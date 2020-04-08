Omega One Spike Detector
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 2.10
- Activaciones: 20
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica
"Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales".
¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho?
¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento?
¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión?
¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar?
Presentamos el Detector de Picos Omega One: la única herramienta que combina alertas de picos en tiempo real con niveles de órdenes institucionales para obtener el máximo beneficio.
CONSEJOS PROFESIONALES: VENDA SOLO EN INDICE DE CRASH , COMPRE SOLO EN INDICE DE BOOM
ESTE INDICADOR FUNCIONA/HA SIDO PROBADO MEJOR EN CRASH 500 Y 1000
LA REVOLUCIÓN DE LA DETECCIÓN DE PICOS:
DETECCIÓN DE PICOS + BLOQUEO DE ÓRDENES = VENTAJA INJUSTA
```
OPERADORES ORDINARIOS:
Ven el pico → Persiguen el precio → Entran tarde → Se quedan parados
OPERADORES OMEGA ONE:
Ver la formación del bloqueo de órdenes → Esperar la señal del pico → Entrar pronto → Aprovechar todo el movimiento
```
La semana pasada en Boom 1000:
- 3:15 PM - M5 Bloque de órdenes alcista detectado en 14,850
- 3:22 PM - Se activa la alerta de COMPRA de Omega One SPIKE
- 3:23 PM - El precio explota +400 puntos
- Los operadores de Omega One entraron a 14.855 → Salieron a 15.250
- Otros operadores entraron a 14.950 → Perdieron el 60% del movimiento
---
CÓMO OMEGA ONE TRANSFORMA EL TRADING DE PICOS:
ANTES:
- Ves que el precio se mueve rápido
- Entras en pánico y persigues
- Entras al peor precio posible
- Pequeño beneficio (si tienes suerte) o stop loss alcanzado
CON OMEGA UNO:
1. El bloque de órdenes M1 identifica la zona de entrada precisa
2. La detección de picos le avisa cuando comienza el movimiento
3. 3. La zona de oferta le indica dónde tomar beneficios
4. Usted entra TEMPRANO, sale INTELIGENTE y obtiene MÁXIMAS ganancias.
Ejemplo real de ayer:
```
CAÍDA DEL CRASH 500
- 2.30 PM: Zona de oferta identificada en 8.450-8.500
- 2.42 PM: Se forma un bloque de órdenes bajistas M1 en 8.480
- 14.45 H: Se activa la alerta SPIKE SELL
- 14.46 H: El precio se desploma a 8.150
- GANANCIA: 330 puntos capturados
```
---
EL SISTEMA DE TRADING DE PICOS DE 3 PIEZAS:
1. MOTOR DE DETECCIÓN DE PICOS
- Alertas de compra/venta en tiempo real cuando se inician los movimientos
- Sin repintado - las señales permanecen fijas
- Confirmación en múltiples marcos temporales
- Alertas sonoras y visuales para que nunca se pierda un movimiento
2. PRECISIÓN EN LOS BLOQUES DE ÓRDENES
- Bloques de órdenes M1 para precios de entrada exactos
- Bloques de órdenes M5 para la dirección de la tendencia
- Identificación alcista/bajista
- Priorización basada en la distancia - siempre muestra los niveles más cercanos
3. TOMA DE BENEFICIOS EN LA ZONA DE OFERTA
- Sepa dónde salir incluso antes de entrar
- Zonas basadas en la fuerza (S-2, S-3, S-4+)
- Límites visuales claros para los objetivos de beneficios
- Niveles de venta institucionales donde se invierten los picos
---
POR QUÉ ESTA COMBINACIÓN ES DEVASTADORAMENTE EFICAZ:
El dilema del operador de picos resuelto:
Problema Omega Una Solución
"¿Dónde entrar? Los Bloques de Órdenes M1 dan zonas exactas de entrada
"¿Cuándo entrar? Las alertas de picos se activan al inicio del movimiento
"¿Dónde salir? Las Zonas de Oferta muestran los objetivos óptimos de beneficios (para el índice Boom) - Banda Inferior para el índice Crash
"¿Cómo gestionar el riesgo? Los bloques de órdenes proporcionan niveles naturales de stop loss
Secuencia real de operaciones:
```
ESCENARIO DE COMPRA DE PICOS:
1. Bloque de orden alcista M1 en 12.150 (su zona de entrada)
2. Se activa la alerta de COMPRA SPIKE de Omega One
3. Entras en 12.155 con stop en 12.130
4. El precio alcanza la zona de oferta en 12.450
5. Toma de beneficios: 295 puntos arriesgados 25 = 11,8R de ganancia
```
---
EFECTO MULTIPLICADOR DE BENEFICIOS :
Sin Omega Uno:
- Captura el 40-50% de los picos
- Los malos precios de entrada reducen los beneficios
- Los puntos de salida inciertos dejan dinero sobre la mesa
- Ganancia media: 120 puntos por pico
Con Omega One:
- Captura el 80-90% de los picos
- Las entradas de precisión maximizan el potencial de beneficios
- Las salidas de la zona de oferta capturan todos los movimientos
- Ganancia media: 280 puntos por pico
¡Eso es un 133% más de beneficio por operación!
