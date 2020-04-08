Scanner Intelligence Hub

Escáner Intelligence Hub MT5
** DESCRIPCIÓN GENERAL

Scanner Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multimercado diseñado para operadores que necesitan una herramienta completa de escaneo y análisis técnico. Integra a la perfección el análisis multisímbolo y multiplataforma con avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en una interfaz intuitiva y profesional.

** CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

** ANÁLISIS MULTIMERCADO AVANZADO
- Análisis simultáneo de múltiples pares de divisas y marcos temporales
- Sistema inteligente de puntuación 0-10 con precisión decimal
- Detección automática de oportunidades de negociación en tiempo real
- Análisis de confluencia técnica para mejorar la precisión de las señales

** CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE (SMC)**
- Detección de patrones institucionales y movimientos de dinero inteligente
- Análisis de la estructura del mercado y de las zonas de liquidez
- Identificación de puntos de entrada basada en SMC
- Reconocimiento de patrones de acumulación y distribución

**ANÁLISIS TÉCNICO PROFESIONAL**
- Integración de múltiples indicadores: RSI, Estocástico, Bandas de Bollinger, MACD, ATR
- Detección automática de divergencias regulares y ocultas
- Análisis avanzado de patrones de velas japonesas
- Niveles de Stop Loss y Take Profit autocalculados

** MAPA TÉRMICO DE LA FUERZA DE LAS DIVISAS
- Análisis en tiempo real de la fortaleza de 8 divisas principales
- Visualización intuitiva codificada por colores
- Identificación instantánea de las divisas más fuertes y más débiles
- Actualizaciones automáticas en función del marco temporal seleccionado

** PANEL DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS
- Análisis multitemporal de las tendencias dominantes
- Detección de cambios de tendencia e impulso
- Estados de tendencia claros: Alcista, Bajista, Neutral, Mixta
- Perspectivas de confluencia entre marcos temporales

** INTERFAZ DE USUARIO PROFESIONAL

** DISEÑO MODERNO Y BRILLANTE
- Interfaz elegante con efectos de cristal y degradados animados
- Paneles que se pueden arrastrar y soltar individualmente
- Conjunto completo de botones: anclar, minimizar, cerrar, reabrir
- Tamaño adaptable de los paneles en función del modo (tiempo real/pruebas retrospectivas )

** CONTROLES INTERACTIVOS
- Filtrado por tipo de señal: TODAS, COMPRAR, VENDER, VIGILAR
- Ordenación dinámica por cualquier columna
- Botones de control por panel
- Configuración visual en tiempo real

** APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN

** SCALPING Y NEGOCIACIÓN INTRADÍA
- Identificación rápida de oportunidades a corto plazo
- Análisis del momento y la volatilidad en tiempo real
- Señales precisas de entrada y salida
- Gestión automatizada del riesgo

** NEGOCIACIÓN OSCILANTE
- Análisis de tendencias a medio plazo
- Detección de puntos de reversión y continuación
- Confluencia técnica para una mayor fiabilidad
- Seguimiento de posiciones en múltiples marcos temporales

** ANÁLISIS DE LA FORTALEZA DE LAS DIVISAS
- Identificación de divisas dominantes
- Soporte para estrategias de carry trade y correlación
- Perspectiva combinada fundamental-técnica
- Orientación para la diversificación de la cartera de divisas

** CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS

** CONFIGURACIÓN DE LA EXPLORACIÓN
- Símbolos personalizables (por defecto: 12 pares principales )
- Plazos ajustables (M15, H1, H4, D1 )
- Intensidad de exploración: Ligera, Normal, Profunda
- Intervalo de actualización configurable

** PERFILES DE NEGOCIACIÓN
- Conservador**: Señales de alta calidad, frecuencia más baja
- Equilibrado**: Compromiso óptimo entre calidad y cantidad de señal
- Agresivo**: Más oportunidades con una gestión activa del riesgo

** INDICADORES TÉCNICOS
- Periodos totalmente configurables para todos los indicadores
- Parámetros optimizados por defecto para un rendimiento máximo
- Compatibilidad con diversos estilos de negociación
- Opciones de ajuste específicas para cada instrumento

** SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE

** NOTIFICACIONES AVANZADAS
- Alertas emergentes con información detallada de la señal
- Alertas sonoras personalizables
- Enfriamiento incorporado para evitar el spam
- Filtrado de puntuación mínima

** GESTIÓN DE RIESGOS
- Cálculo automático de Stop Loss basado en ATR
- Niveles de Take Profit optimizados en función de la volatilidad
- Análisis de riesgo/recompensa en tiempo real
- Recomendaciones de tamaño de posición

** COMPATIBILIDAD Y RENDIMIENTO

** OPTIMIZACIÓN TÉCNICA
- Arquitectura modular para una máxima eficiencia
- Almacenamiento inteligente en caché para actualizaciones rápidas
- Compatibilidad total con los modos de backtesting y tiempo real
- Funcionamiento sin fugas y con uso eficiente de la memoria

** REQUISITOS DEL SISTEMA
- MetaTrader 5 build 3815 o superior
- Conexión estable a Internet para datos en tiempo real
- Se recomienda un mínimo de 4 GB de RAM para análisis intensivos
- Compatible con todos los brokers MT5

** CASOS DE USO RECOMENDADOS

** OPERADORES PROFESIONALES
- Análisis SMR de nivel institucional
- Gestión de carteras multiposición
- Correlación entre mercados
- Ejecución de estrategias de gran volumen

** OPERADORES PRINCIPIANTES
- Señales claras y fáciles de interpretar
- Sistema de puntuación intuitivo
- Controles de riesgo automatizados
- Aprendizaje práctico del concepto SMR

**GESTORES DE FONDOS**
- Análisis de la fortaleza de las divisas para la diversificación
- Señales de alta calidad para carteras conservadoras
- Perspectivas multihorizonte mediante análisis multihorario
- Herramientas analíticas de nivel institucional

** VENTAJAS COMPETITIVAS

** TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
- Único indicador que combina el SMR, el análisis técnico y el mapa térmico de divisas
- Interfaz profesional totalmente interactiva
- Sistema propio de puntuación de alta precisión
- Arquitectura modular escalable

** EXPERIENCIA FÁCIL DE USAR
- Configuración Plug and Play con parámetros preoptimizados
- Diseño intuitivo que requiere una curva de aprendizaje mínima
- Amplia documentación y asistencia técnica
- Actualizaciones periódicas y mejoras continuas

Scanner Intelligence Hub representa la evolución natural de las herramientas de análisis técnico, fusionando la potencia analítica de nivel institucional con la sencillez que exigen los operadores modernos. Es la solución completa para los operadores que buscan una verdadera ventaja competitiva en los mercados financieros actuales.
