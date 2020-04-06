⚡ ¡MEGA 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ROBOTS! ⚡

⚡ FOREX ASTROPYA - El futuro del scalping multidivisa en Forex.

FOREX AST ROPYA es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para los traders que exigen velocidad, precisión y automatización inteligente en todo el mercado Forex.

Diseñado para el marco temporal M1, este EA utiliza la detección avanzada de ruptura multidivisa, la lógica de arrastre dinámico y la gestión de riesgos adaptativa, todo ello sin martingala, rejilla o promediado.

Cuantos más pares de divisas conecte, más potente y eficiente será FOREX ASTROPYA.

Su sólida arquitectura modular se adapta instantáneamente a las cambiantes condiciones del mercado, evita errores operativos y garantiza el pleno cumplimiento de las normas de negociación de cualquier broker.

Compatible con todos los niveles de apalancamiento y corredores, ofrece una ejecución consistente y de alta velocidad en docenas de pares de divisas.

Optimizado para cuentas RAW/ECN con spreads reducidos y comisiones bajas, FOREX ASTROPYA está diseñado para la scalping de alta frecuencia 24/5 en los mercados más líquidos del mundo.

⚠️ Aviso importante

Tenga en cuenta que en la última sección, la distancia de pips entre órdenes utiliza el cálculo específico del broker: 200 equivale a 2000 pips y 20 equivale a 200 pips. Cada broker calcula los pips de forma diferente, así que por favor pruebe con cuidado y elija su propio nivel de riesgo.Nuevas adiciones: XAUUSD y STOPLOSS%.¡Feliz trading!

(modo tick) o ejecuciones demo pueden no funcionar correctamente sin la configuración oficial proporcionada por mí.

Si usted compra, póngase en contacto conmigo inmediatamente para recibir la configuración correcta y su bono EA.

⚡ Ejecución de extrema velocidad

Reacción instantánea a micro-rupturas a través de múltiples pares de divisas simultáneamente.

🧠 Smart Multi-Pair SL & TP Engine

Ajusta automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit según los límites del broker de cada símbolo, evitando errores de "stop inválido".

🔒 Gestión Adaptativa del Riesgo

Admite lotes fijos o cálculo dinámico de lotes en función del margen disponible, con sistemas de protección del capital incorporados.

🎯 Lógica de entrada de alta precisión

Valida las condiciones de ruptura antes de colocar las órdenes, filtrando las señales de baja calidad.

💨 Tecnología de trailing dinámico

Trailing stop tick a tick basado en los máximos/mínimos de las velas, con activación inteligente del BreakEven.

🛡️ Estrategia segura y profesional

Sin martingala

Sin rejilla

Sin promedios

Control del riesgo 100% basado en reglas

Filtrado automático de spreads y sesiones

Gestión inteligente del ciclo de vida de las órdenes pendientes

Sistema anti-error para mercados rápidos y baja liquidez

Optimizado para brokers RAW/ECN

Ejecución ultraligera con un uso mínimo de CPU/RAM

⚙️

⏱️ Marco temporal: M1

💰 Saldo mínimo: 1000 $/£ (MEJOR MÁS)

🏦 Tipo de broker: Cualquiera (RAW/ECN recomendado)

⚡ Apalancamiento: Cualquiera

Pares principales recomendados:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, GBPJPY

...y muchos más (el EA funciona mejor cuantos más símbolos adjuntes).

⚠️ Renuncia de Riesgo

Operar en Forex implica riesgos. FOREX ASTROPYA es una herramienta profesional destinada a operadores responsables y experimentados.

Siempre ejecute pruebas completas en una cuenta demo antes de operar en vivo.

📩 Soporte y Comunidad

Para asistencia en la configuración, preguntas y acceso a EAs exclusivos.

