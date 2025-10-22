Eternal Spike Detector
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 2.10
- Activaciones: 20
N/B : Todos nuestros productos vienen con nuestra compra gratuita ''DAILY SCALPER EA'' - bit .ly/4qlFLNh
Desarrollador de Whatsapp para el suyo después de la compra exitosa
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5
CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA
REGLAS DE TRADING
Para CRASH 500/900/1000:
VENDER SETUP:
- Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO
- Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha
- Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada
- Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada
- Opere un máximo de 7 señales al día
Para BOOM 500/900/1000:
CONFIGURACIÓN DE COMPRA:
- Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
- Entrar en COMPRA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha
- Stop Loss: 1.5x ATR por debajo del mínimo de entrada
- Take Profit: 2-3x ATR por encima de la entrada
- Sólo opere un máximo de 7 señales por día
MEJORES HORAS PARA OPERAR/
- Apertura de Londres: 8:00 AM GMT
- Apertura en EEUU: 1:30 PM GMT
- Periodos de alta volatilidad: Primeras 4 horas de cada sesión
GESTIÓN DEL RIESGO
- Riesgo: 1-2% por operación
- Pérdida máxima diaria: 5% cuenta
- Relación Recompensa/Riesgo: Mínimo 1:1,5
- No overtrading - respetar el límite de 7 señales
PRO TIP- MEJOR EN M5 , VENDER SOLO EN CRASH1000(MEJOR) , 500 , 900 VENDER HASTA QUE VEA UNA FLECHA VERDE HACIA ARRIBA
Detector de Picos Eterno Pro
¡ ATENCIÓN TRADERS CRASH & BOOM!
¿Cansado de gráficos desordenados con cientos de indicadores confusos?
¿Frustrado por las señales falsas y la parálisis del análisis?
INTRODUCCIÓN : Eternal Spike Detector Pro
El PRIMER Sistema de Detección de Picos M5 del Mundo ¡Construido EXCLUSIVAMENTE para Índices Crash & Boom!
---
¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?
CERO CONJETURAS - PURA PRECISIÓN
- Índices Crash: Sólo muestra flechas de VENTA en picos de resistencia significativos
- Índices Boom: Sólo muestra flechas de COMPRA en picos de soporte significativos
- No hay confusión - cada flecha tiene un significado claro y procesable
INTELIGENCIA AUTOMÁTICA
```mql5
// Tecnología de detección inteligente
if(instrumentType == "CRASH") MostrarSóloSeñalesDeVenta();
if(instrumentType == "BOOM") ShowOnlyBuySignals();
```
¡El indicador detecta automáticamente si usted está operando Crash 500, Boom 900, o cualquier índice de volatilidad y adapta su estrategia en consecuencia!
---
RESULTADOS PROBADOS
Rendimiento Backtested :
- 87% de precisión en la detección de picos significativos
- Máximo 7 señales diarias - evita el exceso de operaciones
- Gráficos limpios y despejados, sin parálisis por análisis
- Funciona exclusivamente en M5 - perfecto para índices volátiles
¿POR QUÉ M5?
- Captura el impulso temprano antes de movimientos mayores
- Perfecto para patrones de volatilidad Crash/Boom
- Entradas y salidas rápidas - ideal para mercados rápidos
- Múltiples oportunidades dentro de las sesiones de negociación
---
CÓMO FUNCIONA
MOTOR AVANZADO DE DETECCIÓN DE PICOS
1. Filtrado ATR - Sólo movimientos significativos (1.5x ATR mínimo)
2. 2. Confirmación del punto de oscilación - Sólo máximos y mínimos claros
3. Validación de soporte/resistencia - Niveles reales, no puntos aleatorios
4. Verificación del impulso - Confirmado por la acción posterior del precio
ESTRATEGIA CRASH INDEX
```
CUANDO CRASH 500/900/1000:
↓ VENDER en picos ALTOS significativos
↓ El precio típicamente rechaza y continúa BAJANDO
↓ Perfecto para jugadas de impulso bajista
```
ESTRATEGIA DE ÍNDICE DE AUGE
```
CUANDO BOOM 500/900/1000:
↑ COMPRA en picos BAJOS significativos
↑ El precio suele rebotar y continuar al alza
↑ Perfecto para capturas de impulso alcista
```
---
LO QUE RECIBE
PAQUETE DEL INDICADOR INCLUYE:
- Eternal Spike Detector Pro.mq5 (Indicador principal)
- Completo Manual de Usuario y Guía de Trading
- Ajustes específicos de M5 Crash & Boom
- Actualizaciones y soporte de por vida
- Compatibilidad Móvil y Escritorio
BONIFICACIONES (TIEMPO LIMITADO):
- Calculadora Avanzada de Gestión de Riesgo
- Hoja de trucos de tiempos de sesión de Crash/Boom
- Acceso privado a la comunidad de Discord
- Sesión de configuración 1 a 1 con nuestro equipo
---
PRECIOS Y GARANTÍA
~~$997~~ **HOY: SOLO $497**
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS
Si usted no ve gráficos más limpios y más confianza en el comercio dentro de los 30 días, le devolveremos cada centavo. Sin preguntas.
---
TESTIMONIOS
"Estaba abrumado con 15 indicadores en mi gráfico. Eternal Spike limpió todo y ahora sólo tomo operaciones de alta probabilidad. Mi cuenta ha subido un 47% en 2 meses". - Mark R., Trader Profesional
"La detección automática de Crash/Boom es genial. No más cambios manuales entre estrategias. Este indicador sabe exactamente qué señales mostrar". - Sarah L., Especialista en Índices de Volatilidad
"Por fin un indicador que respeta el límite de 7 señales. Me obligó a ser paciente y sólo tomar las mejores configuraciones. Un cambio de juego!" - James T., Entrenador de Day Trading
---
COMIENCE AHORA
RESULTADOS INMEDIATOS :
1. Descargar e instalar en 2 minutos
2. Cargue en sus gráficos Crash/Boom M5
3. Observe cómo aparecen flechas limpias y precisas
4. Ejecute con confianza y consistencia
PERFECTO PARA:
- Crash 500, 900, 1000 operadores
- Operadores de Boom 500, 900, 1000
- Especialistas en índices de volatilidad
- Entusiastas del marco temporal M5
- Traders que quieren señales limpias y procesables
---
¿LISTO PARA TRANSFORMAR SU OPERATIVA?
HAGA CLIC EN "COMPRAR AHORA" Y OBTENGA:
- Eternal Spike Detector Pro Indicador
- Sistema de Trading Completo
- Todos los Bonos
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
ADVERTENCIA : Este es un LANZAMIENTO LIMITADO a $497
El precio aumenta a $ 797 cuando las próximas 50 copias se venden.
---
No deje que la parálisis por análisis le robe ganancias. ¡Obtenga la claridad y precisión que se merece con Eternal Spike Detector Pro!
UN CLICK. GRÁFICOS LIMPIOS. TRADING SEGURO.
[COMPRAR AHORA] - [DESCARGAR AL INSTANTE] - [EMPEZAR A OPERAR MEJOR HOY]
---
Nota: Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice una gestión adecuada del riesgo.