Kalifx Trade manager


KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5

El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia.
Integra el control del punto de equilibrio, la lógica del trailing stop, el cierre parcial, la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad, garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con parámetros de seguridad predefinidos.

Esta herramienta admite tanto operaciones manuales como iniciadas por EA y funciona en todos los instrumentos y plazos.

⚙️ Funciones principales

🟢 Sistema de equilibrio

Mueve automáticamente el stop-loss al nivel de entrada una vez que una operación alcanza un umbral de beneficio definido.

Parámetros:

  • ¿Habilitar BE? - Habilita o deshabilita la lógica del punto de equilibrio

  • BE % of Take Profit - Porcentaje de la distancia TP a la que se activa el breakeven

  • BE Offset (puntos) - Buffer adicional más allá de la entrada

Ejemplo:
Si TP = 100 pips y BE % = 60, el SL se ajusta al punto de equilibrio después de un movimiento de 60 pips en el beneficio.

Sistema Trailing Stop (basado en puntos)

Un clásico trailing stop que mueve el stop-loss basado en distancias fijas de puntos.

Comportamiento:

  • Se activa una vez que el precio se mueve un número especificado de puntos en ganancia.

  • SL sigue al precio a una distancia de puntos fija (TS_StopPoints).

  • SL sólo se actualiza cuando el precio se ha movido más allá por el paso definido (TS_StepPoints).

Parámetros:

  • ¿Activar trailing? - Activa/desactiva el trailing basado en puntos

  • Inicio del arrastreen puntos - Beneficio mínimo (en puntos) antes de que comience el arrastre

  • Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

  • Trailing stop en puntos - Distancia entre el precio y el SL

🔶 S istema de trailing stop (basado en el % del TP)

Un método de trailing dinámico que mueve el SL basado en el porcentaje de la distancia del Take Profit y el porcentaje del beneficio flotante actual.

Comportamiento:

  • Se activa cuando el precio alcanza un porcentaje especificado del TP (TS_StartTPPercent).

  • El SL se coloca para bloquear un porcentaje elegido del beneficio actual.

  • SL sólo se actualiza cuando el nuevo nivel está más lejos por el paso (TS_StepPoints2).

Parámetros:

  • ¿Activar trailing basado en % de TP? - Activa/desactiva el trailing basado en porcentaje

  • Trailing start % of TP - Cuánto hacia el TP debe moverse el precio antes de que comience el trailing

  • Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

  • % de beneficio a bloquear - Porción de beneficio flotante preservado


🟡 Función de cierre parcial

Cierra automáticamente una porción definida de una posición una vez que se alcanza un nivel de beneficio seleccionado.

Parámetros:

  • ¿Activar Cierre Parcial? - Activar o desactivar

  • Cerrar % de Lotes - Porcentaje de la posición a cerrar

  • Trigger % of TP - Nivel de beneficio que activa el cierre parcial

Ejemplo:
Cierra el 50% de la posición una vez que el precio alcanza el 50% de la distancia del TP.

🔸 Colocación automática de SL / TP

Asegura que todas las operaciones abiertas tengan límites de protección aplicados.

Parámetros:

  • SL pordefecto (puntos) - Distancia de stop-loss por defecto si no existe ninguna.

  • TP por defecto(puntos) - Distancia de toma de beneficios por defecto si no existe ninguna.

Incluye validación para cumplir con las reglas de distancia mínima del broker.

🛡️ Sistema de protección de la renta variable

Una función de seguridad diseñada para proteger el capital total de la cuenta en condiciones de mercado extremas.

Cómo funciona:
El EA monitorea continuamente la equidad de la cuenta y cierra automáticamente todas las posiciones abiertas una vez que la reducción flotante total alcanza su porcentaje máximo de reducción especificado.

Parámetros:

  • ¿Activar Protección de Equidad? - Activa o desactiva el sistema de protección

  • Porcentaje máximo de reducción - Pérdida máxima de capital (en % del saldo) antes de activar el cierre total de la posición.

Una vez que se activa la protección, se cierran todas las operaciones y el sistema se reinicia automáticamente, reanudando la supervisión con el nuevo nivel de capital, lo que garantiza una protección continua y manos libres de su capital de negociación.

