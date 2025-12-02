Fib Levels Pro

**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro**





**✨ Transformieren Sie Ihr Trading mit der institutionellen Fibonacci-Analyse ✨**





Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro ist ein revolutionärer MetaTrader 5 Indikator, der für Daytrader und Scalper entwickelt wurde. Er berechnet und zeigt automatisch Fibonacci-Retracement-Levels aus mehreren höheren Zeitrahmen direkt auf Ihren 1-5-Minuten-Charts an, so dass Sie die Marktstruktur vollständig einsehen können, ohne zwischen den Zeitrahmen wechseln zu müssen. 🚀





---





## **🌟 Key Features**





**🔗 Multi-Timeframe Fibonacci Confluence**

- 📅 Zeigt die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags mit vollständigen Fibonacci-Levels (50%, 61,8%, R61,8%)

- 📊 Zeigt das aktuelle Tageshoch/-tief mit dynamischen Echtzeit-Fibonacci-Levels

- ⏰ Enthält auswählbare Fibonacci-Levels für höhere Zeitrahmen (H4, H1, M30, M15)

- 🎯 Alle Timeframes werden gleichzeitig angezeigt und sind farblich gekennzeichnet





**🤖 Intelligente Auto-Refresh-Technologie**

- 🔄 Levels aktualisieren sich automatisch mit jeder neuen Kerze

- 📈 Enthält eine dynamische 35-Bar-Erweiterung für die Visualisierung zukünftiger Levels

- ⚡ Automatische Sitzungsübergänge ohne manuelle Anpassungen

- 🔒 Vortageslevels werden bei Sitzungsschluss gesperrt, neue Tageslevels werden automatisch aktiviert





**🎨 Professionelles visuelles Design**

- 🧹 Saubere, übersichtliche Anzeige mit punktförmigen Linien

- 🎨 Farbcodiertes System: 🟣 Lila (Vortag), 🟢 Grün (aktueller Tag), 🔴🔵 Rot/Blau (höherer Zeitrahmen)

- 🏷️ Kurze, klare Bezeichnungen zur sofortigen Erkennung (PDH/PDL, cdh/cdl, H4H/H4L)

- ⚙️ Vollständig anpassbare Farben, Linienstile und -breiten





**🔔 Erweitertes Warnsystem**

- 📢 Preisnahe Alarme bei Annäherung an wichtige Fibonacci-Levels

- 🔔 Mehrere Benachrichtigungskanäle: 🔊 akustische Alarme, 📧 E-Mail-Benachrichtigungen, 📱 Push-Benachrichtigungen

- ⚖️ Einstellbare Toleranzeinstellungen zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen

- 🎯 Konfigurierbar für bestimmte Stufen und Zeiträume





---





## **📊 Angezeigte Levels**





**🟣 Pegel vom Vortag (violett)**

- 📈 PDH (Höchststand am Vortag)

- 📉 PDL (Vortagestief)

- ⚖️ PD 50% Fibonacci-Retracement

- 🥇 PD 61,8% Goldener Schnitt

- 🔄 PD R61.8% Reversal Level





**🟢 Aktuelle Tageslevels (Grün)**

- 📈 CDH (Current Day High) - Aktualisierungen in Echtzeit

- 📉 CDL (Aktuelles Tagestief) - Aktualisierungen in Echtzeit

- ⚖️ CD 50% Fibonacci-Retracement

- 🥇 CD 61,8% Goldener Schnitt

- 🔄 CD R61.8% Umkehrniveau





**🔴 Ausgewählte höhere Timeframe-Levels (rot/blau)**

- ⏰ Zeitrahmenspezifisches Hoch/Tief (H4H/H4L, H1H/H1L, M30H/M30L, M15H/M15L)

- ⚖️ 50% Fibonacci-Retracement

- 🥇 61,8% Goldener Schnitt

- 🔄 R61,8% Umkehrniveau





---





## **🎯 Handelsanwendungen**





**🏃‍♂️ Für Scalper (1-5 Minuten Charts)**

- 🎯 Identifizieren Sie schnelle Umkehrpunkte mit Hilfe der Fibonacci-Konfluenz im höheren Zeitrahmen

- 🛡️ Setzen Sie präzise Stop-Losses über wichtige Fibonacci-Levels hinaus

- 🎯 Fangen Sie kleine Bewegungen mit erhöhter Genauigkeit durch Levelbestätigung ab





**📊 Für Daytrader (5-15 Minuten Charts)**📊

- 👁️ Verstehen Sie die tägliche Marktstruktur auf einen Blick

- ✅ Identifizierung von Einstiegsbereichen mit hoher Wahrscheinlichkeit und Ausrichtung auf mehrere Zeitrahmen

- 📋 Trades mithilfe von Fibonacci-Levels für Ausstieg und Risikomanagement verwalten





**📈 Für Swing Trader**

- ⏱️ Verwendung auf niedrigeren Zeitrahmen für präzises Einstiegs-Timing

- 🎯 Identifizieren Sie optimale Einstiegszonen mit Hilfe von täglichen/wöchentlichen Fibonacci-Levels

- 📋 Planen Sie Swing-Trades mit mehreren Zeitrahmen zur Bestätigung





---





## **⚙️ Technische Daten**





**💻 Kompatibilität & Anforderungen**

- 🖥️ Plattform: MetaTrader 5 (Build 1980 oder höher empfohlen)

- ⏰ Zeitrahmen: Optimiert für 1, 3, 5-Minuten-Charts (funktioniert auf allen Zeitrahmen)

- 🌐 Märkte: Alle Forex-Paare, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe

- ⚡ Leistung: Leichtgewichtiger Code, minimale CPU/RAM-Nutzung

- 📥 Installation: Einfache Drag-and-Drop-Installation





**🎨 Anpassungsoptionen**

- 👁️ Unabhängiges Umschalten der Sichtbarkeit der Fibonacci-Levels für jeden Zeitrahmen

- 🎨 Anpassen von Linienfarben, -stilen (durchgezogen/gepunktet/gestrichelt) und -dicke

- 🔤 Ändern von Beschriftungstext, Schriftgröße und Positionierung

- 🔔 Konfigurieren Sie Warnabstände, Töne und Benachrichtigungsmethoden

- 🕐 Legen Sie benutzerdefinierte Handelssitzungszeiten für eine genaue Berechnung der Tageswerte fest.





---





## **💡 Wie Händler diesen Indikator verwenden**





**📈 Einstiegsstrategien**

1. 🤝 Zusammenfluss-Handel: Einsteigen, wenn der Kurs eine Angleichung mehrerer Zeitrahmen-Fibonacci-Levels erreicht

2 🔄 Reversal Trading: Handel, wenn der Kurs von wichtigen Fibonacci-Retracement-Levels abprallt

3. 🚀 Breakout Trading: Verwenden Sie Fibonacci-Extensions als Gewinnziele nach Ausbrüchen





**🛡️ Risikomanagement**

1. ⛔ Platzieren Sie Stop-Losses jenseits wichtiger Fibonacci-Levels

2. ✅ Verwenden Sie Fibonacci-Ausdehnungen als Gewinnmitnahmezonen

3. 📏 Anpassung der Positionsgröße basierend auf dem Abstand zu den wichtigsten Fibonacci-Levels





**🔍 Marktanalyse**

1. 🎯 Schnelles Erkennen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

2. 📊 Bewertung der Trendstärke durch Beobachtung der Kursreaktionen auf den Fibonacci-Niveaus

3. 🌉 Verstehen der breiteren Marktstruktur beim Handel auf niedrigeren Zeitskalen





---





## **🛟 Support & Updates**





**👨‍💼 Kundensupport**

- 🕐 24/7 technischer Support per E-Mail

- ⏱️ Maximale Reaktionszeit von 24 Stunden

- 📚 Detaillierte Installations- und Einrichtungsanleitungen

- 🎯 Empfehlungen für Handelsstrategien





**🔄 Produkt-Updates**

- 🔄 Regelmäßige Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Händler

- 🔧 Kompatibilitäts-Updates für neue MT5-Builds

- ✨ Funktionserweiterungen auf Wunsch der Nutzer





**🛡️ Kaufschutz**

- ✅ 30 Tage Geld-zurück-Garantie

- 💬 Rückerstattung ohne Angabe von Gründen

- 📜 Lebenslange Lizenz ohne Abonnements

- 🆓 Kostenlose Updates für alle Versionen





---





## **⭐ Warum unseren Indikator wählen**





**🔍 Im Vergleich zur manuellen Analyse**

- ⏰ Erspart stundenlanges Umschalten des Charts und manuelles Zeichnen

- ❌ Eliminiert menschliche Fehler bei Fibonacci-Berechnungen

- 📏 Ermöglicht eine konsistente, objektive Identifizierung des Levels

- 🎯 Ermöglicht die Konzentration auf Handelsentscheidungen statt auf die Analyse





**🛠️ im Vergleich zu grundlegenden Fibonacci-Tools**

- 🔗 Integration mehrerer Zeitrahmen in einem Tool

- 🤖 Automatische Aktualisierungen und Sitzungsübergänge

- 🔔 Erweiterte Warnfunktionen

- 🎨 Professionelle visuelle Präsentation





**💰 Wertangebot**

- 🏦 Institutionelle Analysen für Privatanleger

- ⚡ Speziell für den rasanten Intraday-Handel entwickelt

- 🧩 Kombiniert die wichtigsten Fibonacci-Anwendungen in einem Indikator

- ⏰ Spart Zeit und verbessert die Handelsgenauigkeit





---





## **🛒 Wie man kauft**





**⚡ Sofortige digitale Lieferung**

1. 🛒 Klicken Sie auf "Kaufen" auf dem MQL5-Marktplatz

2. 💳 Sichere Zahlung abschließen

3. 📥 Sie erhalten sofortigen Download-Zugang

4. 🚀 Installation in weniger als 2 Minuten





**🛡️ risikofreie Testversion**

- ✅ 30 Tage Geld-zurück-Garantie

- 📊 Testen Sie mit Ihrer Handelsstrategie

- 🎯 Kauf ohne Risiko





---





## **✨ Transformieren Sie Ihr Trading noch heute ✨**





Verpassen Sie keine wichtigen Niveaus mehr und handeln Sie mit der Klarheit der Fibonacci-Analyse auf mehreren Zeitskalen. Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ihr Trading mit diesem professionellen Werkzeug verbessert haben. 🚀





**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro - Ihr Vorteil an den Märkten beginnt hier. 🎯**





---





**🖥️ MetaTrader 5 | 📦 MQL5 Marketplace | 🛠️ Professional Trading Tools**