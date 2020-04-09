Kalifx Trade manager





KALI-FX Trade Manager - Utilidad avanzada de salida y gestión de riesgos para MetaTrader 5

El KALI-FX Trade Manager es una utilidad compacta diseñada para automatizar la salida de operaciones y la gestión del riesgo con precisión y consistencia.

Integra el control del punto de equilibrio, la lógica del trailing stop, el cierre parcial, la asignación automática de SL/TP y el sistema de protección de la equidad, garantizando que cada posición y la cuenta global se gestionen de acuerdo con parámetros de seguridad predefinidos.

Esta herramienta admite tanto operaciones manuales como iniciadas por EA y funciona en todos los instrumentos y plazos.

⚙️ Funciones principales

🟢 Sistema de equilibrio

Mueve automáticamente el stop-loss al nivel de entrada una vez que una operación alcanza un umbral de beneficio definido.

Parámetros:

¿Habilitar BE? - Habilita o deshabilita la lógica del punto de equilibrio

BE % of Take Profit - Porcentaje de la distancia TP a la que se activa el breakeven

BE Offset (puntos) - Buffer adicional más allá de la entrada

Ejemplo:

Si TP = 100 pips y BE % = 60, el SL se ajusta al punto de equilibrio después de un movimiento de 60 pips en el beneficio.

Sistema Trailing Stop (basado en puntos)

Un clásico trailing stop que mueve el stop-loss basado en distancias fijas de puntos.

Comportamiento:

Se activa una vez que el precio se mueve un número especificado de puntos en ganancia.

SL sigue al precio a una distancia de puntos fija (TS_StopPoints).

SL sólo se actualiza cuando el precio se ha movido más allá por el paso definido (TS_StepPoints).

Parámetros:

¿Activar trailing? - Activa/desactiva el trailing basado en puntos

Inicio del arrastre en puntos - Beneficio mínimo (en puntos) antes de que comience el arrastre

Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

Trailing stop en puntos - Distancia entre el precio y el SL

🔶 S istema de trailing stop (basado en el % del TP)

Un método de trailing dinámico que mueve el SL basado en el porcentaje de la distancia del Take Profit y el porcentaje del beneficio flotante actual.

Comportamiento:

Se activa cuando el precio alcanza un porcentaje especificado del TP (TS_StartTPPercent).

El SL se coloca para bloquear un porcentaje elegido del beneficio actual .

SL sólo se actualiza cuando el nuevo nivel está más lejos por el paso (TS_StepPoints2).

Parámetros:

¿Activar trailing basado en % de TP? - Activa/desactiva el trailing basado en porcentaje

Trailing start % of TP - Cuánto hacia el TP debe moverse el precio antes de que comience el trailing

Paso de arrastre en puntos - Movimiento mínimo antes de que se actualice el SL

% de beneficio a bloquear - Porción de beneficio flotante preservado

🟡 Función de cierre parcial

Cierra automáticamente una porción definida de una posición una vez que se alcanza un nivel de beneficio seleccionado.

Parámetros:

¿Activar Cierre Parcial? - Activar o desactivar

Cerrar % de Lotes - Porcentaje de la posición a cerrar

Trigger % of TP - Nivel de beneficio que activa el cierre parcial

Ejemplo:

Cierra el 50% de la posición una vez que el precio alcanza el 50% de la distancia del TP.

🔸 Colocación automática de SL / TP

Asegura que todas las operaciones abiertas tengan límites de protección aplicados.

Parámetros:

SL por defecto (puntos) - Distancia de stop-loss por defecto si no existe ninguna.

TP por defecto(puntos) - Distancia de toma de beneficios por defecto si no existe ninguna.

Incluye validación para cumplir con las reglas de distancia mínima del broker.

🛡️ Sistema de protección de la renta variable

Una función de seguridad diseñada para proteger el capital total de la cuenta en condiciones de mercado extremas.

Cómo funciona:

El EA monitorea continuamente la equidad de la cuenta y cierra automáticamente todas las posiciones abiertas una vez que la reducción flotante total alcanza su porcentaje máximo de reducción especificado.

Parámetros:

¿Activar Protección de Equidad? - Activa o desactiva el sistema de protección

Porcentaje máximo de reducción - Pérdida máxima de capital (en % del saldo) antes de activar el cierre total de la posición.

Una vez que se activa la protección, se cierran todas las operaciones y el sistema se reinicia automáticamente, reanudando la supervisión con el nuevo nivel de capital, lo que garantiza una protección continua y manos libres de su capital de negociación.

Información técnica

Funciona con operaciones manuales y EA iniciadas

Compatible con todos los instrumentos y marcos temporales

Compatible con ECN (modifica las órdenes después de su ejecución)

Utiliza el filtrado de números mágicos para la identificación de operaciones

Restablece automáticamente la protección de la renta variable tras la ejecución

Notas de uso

Adjunte la utilidad al gráfico del símbolo que desea gestionar.

Configure todos los parámetros a través del diálogo de entrada.

Para la configuración inicial, se recomienda probar en una cuenta demo para verificar el comportamiento de ejecución específico del broker.

Si desea probar este producto en un gráfico real (no sólo en el Probador de Estrategias), puede solicitar una versiónEnvíeme un mensaje a través de mi perfil MQL5, y le proporcionaré una versión de prueba con características limitadas o activación por tiempo limitado.





💬 Soporte

Para asistencia, comentarios o consultas de personalización, contacta con el autor a través de la sección de comentarios de MQL5 o del sistema de mensajería privada.