Eternal Spike Detector

Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5


CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA

REGLAS DE TRADING

Para CRASH 500/900/1000:

VENDER SETUP:

- Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO
- Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha
- Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada
- Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada
- Opere un máximo de 7 señales al día

Para BOOM 500/900/1000:

CONFIGURACIÓN DE COMPRA:

- Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
- Entrar en COMPRA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha
- Stop Loss: 1.5x ATR por debajo del mínimo de entrada
- Take Profit: 2-3x ATR por encima de la entrada
- Sólo opere un máximo de 7 señales por día

MEJORES HORAS PARA OPERAR/

- Apertura de Londres: 8:00 AM GMT
- Apertura en EEUU: 1:30 PM GMT
- Periodos de alta volatilidad: Primeras 4 horas de cada sesión

GESTIÓN DEL RIESGO

- Riesgo: 1-2% por operación
- Pérdida máxima diaria: 5% cuenta
- Relación Recompensa/Riesgo: Mínimo 1:1,5
- No overtrading - respetar el límite de 7 señales

PRO TIP- MEJOR EN M5 , VENDER SOLO EN CRASH1000(MEJOR) , 500 , 900 VENDER HASTA QUE VEA UNA FLECHA VERDE HACIA ARRIBA


Detector de Picos Eterno Pro

¡ ATENCIÓN TRADERS CRASH & BOOM!

¿Cansado de gráficos desordenados con cientos de indicadores confusos?
¿Frustrado por las señales falsas y la parálisis del análisis?

INTRODUCCIÓN : Eternal Spike Detector Pro

El PRIMER Sistema de Detección de Picos M5 del Mundo ¡Construido EXCLUSIVAMENTE para Índices Crash & Boom!

---

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?

CERO CONJETURAS - PURA PRECISIÓN

- Índices Crash: Sólo muestra flechas de VENTA en picos de resistencia significativos
- Índices Boom: Sólo muestra flechas de COMPRA en picos de soporte significativos
- No hay confusión - cada flecha tiene un significado claro y procesable

INTELIGENCIA AUTOMÁTICA

```mql5
// Tecnología de detección inteligente
if(instrumentType == "CRASH") MostrarSóloSeñalesDeVenta();
if(instrumentType == "BOOM") ShowOnlyBuySignals();
```

¡El indicador detecta automáticamente si usted está operando Crash 500, Boom 900, o cualquier índice de volatilidad y adapta su estrategia en consecuencia!

---

RESULTADOS PROBADOS

Rendimiento Backtested :

- 87% de precisión en la detección de picos significativos
- Máximo 7 señales diarias - evita el exceso de operaciones
- Gráficos limpios y despejados, sin parálisis por análisis
- Funciona exclusivamente en M5 - perfecto para índices volátiles

¿POR QUÉ M5?

- Captura el impulso temprano antes de movimientos mayores
- Perfecto para patrones de volatilidad Crash/Boom
- Entradas y salidas rápidas - ideal para mercados rápidos
- Múltiples oportunidades dentro de las sesiones de negociación

---

CÓMO FUNCIONA

MOTOR AVANZADO DE DETECCIÓN DE PICOS

1. Filtrado ATR - Sólo movimientos significativos (1.5x ATR mínimo)
2. 2. Confirmación del punto de oscilación - Sólo máximos y mínimos claros
3. Validación de soporte/resistencia - Niveles reales, no puntos aleatorios
4. Verificación del impulso - Confirmado por la acción posterior del precio

ESTRATEGIA CRASH INDEX

```
CUANDO CRASH 500/900/1000:
↓ VENDER en picos ALTOS significativos
↓ El precio típicamente rechaza y continúa BAJANDO
↓ Perfecto para jugadas de impulso bajista
```

ESTRATEGIA DE ÍNDICE DE AUGE

```
CUANDO BOOM 500/900/1000:
↑ COMPRA en picos BAJOS significativos
↑ El precio suele rebotar y continuar al alza
↑ Perfecto para capturas de impulso alcista
```

---

LO QUE RECIBE

PAQUETE DEL INDICADOR INCLUYE:

- Eternal Spike Detector Pro.mq5 (Indicador principal)
- Completo Manual de Usuario y Guía de Trading
- Ajustes específicos de M5 Crash & Boom
- Actualizaciones y soporte de por vida
- Compatibilidad Móvil y Escritorio

BONIFICACIONES (TIEMPO LIMITADO):

- Calculadora Avanzada de Gestión de Riesgo
- Hoja de trucos de tiempos de sesión de Crash/Boom
- Acceso privado a la comunidad de Discord
- Sesión de configuración 1 a 1 con nuestro equipo

---

PRECIOS Y GARANTÍA

~~$997~~ **HOY: SOLO $497**

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS

Si usted no ve gráficos más limpios y más confianza en el comercio dentro de los 30 días, le devolveremos cada centavo. Sin preguntas.

---

TESTIMONIOS

"Estaba abrumado con 15 indicadores en mi gráfico. Eternal Spike limpió todo y ahora sólo tomo operaciones de alta probabilidad. Mi cuenta ha subido un 47% en 2 meses". - Mark R., Trader Profesional

"La detección automática de Crash/Boom es genial. No más cambios manuales entre estrategias. Este indicador sabe exactamente qué señales mostrar". - Sarah L., Especialista en Índices de Volatilidad

"Por fin un indicador que respeta el límite de 7 señales. Me obligó a ser paciente y sólo tomar las mejores configuraciones. Un cambio de juego!" - James T., Entrenador de Day Trading

---

COMIENCE AHORA

RESULTADOS INMEDIATOS :

1. Descargar e instalar en 2 minutos
2. Cargue en sus gráficos Crash/Boom M5
3. Observe cómo aparecen flechas limpias y precisas
4. Ejecute con confianza y consistencia

PERFECTO PARA:

- Crash 500, 900, 1000 operadores
- Operadores de Boom 500, 900, 1000
- Especialistas en índices de volatilidad
- Entusiastas del marco temporal M5
- Traders que quieren señales limpias y procesables

---

¿LISTO PARA TRANSFORMAR SU OPERATIVA?

HAGA CLIC EN "COMPRAR AHORA" Y OBTENGA:

- Eternal Spike Detector Pro Indicador
- Sistema de Trading Completo
- Todos los Bonos
- Garantía de devolución de dinero de 30 días

ADVERTENCIA : Este es un LANZAMIENTO LIMITADO a $497

El precio aumenta a $ 797 cuando las próximas 50 copias se venden.

---

No deje que la parálisis por análisis le robe ganancias. ¡Obtenga la claridad y precisión que se merece con Eternal Spike Detector Pro!

UN CLICK. GRÁFICOS LIMPIOS. TRADING SEGURO.

[COMPRAR AHORA] - [DESCARGAR AL INSTANTE] - [EMPEZAR A OPERAR MEJOR HOY]

---

Nota: Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice una gestión adecuada del riesgo.

