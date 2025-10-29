Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt.

Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD)

Two Sided Scalp Live-Signal ist jetzt verfügbar! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 99 USD

  • Kein Grid, kein Martingale

Empfohlen

  • Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup)
  • Zeitrahmen: H1

Eingaben

  • Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder feste Lotgröße auswählen
  • Feste Lotgröße - Feste Lotgröße
  • Automatische Lots - 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
  • Maximaler Spread - Maximalen Spread zum Öffnen von Positionen festlegen
  • Fester Stop-Loss - Fester Stop-Loss in Pips
  • NFP-Filter aktivieren - Wenn aktiviert, wird während NFP-Nachrichten nicht gehandelt
  • Automatische GMT-Erkennung - Berechnet automatisch die GMT-Abweichung Ihres Brokers
  • Magic Number - Magic Number für jede Order
  • Kommentar - Order-Kommentar
Bewertungen 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Käufer dieses Produkts erwarben auch
