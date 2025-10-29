Two Sided Scalp

VeloxGrid AI Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil Experten

Wie man es benutzt Öffnen Sie MetaEditor in MT5. Erstellen Sie einen neuen EA ( Datei > Neu > Expert Advisor ). Nennen Sie ihn z.B. SimpleGoldSELL . Fügen Sie den vollständigen Code ein und kompilieren Sie ihn. Hängen Sie ihn an den XAUUSD-Chart auf einem beliebigen Zeitrahmen an. ️ Tipps Dieser EA sendet nur eine SELL-Order , wenn er angehängt ist. Testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto . Passen Sie LotSize , StopLoss und TakeProfit entsprechend den Gold-Einstellungen Ihres Brokers an.