F T M O Range Breakout Pro MT5

1

FTMO Range Breakout Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Breakout-Handel in strukturierten Umgebungen wie z.B. Testkonten konzipiert wurde. Er wurde für MetaTrader 5 entwickelt und passt sich mithilfe eines proprietären Algorithmus zur Bereichserkennung und eines Risikokontrollsystems an unterschiedliche Brokerbedingungen an.

Dieser EA bietet konfigurierbare Einstellungen, die auf Händler zugeschnitten sind, die strenge Drawdown- und Ausführungskriterien befolgen wollen, wie sie oft in Prop-Firm-Konten zu finden sind.

Wichtigste Merkmale

  • Smart Range Detection - Dynamische Erkennung und Handel von Range Breakouts mit hoher Genauigkeit

  • Direkte Ausführungslogik - Vermeidet schwebende Aufträge; führt Trades sofort nach Signalbestätigung aus

  • Multi-Instrument-Unterstützung - Optimiert für Symbole wie EURUSD, US30, GBPUSD und BTCUSD

  • Benutzerdefiniertes Risikomanagement - Beinhaltet risikobasierte Losgrößen, Stop-Loss-Logik und optionalen Aktienschutz

  • Broker-Aware-Engine - Passt sich automatisch an verschiedene MT5-Broker-Spezifikationen an

Wie es funktioniert

  • Bereich-Scanning: Der EA analysiert die Marktstruktur auf dem ausgewählten Zeitrahmen (z. B. M15 oder H1), um Ausbrüche zu definieren

  • Einstiegs-Präzision: Berechnet Spread, Slippage und dynamische Schwellenwerte zur Kontrolle des Einstiegszeitpunkts

  • Risikokontrolle: Integrierte Logik hilft bei der Einhaltung definierter Drawdown-Limits und der Positionsgröße, die auf die Bewertungsumgebungen abgestimmt sind

Empfohlene Einstellungen

  • Mindestkontostand: $500

  • Beste Zeitrahmen: M15 oder H1

  • Vorgeschlagene Paare: EURUSD, US30, GBPUSD

  • Risiko pro Handel: Einstellbar von 0,5% bis 2 Prozent

Enthalten sind

  • Expert Advisor (Neueste Version: 4.0, aktualisiert im Februar 2025)

  • Schritt-für-Schritt-Anleitung

  • Kostenlose zukünftige Updates

  • Support über MQL5-Kommentare oder privates Nachrichtensystem

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA garantiert nicht den Erfolg oder die Rentabilität der Herausforderung

  • Führen Sie gründliche Backtests durch und verwenden Sie ihn auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

  • Befolgen Sie Ihre persönlichen Risikomanagement- und Handelsregeln

  • Der EA enthält keine externen Links, Pop-ups oder Werbung

Aktivierungen und Updates

  • Manuelle Updates sind über Ihr MQL5-Profil unter "Käufe" verfügbar

  • Aktivierungen sind an die Hardware und das Betriebssystem Ihres Geräts gebunden

FTMO Range Breakout Pro ist ideal für Trader, die einen strukturierten Breakout-Handel mit automatisiertem Risiko und Präzision suchen.


Auswahl:
Freddy Mvogo Eloundou
183
Freddy Mvogo Eloundou 2025.05.11 16:14 
 

I purchased this EA expecting a serious, ready-to-use trading system for FTMO challenges or real accounts. Unfortunately, this product turned out to be a complete scam in disguise. Upon purchase, there was no .set file provided. I had to wait 2 days to receive a so-called “optimized” configuration for XAUUSD H1. After testing it thoroughly using tick data (Eightcap broker) on MetaTrader 5, the results were extremely poor:     •    The EA shows no performance before late 2023, and then suddenly becomes profitable in a very narrow time window.     •    Over a longer period (2019–2025), the equity curve is unstable, inconsistent, and mostly losing.     •    This is a classic case of overfitting, designed to trick buyers with impressive backtests on limited data. Even worse, there is no robustness testing whatsoever:     •    No Monte Carlo simulation,     •    No What-If testing,     •    No Walk Forward analysis,     •    No Out-of-Sample validation (OOS). From what I can see, this EA was likely auto-generated using ChatGPT or a basic EA builder, with no real trading logic or serious development effort. It gives a false sense of profitability but is completely unusable in live trading. It fails to meet any serious standard in algorithmic trading. I’m extremely disappointed. I’ve requested a refund, and I’m posting this review to warn other traders before they fall into the same trap. Avoid this EA. It is not professional in any way.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Antwort vom Entwickler Tshivhidzo Moss Mbedzi 2025.05.11 16:41
Hello Freddy, thank you for your detailed feedback — although I’m disappointed by the tone and accusations. Let me clarify a few key facts for anyone reading: 1️⃣ This EA was custom-built to be FTMO-compliant, with strict stop loss enforcement, daily drawdown protection, and direct execution logic. It's been successfully used by other traders preparing for challenges. 2️⃣ Upon purchase, Freddy requested a specific .set file for a $25K FTMO account. I explained clearly that it takes 2–3 days to generate high-quality setups because I test on real tick data across multiple scenarios — not shortcuts. 3️⃣ Freddy received his setup as promised, within the timeline, tailored to XAUUSD. More optimized sets for EURUSD and GBPUSD were already in the works — until this review was posted mid-process. 4️⃣ Overfitting concerns are valid in general, but testing results will always vary depending on data quality. Freddy used default Eightcap/MT5 data, which often lacks full tick depth and spread accuracy. For best results, I always recommend using high-grade data from Tickstory or Birt’s Tools. 5️⃣ The EA uses IMPI (Impulse-Based) breakout logic, not a basic auto-generated strategy. It’s designed to react to real market pressure, not repainting indicators or lagging signals. ⚠️ While I understand Freddy’s frustration, calling this product a “scam” — after receiving full support, personalized files, and multiple follow-ups — is unfair and misleading. This EA is actively maintained, and I provide updates, support, and education for all serious buyers. If you’re committed to proper testing and challenge prep, you’ll find strong value in the system. Thank you to everyone who continues to support and test with real data. – Tshivhidzo Mbedzi
Developer of FTMO Range Breakout Pro EA
Antwort auf eine Rezension