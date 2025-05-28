Rising Sun Gold MT5

Der Breakout-Handel ist eine sehr alte Methode. Sie wurde geboren, als der Derivatemarkt ins Leben gerufen wurde. Diese Methode war in der Anfangszeit des Marktes sehr effektiv, aber jetzt, da es immer mehr falsche Ausbrüche gibt, hat diese alte Methode ihren Reiz verloren. Dennoch ist der Breakout-Handel immer noch eine effektive Methode, um Geld zu verdienen. Es ist nur nicht mehr auf alle Sorten anwendbar, sondern eignet sich eher für Anlagesorten mit starken Schwankungen und offensichtlichen Trends wie Gold.

31243614,abc1234,ICMarketsSC-Demo03 ,Rising Sun Gold EA

Seit Beginn meiner Investmentkarriere verwende ich Breakouts, um beim XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Es ist eine alte, einfache und effektive Methode. Wenn Sie Geduld haben und oft zusehen können, wie sich Gewinne in Verluste oder kleine Gewinne in größere Gewinne verwandeln, ohne sich zu bewegen, dann haben Sie die Qualitäten, diese Methode zu beherrschen. Ich bin ein professioneller Trader und ich sage nicht gerne etwas Schmeichelhaftes, um Ihnen zu gefallen. Wenn Sie diesen EA verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Geduld haben.

Backtest mit historischen Daten von Dritten,2010-2024, Fixed Lot 0.1

Wenn Sie Fragen zu den EA-Einstellungen haben, können Sie sie hier diskutieren:Klicken Sie hier. Treten Sie der öffentlichen Diskussionsgruppe bei.


Eigenschaften von Rising Sun Gold:

  1. Alle Parameter sind eingestellt, und es ist einfach zu bedienen. Die Benutzer müssen nur die Menge einstellen.
  2. Zeigen Sie die Transaktionsergebnisse ehrlich. Es wächst nicht geradlinig, sondern in einer gewundenen, aber kontinuierlichen Weise.
  3. Objektorientierte Programmierung, schnelle Programmlaufgeschwindigkeit
  4. Ein Auftrag nach dem anderen, kein Raster, kein Martin
  5. Verwendung von Fixed Stop und Trailing Stop


Anwendung

  • Zyklus: 30M oder H1,30M ist besser.
  • Instrumente: XAUUSD, Gold, GOLD
  • Mindesteinlage: $100, hohes Risiko. Mittleres Risiko empfohlen alle $150, 0,01 Lot. Risiko-Warnung: Handeln Sie nicht mit großen Positionen.
  • Konto: ECN /RaW/STP
  • VPS wird empfohlen



Empfohlene Produkte
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader - Strukturelles Momentum-Intelligenz-System Während viele automatisierte Strategien auf überoptimierten Backtests , Cent-Konto-Demonstrationen oder aggressiven Exposure-Modellen beruhen, wurde Nova WDX Trader um einen disziplinierten strukturellen Rahmen herum entwickelt, der für reale Marktbedingungen gedacht ist. Das System priorisiert Ausführungsstabilität, kontrolliertes Engagement und interne Konsistenz - und vermeidet künstliche Performance-Verstärkung und nicht nachhaltige
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experten
MT5 EA für EUR/USD (1-Stunden-Chart) - Beherrschen Sie die Märkte mit Zuversicht! Erleben Sie die Macht des algorithmischen Handels mit unserem MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , der speziell für das Paar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart (H1) entwickelt wurde. Warum sollten Sie diesen EA wählen? Währungsspezifisches Design - Ausschließlich für EUR/USD entwickelt, um eine optimale Strategieausführung zu gewährleisten. Zeitrahmenabhängig - Präzisionsabstimmung für den 1-Stunden-Chart (H1) (die Anwe
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experten
Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Live-Ergebnisse (6 Monate): +125,52% Gewinn, 20,75% maximaler Drawdown Myfxbook hat sich bewährt
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experten
R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experten
[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter entwickelt, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indik
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
Expert Advisor XAURON ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit dem Symbol XAU/USD entwickelt wurde. Er verwendet adaptive Algorithmen, um potenzielle Ausbruchsbedingungen auf den Zeitrahmen M5 und M15 zu erkennen und zu verwalten, mit integrierten Risikomanagementregeln. Die Handelsergebnisse können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Brokerbedingungen, Auftragsausführung, Slippage, Latenz, VPS-Qualität und Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Nutzung erheblic
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experten
Grid-Trading-Strategie Eine sehr sichere und profitable Strategie, die auf der Aufteilung des Diagramms in horizontale Gitter und auf der Grundlage der Marktrichtung (Bullish/Bearish) basiert. Öffnen Sie den Kauf oder Verkauf, wenn der Preis jede Gitterlinie berührt. Der Gitterabstand wird auf der Grundlage des Prozentsatzes des Preises berechnet. Auf diese Weise kann dieser EA für jede Art von Markt verwendet werden. eine Liste von bestimmten Paaren gleichzeitig auf einem einzigen Konto handel
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
Experten
ICT Strategy Expert: FVG + OB Dual Confirmation EA Mindesteinlage erforderlich: 3000 USD Beschreibung: Kämpfen Sie damit, hochwahrscheinliche ICT-Handelsmöglichkeiten zu finden? Dieser EA ist Ihre ultimative Lösung! Er automatisiert die komplexe Kernlogik des Inner Circle Trader (ICT) , indem er potenzielle Wendepunkte des Marktes durch einen strengen Doppelfilter aus Fair Value Gaps (FVG) und Order Blocks (OB) präzise erfasst. Verabschieden Sie sich von der manuellen Chartbeobachtung und lassen
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Experten
EA Falcon ist ein Algorithmus, der auf zwei Hauptstrategien basiert, die es Ihnen ermöglichen, in Richtung des Haupttrends zu handeln, indem Sie zusätzliche Funktionen verwenden, um den Handel sicherer und angemessener in Bezug auf Risiko und Gewinn zu machen. Strategien: - Asymmetrisches Fraktal. Benutzerdefinierter Indikator. - Lineare Regression. Ein benutzerdefinierter Indikator, der es dem EA ermöglicht, nur in Richtung des Haupttrends zu handeln. Funktionen: -Nachrichtenfilter. Ermög
Hype Trend EA ALL Symbol
Mithat Tuncer Tuncel
Experten
HYPE – Ein Intelligenter, Adaptiver und Dynamischer Trading-Algorithmus für Moderne Marktbedingungen Erfolg an den heutigen Finanzmärkten erfordert flexible und dynamische Strategien , anstatt starre, regelbasierte Ansätze. Hype EA unterscheidet sich von traditionellen Algorithmen, indem es Marktdaten in Echtzeit analysiert, sich an veränderte Bedingungen anpasst und das Risikomanagement automatisch optimiert . Im Gegensatz zu statischen Systemen optimiert sich Hype EA kontinuierlich selbst und
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Weitere Produkte dieses Autors
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.09 (11)
Experten
