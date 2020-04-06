King Dual Force EA MT5

King Dual Force ist ein vollautomatisches Hedge-Trading-System, das für eine konsistente Performance unter allen Marktbedingungen entwickelt wurde.

Es kombiniert dynamische Lot-Skalierung, Reverse-Balancing und eine intelligente Einstiegslogik, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Hedge-Bots ist King Dual Force so aufgebaut, dass es mit den Markttrends mitschwimmt.

Sobald ein starker Trend erkannt wird, reitet es auf der Welle und reist mit ihr, um ausgedehnte Bewegungen für maximale Gewinne zu nutzen.

Hauptmerkmale:

Dualer Hedge-Einstieg mit automatischer BUY & SELL Initialisierung.

Umgekehrte Ausgleichslogik, um sich von Drawdowns zu erholen.

Konfigurierbare Lot-Skalierung und Schrittweite für flexibles Risikomanagement.

Basket-Take-Profit mit lot-gewichteter Berechnung für präzise Gewinnziele.

Geldbasierter Stop-Loss und Group Trailing zum Schutz des Kontos.

Tägliche Gewinn- und Verlustziele mit automatischem Handelsstopp.

Zeitfilter zur Steuerung von Handelssitzungen.

Interaktives Bedienfeld mit Live-Kontostatistiken, sofortigen Start-/Stopp-Befehlen, Größenänderung und Verschieben für maximalen Komfort .

Optimiert für den kontinuierlichen Betrieb auf allen Symbolen, einschließlich Forex, Indizes und Metallen.

Risiko-Management-Tools:

Lot-gewichteter Basket TP für präzise Gewinnsicherung.

Geldbasierter Stop-Loss zum Schutz des Kapitals.

Gruppen-Trailing-Stop zur Gewinnsicherung bei Körben.

Konfigurierbarer Cooldown nach Schließung aller Trades.

Benutzerfreundlichkeit:

Vollständig anpassbare Parameter für alle Strategien und Filter.

Klare visuelle Schnittstelle mit Echtzeit-Performance-Metriken.

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und jedem Symbol.

Mit seiner fortschrittlichen Absicherungslogik, der adaptiven Trendfolgebestimmung und einer äußerst praktischen Benutzeroberfläche bietet King Dual Force sowohl Leistung als auch Eleganz für den automatisierten Handel - ein echter Partner für Händler, die ein stetiges, kontrolliertes Wachstum mit professioneller Präzision anstreben.