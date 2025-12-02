Velora MT5

Velora - Der intelligente Grid EA mit dynamischer Risikologik

Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform.
  • Velora ist nicht einfach ein weiterer Grid Expert Advisor. Es ist ein ausgeklügeltes, mehrsäuliges Handelssystem, das von Grund auf auf Anpassungsfähigkeit und Risikobewusstsein ausgelegt ist. Es kombiniert auf intelligente Weise ein dynamisches Ausbruchssignal mit einem selbstlernenden Raster und einem völlig autonomen "Smart Trailing"-Stop Loss.
Im Kern arbeitet Velora mit drei miteinander verbundenen Systemen, die zusammenarbeiten, um Einstiege, Skalierungen und Ausstiege zu verwalten. 1. Das adaptive Einstiegssignal (IVB) Die Handelslogik von Velora beginnt mit einem hochwahrscheinlichen Instant Volatility Breakout (IVB)-Signal. Dieses System ist so konzipiert, dass es sich an jeden Markt anpassen kann.
  • Automatisch anpassbare Parameter: Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp (Gold, Krypto, Forex, etc.) und passt seine internen Keltner-, ROC- und Volumen-Parameter dynamisch an den jeweiligen Markt an.
  • Aggressionskontrolle: Der Benutzer kann die Signallogik direkt steuern. MODE_ACCURATE" erfordert einen Keltner-Ausbruch, der sowohl durch Momentum (ROC) als auch durch Volumen bestätigt wird, während "MODE_AGGRESSIVE" nur den Keltner-Ausbruch erfordert, was einen häufigeren Einstieg ermöglicht.

2. Das "Health-Sync"-Gitter (Säulen 1, 2, 3) Dies ist kein "dummes" Gitter. Veloras Rasterlogik ist selbstbewusst und baut auf drei Säulen des Risikomanagements auf, die aktiv sind, wenn Sie die "Auto"-Modi verwenden.
  • Säule 1: Dynamischer Abstand
    Wenn `UseAutoGridDistance` aktiv ist, ist der Abstand zwischen den Gitterebenen nicht festgelegt. Er wird dynamisch auf der Grundlage der Marktvolatilität (ATR) und einer ausgeklügelten **Multi-Timeframe (MTF)-Trendanalyse** (aus Stabilitätsgründen auf D1 begrenzt) berechnet. Das System weitet das Raster in unsicheren Märkten automatisch aus und verengt es in starken, gesunden Trends.
  • Säule 2: Dynamische Lots
    Bei Verwendung des Modus "LOT_SMART_FIBONACCI" ist die Losgröße für die nächste Rasterstufe kein blinder Multiplikator. Es handelt sich um ein Fibonacci-basiertes Lot, das automatisch **verkleinert** wird (z. B. auf 70 % oder 40 % seines Potenzials), wenn das "Health-Sync"-System feststellt, dass der Trend schwächer wird oder erschöpft ist.
  • Säule 3: Trade Veto (Sicherheitssperre)
    Wenn der Zustand des Marktes kritisch wird (z. B. ein "fallendes Messer"-Szenario), blockiert das System aktiv die Eröffnung neuer Gitteraufträge (Veto). Diese wichtige Sicherheitsfunktion, die auf dem Dashboard als "BLOCKED" angezeigt wird, soll verhindern, dass unter ungünstigen Bedingungen zusätzliche Risiken entstehen.

3. Der "Smart Trailing" Exit Die Exit-Logik von Velora ist zu 100 % autonom und erfordert keinerlei manuelle Parametereinstellung für ihre Kernfunktion.
  • Auto-BEP: Das System berechnet automatisch den genauen Break-Even-Point (BEP) für alle offenen Positionen.
  • Dynamische Aktivierung: Es berechnet ein dynamisches Aktivierungsziel (`Trail Start`) basierend auf dem ATR des aktuellen Zeitrahmens. Dies ist der Preis, den Sie erreichen müssen, um Ihre Position zu sichern, und er wird in Echtzeit auf dem Dashboard angezeigt.
  • MTF-basiertes Trailing: Einmal aktiviert, verwendet der "Smart Trail" keinen festen Schritt. Er verwendet einen komplexen MTF-Score (`score_Struktur_MTF`), um zu entscheiden, *wie* er nachziehen soll - weites Trailing in einem starken Trend, um Ausreißer aufzufangen, und enges Trailing, wenn der Markt Anzeichen von Erschöpfung zeigt.

