Utazima Gold Master Today
- Experten
- Anastase Byiringiro
- Version: 6.6
- Aktivierungen: 10
Professioneller XAUUSD (Gold) Expert Advisor für MetaTrader 5
Utazima Gold Master Today ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und für den Präzisionshandel mit 1-Minuten-Zeitrahmen (M1) optimiert ist.
Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eine kontrollierte, intelligente und disziplinierte Automatisierung wünschen und nicht auf Over-Trading oder riskante Systeme setzen.
🚀 Wichtigste Highlights
✅ Nur XAUUSD (Gold-optimiert)
⏱️ Entwickelt für den Zeitrahmen M1
🤖 Vollständig automatisiert (freihändiger Handel)
🧠 Intelligente Multi-Bestätigungs-Einträge
🛡️ Starker Risiko- und Kapitalschutz
📊 Sauberes professionelles Dashboard
❌ Kein Martingal, kein Raster, kein Glücksspiel
⚙️ Handelslogik (einfach & professionell)
Utazima Gold Master Today verwendet strenge regelbasierte Bestätigungen, bevor ein Handel eröffnet wird:
Moving Average Crossover für die Richtung
Bears Power für die Bestätigung des Momentums
ATR-basierte dynamische Stop Loss & Take Profit
Preisausrichtung mit Trend
Überprüfung von Spreads und Marktbedingungen
Trades werden nur dann ausgeführt , wenn die Bedingungen zutreffend sind, um Qualität statt Quantität zu gewährleisten.
🛡️ Risikomanagement
Automatische Losgrößenbestimmung basierend auf dem Risikoanteil
Feste oder dynamische Lot-Optionen
Tägliches Verlustlimit (automatischer Stopp)
Tägliche Gewinnsperre
Kostenlose Margin- und Broker-Validierung
Entwickelt, um das Kapital unter realen Marktbedingungen zu schützen.
📊 Handelsverwaltung
Automatischer SL und TP
Optionaler intelligenter Trailing-Stop
Marktbasierte Ausstiegslogik
Kontinuierliche Positionsüberwachung
🖥️ Dashboard (im Chart)
Saldo & Eigenkapital
Täglicher/Gesamtgewinn
Offene Geschäfte (BUY / SELL)
Spread-Status
Handelsstatus (EIN / AUS)
Reinigen. Klar. Keine Unordnung.
⏰ Handelsfilter
Handel während ausgewählter Stunden
Handelstage aktivieren/deaktivieren
Vermeiden Sie Sitzungen mit geringer Liquidität
📌 Empfohlenes Setup
Symbol: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
Plattform: MetaTrader 5
Konto: Hedging (empfohlen)
Broker: Jeder MT5-Broker mit Gold
⚠️ Wichtige Hinweise
Wenige Trades = professionelle Disziplin
Testen Sie immer auf Demo, bevor Sie live handeln
Ergebnisse hängen vom Broker und den Marktbedingungen ab
Dies ist ein seriöses Trading-Tool - kein Fast-Profit-Roboter
📞 Unterstützung (direkt & professionell)
Für Support, Updates oder Hilfe, kontaktieren Sie uns direkt per WhatsApp DM:
Bitte geben Sie den EA-Namen und die Version für schnelleren Support an.
-Utazima MentorCreate
Smart Gold Trading. Ein-Minuten-Präzision. Professionelle Kontrolle.