Información técnica

  • Funciona con operaciones manuales y EA iniciadas

  • Compatible con todos los instrumentos y marcos temporales

  • Compatible con ECN (modifica las órdenes después de su ejecución)

  • Utiliza el filtrado de números mágicos para la identificación de operaciones

  • Restablece automáticamente la protección de la renta variable tras la ejecución

Notas de uso

Adjunte la utilidad al gráfico del símbolo que desea gestionar.
Configure todos los parámetros a través del diálogo de entrada.
Para la configuración inicial, se recomienda probar en una cuenta demo para verificar el comportamiento de ejecución específico del broker.

Disponible versión de prueba personalizada:
Si desea probar este producto en un gráfico real (no sólo en el Probador de Estrategias), puede solicitar una versión de prueba limitada gratuita.
Envíeme un mensaje a través de mi perfil MQL5, y le proporcionaré una versión de prueba con características limitadas o activación por tiempo limitado.


💬 Soporte

Para asistencia, comentarios o consultas de personalización, contacta con el autor a través de la sección de comentarios de MQL5 o del sistema de mensajería privada.

Productos recomendados
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
One-Click Trader Utility para MT5 Trading profesional al alcance de su mano One-Click Trader Utility es una herramienta premium para MT5 diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rapidísima y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales. Características principales Ejecución ultrarrápida: abra y cierre posiciones con un solo clic, lo que
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Calculadora Simple Indicador Visión general El RR Ratio KS Simple Calculator Indicator es una herramienta gratuita y ligera para MetaTrader 5 que visualiza automáticamente las relaciones riesgo-recompensa (RR) en su gráfico. Diseñado para operadores manuales y sistemas automatizados (EAs), detecta posiciones abiertas con niveles definidos de stop-loss (SL) y take-profit (TP), y luego superpone zonas visuales claras para mostrar las áreas potenciales de riesgo y recompensa, incluyendo
FREE
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 5 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
TrendLine Pending Order Tool
Marcelo Guimaraes de Lima
Utilidades
Esta utilidad abre órdenes cuando la vela toca la línea de tendencia colocada manualmente, como si fuera una orden pendiente más articulada.  Se puede utilizar en cualquier activo, cuando abre la orden elimina la línea que tocó y crea una Flecha. En este caso se utiliza para operaciones de reversión de precios, abre una orden de venta cuando la vela alcista toca la línea de abajo hacia arriba y abre una orden de compra cuando la vela bajista toca la línea de arriba hacia abajo.  Puedes ajustar
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
BossFX Trading Panel EA
Remey Gulfan Orsaga
Utilidades
BossFXTradePanelEA (MT5) [Primeras 10 copias vendidas a un precio de 50 USD que aumentará a 99USD]. BossFXTradePanelEA es un panel de gestión de operaciones totalmente interactivo diseñado para MetaTrader 5, que proporciona a los operadores una interfaz fácil de usar con un solo clic para ejecutar y gestionar operaciones. Este EA simplifica la ejecución de operaciones , la gestión de riesgos y el control de posiciones combinando órdenes de mercado, stop loss, take profit, trailing stops y funcio
Auto ATR sl tp
SAUD ALHINDAL
Utilidades
Auto stop loss y take profit y trailing stop en cualquier posición abierta en el gráfico, Cuando se abren posiciones manualmente se gestionará el comercio y establecer el stop loss / take profit y trailing stop basado en el calculo de Average true range con factor de riesgo por defecto 1:3 . También puede utilizar stop loss normal, take profit y trailing. Entradas Stop Loss (en pips) Take Profit (en pips) Trailing Stop (en pips) Trailing Step (en pips) Usar ATR = true Periodo ATR Riesgo Recomp
Equity Firewall
Ervand Oganesyan
Utilidades
Equity Firewall es una utilidad para MT5 diseñada para el control automático de drawdowns y la gestión de riesgos a nivel de cuenta. Protege el capital, especialmente cuando múltiples asesores expertos están operando en la misma cuenta con riesgo de aumentos repentinos de posiciones o drawdowns. Instalar la versión de prueba para cuentas demo Equity Firewall permite establecer un drawdown máximo general, un límite de pérdida diaria y un objetivo de beneficio, con la opción de elegir la acción al
Performance calculator for MT5
Eugenio Bravetti
Utilidades
Utilidad para conocer el rendimiento de su cuenta. Desde el diálogo puede filtrar los datos en estos modos: - Puede incluir o no las posiciones abiertas - Puede incluir o no las posiciones cerradas - Puede filtrar los datos por fecha (desde, hasta) - Puede filtrar los datos por símbolos (selección múltiple) - Puede filtrar los datos por número mágico (selección múltiple) En la parte inferior de la tabla, se muestra el total de: - Número de datos - Tamaño total - Total comisiones pagadas - T
Risk Manager with automatic hidden SLTP
Christian Christophe Mongroo
Utilidades
Este Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 (MT5) ha sido diseñado para gestionar automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Características principales Detección Automática de Posiciones Manuales : Supervisa las nuevas posiciones manuales sin SL/TP y aplica las reglas configuradas Órdenes Múltiples : Apertura de órdenes múltiples bajo las mismas condiciones que la posición original SL/TP ocultos : El modo oculto permite crear SL/TP invisibles para su broker Protección de la equidad":
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilidades
Este panel está diseñado para una cómoda ejecución de transacciones en la plataforma Metatrader. Le permite abrir posiciones fácilmente, establecer Stop Loss y Take Profit, utilizar Trailing Stop, etc. Parámetros de entrada : Magic - número único del Asesor Experto Lot step - paso de lote Custom - cantidad arbitraria para el cálculo del riesgo Valor de Riesgo - tipo de búsqueda de valor de riesgo (en %). Funciones del panel : Apertura de posiciones de venta y compra Posibilidad de establecer g
Quick Exit
Jefferson Judge Metha
Utilidades
Esta utilidad MT5 está diseñada para simplificar el proceso de gestión de múltiples operaciones. Si tiene varias posiciones abiertas, puede llevarle mucho tiempo cerrar cada una manualmente. Con esta herramienta, usted puede cerrar fácilmente todas las operaciones con ganancias, las operaciones perdedoras, o sólo las operaciones que están vinculados a la carta que está viendo actualmente. Le ahorra tiempo y esfuerzo al permitirle gestionar sus operaciones con sólo unos clics, haciendo que su exp
FREE
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilidades
Función del panel de control comercial Función normal de un solo clic Cerrar todo Cerrar todo Beneficio Cerrar todas las pérdidas Cerrar todas las órdenes pendientes Cerrar todo Vender Cerrar Todas las compras Función avanzada de un clic 1. Cierre Parcial del Lote de Venta por Porcentaje Le ayudará a cerrar parcialmente todas las posiciones abiertas por el porcentaje deseado. Ya no es necesario cerrar parcialmente una por una todas las posiciones abiertas. Introducción manual del porcentaje
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
SL Maker
Linas Kucinskas
Utilidades
Funcionalidad de EA -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- - El EA establece automáticamente SL (Stop Loss) del tamaño especificado en puntos para cada posición inmediatamente después de abrir la posición; - EA cerrará todas las posiciones abiertas si sus pérdidas superan la cantidad establecida; - Cerrar todas las posiciones más grandes y luego establecer el límite; Posición cerrada automáticamente s
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Middle Line
Oleksandr Kashyrnyi
Utilidades
Middle Line: ¡La clave para gestionar tus posiciones con precisión! Este exclusivo script para MetaTrader 5 calcula automáticamente dos niveles clave de precio promedio para ayudarte a gestionar tus posiciones de manera fácil y eficiente: Precio promedio total: considera todas las posiciones abiertas, mostrando el punto de equilibrio de tus operaciones. Precio promedio sin la mejor operación: te ayuda a identificar dónde optimizar el volumen para minimizar riesgos. Los niveles promedio se muestr
Manual Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilidades
Panel de Comercio Manual EA MT5   es el panel de comercio más sencillo y fácil de usar que puede encontrar para MT5. Tiene todas sus opciones y funciones en una sola superficie, sin necesidad de abrir ventanas o paneles adicionales. Es una utilidad de gestión de pedidos, calculadora de riesgos, cierre parcial y protector de cuenta, ¡todo en una interfaz extremadamente conveniente de usar! Al utilizar el   Panel de Comercio Manual EA MT5 , puede operar mucho más rápido y con mayor precisión que
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilidades
