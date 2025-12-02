Fib Levels Pro
- Indikatoren
- Jam Irshad Habib
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro**
**✨ Transformieren Sie Ihr Trading mit der institutionellen Fibonacci-Analyse ✨**
Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro ist ein revolutionärer MetaTrader 5 Indikator, der für Daytrader und Scalper entwickelt wurde. Er berechnet und zeigt automatisch Fibonacci-Retracement-Levels aus mehreren höheren Zeitrahmen direkt auf Ihren 1-5-Minuten-Charts an, so dass Sie die Marktstruktur vollständig einsehen können, ohne zwischen den Zeitrahmen wechseln zu müssen. 🚀
---
## **🌟 Key Features**
**🔗 Multi-Timeframe Fibonacci Confluence**
- 📅 Zeigt die Höchst-/Tiefstwerte des Vortags mit vollständigen Fibonacci-Levels (50%, 61,8%, R61,8%)
- 📊 Zeigt das aktuelle Tageshoch/-tief mit dynamischen Echtzeit-Fibonacci-Levels
- ⏰ Enthält auswählbare Fibonacci-Levels für höhere Zeitrahmen (H4, H1, M30, M15)
- 🎯 Alle Timeframes werden gleichzeitig angezeigt und sind farblich gekennzeichnet
**🤖 Intelligente Auto-Refresh-Technologie**
- 🔄 Levels aktualisieren sich automatisch mit jeder neuen Kerze
- 📈 Enthält eine dynamische 35-Bar-Erweiterung für die Visualisierung zukünftiger Levels
- ⚡ Automatische Sitzungsübergänge ohne manuelle Anpassungen
- 🔒 Vortageslevels werden bei Sitzungsschluss gesperrt, neue Tageslevels werden automatisch aktiviert
**🎨 Professionelles visuelles Design**
- 🧹 Saubere, übersichtliche Anzeige mit punktförmigen Linien
- 🎨 Farbcodiertes System: 🟣 Lila (Vortag), 🟢 Grün (aktueller Tag), 🔴🔵 Rot/Blau (höherer Zeitrahmen)
- 🏷️ Kurze, klare Bezeichnungen zur sofortigen Erkennung (PDH/PDL, cdh/cdl, H4H/H4L)
- ⚙️ Vollständig anpassbare Farben, Linienstile und -breiten
**🔔 Erweitertes Warnsystem**
- 📢 Preisnahe Alarme bei Annäherung an wichtige Fibonacci-Levels
- 🔔 Mehrere Benachrichtigungskanäle: 🔊 akustische Alarme, 📧 E-Mail-Benachrichtigungen, 📱 Push-Benachrichtigungen
- ⚖️ Einstellbare Toleranzeinstellungen zur Vermeidung von Ermüdungserscheinungen
- 🎯 Konfigurierbar für bestimmte Stufen und Zeiträume
---
## **📊 Angezeigte Levels**
**🟣 Pegel vom Vortag (violett)**
- 📈 PDH (Höchststand am Vortag)
- 📉 PDL (Vortagestief)
- ⚖️ PD 50% Fibonacci-Retracement
- 🥇 PD 61,8% Goldener Schnitt
- 🔄 PD R61.8% Reversal Level
**🟢 Aktuelle Tageslevels (Grün)**
- 📈 CDH (Current Day High) - Aktualisierungen in Echtzeit
- 📉 CDL (Aktuelles Tagestief) - Aktualisierungen in Echtzeit
- ⚖️ CD 50% Fibonacci-Retracement
- 🥇 CD 61,8% Goldener Schnitt
- 🔄 CD R61.8% Umkehrniveau
**🔴 Ausgewählte höhere Timeframe-Levels (rot/blau)**
- ⏰ Zeitrahmenspezifisches Hoch/Tief (H4H/H4L, H1H/H1L, M30H/M30L, M15H/M15L)
- ⚖️ 50% Fibonacci-Retracement
- 🥇 61,8% Goldener Schnitt
- 🔄 R61,8% Umkehrniveau
---
## **🎯 Handelsanwendungen**
**🏃♂️ Für Scalper (1-5 Minuten Charts)**
- 🎯 Identifizieren Sie schnelle Umkehrpunkte mit Hilfe der Fibonacci-Konfluenz im höheren Zeitrahmen
- 🛡️ Setzen Sie präzise Stop-Losses über wichtige Fibonacci-Levels hinaus
- 🎯 Fangen Sie kleine Bewegungen mit erhöhter Genauigkeit durch Levelbestätigung ab
**📊 Für Daytrader (5-15 Minuten Charts)**📊
- 👁️ Verstehen Sie die tägliche Marktstruktur auf einen Blick
- ✅ Identifizierung von Einstiegsbereichen mit hoher Wahrscheinlichkeit und Ausrichtung auf mehrere Zeitrahmen
- 📋 Trades mithilfe von Fibonacci-Levels für Ausstieg und Risikomanagement verwalten
**📈 Für Swing Trader**
- ⏱️ Verwendung auf niedrigeren Zeitrahmen für präzises Einstiegs-Timing
- 🎯 Identifizieren Sie optimale Einstiegszonen mit Hilfe von täglichen/wöchentlichen Fibonacci-Levels
- 📋 Planen Sie Swing-Trades mit mehreren Zeitrahmen zur Bestätigung
---
## **⚙️ Technische Daten**
**💻 Kompatibilität & Anforderungen**
- 🖥️ Plattform: MetaTrader 5 (Build 1980 oder höher empfohlen)
- ⏰ Zeitrahmen: Optimiert für 1, 3, 5-Minuten-Charts (funktioniert auf allen Zeitrahmen)
- 🌐 Märkte: Alle Forex-Paare, Aktien, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe
- ⚡ Leistung: Leichtgewichtiger Code, minimale CPU/RAM-Nutzung
- 📥 Installation: Einfache Drag-and-Drop-Installation
**🎨 Anpassungsoptionen**
- 👁️ Unabhängiges Umschalten der Sichtbarkeit der Fibonacci-Levels für jeden Zeitrahmen
- 🎨 Anpassen von Linienfarben, -stilen (durchgezogen/gepunktet/gestrichelt) und -dicke
- 🔤 Ändern von Beschriftungstext, Schriftgröße und Positionierung
- 🔔 Konfigurieren Sie Warnabstände, Töne und Benachrichtigungsmethoden
- 🕐 Legen Sie benutzerdefinierte Handelssitzungszeiten für eine genaue Berechnung der Tageswerte fest.
---
## **💡 Wie Händler diesen Indikator verwenden**
**📈 Einstiegsstrategien**
1. 🤝 Zusammenfluss-Handel: Einsteigen, wenn der Kurs eine Angleichung mehrerer Zeitrahmen-Fibonacci-Levels erreicht
2 🔄 Reversal Trading: Handel, wenn der Kurs von wichtigen Fibonacci-Retracement-Levels abprallt
3. 🚀 Breakout Trading: Verwenden Sie Fibonacci-Extensions als Gewinnziele nach Ausbrüchen
**🛡️ Risikomanagement**
1. ⛔ Platzieren Sie Stop-Losses jenseits wichtiger Fibonacci-Levels
2. ✅ Verwenden Sie Fibonacci-Ausdehnungen als Gewinnmitnahmezonen
3. 📏 Anpassung der Positionsgröße basierend auf dem Abstand zu den wichtigsten Fibonacci-Levels
**🔍 Marktanalyse**
1. 🎯 Schnelles Erkennen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
2. 📊 Bewertung der Trendstärke durch Beobachtung der Kursreaktionen auf den Fibonacci-Niveaus
3. 🌉 Verstehen der breiteren Marktstruktur beim Handel auf niedrigeren Zeitskalen
---
## **🛟 Support & Updates**
**👨💼 Kundensupport**
- 🕐 24/7 technischer Support per E-Mail
- ⏱️ Maximale Reaktionszeit von 24 Stunden
- 📚 Detaillierte Installations- und Einrichtungsanleitungen
- 🎯 Empfehlungen für Handelsstrategien
**🔄 Produkt-Updates**
- 🔄 Regelmäßige Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Händler
- 🔧 Kompatibilitäts-Updates für neue MT5-Builds
- ✨ Funktionserweiterungen auf Wunsch der Nutzer
**🛡️ Kaufschutz**
- ✅ 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- 💬 Rückerstattung ohne Angabe von Gründen
- 📜 Lebenslange Lizenz ohne Abonnements
- 🆓 Kostenlose Updates für alle Versionen
---
## **⭐ Warum unseren Indikator wählen**
**🔍 Im Vergleich zur manuellen Analyse**
- ⏰ Erspart stundenlanges Umschalten des Charts und manuelles Zeichnen
- ❌ Eliminiert menschliche Fehler bei Fibonacci-Berechnungen
- 📏 Ermöglicht eine konsistente, objektive Identifizierung des Levels
- 🎯 Ermöglicht die Konzentration auf Handelsentscheidungen statt auf die Analyse
**🛠️ im Vergleich zu grundlegenden Fibonacci-Tools**
- 🔗 Integration mehrerer Zeitrahmen in einem Tool
- 🤖 Automatische Aktualisierungen und Sitzungsübergänge
- 🔔 Erweiterte Warnfunktionen
- 🎨 Professionelle visuelle Präsentation
**💰 Wertangebot**
- 🏦 Institutionelle Analysen für Privatanleger
- ⚡ Speziell für den rasanten Intraday-Handel entwickelt
- 🧩 Kombiniert die wichtigsten Fibonacci-Anwendungen in einem Indikator
- ⏰ Spart Zeit und verbessert die Handelsgenauigkeit
---
## **🛒 Wie man kauft**
**⚡ Sofortige digitale Lieferung**
1. 🛒 Klicken Sie auf "Kaufen" auf dem MQL5-Marktplatz
2. 💳 Sichere Zahlung abschließen
3. 📥 Sie erhalten sofortigen Download-Zugang
4. 🚀 Installation in weniger als 2 Minuten
**🛡️ risikofreie Testversion**
- ✅ 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- 📊 Testen Sie mit Ihrer Handelsstrategie
- 🎯 Kauf ohne Risiko
---
## **✨ Transformieren Sie Ihr Trading noch heute ✨**
Verpassen Sie keine wichtigen Niveaus mehr und handeln Sie mit der Klarheit der Fibonacci-Analyse auf mehreren Zeitskalen. Schließen Sie sich Tausenden von Händlern an, die ihr Trading mit diesem professionellen Werkzeug verbessert haben. 🚀
**📈 Multi-Timeframe Fibonacci Levels Pro - Ihr Vorteil an den Märkten beginnt hier. 🎯**
---
**🖥️ MetaTrader 5 | 📦 MQL5 Marketplace | 🛠️ Professional Trading Tools**