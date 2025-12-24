MarketPowerScalper

MarketPowerScalper ist ein Multi-Währungs-Scalping-Bot, der die Währungspaare EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD und GBP/USD auf der MT4-Plattform handelt. MarketPowerScalper trifft Kauf- und Verkaufsentscheidungen mithilfe eines einzigartigen, vom Entwickler des Bots entwickelten Algorithmus. Für MarketPowerScalper sind keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich; geben Sie einfach StopLoss, TakeProfit und Lotgröße ein, und der Bot ist sofort einsatzbereit. Standardmäßig sind StopLoss und TakeProfit auf 40 Pips eingestellt. Nach einem Kauf oder Verkauf benachrichtigt Sie MarketPowerScalper mit einem akustischen Signal. MarketPowerScalper unterstützt keine Martingale- oder Grid-Strategien. MarketPowerScalper handelt ausschließlich die Währungspaare EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD und GBP/USD. Andere Währungspaare werden nicht gehandelt. MarketPowerScalper benötigt nur minimale Rechenleistung, da der Entwickler des Bots den Fokus auf mathematische Berechnungen anstatt auf endlose Iterationen gelegt hat.
