F T M O Range Breakout Pro MT5

FTMO Range Breakout Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Breakout-Handel in strukturierten Umgebungen wie z.B. Testkonten konzipiert wurde. Er wurde für MetaTrader 5 entwickelt und passt sich mithilfe eines proprietären Algorithmus zur Bereichserkennung und eines Risikokontrollsystems an unterschiedliche Brokerbedingungen an.

Dieser EA bietet konfigurierbare Einstellungen, die auf Händler zugeschnitten sind, die strenge Drawdown- und Ausführungskriterien befolgen wollen, wie sie oft in Prop-Firm-Konten zu finden sind.

Wichtigste Merkmale

Smart Range Detection - Dynamische Erkennung und Handel von Range Breakouts mit hoher Genauigkeit

Direkte Ausführungslogik - Vermeidet schwebende Aufträge; führt Trades sofort nach Signalbestätigung aus

Multi-Instrument-Unterstützung - Optimiert für Symbole wie EURUSD, US30, GBPUSD und BTCUSD

Benutzerdefiniertes Risikomanagement - Beinhaltet risikobasierte Losgrößen, Stop-Loss-Logik und optionalen Aktienschutz

Broker-Aware-Engine - Passt sich automatisch an verschiedene MT5-Broker-Spezifikationen an

Wie es funktioniert

Bereich-Scanning: Der EA analysiert die Marktstruktur auf dem ausgewählten Zeitrahmen (z. B. M15 oder H1), um Ausbrüche zu definieren

Einstiegs-Präzision: Berechnet Spread, Slippage und dynamische Schwellenwerte zur Kontrolle des Einstiegszeitpunkts

Risikokontrolle: Integrierte Logik hilft bei der Einhaltung definierter Drawdown-Limits und der Positionsgröße, die auf die Bewertungsumgebungen abgestimmt sind

Empfohlene Einstellungen

Mindestkontostand: $500

Beste Zeitrahmen: M15 oder H1

Vorgeschlagene Paare: EURUSD, US30, GBPUSD

Risiko pro Handel: Einstellbar von 0,5% bis 2 Prozent

Enthalten sind

Expert Advisor (Neueste Version: 4.0, aktualisiert im Februar 2025)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Kostenlose zukünftige Updates

Support über MQL5-Kommentare oder privates Nachrichtensystem

Wichtige Hinweise

Dieser EA garantiert nicht den Erfolg oder die Rentabilität der Herausforderung

Führen Sie gründliche Backtests durch und verwenden Sie ihn auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Befolgen Sie Ihre persönlichen Risikomanagement- und Handelsregeln

Der EA enthält keine externen Links, Pop-ups oder Werbung

Aktivierungen und Updates

Manuelle Updates sind über Ihr MQL5-Profil unter "Käufe" verfügbar

Aktivierungen sind an die Hardware und das Betriebssystem Ihres Geräts gebunden

FTMO Range Breakout Pro ist ideal für Trader, die einen strukturierten Breakout-Handel mit automatisiertem Risiko und Präzision suchen.