Wächter-Modus: Ihr algorithmischer Risikoassistent

Beenden Sie den Konflikt zwischen Ihren manuellen Trades und Ihrem automatisierten System. Was passiert, wenn Sie eine Position auf Ihrem Handy eröffnen, Ihr EA aber ein Raster auf demselben Chart verwaltet? Chaos.

Veloras Guardian-Modus löst dieses Problem.

Wenn er aktiviert ist, verwandelt er Velora von einem einfachen Roboter in einen umfassenden Risikoassistenten für Ihr Konto . Er sucht aktiv nach allen manuellen Trades (Magic=0), die Sie im Chart öffnen, und "übernimmt" sie sofort, indem er sie nahtlos in seine fortschrittliche Managementlogik integriert.

Wie der Guardian-Modus Sie schützt:

  • Sofortiges Risiko-Management: In dem Moment, in dem Ihr manueller Handel erkannt wird, wendet der Guardian Mode die vorkonfigurierten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen Ihres EAs an . Kein Handel wird jemals ungeschützt bleiben.

  • Vollständige Grid-Synergie: Ihr manueller Handel wird sofort in alle Smart Trailing- und Break-Even Point (BEP) -Berechnungen einbezogen . Er wird Teil des "Teams" und ist durch die gleiche robuste Logik geschützt wie die eigenen Trades des EA.

  • Vereinheitlichte Steuerung: Alle Schaltflächen des Panels (wie "Alle schließen" oder "SL löschen") gelten jetzt auch für Ihre manuellen Trades . Ein Klick steuert alles.

Der Guardian Mode schafft die perfekte Synergie zwischen Ihrer menschlichen Intuition und der roboterhaften Disziplin des EA. Sie erhalten die Flexibilität, manuell in den Markt einzusteigen, wann immer Sie eine Gelegenheit sehen, kombiniert mit dem 100%igen Vertrauen, dass Veloras robuste Logik das Risiko, das Trailing und den Ausstieg verwaltet.


Hauptmerkmale
  • Vollständig adaptives Einstiegssignal (IVB): Passt die Logik für Gold, Kryptowährungen, Devisen und Indizes automatisch an.
  • Intelligentes "Health-Sync"-Raster: Mit dynamischem Abstand, dynamischer Losgröße und einem Sicherheitsmechanismus für Handels-Vetos.
  • Autonomer "Smart Trailing" Stop: Ein hochentwickelter, MTF-basierter Algorithmus, der den Ausstieg verwaltet, den BEP berechnet und sich an die Volatilität anpasst.
  • Informatives und übersichtliches Dashboard: Standardmäßig aktiviert. Alle kritischen "Health-Sync"-Berechnungen (Nächstes Lot, Nächster Abstand, Grid-Status und Trail-Start) werden in Echtzeit angezeigt.
  • Optimierte Leistung: Alle anderen CPU-intensiven Diagramme (Keltner-Linien, Donchian-Boxen) sind für maximale Backtesting- und VPS-Leistung standardmäßig deaktiviert.