Executor Trader Panel (Sta) - Versión Estándar es una herramienta de comercio multifuncional diseñada para los comerciantes. El panel de comercio integra más de 30 funciones individuales y más de 10 funciones combinadas, proporcionando a los comerciantes con un enfoque operativo muy flexible. Principales características del Ejecutor: Estado de Conexión Instantánea: Sepa inmediatamente si la conexión con el broker se ha perdido. Sincronización horaria : Conozca al instante la hora local actual y
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilidades
Este Asesor Experto supervisa todas las posiciones abiertas a través de todos los símbolos en MetaTrader 5. Cada vez que un Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) se establece manualmente o se ajusta en cualquier posición, el EA aplica automáticamente ese valor a todas las demás posiciones abiertas , independientemente del símbolo o tipo de orden (Compra / Venta). Esto asegura niveles de SL y TP consistentes y sincronizados en toda su cuenta. ¡Perfecto para el trading móvil a través de tablet o sm
Auto Trade Close
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cierre Automático de Operaciones: por tiempo o al alcanzar Ganancia/Pérdida Con esta utilidad, puede automatizar el cierre de operaciones bajo una condición dada. Utilidad Multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT4 Para activar el Cierre Automático, debe configurar los siguientes parámetros (en el panel): 1. Símbolo   al que se aplicará la función: para un   [Symbol]   específico / o para   [ALL]   símbolos. 2. Condició
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Otros productos de este autor
Kalifx trailing stop EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (5)
Utilidades
KALIFX Trailing Stop Utilidad para MetaTrader 4 KALIFX Trailing Stop Utility es una herramienta para la gestión automatizada de stop-loss en la plataforma MetaTrader 4. Supervisa las posiciones abiertas y ajusta dinámicamente el nivel de stop-loss a medida que el precio se mueve a favor de la operación. La utilidad también puede colocar niveles iniciales de stop-loss y take-profit y aplicar reglas de breakeven una vez que la operación alcanza una distancia de beneficios definida. Funciones bási
FREE
Auto BE break even EA
Calvin Andile Mahlangu
5 (2)
Utilidades
AUTO BE Utility - Breakeven Manager para MetaTrader 4 AUTO BE Utility de KALIFX es una herramienta compacta y eficiente de gestión de operaciones para MetaTrader 4. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza la distancia de beneficio definida. Ajusta automáticamente el nivel de stop-loss al punto de equilibrio una vez que el precio de mercado alcanza una distancia de beneficio definida. Esto asegura que las operaciones activas es
FREE
Eurusd Price Pulse
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
EURUSD Price Pulse es un EA firme diseñado puramente en torno a la acción del precio. Utilizando un take profit (TP) y un stop loss (SL) fijos, emplea un sólido método de detección de tendencias para operar en la dirección de la tendencia. Coloca una orden para continuar la tendencia y otra para anticiparse a posibles retrocesos o retrocesos. Este EA no está pensado para obtener ganancias rápidas en un periodo corto, sino para generar beneficios constantes a largo plazo. Recomendaciones: - Pru
FREE
TrendSurge EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
TRENDSURGE EA - Estrategia automatizada GBPUSD para MT4 Visión general El Asesor Experto TrendSurge es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 4, desarrollado para identificar y operar posibles movimientos de tendencia a corto plazo en el par de divisas GBPUSD. El EA utiliza órdenes pendientes colocadas alrededor de momentos específicos del día de negociación, con el objetivo de participar en los períodos de mayor actividad del mercado, manteniendo un enfoque de negociación estructur
FREE
Kalifx PS Calculator
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALIFX Calculadora del tamaño de la posición - Utilidad de gestión de riesgos Visión general La Calculadora de Tamaño de Posición KALIFX es una utilidad de MetaTrader diseñada para ayudar a los operadores en la gestión del riesgo mediante el cálculo de tamaños de lote precisos basados en el saldo de la cuenta, el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop loss. Opera directamente desde el gráfico, permitiendo a los usuarios definir los niveles de entrada, stop loss y take profit
FREE
Multi Order Breakeven Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Multi-Order Breakeven Manager - Utilidad para MT4 Visión general El Multi-Order Breakeven Manager es una utilidad para MetaTrader 4 diseñado principalmente para la gestión de operaciones XAUUSD (Oro). Mueve automáticamente los niveles de stop-loss al punto de equilibrio cuando las operaciones abiertas alcanzan un objetivo de beneficio predefinido. La herramienta admite múltiples posiciones e incluye un sistema de agrupación que gestiona las órdenes agrupadas dentro de una distancia de pips defin
