🚀 Erschließen Sie Ihr Goldhandelspotenzial noch heute!

Haben Sie genug von komplexen Handelsstrategien und inkonsistenten Ergebnissen? Lernen Sie PREMIUM MA SIGNAL EA kennen, Ihren neuen Co-Piloten für den schnellen, hochpräzisen Goldhandel!

Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor (EA) - es ist ein leistungsstarkes, optimiertes Tool, das entwickelt wurde, um Gewinnchancen auf dem volatilen Goldmarkt mit chirurgischer Präzision zu nutzen. Er wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Einfachheit und Sicherheit verlangen.

✨ Die wichtigsten Vorteile, die Sie lieben werden

Präzision und Leistung: Nutzen Sie einen ausgeklügelten Algorithmus, der auf gleitenden Durchschnitten (MA) basiert, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschaffen.

Sicherheit geht vor: Handeln Sie mit ruhigem Gewissen. Unser EA verwendet KEINE riskanten Techniken wie Martingale oder Grid-Systeme. Der Schutz Ihres Kapitals ist unsere Priorität.

Reine Automatisierung: Hören Sie auf, auf Charts zu starren! Der EA führt die Trades automatisch auf der Grundlage seiner optimierten Strategie aus, so dass Sie Ihr Portfolio verwalten und Ihr Leben genießen können.

💎 Hauptmerkmale: Bereit zum Gewinnen

Gold Trading Mastery (XAUUSD): Der EA wurde speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) voroptimiert und feinabgestimmt , um sicherzustellen, dass die Einstellungen für maximale Effizienz in diesem einzigartigen Markt zugeschnitten sind.

Blitzschnelle Ausführung: Funktioniert am besten auf dem M5 (5-Minuten) Zeitrahmen auf dem Exness Broker. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über den folgenden Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Plug & Play: Sofort nach dem Auspacken einsatzbereit! Befestigen Sie es einfach an Ihrem Chart, und schon kann es losgehen. Sie brauchen keine komplizierten manuellen Optimierungen oder verwirrende Ersteinstellungen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Ihre einfachen Einstellungsparameter (Inputs)

Um Ihre Erfahrung anzupassen, enthält der EA einfache Parameter:

MagicNumber : Ein eindeutiger Identifikator für die Trades des EA, wichtig für die Verwaltung mehrerer Strategien auf einem Konto.

Lots : Definiert die Größe Ihres Handels (z.B. 0,01, 0,10). Auf diese Weise können Sie Ihre Positionsgröße entsprechend Ihrer Risikotoleranz verwalten.

TakeProfit : Legt das spezifische Preisniveau fest, bei dem der Handel automatisch geschlossen wird, um Ihren Gewinn zu sichern.

StopLoss: Legt das spezifische Kursniveau fest, bei dem der Handel automatisch geschlossen wird, um Ihren potenziellen Verlust zu begrenzen.

Slippage : Steuert die maximal zulässige Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ausführungskurs für einen Auftrag, um Sie in schnelllebigen Märkten zu schützen.

🔥 Risikofreie Testversion erwartet Sie!

Wir sind von der Leistung des PREMIUM MA SIGNAL EA so überzeugt, dass wir Sie einladen, ihn auszuprobieren, bevor Sie sich festlegen!

Sie können die volle Leistung dieses Systems mit einer 1-monatigen Miete für eine sehr niedrige Einführungsgebühr testen. Überzeugen Sie sich selbst von den Ergebnissen in Ihrem eigenen Live- oder Demokonto.

Warten Sie nicht, um Ihren Goldhandel zu verändern. Klicken Sie auf den Download-/Kauf-Link unten und beginnen Sie noch heute, intelligenter und nicht härter zu handeln!