Benutzer-Parameter
  • Kern-Einstellungen: Magische Zahl, Max Spread, Handelskommentar.
  • Einstiegssignal: Aggressionsmodus (Genau, Ausgewogen, Aggressiv), Ranging Filter, ADX Filter.
  • Raster-Logik: MaxGridOrders", "UseHedging".
  • Rasterabstand: Vollautomatischer Modus (`UseAutoGridDistance`) oder manueller Modus (feste `FirstGridDistances` + `Multiplier`).
  • Rasterabstände: `LotMode` (Fest, Manuelles Inkrement oder Smart Fibo), `InitialLotSize`.
  • Ausgänge: Optionale Einstellungen für Partial Closing und manuelle SL/TP.
  • Visuelles: Aktivieren/Deaktivieren des Dashboards und anderer Chart-Indikatoren.
Empfohlene Produkte
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experten
EASTWIST.mq5 funktioniert gut bei kurzfristigen Operationen. Die Sensibilität für kurzfristige Marktsignale, die von den RSI- und MACD-Indikatoren bereitgestellt wird, scheint zusammen mit der simulierten Entscheidungslogik des maschinellen Lernens wirklich eine effektive Kombination zu sein, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen. Die Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren, ist ein wertvolles Merkmal bei Scalping- oder Day-Trading-Strategien, bei denen Präzision und Geschwindigke
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experten
Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold). Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale 1. Breakout-Entry-Engine Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von: ATR-Vol
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
OrderBlock Precision Trader
Arnold Byarufu
Experten
Erschließen Sie die Präzision von Marktbewegungen mit OrderBlock Precision Trader Willkommen in der Zukunft des Handels, in der Präzision auf Rentabilität trifft. Der OrderBlock Precision Trader ist nicht nur ein Expert Advisor, sondern Ihr persönlicher Trading-Verbündeter, mit dem Sie Ihre Strategien verbessern und Ihre Ergebnisse optimieren können. Dieser EA ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen und einem umfassenden Trading-Ansatz und öffnet die Tür zu einer neuen Ära der Trading-
Stenco Recover EA
Yevgeniy Koshtenko
4 (4)
Experten
Revolutionärer Forex-Expertenberater, der auf den Prinzipien des einzigartigen Recovery-Handelssystems aufbaut. Der Schlüssel zur Effektivität dieses Algorithmus liegt in der genauen Analyse des Preisverhaltens in der Nähe psychologisch wichtiger runder Niveaus. Außerdem verwendet das System eine spezielle Preisdarstellung in Form von Koordinaten, die sich von den traditionellen Candlestick-Charts unterscheidet. Hauptvorteile des Advisors: Erholungsstrategie, basierend auf der Kurserholung Hohe
FREE
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experten
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor für MT5 RSAS MT5 - ist ein professioneller Expert Advisor, der von unserer Investmentfirma verwendet wird und auf Preisaktionen und dem Relative Strength Index (RSI) Indikator basiert. Dieses Produkt ist mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus ausgestattet, die sich automatisch an die sich ständig verändernden Märkte anpassen, während der Standard-MT5 RSI statische Niveaus beibehält und sich nicht verändert. Dies ermöglicht es dem Experten, sich an d
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Bonnitta Gold MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
Bonnitta Gold basiert auf dem persönlichen Bonnitta-Handelsindikator und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta Gold ist eine Kombination aus einem geheimnisvollen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und dem wichtigsten zuvor erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. BONNITTA GOLD BRAUCHT HÖHEREN HEBELWERT AB 400 UND DARÜBER – ICH HABE ES MIT 10.000 USD UND EINEM HEBELWERT VON 1:500 GETESTET. SIE BENÖTIGE
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Spider King 5
Pengfei Zhang
Experten
Dieser EA verwendet eine Vielzahl von Strategien und Funktionen, wie z.B. neuronales Netzwerk-Grid-Scalping, mobiler Stop-Loss, automatische Lot-Nummern-Einstellung, etc. Verwenden Sie revolutionäre Preismodell Algorithmen, Preis Verhalten Handel und Unterschrift kollaborative Arbeit mit künstlicher Intelligenz adaptive Verarbeitungseinheiten. Das System nimmt eine Art von Reverse-Sampling-Entwicklungsmethode, die das System zeigen einen sehr erheblichen Vorteil in der 13-jährigen historischen
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.5 (10)
Experten
