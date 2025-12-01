RR Ratio KS Simple Calculator Indicator

RR Ratio KS Simple Calculator-Indikator

Übersicht Der RR Ratio KS Simple Calculator Indicator ist ein kostenloses, leichtgewichtiges Tool für MetaTrader 5, das automatisch Risiko-Ertrags-Verhältnisse (RR) auf Ihrem Chart visualisiert. Er wurde für manuelle Händler und automatisierte Systeme (EAs) entwickelt und erkennt offene Positionen mit definierten Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Levels und überlagert dann klare visuelle Zonen, um potenzielle Risiko- und Gewinnbereiche, einschließlich genauer Dollarbeträge, anzuzeigen. Dies hilft Händlern, Handels-Setups schnell und ohne manuelle Berechnungen zu beurteilen.

Es funktioniert auf jedem Zeitrahmen (M1 bis D1) und Symbol, wobei es nur für das Instrument des aktuellen Charts aktiviert wird. Es werden keine Handelsentscheidungen automatisiert - es handelt sich lediglich um eine visuelle Hilfe zur Unterstützung eines besseren Risikomanagements. Kompatibel mit Live-Handel, Backtesting und Streaming-Sitzungen.

Hauptmerkmale

  • Automatische Erkennung: Erkennt sofort manuelle oder EA-geöffnete Trades mit SL/TP und zeichnet RR-Zonen. Behandelt fehlende SL/TP ohne Fehler.
  • Visuelle Elemente:
    • Farbkodierte Boxen für TP- (Belohnung), Halbziel- und SL- (Risiko) Zonen.
    • Etiketten mit exakten Dollar-Risiko- und Belohnungswerten.
    • Anpassbare Transparenz, Ränder und Farben für mehr Klarheit.
  • Dashboard-Anzeige: Ein bewegliches, in der Größe veränderbares Panel, das RR-Zusammenfassung, Positionsdetails und Zonen auf einen Blick anzeigt. Unterstützt die Neupositionierung per Drag-and-Drop.
  • Anpassungsoptionen:
    • Visuelles: Ein-/Ausschalten von Boxen/Beschriftungen; Anpassen von Schriftgrößen, Stilen und Farben (TP-Box, SL-Box, Beschriftungen, Umrandungen).
    • Armaturenbrett: Position (X/Y-Koordinaten), Ankerecke (oben links, oben rechts usw.), Größe, Hintergrund und Textfarben einstellen.
    • Verhalten: Aktivieren/Deaktivieren des Bedienfelds; niedrige CPU-Auslastung mit optimierten Aktualisierungen.
  • Leistung und Verlässlichkeit: Minimale Beeinträchtigung der Ressourcen; automatische Bereinigung von Objekten, wenn der Indikator entfernt wird. Unterstützung mehrerer Zeitrahmen für flexible Analysen.

Wie verwenden

  1. Downloaden und installieren Sie den Indikator über den MQL5 Market (kostenlos).
  2. Ziehen Sie den Indikator auf Ihren MT5-Chart - keine anfängliche Einrichtung erforderlich.
  3. Eröffnen Sie einen Handel (manuell oder über EA) mit gesetztem SL und TP.
  4. Der Indikator wird automatisch aktiviert und zeichnet Zonen und Labels auf der Grundlage der aktuellen Preise Ihres Kontos.
  5. Passen Sie den Indikator über das Eigenschaftsfenster an Ihren Chartstil an.

Ideal für

  • Manuelle Händler, die eine schnelle RR-Bestätigung vor dem Einstieg benötigen.
  • Risikofreudige Benutzer, die das Dollar-Exposure in Echtzeit verfolgen.
  • Live-Streamer oder Ausbilder, die Handels-Setups visuell demonstrieren.
  • Anfänger, die RR-Konzepte anhand von Beispielen auf dem Chart lernen.

Jüngste Aktualisierungen (Version 1.2)

  • Geringere CPU-Belastung durch EA-Positionserkennung.
  • Verbesserte Leistung mit weniger Protokolleinträgen für einen reibungsloseren Betrieb.
