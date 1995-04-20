OrderBlockRetest

OrderBlock Retest Alert - Descripción del Indicador

OrderBlock Retest Alert es un indicador avanzado de MT4 que identifica zonas históricas de soporte y resistencia y alerta a los operadores cuando estos niveles se vuelven a probar. Permite a los usuarios actuar en oportunidades de reevaluación de alta probabilidad en el momento en que se producen.

El indicador muestra automáticamente todos los niveles históricos de soporte y resistencia válidos en el gráfico. Cualquier nivel que se rompa o invalide se elimina al instante, manteniendo el gráfico limpio y centrado únicamente en las zonas activas.

Características principales

Detecta automáticamente zonas históricas de soporte, resistencia y bloqueo de órdenes

Envía alertas en tiempo real cuando un nivel formado previamente se vuelve a probar

Elimina los niveles rotos o no válidos para mantener una visión clara de la estructura del mercado.

Ayuda a los operadores a identificar configuraciones de reevaluación de alta probabilidad.

Compatible con todos los símbolos y marcos temporales

Diseñado para operadores que utilizan estrategias de bloqueo de órdenes, S/R y conceptos de dinero inteligente

OrderBlock Retest Alert mantiene a los operadores informados sobre los puntos clave de reevaluación, proporcionando una visión clara y dinámica de la estructura del mercado para tomar decisiones de trading más precisas.