Dieser EA ist ein leistungsstarkes Grid-Trading-Tool, das einen ausgeklügelten Algorithmus verwendet, um Einstiegspositionen für jeden einzelnen Trade zu berechnen. Er ist nicht überangepasst an historische Daten, sondern nutzt die Marktvolatilität zur Optimierung. Durch die Verwendung der Marktvolatilität kann der Algorithmus schnell und effizient auf Veränderungen im Markt reagieren. Dadurch ist er in der Lage, Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko durch Einhaltung vordefinierter
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experten
- Was macht es ? Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen. Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % IHRE EINSTELLUNGEN Was können Sie in den Einstellungen eingeben? - Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen - Einstiegslevel - Einstiegsvolumen - Maximale Anzahl von Kaufaufträgen - Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen - Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg - Pips zur Ge
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experten
Reactor MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum auf den Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit außergewöhnlichen Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem echten Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
Experten
Vollautomatisches Advisor Portfolio für XAUUSD (Gold) MT5 . Zeitrahmen h1 - alle Basisstrategien; Zeitrahmen m30 - zusätzliche Strategien. Ich verwende diesen Advisor in meinem Portfolio bei einer Prop-Firma. Ich habe den Advisor ausschließlich für mich selbst erstellt, um auf großen Konten ab 60.000 $ zu handeln. Der Advisor ist ein riesiges vorgefertigtes Portfolio, das alle profitablen Handelsstrategien speziell für Gold enthält. Der Advisor ist unempfindlich gegenüber Spread-Ausweitun
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experten
60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experten
Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
Käufer dieses Produkts erwarben auch
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experten
Snake EURUSD Real EA Snake EURUSD Real EA ist ein vollautomatischer Forex Trading Expert Advisor. Der Roboter kann auf jedem Paar laufen, aber die Ergebnisse sind besser bei EURUSD, auf dem M15-Zeitrahmen. Das System kann mit jedem Brokern laufen, die auch Floating Spread bereitstellen. Expert Advisor Vorteile Der EA verwendet keine Systeme wie Martin, Hedging usw.. Der EA verwendet SL und Trailing Stop um Gewinn zu machen. Zusätzlich kann man auch TP einstellen. (Bei mir EURUSD auf 93) Beste
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf der Verwendung von 7 Hüllkurven-Indikatoren basiert. Für jeden Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) gibt es 7 Hüllkurven-Indikatoren. Der Handel basiert auf der "Price Action" Strategie, der Berater sucht nach einem gleichzeitigen Signal auf 5 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 und eröffnet dann einen Auftrag. Der EA verwendet den eingebauten Martingale- und Averaging-Algorithmus. Der Berater verwendet Wirtschaftsnachrichten, um genauere Signale zu erhalt
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experten
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader ist ein Expert Advisor, der auf einer profitablen Price Action Strategie basiert. Er ist kompatibel mit unserem QXS Trend-Indikator und arbeitet automatisch mit Trend-Erkennung bei mehreren Assets. Alles in diesem EA ist perfekt, Sie müssen nur die Eingabeparameter festlegen. Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Stellen Sie es nach Ihrem Kontokapital und Eigenkapital ein. Empfohlene TIMEFRAMES sind: M15, M30 und H1 Bevor S
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experten
Strategie: 1. dieser EA ist ein Trend Handel, für USDCHF H1 Charts verwendet. 2.this EA ist mit Indikatoren wie die Bolling-Band und gleitenden Durchschnitt. 3. der anfängliche Betrag dieses EA ist nur $1000.dieser EA hat einen Gewinn von über $3000. 4. der EA hat detaillierte Testdaten von Januar 2018 bis Juni 2021, die stabil und profitabel ist. 5. wenn Sie nur eine kleine Menge an Geld setzen wollen, um doppelte Belohnung zu bekommen, ist dieser EA-Händler Ihre beste Wahl！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - M5 Echtkonto-Performance: https://www.
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experten
