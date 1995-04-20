OrderBlockRetest
- Indicadores
- Meryem Sabir
- Versión: 3.0
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Activaciones: 10
OrderBlock Retest Alert - Descripción del Indicador
OrderBlock Retest Alert es un indicador avanzado de MT4 que identifica zonas históricas de soporte y resistencia y alerta a los operadores cuando estos niveles se vuelven a probar. Permite a los usuarios actuar en oportunidades de reevaluación de alta probabilidad en el momento en que se producen.
El indicador muestra automáticamente todos los niveles históricos de soporte y resistencia válidos en el gráfico. Cualquier nivel que se rompa o invalide se elimina al instante, manteniendo el gráfico limpio y centrado únicamente en las zonas activas.
Características principales
-
Detecta automáticamente zonas históricas de soporte, resistencia y bloqueo de órdenes
-
Envía alertas en tiempo real cuando un nivel formado previamente se vuelve a probar
-
Elimina los niveles rotos o no válidos para mantener una visión clara de la estructura del mercado.
-
Ayuda a los operadores a identificar configuraciones de reevaluación de alta probabilidad.
-
Compatible con todos los símbolos y marcos temporales
-
Diseñado para operadores que utilizan estrategias de bloqueo de órdenes, S/R y conceptos de dinero inteligente
OrderBlock Retest Alert mantiene a los operadores informados sobre los puntos clave de reevaluación, proporcionando una visión clara y dinámica de la estructura del mercado para tomar decisiones de trading más precisas.