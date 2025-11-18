OrderBlockRetest

OrderBlock Retest Alert - Indikator Beschreibung

OrderBlock Retest Alert ist ein fortschrittlicher MT4-Indikator, der historische Unterstützungs- und Widerstandszonen identifiziert und Händler warnt, wenn diese Levels erneut getestet werden. Der Indikator ermöglicht es dem Benutzer, auf hochwahrscheinliche Retest-Gelegenheiten zu reagieren, sobald sie eintreten.

Der Indikator zeigt automatisch alle gültigen historischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an. Jedes Niveau, das durchbrochen oder für ungültig erklärt wird, wird sofort entfernt, damit Ihr Chart sauber bleibt und sich nur auf aktive Zonen konzentriert.

Hauptmerkmale

Erkennt automatisch historische Unterstützungs-, Widerstands- und Orderblockzonen

Sendet Echtzeit-Warnungen, wenn ein zuvor gebildetes Level erneut getestet wird

Entfernt gebrochene oder ungültige Niveaus, um eine klare Sicht auf die Marktstruktur zu erhalten

Hilft Händlern bei der Identifizierung von wahrscheinlichen Retest-Setups

Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Entwickelt für Händler, die Orderblock-, S/R- und Smart-Money-Strategien verwenden

OrderBlock Retest Alert hält Händler über wichtige Retest-Punkte auf dem Laufenden und bietet eine klare und dynamische Ansicht der Marktstruktur für präzisere Handelsentscheidungen.