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Auto BE #2 Edition - Utilidad de Salida de Operaciones y Panel ADR (MT4) Visión general Auto BE #2 Edition es una utilidad de MetaTrader 4 que gestiona las salidas de las operaciones mediante la colocación automática de stop-loss, la protección del punto de equilibrio y un mecanismo opcional de cierre parcial. También incluye un panel ADR (Average Daily Range) que muestra el rango de mercado y los datos de volatilidad directamente en el gráfico. La herramienta ayuda a los operadores a mantener
FREE
Kali Layers Toolbox
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
Kali Layers Toolbox - Utilidad inteligente de gestión de operaciones por zonas y capas Layers Toolbox es una utilidad MT4 muy útil e inteligente diseñada para los operadores que desean un control preciso sobre las órdenes pendientes basadas en zonas y la gestión del punto de equilibrio (BE) . Simplemente dibuje su zona de operación en el gráfico, y el EA colocará automáticamente múltiples órdenes pendientes dentro de esa zona de acuerdo a su configuración. Funciona tanto para operaciones indivi
FREE
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Red Cross Bot
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BOLD AI - Precisión en Forex con Inteligencia Multi-Indicador BOLD AI es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 , diseñado para capturar configuraciones comerciales de alta probabilidad utilizando una poderosa combinación de Bandas de Bollinger , RSI y lógica basada en el impulso . Se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado, la gestión de operaciones con un trailing stop para asegurar los beneficios al tiempo que limita el riesgo. Por qué elegir BOLD
Kali FX Trade Manager
Calvin Andile Mahlangu
Utilidades
KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y protección de capital para MetaTrader 4El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta pero potente diseñada para automatizar y asegurar la gestión de salida de operaciones con precisión, consistencia y protección de cuenta integrada. Integra el control del punto de equilibrio , la lógica trailing-stop , el cierre parcial , la colocación automática de SL/TP y un sistema diario de protección de la equidad , asegurando que cada posición a
X Tesla EA
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
X Tesla Expert Advisor - Sistema de seguimiento de tendencias para las acciones de Tesla Siga la tendencia. Filtre el ruido. Opere con precisión. El X Tesla EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Tesla (TSLA) . Combina la potencia de dos medias móviles , el SAR parabólico y un filtro de tasa de cambio (ROC) para captar tendencias fuertes y salir de las operaciones en el momento adecuado. El sistema entra en las operaciones cuando la acción del precio s
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
BELLA EA - Sistema de operaciones de ruptura para EURUSD Capture rupturas de niveles clave. Siga la tendencia. Proteja sus beneficios. El BELLA EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar rupturas de precios en niveles clave (máximos y mínimos) en el mercado de divisas. Al entrar en operaciones cuando el precio rompe estos puntos críticos, BELLA EA tiene como objetivo aprovechar los rápidos movimientos de precios para generar beneficios. Con un trailing stop incor
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Bantam EA - Scalping estructurado en EUR/USD (H1) Bantam es un Asesor Experto automatizado desarrollado para el par de divisas EUR/USD en el marco temporal de 1 hora (H1) . Está diseñado para identificar y negociar rupturas de precios en torno a niveles máximos y mínimos recientes , basándose en la lógica interna derivada de la estructura de precios. El EA coloca órdenes pendientes en los puntos de precio seleccionados y gestiona las posiciones con un sistema incorporado de trailing stop . Una
Red Cross
Calvin Andile Mahlangu
Asesores Expertos
Cruz Roja - USDJPY Breakout Asesor Experto Capture la ruptura de la mañana. Siga la tendencia. Opere automáticamente. El EA Cruz Roja es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el par USDJPY . Utilizando una estrategia probada de ruptura a primera hora de la mañana, identifica el rango de negociación, detecta la ruptura y sigue la tendencia hasta el punto de salida óptimo, todo ello sin intervención manual. Nacido de una estrategia de negociación en vivo prob
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario