Velora MT5

Velora - Der intelligente Grid EA mit dynamischer Risikologik

Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform.

Velora ist nicht einfach ein weiterer Grid Expert Advisor. Es ist ein ausgeklügeltes, mehrsäuliges Handelssystem, das von Grund auf auf Anpassungsfähigkeit und Risikobewusstsein ausgelegt ist. Es kombiniert auf intelligente Weise ein dynamisches Ausbruchssignal mit einem selbstlernenden Raster und einem völlig autonomen "Smart Trailing"-Stop Loss.

Automatisch anpassbare Parameter: Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp (Gold, Krypto, Forex, etc.) und passt seine internen Keltner-, ROC- und Volumen-Parameter dynamisch an den jeweiligen Markt an.

Aggressionskontrolle: Der Benutzer kann die Signallogik direkt steuern. MODE_ACCURATE" erfordert einen Keltner-Ausbruch, der sowohl durch Momentum (ROC) als auch durch Volumen bestätigt wird, während "MODE_AGGRESSIVE" nur den Keltner-Ausbruch erfordert, was einen häufigeren Einstieg ermöglicht.

Säule 1: Dynamischer Abstand

Wenn `UseAutoGridDistance` aktiv ist, ist der Abstand zwischen den Gitterebenen nicht festgelegt. Er wird dynamisch auf der Grundlage der Marktvolatilität (ATR) und einer ausgeklügelten **Multi-Timeframe (MTF)-Trendanalyse** (aus Stabilitätsgründen auf D1 begrenzt) berechnet. Das System weitet das Raster in unsicheren Märkten automatisch aus und verengt es in starken, gesunden Trends.

Säule 2: Dynamische Lots

Bei Verwendung des Modus "LOT_SMART_FIBONACCI" ist die Losgröße für die nächste Rasterstufe kein blinder Multiplikator. Es handelt sich um ein Fibonacci-basiertes Lot, das automatisch **verkleinert** wird (z. B. auf 70 % oder 40 % seines Potenzials), wenn das "Health-Sync"-System feststellt, dass der Trend schwächer wird oder erschöpft ist.

Säule 3: Trade Veto (Sicherheitssperre)

Wenn der Zustand des Marktes kritisch wird (z. B. ein "fallendes Messer"-Szenario), blockiert das System aktiv die Eröffnung neuer Gitteraufträge (Veto). Diese wichtige Sicherheitsfunktion, die auf dem Dashboard als "BLOCKED" angezeigt wird, soll verhindern, dass unter ungünstigen Bedingungen zusätzliche Risiken entstehen.

Auto-BEP: Das System berechnet automatisch den genauen Break-Even-Point (BEP) für alle offenen Positionen.

Dynamische Aktivierung: Es berechnet ein dynamisches Aktivierungsziel (`Trail Start`) basierend auf dem ATR des aktuellen Zeitrahmens. Dies ist der Preis, den Sie erreichen müssen, um Ihre Position zu sichern, und er wird in Echtzeit auf dem Dashboard angezeigt.

MTF-basiertes Trailing: Einmal aktiviert, verwendet der "Smart Trail" keinen festen Schritt. Er verwendet einen komplexen MTF-Score (`score_Struktur_MTF`), um zu entscheiden, *wie* er nachziehen soll - weites Trailing in einem starken Trend, um Ausreißer aufzufangen, und enges Trailing, wenn der Markt Anzeichen von Erschöpfung zeigt.



Wächter-Modus: Ihr algorithmischer Risikoassistent

Im Kern arbeitet Velora mit drei miteinander verbundenen Systemen, die zusammenarbeiten, um Einstiege, Skalierungen und Ausstiege zu verwalten. 1. Das adaptive Einstiegssignal (IVB) Die Handelslogik von Velora beginnt mit einem hochwahrscheinlichen Instant Volatility Breakout (IVB)-Signal. Dieses System ist so konzipiert, dass es sich an jeden Markt anpassen kann.2. Das "Health-Sync"-Gitter (Säulen 1, 2, 3) Dies ist kein "dummes" Gitter. Veloras Rasterlogik ist selbstbewusst und baut auf drei Säulen des Risikomanagements auf, die aktiv sind, wenn Sie die "Auto"-Modi verwenden.3. Der "Smart Trailing" Exit Die Exit-Logik von Velora ist zu 100 % autonom und erfordert keinerlei manuelle Parametereinstellung für ihre Kernfunktion.

Beenden Sie den Konflikt zwischen Ihren manuellen Trades und Ihrem automatisierten System. Was passiert, wenn Sie eine Position auf Ihrem Handy eröffnen, Ihr EA aber ein Raster auf demselben Chart verwaltet? Chaos.

Veloras Guardian-Modus löst dieses Problem.

Wenn er aktiviert ist, verwandelt er Velora von einem einfachen Roboter in einen umfassenden Risikoassistenten für Ihr Konto . Er sucht aktiv nach allen manuellen Trades (Magic=0), die Sie im Chart öffnen, und "übernimmt" sie sofort, indem er sie nahtlos in seine fortschrittliche Managementlogik integriert.

Wie der Guardian-Modus Sie schützt:

Sofortiges Risiko-Management: In dem Moment, in dem Ihr manueller Handel erkannt wird, wendet der Guardian Mode die vorkonfigurierten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen Ihres EAs an . Kein Handel wird jemals ungeschützt bleiben.

Vollständige Grid-Synergie: Ihr manueller Handel wird sofort in alle Smart Trailing- und Break-Even Point (BEP) -Berechnungen einbezogen . Er wird Teil des "Teams" und ist durch die gleiche robuste Logik geschützt wie die eigenen Trades des EA.

Vereinheitlichte Steuerung: Alle Schaltflächen des Panels (wie "Alle schließen" oder "SL löschen") gelten jetzt auch für Ihre manuellen Trades . Ein Klick steuert alles.

Der Guardian Mode schafft die perfekte Synergie zwischen Ihrer menschlichen Intuition und der roboterhaften Disziplin des EA. Sie erhalten die Flexibilität, manuell in den Markt einzusteigen, wann immer Sie eine Gelegenheit sehen, kombiniert mit dem 100%igen Vertrauen, dass Veloras robuste Logik das Risiko, das Trailing und den Ausstieg verwaltet.

Vollständig adaptives Einstiegssignal (IVB): Passt die Logik für Gold, Kryptowährungen, Devisen und Indizes automatisch an.

Intelligentes "Health-Sync"-Raster: Mit dynamischem Abstand, dynamischer Losgröße und einem Sicherheitsmechanismus für Handels-Vetos.

Autonomer "Smart Trailing" Stop: Ein hochentwickelter, MTF-basierter Algorithmus, der den Ausstieg verwaltet, den BEP berechnet und sich an die Volatilität anpasst.

Informatives und übersichtliches Dashboard: Standardmäßig aktiviert. Alle kritischen "Health-Sync"-Berechnungen (Nächstes Lot, Nächster Abstand, Grid-Status und Trail-Start) werden in Echtzeit angezeigt.

Optimierte Leistung: Alle anderen CPU-intensiven Diagramme (Keltner-Linien, Donchian-Boxen) sind für maximale Backtesting- und VPS-Leistung standardmäßig deaktiviert.

Kern-Einstellungen: Magische Zahl, Max Spread, Handelskommentar.

Einstiegssignal: Aggressionsmodus (Genau, Ausgewogen, Aggressiv), Ranging Filter, ADX Filter.

Raster-Logik: MaxGridOrders", "UseHedging".

Rasterabstand: Vollautomatischer Modus (`UseAutoGridDistance`) oder manueller Modus (feste `FirstGridDistances` + `Multiplier`).

Rasterabstände: `LotMode` (Fest, Manuelles Inkrement oder Smart Fibo), `InitialLotSize`.

Ausgänge: Optionale Einstellungen für Partial Closing und manuelle SL/TP.

Visuelles: Aktivieren/Deaktivieren des Dashboards und anderer Chart-Indikatoren.

HauptmerkmaleBenutzer-Parameter