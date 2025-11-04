UEX Pure USD Euro Index


* Aufgrund der Authentizität der Daten für alle wichtigen Währungen wird die Verwendung von Live-Charts empfohlen.

Was ist der UEX Pure USD Euro Index?

Entdecken Sie den wahren Puls des Devisenmarktes mit dem Pure USD & Euro Index – einem innovativen Indikator, der die verborgenen Stärken und Schwächen der beiden stärksten Währungen der Welt aufdeckt.

Anstatt sich auf ein einzelnes Paar wie EUR/USD zu verlassen, misst dieses Tool die Gesamtperformance von US-Dollar und Euro über mehrere wichtige Währungspaare hinweg und bietet so einen klaren, ausgewogenen Überblick über die tatsächliche Marktstimmung.

Durch die Kombination von Daten aller wichtigen USD- und Euro-Paare erstellt dieser Indikator synchronisierte Indexcharts, die echte Währungsbewegungen widerspiegeln – nicht nur die Schwankungen eines Paares.
Sie sehen und erhalten sofort eine Benachrichtigung, wenn der Dollar dominiert oder der Euro zurückschlägt, und erhalten Einblicke, wenn sich das Gleichgewicht zwischen den beiden verschiebt, oft Minuten bevor der Markt reagiert.
Dieses Konzept ist Ihr zuverlässiger Ansatz im Markt.
Der Pure USD & Euro Index ermöglicht es Händlern, Trendänderungen zu antizipieren, Fehlsignale zu filtern und ihre Strategien an den tatsächlichen Marktbewegungen auszurichten.

Ob Sie manuell handeln oder automatisierte Systeme nutzen, er bietet ein transparentes Bestätigungstool – das in allen Zeiträumen und unter allen Marktbedingungen funktioniert.

Es handelt sich nicht um eine nachgebildete Spielerei oder ein Derivat eines einzelnen Preisfeeds – es ist ein mathematisch authentisches Indexmodell, sorgfältig entwickelt für Händler, die Wert auf Präzision und Authentizität legen.

Wenn Sie eine solide Grundlage für Ihre Handelsstrategie suchen, ist dies Ihr Vorteil.

Pure USD & Euro Index – denn die Wahrheit des Marktes beginnt mit seinen Währungen.

UEX wird am besten für die folgenden Währungspaare verwendet: EURUSD und USDCHF. H1

Bevor Sie den UEX-Indikator verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr MT5-Konto über die folgenden Währungspaare verfügt:

//--- pair list used in index calc
string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix},
       EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};


