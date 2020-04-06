Forex Astropya
- Asesores Expertos
- Mose' Panizza
- Versión: 2.1
- Actualizado: 16 noviembre 2025
- Activaciones: 8
⚡ FOREX ASTROPYA - El futuro del scalping multidivisa en Forex.
FOREX AST ROPYA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen velocidad, precisión y automatización inteligente en todo el mercado Forex.
Diseñado para el marco temporal M1, este EA utiliza la detección avanzada de ruptura multidivisa, la lógica de arrastre dinámico y la gestión de riesgos adaptativa, todo ello sin martingala, rejilla o promediado.
Cuantos más pares de divisas conecte, más potente y eficiente será FOREX ASTROPYA.
Su sólida arquitectura modular se adapta instantáneamente a las cambiantes condiciones del mercado, evita errores operativos y garantiza el pleno cumplimiento de las normas de negociación de cualquier broker.
Compatible con todos los niveles de apalancamiento y corredores, ofrece una ejecución consistente y de alta velocidad en docenas de pares de divisas.
Optimizado para cuentas RAW/ECN con spreads reducidos y comisiones bajas, FOREX ASTROPYA está diseñado para la scalping de alta frecuencia 24/5 en los mercados más líquidos del mundo.
⚠️ Aviso importanteTenga en cuenta que en la última sección, la distancia de pips entre órdenes utiliza el cálculo específico del broker: 200 equivale a 2000 pips y 20 equivale a 200 pips. Cada broker calcula los pips de forma diferente, así que por favor pruebe con cuidado y elija su propio nivel de riesgo.
Nuevas adiciones: XAUUSD y STOPLOSS%.
(modo tick) o ejecuciones demo pueden no funcionar correctamente sin la configuración oficial proporcionada por mí.
Si usted compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y su bono EA.
⚡ Ejecución de extrema velocidad
Reacción instantánea a micro-rupturas a través de múltiples pares de divisas simultáneamente.
🧠 Smart Multi-Pair SL & TP Engine
Ajusta automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit según los límites del broker de cada símbolo, evitando errores de "stop inválido".
🔒 Gestión Adaptativa del Riesgo
Admite lotes fijos o cálculo dinámico de lotes en función del margen disponible, con sistemas de protección del capital incorporados.
🎯 Lógica de entrada de alta precisión
Valida las condiciones de ruptura antes de colocar las órdenes, filtrando las señales de baja calidad.
💨 Tecnología de trailing dinámico
Trailing stop tick a tick basado en los máximos/mínimos de las velas, con activación inteligente del BreakEven.
🛡️ Estrategia segura y profesional
Sin martingala
Sin rejilla
Sin promedios
Control del riesgo 100% basado en reglas
-
Filtrado automático de spreads y sesiones
-
Gestión inteligente del ciclo de vida de las órdenes pendientes
-
Sistema anti-error para mercados rápidos y baja liquidez
-
Optimizado para brokers RAW/ECN
-
Ejecución ultraligera con un uso mínimo de CPU/RAM
⏱️ Marco temporal: M1
💰 Saldo mínimo: 1000 $/£ (MEJOR MÁS)
🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)
⚡ Apalancamiento: Cualquiera
Pares principales recomendados:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY
...y muchos más (el EA funciona mejor cuantos más símbolos adjuntes).
Operar en Forex implica riesgos. FOREX ASTROPYA es una herramienta profesional destinada a operadores responsables y experimentados.
Siempre ejecute pruebas completas en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Para asistencia en la configuración, preguntas y acceso a EAs exclusivos.