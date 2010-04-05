Trade Control Panel
- Utilitys
- Jerry Jilun Anak Liban
- Version: 1.45
- Aktivierungen: 20
Trade Control Panel Funktion
Normale Ein-Klick-Funktion
Normale Ein-Klick-Funktion
- Alles schließen
- Alle schließen Gewinn
- Alle Verluste schließen
- Alle Pending Order schließen
- Alle Verkäufe schließen
- Close All Buy
Weitergehende Ein-Klick-Funktion
1. teilweises Schließen der Verkaufspositionen nach Prozentsatz
- Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise schließen.
- Sie müssen nicht mehr für jede offene Position einen Teilschluss vornehmen.
- Manuelle Eingabe des gewünschten Prozentsatzes
2. Close Partial Lot Buy by Percent
- Diese Funktion hilft Ihnen, alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise zu schließen.
- Keine Teilschließungen mehr für jede offene Position einzeln
- Manuelle Eingabe des gewünschten Prozentsatzes
3. Auto Break Even
- Kann Auto ON oder Auto OFF eingestellt werden
- Auto Break Even nach höherem Kauf / niedrigerem Verkaufseintrag im Gewinn
- Auto Break Even für alle Positionen
- Break Even nicht mehr einzeln einstellen
- Manuelle Eingabe für Break Even Start und Stop
4. Auto Trailing Stop
- Kann Auto ON oder Auto OFF eingestellt werden
- Auto Trailing Stop für alle Positionen
- Trailing Stop nicht mehr einzeln einstellen
- Manuelle Eingabe für Trailing Stop
5. Alle Stop Loss löschen
6. Alle Take Profit löschen
Versteckte Funktion
- Alle Stop Loss & Take Profit synchronisieren
Funktion anzeigen
- Aktuellen Saldo anzeigen
- Aktuelles Eigenkapital anzeigen
- Gesamtes Lot anzeigen - sehr nützlich für Händler mit Skalierungs-/Martingale-Strategien
- Laufenden Gewinn anzeigen
- Zeigt Gewinn & Verlust auf Basis von Stop Loss
- Chart-Zeit anzeigen
Informationen
- Dieses Handelskontrollpanel ist auf der Grundlage des Kontonamens und der Kontonummer des Benutzers gesperrt.
- Nicht freizugebende Datei
Hinweis vor dem Kauf
- Diese Datei, die ich hier einstelle, ist eine Dummy-Datei.
- Sie müssen mich über Telegram für den Kauf zu kontaktieren
- Telegramm-Konto @DrNihilo
- Grund: Ich brauche Ihren MT5-Kontonamen und Ihre Kontonummer, um Ihre Datei einzurichten.
- 1 Datei kann mehrere Kontonamen und Kontonummern haben
- 10USD zusätzlicher Preis für jeden Kontonamen und jede Kontonummer (für Benutzer, die mehrere Konten zum Handeln verwenden)
- Es ist kostenlos verfügbar, wenn Sie sich unter mir anmelden