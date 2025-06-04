Zentraler Handelsmanager

Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor.

Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung.

Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops. Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr.

Hauptmerkmale (letztes Update 2025):

- Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie sofort Kauf/Verkauf, Gewinn/Verluste oder sogar halbe Positionen mit chirurgischer Präzision.

- Smart SL/TP by Dollar - Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit anhand echter USD-Werte - kein Pip-Raten mehr.

- Auslöserbasierter Trailing Stop - Zeichnet eine orangefarbene Linie auf dem Chart. Der Trailing-Stop wird nur aktiviert, wenn der Kurs Ihr benutzerdefiniertes Niveau erreicht.

- Breakeven-Modus - Sichern Sie Ihre Gewinne mit einem einzigen Umschaltvorgang. Kapitalschutz leicht gemacht.

- Einstellungsspeicher pro Symbol - Speichert Ihre Eingaben pro Symbol. Sie müssen nicht jede Sitzung neu eingeben.

- Live Floating Profit Display - Gewinnverfolgung in Echtzeit, kompatibel mit Standard- und Cent-Konten.

- Auto-Cleanup-Engine - Entfernt automatisch Triggerlinien und Handelszustände, wenn ein Handel geschlossen wird. Hält Ihr Diagramm sauber.

Neue Funktionen hinzugefügt:

- Pending Buy & Sell Buttons - Setzen Sie schwebende Aufträge mit visuellen Bestätigungslinien. Keine versehentlichen Eingaben.

- Schaltfläche für Kauf-/Verkaufssignale - Einfacher ON/OFF-Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Signalerzeugungslogik.

- Losgrößenrechner - Berechnen Sie Ihre exakte Losgröße auf der Grundlage Ihres Risikos in USD und Ihres individuellen Risikoabstands. Präzise Ausführung garantiert.

- DPI-gerechtes Design - Sie können jetzt die Schriftgröße nach Ihren Wünschen ändern.

Haben Sie Probleme mit dem Layout oder Text?

Wenn Sie grafische Probleme wie überlappende Boxen, abgeschnittene Beschriftungen oder verschwommene Schriftarten haben, liegt das nicht am EA. Es liegt an MetaTrader 5.

Befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre MT5-Verknüpfung (Vantage, XM, Exness, usw.) und klicken Sie auf Eigenschaften Gehen Sie auf die Registerkarte Kompatibilität Klicken Sie auf Einstellungen für hohe DPI ändern Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skalierungsverhalten für hohe DPI überschreiben Wählen Sie unter Skalierung die Option System (Erweitert) Klicken Sie auf OK und starten Sie MT5 neu.

Damit sind die Layout-Probleme auf den meisten Monitoren mit hohem DPI-Wert vollständig behoben.

Entwickelt für Geschwindigkeit, Klarheit und volle Kontrolle.

Mit Zentral können Sie sich auf den Handel konzentrieren - nicht auf die Einschränkungen der Plattform.

Kein Schnickschnack. Kein Rätselraten. Nur seriöse Handelsleistung.



