Utazima Gold Master Today

🥇 Utazima Gold Master Heute

Professioneller XAUUSD (Gold) Expert Advisor für MetaTrader 5

Utazima Gold Master Today ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und für den Präzisionshandel mit 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) optimiert ist.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eine kontrollierte, intelligente und disziplinierte Automatisierung wünschen und nicht auf Over-Trading oder riskante Systeme setzen.

🚀 Wichtigste Highlights

  • Nur XAUUSD (Gold-optimiert)

  • ⏱️ Entwickelt für den Zeitrahmen M1

  • 🤖 Vollständig automatisiert (freihändiger Handel)

  • 🧠 Intelligente Multi-Bestätigungs-Einträge

  • 🛡️ Starker Risiko- und Kapitalschutz

  • 📊 Sauberes professionelles Dashboard

  • ❌ Kein Martingal, kein Raster, kein Glücksspiel

⚙️ Handelslogik (einfach & professionell)

Utazima Gold Master Today verwendet strenge regelbasierte Bestätigungen, bevor ein Handel eröffnet wird:

  • Moving Average Crossover für die Richtung

  • Bears Power für die Bestätigung des Momentums

  • ATR-basierte dynamische Stop Loss & Take Profit

  • Preisausrichtung mit Trend

  • Überprüfung von Spreads und Marktbedingungen

Trades werden nur dann ausgeführt , wenn die Bedingungen zutreffend sind, um Qualität statt Quantität zu gewährleisten.

🛡️ Risikomanagement

  • Automatische Losgrößenbestimmung basierend auf dem Risikoanteil

  • Feste oder dynamische Lot-Optionen

  • Tägliches Verlustlimit (automatischer Stopp)

  • Tägliche Gewinnsperre

  • Kostenlose Margin- und Broker-Validierung

Entwickelt, um das Kapital unter realen Marktbedingungen zu schützen.

📊 Handelsverwaltung

  • Automatischer SL und TP

  • Optionaler intelligenter Trailing-Stop

  • Marktbasierte Ausstiegslogik

  • Kontinuierliche Positionsüberwachung

🖥️ Dashboard (im Chart)

  • Saldo & Eigenkapital

  • Täglicher/Gesamtgewinn

  • Offene Geschäfte (BUY / SELL)

  • Spread-Status

  • Handelsstatus (EIN / AUS)

Reinigen. Klar. Keine Unordnung.

⏰ Handelsfilter

  • Handel während ausgewählter Stunden

  • Handelstage aktivieren/deaktivieren

  • Vermeiden Sie Sitzungen mit geringer Liquidität

📌 Empfohlenes Setup

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konto: Hedging (empfohlen)

  • Broker: Jeder MT5-Broker mit Gold

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Wenige Trades = professionelle Disziplin

  • Testen Sie immer auf Demo, bevor Sie live handeln

  • Ergebnisse hängen vom Broker und den Marktbedingungen ab

  • Dies ist ein seriöses Trading-Tool - kein Fast-Profit-Roboter

📞 Unterstützung (direkt & professionell)

Für Support, Updates oder Hilfe, kontaktieren Sie uns direkt per WhatsApp DM:

👉 https://wa.me/250789609112

Bitte geben Sie den EA-Namen und die Version für schnelleren Support an.

-Utazima MentorCreate
Smart Gold Trading. Ein-Minuten-Präzision. Professionelle Kontrolle.

