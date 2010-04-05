Trade Control Panel

Trade Control Panel Funktion

Normale Ein-Klick-Funktion
  • Alles schließen
  • Alle schließen Gewinn
  • Alle Verluste schließen
  • Alle Pending Order schließen
  • Alle Verkäufe schließen
  • Close All Buy

Weitergehende Ein-Klick-Funktion

1. teilweises Schließen der Verkaufspositionen nach Prozentsatz

  • Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise schließen.
  • Sie müssen nicht mehr für jede offene Position einen Teilschluss vornehmen.
  • Manuelle Eingabe des gewünschten Prozentsatzes

2. Close Partial Lot Buy by Percent

  • Diese Funktion hilft Ihnen, alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise zu schließen.
  • Keine Teilschließungen mehr für jede offene Position einzeln
  • Manuelle Eingabe des gewünschten Prozentsatzes

3. Auto Break Even

  • Kann Auto ON oder Auto OFF eingestellt werden
  • Auto Break Even nach höherem Kauf / niedrigerem Verkaufseintrag im Gewinn
  • Auto Break Even für alle Positionen
  • Break Even nicht mehr einzeln einstellen
  • Manuelle Eingabe für Break Even Start und Stop

4. Auto Trailing Stop

  • Kann Auto ON oder Auto OFF eingestellt werden
  • Auto Trailing Stop für alle Positionen
  • Trailing Stop nicht mehr einzeln einstellen
  • Manuelle Eingabe für Trailing Stop

5. Alle Stop Loss löschen

6. Alle Take Profit löschen


Versteckte Funktion

  • Alle Stop Loss & Take Profit synchronisieren

Funktion anzeigen

  • Aktuellen Saldo anzeigen
  • Aktuelles Eigenkapital anzeigen
  • Gesamtes Lot anzeigen - sehr nützlich für Händler mit Skalierungs-/Martingale-Strategien
  • Laufenden Gewinn anzeigen
  • Zeigt Gewinn & Verlust auf Basis von Stop Loss
  • Chart-Zeit anzeigen


Informationen

  • Dieses Handelskontrollpanel ist auf der Grundlage des Kontonamens und der Kontonummer des Benutzers gesperrt.
  • Nicht freizugebende Datei

Hinweis vor dem Kauf

  • Diese Datei, die ich hier einstelle, ist eine Dummy-Datei.
  • Sie müssen mich über Telegram für den Kauf zu kontaktieren
  • Telegramm-Konto @DrNihilo
  • Grund: Ich brauche Ihren MT5-Kontonamen und Ihre Kontonummer, um Ihre Datei einzurichten.
  • 1 Datei kann mehrere Kontonamen und Kontonummern haben
  • 10USD zusätzlicher Preis für jeden Kontonamen und jede Kontonummer (für Benutzer, die mehrere Konten zum Handeln verwenden)
  • Es ist kostenlos verfügbar, wenn Sie sich unter mir anmelden

