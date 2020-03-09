🚀 ¡Desbloquee hoy mismo su potencial para operar con oro!

Está cansado de complejas estrategias de trading y resultados inconsistentes? Conozca PREMIUM MA SIGNAL EA, ¡su nuevo copiloto para operar con oro a alta velocidad y con gran precisión!

Este no es un Asesor Experto (EA) más, es una herramienta potente y optimizada diseñada para capturar oportunidades de beneficio en el volátil mercado del Oro con una precisión quirúrgica. Está construido para los traders que exigen rendimiento, simplicidad y seguridad.

Ventajas principales que le encantarán

Precisión y potencia: Aproveche un sofisticado algoritmo construido alrededor de Medias Móviles (MA) para identificar señales comerciales de alta probabilidad, dándole una ventaja decisiva en el mercado.

Seguridad ante todo: Opere con tranquilidad. Nuestro EA NO utiliza técnicas arriesgadas como la Martingala o los sistemas de Cuadrícula. La protección de su capital es nuestra prioridad.

Automatización pura: Deje de mirar los gráficos. El EA ejecuta las operaciones automáticamente basándose en su estrategia optimizada, permitiéndote gestionar tu cartera y disfrutar de tu vida.

💎 Características principales: Listo para Ganar

Maestría en Operaciones con Oro (XAUUSD): El EA ha sido pre-optimizado y ajustado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) , asegurando que los ajustes se adaptan para una máxima eficiencia en este mercado único.

Ejecución ultrarrápida: Funciona mejor en el marco de tiempo M5 (5 minutos) en el broker Exness. Si usted no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.

Realmente Plug & Play: ¡Está listo para usar nada más sacarlo de la caja! Simplemente conéctelo a su gráfico y listo. Sin necesidad de complicadas optimizaciones manuales o confusas configuraciones iniciales.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre configuraciones no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Sus Parámetros de Configuración Simple (Entradas)

Para personalizar su experiencia, el EA incluye parámetros simples:

MagicNumber : Un identificador único para las operaciones del EA, esencial para gestionar múltiples estrategias en una cuenta.

Lotes : Define el tamaño de su operación (por ejemplo, 0,01, 0,10). Esto le permite gestionar el tamaño de su posición de acuerdo con su tolerancia al riesgo.

TakeProfit : Establece el nivel de precio específico al que la operación se cerrará automáticamente para asegurar su beneficio.

StopLoss : Establece el nivel de precio específico al que la operación se cerrará automáticamente para limitar su pérdida potencial.

Deslizamiento : Controla la diferencia máxima permitida entre el precio de ejecución previsto y el real para una orden, protegiéndole en mercados con movimientos rápidos.

🔥 ¡Le espera una prueba sin riesgos!

Estamos tan seguros del rendimiento de PREMIUM MA SIGNAL EA que le invitamos a probarlo antes de comprometerse.

Puede probar toda la potencia de este sistema con un alquiler de 1 mes por una tarifa introductoria muy baja. Compruebe usted mismo los resultados en su propia cuenta real o demo.

No espere más para transformar sus operaciones con Oro. Haga clic en el enlace de descarga/compra de abajo y empiece a operar de forma más inteligente, no más difícil, ¡hoy mismo!