスポージャー管理

  • 最低入金額は**$100** からOK

  • すべてのロットサイズ（0.01 lot 以上）に対応

  • 2022年からのバックテスト、99.9% ティックモデリング精度で検証

💠 サポート情報
• 最低入金額: $100
• 推奨タイムフレーム: M30
• 対応ペア: AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, AUDCHF, AUDUSD
• ロットサイズ: 全ロット対応（0.01+）
• 最低レバレッジ: 1:30 以上（最低 1:30 推奨）

• 取引サイクル: 90%のトレードが24時間以内に決済
• ECN / RAWスプレッドの口座に完全対応
🏆 プロップファーム対応設計（低DD・高安定性）

📊 ブローカー互換性
ECN / RAW スプレッドアカウント推奨
テスト済みブローカー例:
IC Markets ECN, Vantage RAW, Exness Pro, FTMO Trial など

🎯 EAの取引ロジック概要

  • AUDペアにおける急激な価格スパイクを検出

  • インパルス後の反転の可能性がある局面でエントリー

  • キャンドル構造（ヒゲ・ボディ比率）と出来高異常を使ってスパイクを確認

  • 以下のような低品質条件でのエントリーを回避:

    • 悪いスプレッド

    • ADRが極端に低い or 過拡張されたゾーン

    • 重要なサポレジ付近 など

🛡 主要フィルター＆執行保護
✔ EMA トレンドフィルター（UseEMAFilter / EMAPeriod）
✔ ARAI カスタム出来高スパイク確認（UseVolumeFilter / VolumeMultiplier / VolumeLookback）
✔ ADR レンジフィルター（UseADRFilter / ADR_Period / ADR_Min% / ADR_Max%）
✔ サポート＆レジスタンス近接保護（UseSRFilter / SR_LookbackBars / SR_TouchDistancePips）
✔ スプレッド保護（UseSpreadFilter / MaxSpreadPips）
✔ スワップ回避のための最大保有制限（UseMaxHoldingTime / MaxHoldingHours）
✔ (任意) 指定ニュース時間ブロック（UseNewsFilter / NewsTimes など）

📦 パッケージ内容
HAPPY NATION EA.ex4（メインファイル）
各AUDシンボルごとのSETファイル（※連絡後に送付）
バックテスト＆DD最適化のアドバイス
オーストラリアドル市場変化に合わせた継続アップデート
RAW / ECN 口座での完全互換性

🧩 ソフト面 / 柔軟執行の特徴

  • 強制グリッド無し

  • ハードマーチンゲール無し

  • 現代AUD市場の構造変化に継続適応

🔧 インストール＆サポート

  1. HAPPY NATION EA.ex4 を MQL4/Experts/ フォルダへコピー

  2. MT4を再起動

  3. AUDペアのチャートを開き（M30推奨）、EAをアタッチ

  4. ブローカーとリスクプロファイルに合わせて入力設定を調整

💬 サポート内容
✔ 初回インストール＆設定のフルサポート
✔ ブローカー選定・シンボル・リスク設定のチューニング支援
✔ DD削減・長期安定性アップデート


