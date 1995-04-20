OrderBlockRetest

OrderBlock Retest Alert - Descripción del Indicador

OrderBlock Retest Alert es un indicador avanzado de MT4 que identifica zonas históricas de soporte y resistencia y alerta a los operadores cuando estos niveles se vuelven a probar. Permite a los usuarios actuar en oportunidades de reevaluación de alta probabilidad en el momento en que se producen.

El indicador muestra automáticamente todos los niveles históricos de soporte y resistencia válidos en el gráfico. Cualquier nivel que se rompa o invalide se elimina al instante, manteniendo el gráfico limpio y centrado únicamente en las zonas activas.

Características principales

  • Detecta automáticamente zonas históricas de soporte, resistencia y bloqueo de órdenes

  • Envía alertas en tiempo real cuando un nivel formado previamente se vuelve a probar

  • Elimina los niveles rotos o no válidos para mantener una visión clara de la estructura del mercado.

  • Ayuda a los operadores a identificar configuraciones de reevaluación de alta probabilidad.

  • Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

  • Diseñado para operadores que utilizan estrategias de bloqueo de órdenes, S/R y conceptos de dinero inteligente

OrderBlock Retest Alert mantiene a los operadores informados sobre los puntos clave de reevaluación, proporcionando una visión clara y dinámica de la estructura del mercado para tomar decisiones de trading más precisas.


Otros productos de este autor
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo - Descripción El Indicador de Oferta y Demanda a Largo Plazo es una herramienta profesional de MT4 diseñada para los operadores que desean realizar un seguimiento de las zonas de soporte y resistencia de los marcos temporales superiores en los marcos temporales inferiores. Identifica las zonas de oferta y demanda formadas en el marco temporal H4 y las muestra claramente en los gráficos M15, M5 y M1, ofreciendo a los operadores una visión precisa de l
FREE
SupportResistancePro
Meryem Sabir
Indicadores
Soporte Resistencia Pro - Descripción del Indicador Support Resistance Pro es un potente indicador MT4 diseñado para operadores que confían en estrategias basadas en el soporte-resistencia. Construido para uso profesional, el indicador identifica automáticamente tanto los niveles de soporte y resistencia recién formados como los históricos con gran precisión. El indicador escanea continuamente la estructura del mercado para mostrar las zonas más relevantes. Cuando se rompe un nivel de soporte o
BOSS Scalper Propfirm
Meryem Sabir
Asesores Expertos
Establecer archivo para la mejor configuración recomendada: Aquí BOSS Scalper EA es un potente y totalmente automatizado MT4 asesor experto, diseñado para los comerciantes que buscan precisión scalping en EURUSD H1 gráficos. Construido con una estrategia de scalping especializada, este EA está optimizado tanto para los retos de la firma prop como para el trading diario. El EA trabaja eficientemente con brokers STP y ECN y está diseñado para cuentas con apalancamiento de 1:100 o superior, requ
TrendFlower
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador Flor de Tendencia - Indicador sin repintado El indicador Flor de Tendencia es una herramienta avanzada de detección de tendencias diseñada para MetaTrader 4, que ofrece a los operadores una forma fiable y sin esfuerzo de identificar la dirección del mercado. Construido con un algoritmo de no repintado, el indicador asegura que cada señal mostrada en el gráfico es definitiva, precisa y nunca repintada. Una vez que aparece una flecha, permanece permanentemente en el gráfico, proporciona
FiboArrows
Meryem Sabir
Indicadores
Este indicador identifica las rupturas de la estructura del mercado utilizando puntos de oscilación basados en ZigZag y bloques de confirmación. Cuando el precio rompe por encima de un bloque alcista o por debajo de un bloque bajista, genera una señal de COMPRA/VENTA y traza automáticamente los niveles de Fibonacci para la entrada, el stop-loss y los objetivos. Las alertas integradas le notifican al instante cuando se forma una ruptura válida, lo que la hace útil como herramienta independiente
Between Australia and Canada
Meryem Sabir
Asesores Expertos
Experimente el trading automatizado de siguiente nivel con nuestro Asesor Experto de Cuadrícula AUDUSD M15, diseñado para operadores que exigen precisión, seguridad y crecimiento constante. El EA utiliza una estrategia extremadamente segura que produce entre un 20% y un 50% de beneficio anual, asegurando que su dinero no se desperdicie. Impulsado por un algoritmo de entrada de cuadrícula mejorado, este EA captura las mejores oportunidades de mercado posibles con una precisión excepcional, inclu
