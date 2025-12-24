Epic Trade Manager

🎯 Kernfunktionen:

  1. Manual Trading Panel - Grafische Oberfläche mit Schaltflächen für Buy/Sell Stop/Limit Orders

  2. Trailing Stop System - Automatischer Trailing Stop mit anpassbaren Einstellungen

  3. Order Management - Alle Positionen mit einem Klick schließen, alle Positionen nachziehen

  4. Echtzeit-Dashboard - Visuelle Anzeige von Kontoinformationen, Positionen und Handelsmetriken

📊 Dashboard-Abschnitte:

  • Auftragsverwaltung - Volumen, Preis, SL/TP-Eingaben, Auftragsschaltflächen

  • Trailing Stop - Status, Einstellungen, aktive Trailing-Positionen

  • Kontoinformationen - Saldo, Eigenkapital, Marge, Risikoprozentsatz

  • Handelsinformationen - Positionen, schwebende Aufträge, Spread, Preise

⚙️ Schlüssel-Einstellungen:

  • Anpassbare Losgröße, SL/TP-Punkte

  • Risikomanagement mit prozentualen Berechnungen

  • Magische Zahl zum Filtern von Aufträgen

  • Konfigurierbarer Trailing-Stop (Pips/Punkte)

  • Maximale Auftragslimits

🖱️ Benutzeroberfläche:

  • Interaktive Schaltflächen für die Auftragserteilung

  • Editierbare Felder für Volumen, Preis, SL/TP

  • Farbcodierte Gewinn/Verlust-Indikatoren

  • Echtzeit-Updates über Timer

🛡️ Risikomanagement:

  • Stop-Loss-/Gewinnmitnahme-Kontrollen

  • Beschränkung von Maximalaufträgen

  • Überwachung des Margin-Levels

  • Umschalten zwischen mehreren Aufträgen


Epic Spikes
Saba Ansar Ul Haq
Utilitys
Epic Spikes EA - Hauptmerkmale 1. Smart Breakout Trading Der EA erkennt automatisch starke Kursniveaus und platziert Pending Orders, wenn der Markt kurz vor einem Ausbruch steht. Er kauft oberhalb des letzten Hochs und verkauft unterhalb des letzten Tiefs. 2. Automatische Range-Erkennung Epic Spikes scannt die letzten X Kerzen, um die höchsten und niedrigsten Preise zu finden. Diese Ebenen werden verwendet, um intelligente Ausbrüche an den perfekten Positionen zu platzieren. 3. Intelligente Pe
FREE
Super Soldier
Saba Ansar Ul Haq
Utilitys
HANDELSAUSFÜHRUNG Automatischer Handel bei Bestätigung des Musters Option zur Umkehrung von Handelssignalen Verwaltung mehrerer Aufträge Anpassbare magische Zahl zur Identifizierung ️ RISIKOMANAGEMENT Feste oder dynamische Losgrößenbestimmung Automatisierte Stop-Loss-Platzierung Gewinnmitnahme-Ziele Kontrolle des maximalen Orderlimits GEWINNABSICHERUNG Trailing-Stop-Funktionalität Anpassbarer Trailing-Aktivierungsabstand Einstellbarer Trailing-Stop-Abstand Breakeven-Schutz-Logik ÜBERWA
FREE