Die FX 2021 Veröffentlichung | Eadvisors Der Expert Advisor FXScalper arbeitet im 5-Minuten-Hauptzeitrahmen auf der Suche nach kleinen Marktschwankungen in den Paaren, er verwendet eine neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind erstaunlich. Dies ist die letzte Version, die wir Ihnen auf dem mql-Markt zur Verfügung stellen. Sie können den Experten in 5 (fünf) persönlichen Konten aktivieren. Erste Informationen über die Strategie Verwendete Strategie: Grid x Distanzierung. Initial L
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
Arrival
Yuriy Bykov
Experten
Einfach einzurichten und zu installieren automatischer Berater. Kein Netz und kein Martingale. Ich habe es aufgestellt und vergessen. Handelt gleichzeitig auf mehreren Instrumenten. Analysiert die Volatilität und das Vorhandensein von Trends und Flets, um Signale für die Eröffnung von Positionen zu bilden. Bei einer Einzahlung von $ 100 bis $ 800 wird eine Reihe aggressiver Strategien verwendet. Für eine Kontogröße von mehr als $800 wechselt der Berater automatisch zu moderaten Strategien. Es w
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Experten
Es wird empfohlen, den Roboter auf einem Netting-Konto zu verwenden. Der Roboter arbeitet mit der besten Konfiguration vom Vortag am aktuellen Tag. Der Roboter arbeitet mit dem Mini-Index. der Roboter arbeitet mit dem Mini-Dollar. Der Roboter arbeitet auf dem Forex. Der Roboter arbeitet mit Indikatoren. der Roboter arbeitet mit Market Orders und Pending Orders. bevor sie den roboter benutzen, optimieren sie ihn und speichern sie die einstellungen (in einer .set datei), um sie für den aktuellen t
Sevolter
Yuriy Bykov
Experten
Ein Expertenberater für mehrere Währungen, der viele einfache Strategien kombiniert, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Handelsalgorithmus in Marktmomenten mit erhöhter Volatilität. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip der „Rightness of the Crowd“: Er mittelt Signale aus verschiedenen Strategien und eröffnet Marktpositionen in der bevorzugten Richtung. Dieses Prinzip, zusammen mit der
Palicent
Yuriy Bykov
Experten
Expert Advisor für mehrere Währungen, der gleichzeitig mit 15 Paaren der Hauptwährungen EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY arbeitet. Der Expert Advisor kombiniert viele einfache Strategien, die gleichzeitig funktionieren. Jede Strategie basiert auf einem einfachen Algorithmus zum Öffnen von Positionen, wenn sich das Signal des Parabolic SAR-Indikators mit Bestätigung für zwei ältere Perioden ändert. Jede Strategie wurde in den letzten fünf Jahren optimiert. Der Expert Advisor nutzt das statistische Prinzip
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experten
Bruch der Struktur Pro Ist der Preis König? 1. Der Preis ist der ultimative König auf dem Devisenmarkt, dem Aktienmarkt oder jedem anderen Markt. Die Verwendung von Preisaktionen ist der Grund dafür, dass wir mehr Gewinne als Verluste verzeichnen können. Die technische Analyse ist die Kunst, Datenpunkte zu Ihrem Vorteil zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn Sie eine Position in einem beliebigen Zeitrahmen eingehen, nachziehen oder aufgeben. Break Of Structure Pro kann zum Tre
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
Experten
Fondskontoassistent Dieser Expert Advisor hat Phase 1 der MFF Challenge bestanden (Foto- und Videobeweis) Einführungspreis (Rabatt für die ersten 3 Monate) Der Algorithmus basiert auf Preis- und Verhaltensstrukturen, genauer gesagt auf der Abgrenzung Unterstützung und Widerstand. Wenn am Anfang ein bestimmtes Muster auftritt NY- oder JPN-Sitzung, Ihre Positionierung ist Risiko-Ertrag 1:7 Versuchen Sie daher, den Beginn des Trends zu nutzen. Spezifische Hinweise Prüfen Sie, welcher Finanzier
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Experten
Begrenztes Angebot: Noch 3/10 Exemplare übrig, der Preis erhöht sich um 1200 $ für jeweils zehn verkaufte Exemplare, der Endpreis beträgt 29000 $. Abonnieren Sie den Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Erhalten Sie so schnell wie möglich die neuesten Produktaktionen und Informationen zum EA-Start) 1.) Handelssignale Gemini EA MT5 Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Liste aller meiner EAs und Signale: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Produktmerkmale
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
Komo MT5
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor platziert Kauf- und Verkaufsstopps in einem bestimmten Abstand über und unter dem aktuellen Kurs. Außerdem verwendet der Expert Advisor den Standard-Trailing-Stop und den Breakeven von Aufträgen. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung einiger Eingaben. Trade - Option des Zeitpunkts für die Platzierung der Orders ("Time" - Platzierung der Orders zu einem bestimmten Zeitpunkt, "Candle" - Platzierung der Orders ab einer bestimmten Kerzenanzahl nach dem Schließen oder Löschen de
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experten
Unser automatisches Devisenhandelssystem bietet drei wichtige Funktionen zur Risikokontrolle, die es zu einer interessanten Wahl machen: 1. Fixed Lot: Sie können die Losgröße für jeden Handel festlegen. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Kapitalallokation und die Möglichkeit, die Positionsgrößen an Ihre Risikopräferenzen und Marktbedingungen anzupassen. 2. Fester Verlust pro Handel: Das System ermöglicht es Ihnen, einen maximal akzeptablen Verlust pro Auftrag festzulegen. Dadurch wird
US30 Dow Jones Scalper
Ali Abdulrahman
Experten
Dow Jones US30 NY Scalper ist ein EA, der für Scalping während der Öffnung der New Yorker Märkte entwickelt wurde. Das bedeutet, dass der EA nur maximal 0-2 Trades pro Tag platziert. Das bedeutet, dass der EA keine Grid-, Martingal- oder Topping-up-Strategien anwendet. Jeder Handel ist mit einem strikten Stop Loss und Take Profit versehen. Wie die Backtesting-Ergebnisse zeigen, wird es Tage oder Wochen mit Verlusten geben, aber der EA schafft es, sich zu erholen und mit der Zeit Gewinne zu erzie
LeBro 2
Levon Manukyan
Experten
Der Experte wurde für die Arbeit bei der Schweizer Bank Swissquote erstellt. Berechnen Sie automatisch das Volumen der eingehenden Transaktionen. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er ein passives Jahreseinkommen generiert. Um ein Handelskonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen, folgen Sie dem Link . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Hinweise Es wird empfohlen, sich
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
Weitere Produkte dieses Autors
My Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.31 (13)
Experten
MyBTCUSD GRID EA ist eine KOSTENLOSE Version von BTCUSD GRID EA https://www.mql5.com/en/market/product/99513 MyBTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde MyBTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich. Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten H
FREE
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.98 (54)
Experten
MyGrid Scalper Entweder Sie führen es – oder es führt Sie. Über 28.000 Downloads seit 2022 – kein Hype, kein Lärm, keine Rabatte. Nur konsequente Umsetzung in den Händen derer, die verstehen Basisinformation Symbol:   Beliebig (optimierter Standard: XAUUSD) Zeitrahmen:   Beliebig (optimierter Standard:   M5   ) Typ:   Gitterbasierter EA mit Soft Martingale (Standard 1,5) Lot-Kontrolle:   Multiplikator auf 1,0 für feste Lots setzen Kontotyp:   ECN empfohlen, aber nicht erforderlich Broker:   Je
FREE
MyVolume Profile Scalper FV
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4 (7)
Experten
KOSTENLOSE Version von MyVolume Profile Scalper EA https://www.mql5.com/en/market/product/113661 Empfohlene Währungspaare: ETHUSD GOLD/XAUUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY ETHUSD BTCUSD 30 US-Dollar BAR Zeitrahmen: Arbeiten für alle Zeitrahmen ------------------------------------------------
FREE
AanIsnaini Signal Matrix MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Multi-Timeframe-Vertrauenssignal Dashboard Die kostenlose Version von AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro AanIsnaini Signal Matrix MT5 ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator, der die Marktrichtung und das Vertrauensniveau über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert und es Händlern ermöglicht, die allgemeine Tendenz des Marktes auf einen Blick zu erkennen. Der Indikator kombiniert Signale von Price Action , Support-Resistance und mehreren bewährten technischen Tool
FREE
My Risk Management MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indikatoren
Mein Risikomanagement Das Risikomanagement-Dashboard ist ein visuelles Instrument, das den Händlern hilft, das Risiko in Echtzeit zu überwachen. Mit seinem klaren und kompakten Layout bietet es einen sofortigen Überblick über die Handelsaktivitäten und ermöglicht eine diszipliniertere und fundiertere Entscheidungsfindung. Hauptmerkmale Zusammenfassung aktiver Symbole Zeigt alle gehandelten Symbole mit der Anzahl der Trades, den gesamten Kauf-/Verkaufs-Lots und dem aktuellen Gewinn/Verlust an. R
