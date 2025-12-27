MT5 To Tradovate

MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready)

Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen.

Hauptmerkmale

Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge.

Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Positionen sofort wieder auf bzw. synchronisiert sie neu.

Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Positionen sofort wieder auf bzw. synchronisiert sie neu. Intelligentes Symbol-Routing: Ordnet Ihren Chart (z. B. US100, USTEC) automatisch dem richtigen Futures-Kontrakt zu (MNQ, NQ, MES, ES usw.) und verarbeitet vierteljährliche/monatliche Rolls automatisch.

Ordnet Ihren Chart (z. B. US100, USTEC) automatisch dem richtigen Futures-Kontrakt zu (MNQ, NQ, MES, ES usw.) und verarbeitet vierteljährliche/monatliche Rolls automatisch. Risikomanagement: Begrenzen Sie die Anzahl der MT5-Positionen, die gleichzeitig gespiegelt werden, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.

Begrenzen Sie die Anzahl der MT5-Positionen, die gleichzeitig gespiegelt werden, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden. Selektive Spiegelung: Filtern Sie Trades nach Magic Number und Order Comment, um nur bestimmte EAs zu spiegeln.

Filtern Sie Trades nach Magic Number und Order Comment, um nur bestimmte EAs zu spiegeln. Sticky Mapping: Stellt sicher, dass jede MT5-Position ihr spezifisches Futures-Symbol während ihres gesamten Lebenszyklus verfolgt.

Stellt sicher, dass jede MT5-Position ihr spezifisches Futures-Symbol während ihres gesamten Lebenszyklus verfolgt. On-Chart-Dashboard: Überwachen Sie Verbindungsstatus, Kontostand, Spiegelungsmenge und offene Tradovate-Positionen direkt auf Ihrem MT5-Chart.

Überwachen Sie Verbindungsstatus, Kontostand, Spiegelungsmenge und offene Tradovate-Positionen direkt auf Ihrem MT5-Chart. Token-Verarbeitung: Automatische Authentifizierung und Token-Aktualisierung mit Festplatten-Caching für Stabilität.

Unterstützte Futures

NQ / MNQ, ES / MES, YM / MYM, GC / MGC, sowie FDXM* und FDXS*.

*DAX-Futures erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement für echte Marktdaten.

Sicherheit & Simulation

Hedging-Wächter: Verhindert versehentliches Cross-Hedging (z. B. Kaufversuch bei gleichzeitigem Verkauf), damit Sie die strengen Regeln der Prop-Firm einhalten können.

Verhindert versehentliches Cross-Hedging (z. B. Kaufversuch bei gleichzeitigem Verkauf), damit Sie die strengen Regeln der Prop-Firm einhalten können. Simulationsmodus: Führen Sie einen Trockenlauf durch, um Ihr Setup zu testen, ohne Live-Aufträge zu senden.

Führen Sie einen Trockenlauf durch, um Ihr Setup zu testen, ohne Live-Aufträge zu senden. Max. gleichzeitige Replikate: Hartes Limit für offene Positionen zum Schutz Ihres Kontos.

Hartes Limit für offene Positionen zum Schutz Ihres Kontos. Persistenz: Speichert verwaltete Positionen und Mappings, um den Neustart des Terminals zu erleichtern.

Anforderungen

Ein aktives MetaTrader 5 (MT5) Terminal.

Ein Expert Advisor (EA) oder Signal, das Trades auf Indizes (Nasdaq, S&P, Dow, DAX) oder Gold generiert.

Ein gültiges Futures- oder Prop-Firm-Konto, das die Tradovate API unterstützt.

Handbuch & Benutzerhandbuch

Bitte kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf per privater Nachricht, um das ausführliche Handbuch und die Setup-Anleitung zu erhalten.

Wichtige Hinweise