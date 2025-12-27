MT5 To Tradovate
- Utilitys
- Laurent Xavier Richer
- Version: 1.60
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready)
Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen.
Hauptmerkmale
- Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge.
- Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Positionen sofort wieder auf bzw. synchronisiert sie neu.
- Intelligentes Symbol-Routing: Ordnet Ihren Chart (z. B. US100, USTEC) automatisch dem richtigen Futures-Kontrakt zu (MNQ, NQ, MES, ES usw.) und verarbeitet vierteljährliche/monatliche Rolls automatisch.
- Risikomanagement: Begrenzen Sie die Anzahl der MT5-Positionen, die gleichzeitig gespiegelt werden, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.
- Selektive Spiegelung: Filtern Sie Trades nach Magic Number und Order Comment, um nur bestimmte EAs zu spiegeln.
- Sticky Mapping: Stellt sicher, dass jede MT5-Position ihr spezifisches Futures-Symbol während ihres gesamten Lebenszyklus verfolgt.
- On-Chart-Dashboard: Überwachen Sie Verbindungsstatus, Kontostand, Spiegelungsmenge und offene Tradovate-Positionen direkt auf Ihrem MT5-Chart.
- Token-Verarbeitung: Automatische Authentifizierung und Token-Aktualisierung mit Festplatten-Caching für Stabilität.
Unterstützte Futures
NQ / MNQ, ES / MES, YM / MYM, GC / MGC, sowie FDXM* und FDXS*.
*DAX-Futures erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement für echte Marktdaten.
Sicherheit & Simulation
- Hedging-Wächter: Verhindert versehentliches Cross-Hedging (z. B. Kaufversuch bei gleichzeitigem Verkauf), damit Sie die strengen Regeln der Prop-Firm einhalten können.
- Simulationsmodus: Führen Sie einen Trockenlauf durch, um Ihr Setup zu testen, ohne Live-Aufträge zu senden.
- Max. gleichzeitige Replikate: Hartes Limit für offene Positionen zum Schutz Ihres Kontos.
- Persistenz: Speichert verwaltete Positionen und Mappings, um den Neustart des Terminals zu erleichtern.
Anforderungen
- Ein aktives MetaTrader 5 (MT5) Terminal.
- Ein Expert Advisor (EA) oder Signal, das Trades auf Indizes (Nasdaq, S&P, Dow, DAX) oder Gold generiert.
- Ein gültiges Futures- oder Prop-Firm-Konto, das die Tradovate API unterstützt.
Handbuch & Benutzerhandbuch
Bitte kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf per privater Nachricht, um das ausführliche Handbuch und die Setup-Anleitung zu erhalten.
Wichtige Hinweise
- Diese Bridge ist für Market Orders konzipiert.
- Die Risiko- und Money-Management-Einstellungen Ihres MT5 EAs gelten weiterhin; dieses Tool spiegelt ausschließlich die Ein- und Ausstiegssignale wider.