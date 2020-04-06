Rising Sun Gold Pro

Der Breakout-Handel ist eine sehr alte Methode. Sie wurde geboren, als der Derivatemarkt ins Leben gerufen wurde. Diese Methode war in der Anfangszeit des Marktes sehr effektiv, aber jetzt, da es immer mehr falsche Ausbrüche gibt, hat diese alte Methode ihren Reiz verloren. Dennoch ist der Breakout-Handel immer noch eine effektive Methode, um Geld zu verdienen. Es ist nur nicht mehr auf alle Sorten anwendbar, sondern eignet sich eher für Investitionssorten mit starken Schwankungen und offensichtlichen Trends wie Gold.

31243614,abc6789,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA

Seit Beginn meiner Investmentkarriere verwende ich Breakouts, um Gewinne beim XAUUSD zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Es ist eine alte, einfache und effektive Methode. Wenn Sie Geduld haben und oft zusehen können, wie sich Gewinne in Verluste oder kleine Gewinne in größere Gewinne verwandeln, ohne sich zu bewegen, dann haben Sie die Qualitäten, diese Methode zu beherrschen. Ich bin ein professioneller Trader und ich sage nicht gerne etwas Schmeichelhaftes, um Ihnen zu gefallen. Wenn Sie diesen EA verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Geduld haben.

Backtest mit historischen Daten von Dritten,2010-2024, Fixed Lot 0.1

Wenn Sie Fragen zu den EA-Einstellungen haben, können Sie sie hier diskutieren:Klicken Sie hier. Treten Sie der öffentlichen Diskussionsgruppe bei.


Eigenschaften von Rising Sun Gold:

  1. Alle Parameter sind eingestellt, und es ist einfach zu bedienen. Die Benutzer müssen nur die Menge einstellen.
  2. Zeigen Sie die Transaktionsergebnisse ehrlich. Es wächst nicht geradlinig, sondern in einer gewundenen, aber kontinuierlichen Weise.
  3. Objektorientierte Programmierung, schnelle Programmablaufgeschwindigkeit
  4. Ein Auftrag nach dem anderen, kein Raster, kein Martin
  5. Verwendung von Fixed Stop und Trailing Stop


Anwendung

  • Zyklus: 30M oder H1,30M ist besser.
  • Instrumente: XAUUSD, Gold, GOLD
  • Mindesteinlage: $100, hohes Risiko. Mittleres Risiko empfohlen alle $150, 0,01 Lot. Risiko-Warnung: Handeln Sie nicht mit großen Positionen.
  • Konto: ECN /RaW/STP
  • VPS wird empfohlen



