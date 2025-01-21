F T M O Range Breakout Pro MT5
- Experten
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 1 Februar 2025
- Aktivierungen: 15
FTMO Range Breakout Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Breakout-Handel in strukturierten Umgebungen wie z.B. Testkonten konzipiert wurde. Er wurde für MetaTrader 5 entwickelt und passt sich mithilfe eines proprietären Algorithmus zur Bereichserkennung und eines Risikokontrollsystems an unterschiedliche Brokerbedingungen an.
Dieser EA bietet konfigurierbare Einstellungen, die auf Händler zugeschnitten sind, die strenge Drawdown- und Ausführungskriterien befolgen wollen, wie sie oft in Prop-Firm-Konten zu finden sind.
Wichtigste Merkmale
-
Smart Range Detection - Dynamische Erkennung und Handel von Range Breakouts mit hoher Genauigkeit
-
Direkte Ausführungslogik - Vermeidet schwebende Aufträge; führt Trades sofort nach Signalbestätigung aus
-
Multi-Instrument-Unterstützung - Optimiert für Symbole wie EURUSD, US30, GBPUSD und BTCUSD
-
Benutzerdefiniertes Risikomanagement - Beinhaltet risikobasierte Losgrößen, Stop-Loss-Logik und optionalen Aktienschutz
-
Broker-Aware-Engine - Passt sich automatisch an verschiedene MT5-Broker-Spezifikationen an
Wie es funktioniert
-
Bereich-Scanning: Der EA analysiert die Marktstruktur auf dem ausgewählten Zeitrahmen (z. B. M15 oder H1), um Ausbrüche zu definieren
-
Einstiegs-Präzision: Berechnet Spread, Slippage und dynamische Schwellenwerte zur Kontrolle des Einstiegszeitpunkts
-
Risikokontrolle: Integrierte Logik hilft bei der Einhaltung definierter Drawdown-Limits und der Positionsgröße, die auf die Bewertungsumgebungen abgestimmt sind
Empfohlene Einstellungen
-
Mindestkontostand: $500
-
Beste Zeitrahmen: M15 oder H1
-
Vorgeschlagene Paare: EURUSD, US30, GBPUSD
-
Risiko pro Handel: Einstellbar von 0,5% bis 2 Prozent
Enthalten sind
-
Expert Advisor (Neueste Version: 4.0, aktualisiert im Februar 2025)
-
Schritt-für-Schritt-Anleitung
-
Kostenlose zukünftige Updates
-
Support über MQL5-Kommentare oder privates Nachrichtensystem
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA garantiert nicht den Erfolg oder die Rentabilität der Herausforderung
-
Führen Sie gründliche Backtests durch und verwenden Sie ihn auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
-
Befolgen Sie Ihre persönlichen Risikomanagement- und Handelsregeln
-
Der EA enthält keine externen Links, Pop-ups oder Werbung
Aktivierungen und Updates
-
Manuelle Updates sind über Ihr MQL5-Profil unter "Käufe" verfügbar
-
Aktivierungen sind an die Hardware und das Betriebssystem Ihres Geräts gebunden
FTMO Range Breakout Pro ist ideal für Trader, die einen strukturierten Breakout-Handel mit automatisiertem Risiko und Präzision suchen.
I purchased this EA expecting a serious, ready-to-use trading system for FTMO challenges or real accounts. Unfortunately, this product turned out to be a complete scam in disguise. Upon purchase, there was no .set file provided. I had to wait 2 days to receive a so-called “optimized” configuration for XAUUSD H1. After testing it thoroughly using tick data (Eightcap broker) on MetaTrader 5, the results were extremely poor: • The EA shows no performance before late 2023, and then suddenly becomes profitable in a very narrow time window. • Over a longer period (2019–2025), the equity curve is unstable, inconsistent, and mostly losing. • This is a classic case of overfitting, designed to trick buyers with impressive backtests on limited data. Even worse, there is no robustness testing whatsoever: • No Monte Carlo simulation, • No What-If testing, • No Walk Forward analysis, • No Out-of-Sample validation (OOS). From what I can see, this EA was likely auto-generated using ChatGPT or a basic EA builder, with no real trading logic or serious development effort. It gives a false sense of profitability but is completely unusable in live trading. It fails to meet any serious standard in algorithmic trading. I’m extremely disappointed. I’ve requested a refund, and I’m posting this review to warn other traders before they fall into the same trap. Avoid this EA. It is not professional in any way.
Developer of FTMO Range Breakout Pro EA