---
LO QUE USTED OBTIENE
El paquete completo de Spike Trading:
- Detector de Spikes Omega One (MT5)
- Alertas de Spike de Compra/Venta en tiempo real
- Escáner de Bloque de Órdenes M1/M5
- Buscador de zona de oferta
- Cuadro de Mando Multi-marco de tiempo
---
RESULTADOS INMEDIATOS QUE VERÁ
Día 1:
- Identifique sus primeros Bloques de Órdenes y Zonas de Oferta
- Recibir alertas de picos reales a medida que se producen los movimientos
- Entender el "por qué" de cada pico
Semana 1:
- Capture 3-5 picos de alta calidad
- Mejore drásticamente la precisión de entrada
- Comience a tomar beneficios en los niveles óptimos
Mes 1:
- La captura consistente de picos se convierte en rutina
- La relación riesgo-recompensa mejora significativamente
- La confianza en las operaciones alcanza nuevos niveles
---
OFERTA ESPECIAL :
RESULTADOS DE PICOS DE TRADERS REALES :
"He capturado 7 picos Boom 1000 consecutivos utilizando las entradas del Bloque de Órdenes. La precisión es una locura - estoy entrando justo en el punto de lanzamiento en lugar de perseguir ". - James R., Day Trader
"Las Zonas de Suministro me salvaron de devolver ganancias. Solía ver los picos revertirse y tomar mis ganancias - ahora salgo perfectamente en las zonas." - Maria K., Scalper
"Por fin un indicador que no sólo me dice que ha ocurrido un pico, sino que me dice DÓNDE entrar y DÓNDE es probable que termine. Cambia el juego". - Tom B., Operador de Prop Firm
---
NUESTRA GARANTÍA DE PICOS SIN RIESGO:
Use Omega One durante 30 días - Transforme sus operaciones con picos o recupere cada céntimo.
Si no lo hace
- Capture más picos que nunca
- Entre con mayor precisión
- Salga con mayores beneficios
- Opere con más confianza
Le devolveremos el dinero inmediatamente. Sin preguntas, sin problemas.
---
¿LISTO PARA DOMINAR LAS OPERACIONES CON PICOS?
Esto es lo que cambia hoy:
1. No más perseguir picos - usted estará esperando por ellos
2. No más entradas inciertas - Los Bloques de Órdenes dan precios exactos
3. No más beneficios perdidos - Las Zonas de Oferta muestran las salidas óptimas
4. No más conjeturas - Las alertas le indican exactamente cuándo comienzan los movimientos
El trader medio de Boom & Crash coge 2-3 buenos picos al día. Con Omega One, atrapará entre 5 y 7. Haga el cálculo de su potencial de beneficios.
¿SIGUE PENSANDO?
"Era escéptico hasta que vi la combinación de Bloqueo de Órdenes + Alerta de Picos. Ahora entiendo por qué funciona tan bien: no sólo detecta picos, sino que te da el plan de trading completo." - Creador
Pregúntese:
- ¿Cuántos picos ha observado esta semana sin obtener beneficios?
- ¿Cuánto dinero le costó una mala entrada en el último gran movimiento?
- ¿Qué le aportaría a su cuenta de trading obtener beneficios consistentes en los picos?
Omega One se amortiza en una sesión. El resto es puro beneficio.
Esto posiciona a Omega One como la herramienta esencial para cualquiera que quiera beneficiarse consistentemente de los picos de Boom y Crash en lugar de simplemente verlos pasar.
Bienvenido a la nueva generación del trading algorítmico. El Detector de Picos OMEGA ONE no es sólo un indicador, es un sistema de trading completo diseñado para MetaTrader 5. Construido con regresión kernel avanzada, el Detector de Picos OMEGA ONE es un sistema de trading completo diseñado para MetaTrader 5. Construido con una avanzada regresión kernel y una lógica de confirmación de alta probabilidad, filtra el ruido del mercado para ofrecer sólo las señales de operación más potentes y procesables. Deje de mirar; empiece a ejecutar.
---
CÓMO FUNCIONA:
Cómo funciona/ Cómo operar de forma rentable
1. Respetar las Bandas + Zona de oferta + Bloqueo de órdenes
2. Espere a que el precio sobrepase las Bandas antes de elegir una operación
3. Entre en la operación en un cierre de vela completo más allá de la Banda.
4. Debe ver un (3) antes de apretar el gatillo
5. Debe recibir una Notificación de Venta (para el índice Crash) también.
6. Una vez que se cumplan todas estas condiciones, TIRAR Del gatillo.
7. STOPLOSS es 10 Candlestick
8. Tome Ganancia cuando el precio Toque la Banda Inferior (Crash Index)
9. Espere a la siguiente configuración
10. Repetir 1-9
Resumen
El protocolo OMEGA ONE de 3 pasos
Hemos destilado el trading rentable en tres sencillos pasos basados en reglas. Sígalos y transformará sus operaciones.
Paso 1: RESPETAR LAS BANDAS
El núcleo del sistema es la envolvente dinámica Sadaraya-Eatson, que actúa como soporte y resistencia inteligente y adaptable. En una tendencia saludable, el precio respeta estos límites. Su trabajo consiste en esperar la excepción: el pico.
Paso 2: CONFIRMAR EL PICO
Una operación sólo es válida cuando el precio cierra una vela completa más allá de la envolvente. Esta es su señal de que el impulso predominante es lo suficientemente fuerte como para potencialmente iniciar una nueva etapa.
- Usted DEBE ver el cierre de esta vela. No se precipite en una vela. La paciencia es su arma.
Paso 3: TIRAR DEL DISPARADOR (La regla OMEGA UNO)
Una vez que la vela cierra más allá de la banda, usted tiene una señal válida. Pero añadimos una capa más de confirmación para una máxima precisión:
- Usted DEBE recibir una Notificación de Venta (para Crash) o de Compra. Las alertas sonoras, de correo electrónico y push del sistema son su señal final de "vamos".
---
SU PLAN DE COMERCIO RENTABLE: EJECUTE CON CONFIANZA
PARA UNA CONFIGURACIÓN DE VENTA (CRASH):
1. ENTRADA: En una vela bajista completa que cierre por debajo de la Banda Inferior, confirmada por una notificación de VENTA.
2. STOP LOSS: Coloque su stop loss 10 velas por encima de su vela de entrada. Esto da a la operación espacio para respirar mientras se gestiona el riesgo.
3. 3. TOMA DE BENEFICIOS: Salga de la operación cuando el precio toque la banda opuesta (superior). Este es su objetivo de beneficios.
4. ESPERAR: Vuelva al paso 1 y espere a la siguiente configuración limpia.
PARA UN AJUSTE DE COMPRA (RALLY):
1. ENTRADA: En el cierre de una vela alcista completa por encima de la Banda Superior, confirmada por una notificación de COMPRA.
2. STOP LOSS: Coloque su stop loss 10 velas por debajo de su vela de entrada.
3. 3. TOMA DE BENEFICIOS: Salga de la operación cuando el precio toque la banda opuesta (inferior).
4. ESPERAR: Vuelva al paso 1 y espere a la siguiente configuración limpia.
---
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DETECTOR DE PICOS OMEGA ONE PARA MT5
- Construido para MetaTrader 5: Aprovecha la velocidad superior y la estabilidad de la plataforma MT5.
- Regresión Kernel Avanzada: Utiliza la estimación de Sadaraya-Eatson para bandas más suaves y más sensibles que las MAs tradicionales.
- Alertas visuales imperdibles: Obtenga claras señales visuales de entrada (flechas azules de compra, flechas rojas de venta) directamente en su gráfico.
- Notificaciones multiplataforma: Nunca se pierda una configuración con alertas audibles, correo electrónico y notificaciones push enviadas directamente a sus dispositivos.
- Confirmación ZigZag Integrada: Incluye patrones ZigZag para ayudar a identificar máximos y mínimos de swing significativos para una mayor confluencia.
- Metodología infalible: Te damos las reglas. Su único trabajo es seguirlas con disciplina.
---
¿PREPARADO PARA CONVERTIRTE EN UN TRADER OMEGA ONE?
Deje de dejar que los mercados le controlen. Empiece a controlar sus operaciones con tecnología de nivel institucional.
El Detector de Picos OMEGA ONE es para el trader serio de MT5 que exige consistencia. Es para el trader que entiende que los beneficios no vienen de operar cada movimiento, sino de esperar a las configuraciones de alta probabilidad y alta recompensa.
---
2024 Omega One Spike Trading Systems
Opere bajo su propio riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros