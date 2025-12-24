Epic Trade Manager
- Utilitys
- Saba Ansar Ul Haq
- Version: 1.13
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
🎯 Kernfunktionen:
-
Manual Trading Panel - Grafische Oberfläche mit Schaltflächen für Buy/Sell Stop/Limit Orders
-
Trailing Stop System - Automatischer Trailing Stop mit anpassbaren Einstellungen
-
Order Management - Alle Positionen mit einem Klick schließen, alle Positionen nachziehen
-
Echtzeit-Dashboard - Visuelle Anzeige von Kontoinformationen, Positionen und Handelsmetriken
📊 Dashboard-Abschnitte:
-
Auftragsverwaltung - Volumen, Preis, SL/TP-Eingaben, Auftragsschaltflächen
-
Trailing Stop - Status, Einstellungen, aktive Trailing-Positionen
-
Kontoinformationen - Saldo, Eigenkapital, Marge, Risikoprozentsatz
-
Handelsinformationen - Positionen, schwebende Aufträge, Spread, Preise
⚙️ Schlüssel-Einstellungen:
-
Anpassbare Losgröße, SL/TP-Punkte
-
Risikomanagement mit prozentualen Berechnungen
-
Magische Zahl zum Filtern von Aufträgen
-
Konfigurierbarer Trailing-Stop (Pips/Punkte)
-
Maximale Auftragslimits
🖱️ Benutzeroberfläche:
-
Interaktive Schaltflächen für die Auftragserteilung
-
Editierbare Felder für Volumen, Preis, SL/TP
-
Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren
-
Echtzeit-Updates über Timer
🛡️ Risikomanagement:
-
Stop-Loss-/Gewinnmitnahme-Kontrollen
-
Beschränkung von Maximalaufträgen
-
Überwachung des Margin-Levels
-
Umschalten zwischen mehreren Aufträgen