FREE
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
My Risk Management
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Risikomanagement Das Risikomanagement-Dashboard ist ein visuelles Instrument, das den Händlern hilft, das Risiko in Echtzeit zu überwachen. Mit seinem klaren und kompakten Layout bietet es einen sofortigen Überblick über die Handelsaktivitäten und ermöglicht eine diszipliniertere und fundiertere Entscheidungsfindung. Hauptmerkmale Zusammenfassung aktiver Symbole Zeigt alle gehandelten Symbole mit der Anzahl der Trades, den gesamten Kauf-/Verkaufs-Lots und dem aktuellen Gewinn/Verlust an. R
FREE
MyCandleTime MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
My CandleTime Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze direkt auf dem Chart an. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, den Überblick über die Kerzenbildung zu behalten, ohne ständig die Statusleiste der Plattform zu überprüfen. Hauptmerkmale Zeigt den Countdown-Timer für die aktive Kerze an. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Leichtgewichtig, überlastet das Terminal nicht. Einstellbare Schriftgröße und Name. Verwendung Befestigen Sie
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Fibonacci MT5 Ein automatisierter Fibonacci-Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von ZigZag-Schwüngen mit einer umfassenden Expert Advisor-Integration durch ein 20-Puffer-System kombiniert. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Kernfunktionen Automatisierte Fibonacci-Erkennung Der Indikator identifiziert Swing-Punkte anhand konfigurierbarer ZigZag-Parameter und zeichnet automatisch Fibonacci-Retracements und -Extensions
FREE
AanIsnaini Signal Matrix
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix Multi-Timeframe Vertrauenssignal Dashboard AanIsnaini Signal Matrix ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator, der die Marktrichtung und das Vertrauensniveau über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert und es Händlern ermöglicht, die allgemeine Tendenz des Marktes auf einen Blick zu erkennen. Er kombiniert Signale von Price Action , Support-Resistance und mehreren bewährten technischen Instrumenten (MACD, ADX, RSI, MA Slope, ATR und Volume Ratio) und berechnet dann ein
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Fibonacci Ein automatisierter Fibonacci-Indikator, der die Erkennung von ZigZag-Schwüngen mit einer umfassenden Expert Advisor-Integration durch ein 20-Buffer-System kombiniert. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Kernfunktionen Automatisierte Fibonacci-Erkennung Der Indikator identifiziert Swing-Punkte anhand konfigurierbarer ZigZag-Parameter und zeichnet automatisch Fibonacci-Retracements und -Extensions. Er aktualisiert die
FREE
TAwES
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Utilitys
Trading Assistant with Equity Security (TAwES) Dieser EA dient zur Unterstützung des manuellen Handels (der EA wird aktiviert, wenn ein manueller Handel eröffnet wird - Semi Auto) - Dieser EA wird durch den manuellen Handel/den ersten OFFENEN HANDEL ausgelöst - Wenn einige manuelle Trades eröffnet und der EA aktiviert wurde, werden alle manuellen Trades separat vom EA übernommen. - Diese EA-Funktion kann ein Martingal mit Multiplikator, Max-Order sein, und der Abstand kann angepasst werden -
FREE
Buas
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
BUAS EA ist ein Hybrid-Grid-Breakout-System, das für Händler entwickelt wurde, die Ausführungslogik der Vorhersage vorziehen. Es setzt ausstehende Buy Stop- und Sell Stop-Orders als symmetrische Falle ein und folgt der Seite, die zuerst ausgelöst wird. Die neueste Version führt die Adaptive Asymmetric Grid (AAG)- Logik und Dual Adaptive Trailing (aktienbasiert + ATR-basiert) ein, die sowohl dynamischen Schutz als auch eine verfeinerte Risikoanpassung bieten. Entwickelt für professionelle und fo
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
MyGrid Scalper Ultimate ist ein leistungsstarker und spannender Handelsroboter für Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und Indizes. Merkmale: Verschiedene Losmodi: Festes Los, Fibonacci-Los, Dalembert-Los, Labouchere-Los, Martingale-Los, Sequenz-Los, Bet 1326-System-Los Automatische Losgröße. Balance-Risiko, bezogen auf die automatische Lot-Größe Manuelles TP oder Verwendung von ATR für Take Profit und Rastergröße (dynamisch/automatisch) EMA-Einrichtung Drawdown-Setup. Überwachen und steuern Sie