Empfohlene Produkte
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
Tendencia Crash300
Ignacio Agustin Mene Franco
Indikatoren
Professional Pack Crash 300 Indikatoren, Bei dieser Gelegenheit präsentiere ich die Trend-Indikator, der für den Crash-Index 300 (Deriv Broker) Der Indikator besteht aus einer Strategie, wo Trends in Zeiten von 15 Minuten gefangen sind, sehr deutlich der Indikator zeigt den Kauf Kennzeichnung der Spitze der rot, bis der Trend entwickelt, und dann markieren Sie den grünen Punkt des Kaufs, es ist sehr einfach zu bedienen, Es wird empfohlen, in dieser Zeitlichkeit zu verwenden, da es dazu dient, lä
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf. Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen m
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Konstruktor. Das heißt, der Schöpfer von Strategien. Und nicht nur. Dies ist ein Signalindikator für die meisten standardmäßig in MetaTrader 5 integrierten Indikatoren. Kombinieren Sie Ihre Indikatoren zu einem Signalpfeil. Sie haben beispielsweise eine Strategie und müssen deren Rentabilität ermitteln, die erforderlichen Elemente in das Menü aufnehmen und Statistiken abrufen. Und wenn Sie keine Strategie haben, dann nutzen Sie sie im Internet oder erstellen Sie Ihre eigene. Rigonst
Vict Channel
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Victory Channel ist ein Forex-Trendpfeil-Indikator zur Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte. Ich mag ihn vor allem, weil er einen einfachen Arbeitsmechanismus hat, der sich an alle Zeiträume und Handelstaktiken anpasst. Er wurde auf der Grundlage eines Regressionskanals mit Filtern erstellt. Wir zeigen die Signale des Victory Channel Indikators auf dem Chart der Preisfunktion mit einem mathematischen Ansatz an. Funktionsweise: Wenn der Kurs die überkaufte/überverkaufte Zone (Kanalstufe
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Cobra Arrow-Indikator ist ein präzisionsgefertigtes Signalwerkzeug für MT5, das potenzielle Wendepunkte im Markt durch eine einzigartige Mischung aus Volatilität, Momentum und Erschöpfungsdynamik identifiziert. Er visualisiert Handelsmöglichkeiten direkt auf dem Chart durch klare orange- und magentafarbene Pfeile, die mit adaptiven ATR-basierten Offsets positioniert sind, um die Lesbarkeit und das Kontextbewusstsein zu verbessern. Intern verbindet es die Sensitivität kurzfristiger Oszillato
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Indikatoren
Intelligenter stochastischer Divergenzdetektor Beschreibung: Der Smart Stochastic Divergence Detector ist ein professionelles Tool, das automatisch Bullish & Bearish Divergenzen auf Ihrem Chart mit Hilfe des Stochastic Oscillators identifiziert. Es hilft Händlern, frühe Umkehrungen , versteckte Momentum-Änderungen und Trendfortsetzungssignale zu erkennen, ohne dass eine manuelle Analyse erforderlich ist. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Indizes, Aktien oder Kryptowährungen handeln, dieses
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Der Indikator soll helfen, eine Entscheidung über die Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) zu treffen. Es handelt sich um einen History-Scanner, der anhand der relativen vertikalen Position der Kerzen zueinander, der Größe jeder Kerze, der Größe des Kerzenkörpers und der Kerzenschatten nach Übereinstimmungen des aktuellen Musters (Kombination mehrerer aktueller Balken) mit historischen Daten in Prozent sucht. In der Historie werden die gefundenen Übereinstimmungen durch vertikale Linien auf der K
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
Weitere Produkte dieses Autors
The Seismograph Marketquake Detector
Yohana Parmi
5 (2)
Indikatoren
Der Seismograph MarketQuake Detector. Description in English : https://www.mql5.com/en/market/product/113869?source=Site+Market+Product+Page#description How to use the Seismograph : https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=2&comment=52806941 Create an EA : https://www.mql5.com/en/market/product/113869#!tab=comments&page=3&comment=52816509 Unabhängig davon, wie Sie handeln, möchten Sie auf jeden Fall den Eintritt in den Markt mit geringer Liquidität vermeiden.- Der
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
Indikatoren
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A2SR für MT5 Indikator: Automatisiertes tatsächliches Angebot und Nachfrage (S/R). + Handelsinstrumente. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog Leistungsstark, authentisch und zeitsparend für intelligentere Handelsentscheidungen + EA-kompatible Objekte. Hauptvorteile Vorausschauende tatsächli
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indikatoren
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif A. Was ist A2SR ?   * Es ist ein führender technischer Indikator (kein Repaint, kein Verzögern). -- Orientierungshilfe : -- unter  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- und  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR verfügt über eine spezielle Technik zur Bestimmung der Unterstützungsniveaus (Nachfrage) und des Widerstands (Angebot). Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Methode, die wir im Internet ge
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
Indikatoren
Wichtige Breakout- und Jump/Fall-Ebenen. Keine Verzögerung. Kein Nachzeichnen. Die Trendlinie ist nützlich für die Erkennung von Mustern, die für das Dreiecksmuster, Unterstützungs- und Widerstandslinien und als Ausbruchslinie nach oben oder unten bestimmt sind. Die Trendlinien werden zuerst gebildet, bevor der Preis des Paares sie erreicht. Sie werden also nicht neu gezeichnet. Jede Linie hat eine Beschreibung, z. B. Unterstützung, Widerstand, aktuelle Unterstützung als wichtiger Ausbruch nach
Trading Planner Semi Automated EA
Yohana Parmi
5 (7)
Utilitys
Halbautomatischer EA für die Arbeit als Ihr Handelsassistent. Überblick Mit dem Trading Planner handeln Sie wie ein professioneller Händler auf realen Märkten. Bevor sie in die Märkte einsteigen, machen sie einen Plan für ihre Trades, indem sie alle Gelegenheiten in allen Zeitrahmen herausfiltern. Trading Planner kann für alle Time Frames (M1 ~ MN) verwendet werden . Zeichnen Sie einfach eine Trendlinie als Trend und Support/Resistance ein. Bei dieser Version werden die Marktchancen durch die Tr
Market Sentiment and Sideways level
Yohana Parmi
5 (3)
Indikatoren
Im Idealfall, so hoffen wir, ist dies der Fall: Die guten Zahlen in den Nachrichten sollten die entsprechende Währung stärker werden lassen, und die schlechten Zahlen in den Nachrichten sollten die entsprechende Währung schwächer werden lassen. Aber die Tatsache ist: Die guten Zahlen in den Nachrichten, die auf dem Wirtschaftsnachrichtenkalender stehen, können die entsprechende Währung nicht immer sofort stärker werden lassen. Umgekehrt können schlechte Zahlen die entsprechende Währung nicht imm
Trades Manager MT4
Yohana Parmi
5 (3)
Utilitys
Was Trades Manager für Ihre Trades tun kann . Sammeln Sie alle Auftragspositionen in einem Diagramm (Abb. 1). Alle Aufträge werden nach Paarsymbolen , Summe der Auftragspositionen, Lots, laufenden Pips und Gewinn/Verlusten gruppiert. Alle Orders werden zusammengefasst und am unteren Rand des Panels angezeigt. Sie können den Zielgewinn, den Stop-Loss und die Platzierung des Stop-Profits automatisch für jede Order festlegen (Abb. 4). Von einem Chart aus ist es einfacher, alle Aufträge zu überwache
Trailing Master with Trading Buttons
Yohana Parmi
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Trading mit Trailing Master. Smartes Trading – jetzt sicherer Führen Sie mühelos Handelsaufträge mit intuitiver Steuerung aus, und der EA verwaltet anschließend alle Ihre Handelspositionen. Präzision auf Knopfdruck Passen Sie Ihre Lotgröße einfach mit den + und - Schaltflächen an und genießen Sie volle Flexibilität bei der Handelssteuerung. Gewinne maximieren, Risiken minimieren TSS (Trailing Stop Surplus) und TSL (Trailing Stop Loss) passen die SL-Linie a
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension