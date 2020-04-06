Professioneller XAUUSD (Gold) Expert Advisor für MetaTrader 5

Utazima Gold Master Today ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und für den Präzisionshandel mit 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) optimiert ist.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eine kontrollierte, intelligente und disziplinierte Automatisierung wünschen und nicht auf Over-Trading oder riskante Systeme setzen.

🚀 Wichtigste Highlights

✅ Nur XAUUSD (Gold-optimiert)

⏱️ Entwickelt für den Zeitrahmen M1

🤖 Vollständig automatisiert (freihändiger Handel)

🧠 Intelligente Multi-Bestätigungs-Einträge

🛡️ Starker Risiko- und Kapitalschutz

📊 Sauberes professionelles Dashboard

❌ Kein Martingal, kein Raster, kein Glücksspiel

⚙️ Handelslogik (einfach & professionell)

Utazima Gold Master Today verwendet strenge regelbasierte Bestätigungen, bevor ein Handel eröffnet wird:

Moving Average Crossover für die Richtung

Bears Power für die Bestätigung des Momentums

ATR-basierte dynamische Stop Loss & Take Profit

Preisausrichtung mit Trend

Überprüfung von Spreads und Marktbedingungen

Trades werden nur dann ausgeführt , wenn die Bedingungen zutreffend sind, um Qualität statt Quantität zu gewährleisten.

🛡️ Risikomanagement

Automatische Losgrößenbestimmung basierend auf dem Risikoanteil

Feste oder dynamische Lot-Optionen

Tägliches Verlustlimit (automatischer Stopp)

Tägliche Gewinnsperre

Kostenlose Margin- und Broker-Validierung

Entwickelt, um das Kapital unter realen Marktbedingungen zu schützen.

📊 Handelsverwaltung

Automatischer SL und TP

Optionaler intelligenter Trailing-Stop

Marktbasierte Ausstiegslogik

Kontinuierliche Positionsüberwachung

🖥️ Dashboard (im Chart)

Saldo & Eigenkapital

Täglicher/Gesamtgewinn

Offene Geschäfte (BUY / SELL)

Spread-Status

Handelsstatus (EIN / AUS)

Reinigen. Klar. Keine Unordnung.

⏰ Handelsfilter

Handel während ausgewählter Stunden

Handelstage aktivieren/deaktivieren

Vermeiden Sie Sitzungen mit geringer Liquidität

📌 Empfohlenes Setup

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

Plattform: MetaTrader 5

Konto: Hedging (empfohlen)

Broker: Jeder MT5-Broker mit Gold

⚠️ Wichtige Hinweise

Wenige Trades = professionelle Disziplin

Testen Sie immer auf Demo, bevor Sie live handeln

Ergebnisse hängen vom Broker und den Marktbedingungen ab

Dies ist ein seriöses Trading-Tool - kein Fast-Profit-Roboter

📞 Unterstützung (direkt & professionell)

Für Support, Updates oder Hilfe, kontaktieren Sie uns direkt per WhatsApp DM:

👉 https://wa.me/250789609112

Bitte geben Sie den EA-Namen und die Version für schnelleren Support an.

-Utazima MentorCreate

Smart Gold Trading. Ein-Minuten-Präzision. Professionelle Kontrolle.