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Nur für diejenigen, die den Charakter von Martingale (Martingale Lover) kennen. Dieser EA ist sehr gut für diejenigen, die sich Gedanken über REBATE-Generatoren machen. Black Bird EA basiert auf Hedging-Strategien, die mit einem fortschrittlichen Algorithmus verfahren. Black Bird EA ist ein fortschrittliches Scalp-Handelssystem, das intelligente Algorithmen verwendet, um den schnellsten Markteintritt zu ermöglichen. Es verwendet einen festen/dynamischen Take-Profit basierend auf dem Marktzus
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Bitte führen Sie vor dem Kauf mehrere Monate lang einen Test mit einem Demokonto  MyVolume Profile FV (KOSTENLOSE Version) durch.  Lernen Sie es und finden Sie den besten Rahmen für ein Treffen mit Ihnen. MyVolume Profile Scalper EA ist ein fortschrittliches   und     automatisiertes Programm, das für die Verwendung des Volumenprofils entwickelt wurde. Dabei wird das Gesamtvolumen erfasst, das auf einem bestimmten Preisniveau während des angegebenen Zeitraums gehandelt   wurde   , und das Gesam
Miliarto Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
einen EA, der 3 Indikatoren für gleitende Durchschnitte oder Bollinger Bänder verwendet. Sie können einen auswählen und den Indikator nach Ihren Wünschen einrichten. Gleitende Durchschnitte und Bollinger Bänder sind ein sehr leistungsfähiger Indikator. Die Empfehlung, den Haupttrend zu verwenden, um in den Markt einzusteigen, H1 oder H4 Zeitrahmen für die Identifizierung des Trends. und Sie können einen kurzen Zeitrahmen verwenden, um in den Markt einzusteigen und einzurichten, wie der EA erlaub
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experten
Velora EA – Grid & Adaptives Trailing Breakout System Velora ist ein hochwertiger Expert Advisor, der auf dem Kern von Instant Volatility Breakout (IVB) basiert und über eine adaptive Grid Engine, dynamische Trailing-Logik, Mechanismen zum teilweisen Schließen und automatisierte, auf Volatilität basierende Einträge verfügt. Velora wurde für Händler entwickelt, die eine Mischung aus Aggressivität, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit suchen, und ist nicht nur reaktiv, sondern auch reaktionsfähig. K
MurreyGannQuantum
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
MurreyGannQuantum - Professioneller Handelsindikator Fortgeschrittene technische Analyse nach Murrey Math und Gann-Winkel mit vollständiger EA-Integration Professioneller technischer Indikator, der die Analyse der Murrey Math-Ebene mit der Berechnung des Gann-Winkels kombiniert. Umfassende visuelle Analyse, Multi-Timeframe-Anpassung und vollständige EA-Integrationsmöglichkeiten für automatisierte Handelssysteme. Der Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763757 KERNFUNKTIONEN Technische Imp
MurreyGannQuantum MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
MurreyGannQuantum - Professioneller Handelsindikator Fortgeschrittene technische Analyse nach Murrey Math und Gann-Winkel mit vollständiger EA-Integration Professioneller technischer Indikator, der die Analyse der Murrey Math-Ebene mit der Berechnung des Gann-Winkels kombiniert. Umfassende visuelle Analyse, Multi-Timeframe-Anpassung und vollständige EA-Integrationsmöglichkeiten für automatisierte Handelssysteme. Die Nicht-Übermalungs-Garantie: Warum sie wichtig ist Was bedeutet Non-Repainting
AanIsnaini TrueChart
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Proprietäre Signalverstärkungstechnologie Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die lediglich Daten anzeigen, verwendet TrueChart eine fortschrittliche Signalverstärkung, die nur Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorhebt. Das System filtert automatisch Marktgeräusche heraus und verstärkt echte Signale durch mehrere Bestätigungsebenen, damit Sie nur das sehen, was wirklich wichtig ist. Revolutionäres mehrdimensionales Bestätigungssystem Die meisten Indikatoren arbeiten in
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Institutional-Grade Market Regime & Trend Dashboard (Zero-Repaint) HÖREN SIE AUF, MIT VERZÖGERUNGEN ZU HANDELN. BEGINNEN SIE MIT MATHEMATIK ZU HANDELN. Mit der kostenlosen Version (v1.3) haben Sie den Überblick. Die PRO Version gibt Ihnen den Vorsprung . AanIsnaini Signal Matrix PRO ist nicht nur ein Update - es ist eine komplette algorithmische Neufassung meines beliebten Signal-Dashboards. Während sich die kostenlose Version auf Standardindikatoren stützt (die
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension