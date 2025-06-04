Zentral Trading Manager

5

Zentraler Handelsmanager

Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor.
Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung.

Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops. Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr.

Hauptmerkmale (letztes Update 2025):

- Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie sofort Kauf/Verkauf, Gewinn/Verluste oder sogar halbe Positionen mit chirurgischer Präzision.
- Smart SL/TP by Dollar - Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit anhand echter USD-Werte - kein Pip-Raten mehr.
- Auslöserbasierter Trailing Stop - Zeichnet eine orangefarbene Linie auf dem Chart. Der Trailing-Stop wird nur aktiviert, wenn der Kurs Ihr benutzerdefiniertes Niveau erreicht.
- Breakeven-Modus - Sichern Sie Ihre Gewinne mit einem einzigen Umschaltvorgang. Kapitalschutz leicht gemacht.
- Einstellungsspeicher pro Symbol - Speichert Ihre Eingaben pro Symbol. Sie müssen nicht jede Sitzung neu eingeben.
- Live Floating Profit Display - Gewinnverfolgung in Echtzeit, kompatibel mit Standard- und Cent-Konten.
- Auto-Cleanup-Engine - Entfernt automatisch Triggerlinien und Handelszustände, wenn ein Handel geschlossen wird. Hält Ihr Diagramm sauber.

Neue Funktionen hinzugefügt:

- Pending Buy & Sell Buttons - Setzen Sie schwebende Aufträge mit visuellen Bestätigungslinien. Keine versehentlichen Eingaben.
- Schaltfläche für Kauf-/Verkaufssignale - Einfacher ON/OFF-Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Signalerzeugungslogik.
- Losgrößenrechner - Berechnen Sie Ihre exakte Losgröße auf der Grundlage Ihres Risikos in USD und Ihres individuellen Risikoabstands. Präzise Ausführung garantiert.
- DPI-gerechtes Design - Sie können jetzt die Schriftgröße nach Ihren Wünschen ändern.

Haben Sie Probleme mit dem Layout oder Text?

Wenn Sie grafische Probleme wie überlappende Boxen, abgeschnittene Beschriftungen oder verschwommene Schriftarten haben, liegt das nicht am EA. Es liegt an MetaTrader 5.

Befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre MT5-Verknüpfung (Vantage, XM, Exness, usw.) und klicken Sie auf Eigenschaften

  2. Gehen Sie auf die Registerkarte Kompatibilität

  3. Klicken Sie auf Einstellungen für hohe DPI ändern

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skalierungsverhalten für hohe DPI überschreiben

  5. Wählen Sie unter Skalierung die Option System (Erweitert)

  6. Klicken Sie auf OK und starten Sie MT5 neu.

Damit sind die Layout-Probleme auf den meisten Monitoren mit hohem DPI-Wert vollständig behoben.

Entwickelt für Geschwindigkeit, Klarheit und volle Kontrolle.
Mit Zentral können Sie sich auf den Handel konzentrieren - nicht auf die Einschränkungen der Plattform.
Kein Schnickschnack. Kein Rätselraten. Nur seriöse Handelsleistung.


Bewertungen 4
Rhairhai
19
Rhairhai 2025.08.11 01:06 
 

This EA is a game changer, you wont regret buying this tools. Highly recommended!

Kurt Ramiell
23
Kurt Ramiell 2025.08.07 09:05 
 

Zentral Trading Manager is one of the most user-friendly tools I've used on MT5. It gave me real confidence to trade thanks to its clean layout and powerful features. The one-click trade management options, including breakeven, trailing stop, and closing all positions, make trading fast and efficient. I especially appreciate the SL/TP features based on account balance, which help me control risk consistently. It’s lightweight, responsive, and does exactly what I need without cluttering my charts. Perfect for scalping and day trading. Highly recommended for anyone looking for manual trade control with strong risk management features!

Arvin
19
Arvin 2025.08.07 06:04 
 

I had been looking for this kind of EA for a long time, but it was hard to find something reliable especially for managing trades on lower timeframes. Thankfully, I finally discovered this one. It has significantly improved my trade execution, making it much faster and more accurate. Highly recommended for anyone who wants better control and efficiency in their trading!

