Fortgeschrittener risiko-kontrollierter EA





Nova Stem ist ein robuster Expert Advisor, der für clevere Risikomanager und Prop-Firmen-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf GBPJPY und nutzt M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach nur auf ein Chart und lassen Sie die präzise Logik alles regeln.





Bonus enthalten: Schreiben Sie mir nach dem Kauf, um Ihren KOSTENLOSEN Expert Advisor zu beanspruchen. Für gültige Backtest Ergebnisse, kontaktieren Sie mich, damit ich die Anleitung und die Setup-Datei teilen kann. Kontaktieren Sie mich und ich sende Ihnen eine Demo-Testversion.





“Ausgestattet mit strikter Drawdown-Kontrolle und Nachrichtenfilter — Nova Stem ist für Überleben und Wachstum geschaffen.”





Wichtige Funktionen

Arbeitet auf Basis: Es identifiziert impulsive Marktphasen mithilfe von Momentum-Beschleunigungsmustern und eröffnet Trades am Ende kleiner Rückzüge, um die Eintrittspräzision mit einem von mir von Grund auf entworfenen Volatilitätsfilter zu maximieren.

Nur ein Chart erforderlich: Fügen Sie es zu GBPJPY hinzu und der EA kümmert sich intern um alle Logik.

Symbol-Liste: Am besten mit GBPJPY (Standard-Eingabe) verwenden.

Lot-Management-Modi: Wählen Sie zwischen festem Lot oder risikobasiertem Lot pro SL unter Verwendung des Kontostands.

Strategischer Drawdown-Stopp: Schließt automatisch Trades und stoppt das Trading, wenn der Drawdown Ihr konfiguriertes Limit überschreitet (z.B. 70%).

Automatischer Nachrichtenfilter: Überprüft automatisch den Nachrichtenfilter (anpassbar), um sicherzustellen, dass die Trades nicht in der Nähe von hochkarätigen Nachrichten liegen.





Empfohlene Einrichtung Fügen Sie hinzu zu: GBPJPY

GBPJPY Zeitrahmen: M15

M15 Konto-Balance: Mindestens 250 $

Mindestens 250 $ Hebel: 1:33 oder mehr

1:33 oder mehr Broker: Jeder Broker mit niedrigen Spreads

Jeder Broker mit niedrigen Spreads Telegram-Kanal: Bitte kontaktieren Sie mich

Bitte kontaktieren Sie mich MQL-Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide Vollständige Anleitung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290





Prop-Firma freundlich

Entwickelt, um tägliche Verlust- und Risikobeschränkungen einzuhalten

Kann das Trading vollständig einstellen, wenn der tägliche Verlust Ihre Risikoparameter überschreitet





Nach dem Kauf

Kontaktieren Sie uns umgehend, um Zugang zu unserem privaten Telegram-Kanal zu erhalten, wo wir Updates, Nachrichten und exklusive EA-Tipps posten.