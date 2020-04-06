Forex Astropya

¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS!

FOREX ASTROPYA - El futuro del scalping multidivisa en Forex.

FOREX AST ROPYA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen velocidad, precisión y automatización inteligente en todo el mercado Forex.

Diseñado para el marco temporal M1, este EA utiliza la detección avanzada de ruptura multidivisa, la lógica de arrastre dinámico y la gestión de riesgos adaptativa, todo ello sin martingala, rejilla o promediado.
Cuantos más pares de divisas conecte, más potente y eficiente será FOREX ASTROPYA.

Su sólida arquitectura modular se adapta instantáneamente a las cambiantes condiciones del mercado, evita errores operativos y garantiza el pleno cumplimiento de las normas de negociación de cualquier broker.
Compatible con todos los niveles de apalancamiento y corredores, ofrece una ejecución consistente y de alta velocidad en docenas de pares de divisas.

Optimizado para cuentas RAW/ECN con spreads reducidos y comisiones bajas, FOREX ASTROPYA está diseñado para la scalping de alta frecuencia 24/5 en los mercados más líquidos del mundo.

💡 Después de la compra, envíeme un mensaje para recibir un bono exclusivo EA - ¡gratis para los primeros compradores!

⚠️ Aviso importante

Tenga en cuenta que en la última sección, la distancia de pips entre órdenes utiliza el cálculo específico del broker: 200 equivale a 2000 pips y 20 equivale a 200 pips. Cada broker calcula los pips de forma diferente, así que por favor pruebe con cuidado y elija su propio nivel de riesgo.
Nuevas adiciones: XAUUSD y STOPLOSS%.
¡Feliz trading!

(modo tick) o ejecuciones demo pueden no funcionar correctamente sin la configuración oficial proporcionada por mí.
Si usted compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y su bono EA.

🔥 Oferta especial de lanzamiento 🔥

Precio original: $£1500
🎯 Precio de lanzamiento: ¡Enorme descuento disponible ahora!
⏰ Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025 - después de que se añadan nuevos EA, el precio vuelve a ser el completo.

👉 ¡No te pierdas esta oportunidad exclusiva de acceso anticipado!

🚀 ¿Por qué elegir FOREX ASTROPYA?

Ejecución de extrema velocidad
Reacción instantánea a micro-rupturas a través de múltiples pares de divisas simultáneamente.

🧠 Smart Multi-Pair SL & TP Engine
Ajusta automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit según los límites del broker de cada símbolo, evitando errores de "stop inválido".

🔒 Gestión Adaptativa del Riesgo
Admite lotes fijos o cálculo dinámico de lotes en función del margen disponible, con sistemas de protección del capital incorporados.

🎯 Lógica de entrada de alta precisión
Valida las condiciones de ruptura antes de colocar las órdenes, filtrando las señales de baja calidad.

💨 Tecnología de trailing dinámico
Trailing stop tick a tick basado en los máximos/mínimos de las velas, con activación inteligente del BreakEven.

🛡️ Estrategia segura y profesional
Sin martingala
Sin rejilla
Sin promedios
Control del riesgo 100% basado en reglas

⚙️ Funcionalidad avanzada

  • Filtrado automático de spreads y sesiones

  • Gestión inteligente del ciclo de vida de las órdenes pendientes

  • Sistema anti-error para mercados rápidos y baja liquidez

  • Optimizado para brokers RAW/ECN

  • Ejecución ultraligera con un uso mínimo de CPU/RAM

Requisitos y recomendaciones

⏱️ Marco temporal: M1
💰 Saldo mínimo: 1000 $/£ (MEJOR MÁS)
🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)
Apalancamiento: Cualquiera

Pares principales recomendados:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY
...y muchos más (el EA funciona mejor cuantos más símbolos adjuntes).

⚠️ Renuncia de Riesgo

Operar en Forex implica riesgos. FOREX ASTROPYA es una herramienta profesional destinada a operadores responsables y experimentados.
Siempre ejecute pruebas completas en una cuenta demo antes de operar en vivo.

📩 Soporte y Comunidad

Para asistencia en la configuración, preguntas y acceso a EAs exclusivos.