Viele Leute mögen den XAUUSD-Handel, und ich bin keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrungen und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen Apocalypse XAU EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Varianten wie   XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD erstellt. Wenn man jedoch bedenkt, dass viele Menschen möglicherweise nicht alle XAU-Währungspaare, sondern nur XAUUSD handeln müssen, ist ein EA der Einstiegsklasse sehr sinnvoll. Deshalb habe ich beschlossen, Apocalypse Go
The Gold Winner MT5
Xian Qin Ceng
Experten
Der Gold Winner ist ein trendfolgender EA. Er arbeitet jeweils nur mit einem Auftrag, ohne Martingale oder Grids. Jeder Auftrag hat einen festen Stop-Loss. Er verwendet feste, kleine Stop-Loss-Werte und keine täuschend großen wie 30.000 Pips, so dass Sie ihn mit Vertrauen einsetzen können. Die Trendfolgemethode war schon immer eine äußerst effektive Gewinnmethode, die sich besonders gut für den sehr volatilen XAUUSD und Gold eignet. Glücklicherweise hat die Entwicklung der automatisierten Intell
Apocalypse BTC SCalper
Xian Qin Ceng
Experten
Erster ermäßigter Preis! 9.26 - 10.3 Ermäßigter Preis von $199! Endgültiger Preis $599! Der BTC Winner EA hat seit seiner Veröffentlichung gute Performance-Renditen erzielt und, was noch wichtiger ist, er hat bewiesen, dass das Programm auf BTC funktioniert. Das gab mir Selbstvertrauen und ich war bereit, einen neuen, aggressiveren und exzellenten BTC EA zu entwickeln, mit mehr gehandelten Aufträgen und mit Fokus auf die kurze Frist. Nach einer Periode unermüdlicher Arbeit wurde dieser Apocalyp
Gold Challenger EA
Xian Qin Ceng
Experten
Gold Challenger EA, ein neuer EA, der auf BeiDou Trend EA basiert, wurde eingeführt. Er eignet sich für Produkte mit hoher Volatilität wie den XAUUSD. Gold Challenger EA verwendet nach wie vor die Breakout-Methode. Der Breakout-Handel ist eine sehr alte Methode. Seit den 1900er Jahren, seit Livermore, ist diese Methode weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, vor allem bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich habe die Breakout-Methode verwendet, um
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
Rising Sun Gold Pro
Xian Qin Ceng
Experten
Der Breakout-Handel ist eine sehr alte Methode. Sie wurde geboren, als der Derivatemarkt ins Leben gerufen wurde. Diese Methode war in der Anfangszeit des Marktes sehr effektiv, aber jetzt, da es immer mehr falsche Ausbrüche gibt, hat diese alte Methode ihren Reiz verloren. Dennoch ist der Breakout-Handel immer noch eine effektive Methode, um Geld zu verdienen. Es ist nur nicht mehr auf alle Sorten anwendbar, sondern eignet sich eher für Investitionssorten mit starken Schwankungen und offensicht
Thunder Strike EA MT4
Xian Qin Ceng
Experten
Ich erforsche seit 10 Jahren Trendstrategien mit einem einzigen Auftrag. Es gibt kein Raster, kein Martingale und kein Aufstocken von Positionen. Dieser Ansatz birgt zwar kein Liquidationsrisiko, wird aber von vielen Leuten abgelehnt, weil er keine täglichen Handelsaufträge beinhaltet und keine konstanten Gewinne pro Jahr oder Monat garantiert. Langfristig ist eine Trendstrategie mit jeweils nur einem Auftrag hervorragend, aber kurzfristig ist ihre Rentabilität ungewiss. In der Tat habe ich im
New Way Scalper EA
Xian Qin Ceng
4 (4)
Experten
NEW WAY Scalper ist ein Nacht-Scalp-EA, der mehrere Währungspaare handeln kann. Der Nacht-Scalp-EA hat eine sehr lange Geschichte, die bis ins Jahr 2012 oder sogar früher zurückreicht. Diese Strategie ist langfristig wirksam, erfreut sich anhaltender Beliebtheit und hat viele Anhänger. Nach zwei Jahren umfangreicher und eingehender Forschung hat mein Team den New Way Scalper basierend auf den Stärken verschiedener Nacht-Scalp-EAs entwickelt. Unter den direkten Währungspaaren eignet er sich am b
Hero Gold EA
Xian Qin Ceng
Experten
Viele Menschen handeln gerne mit dem XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Ich habe den Apocalypse Gold EA entwickelt und später diesen EA weiter ausgebaut, damit er neben XAUUSD bis zu 15 weitere Devisenpaare handeln kann. Erfreulicherweise hat der Apocalypse Gold EA gute Performance-Renditen erzielt, aber einige Leute sagen, dass sein Preis ein bisschen hoch ist und hoffen, dass ein EA auf den Markt kommt, der nur mit XAUUSD handelt, aber zu einem guten Preis. Nun, es scheint, dass wir wieder
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Experten
Ein neuer und leistungsfähiger XAU EA, mit einer noch nie dagewesenen Methode, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD können ihn alle nutzen . Dies ist meine beste Arbeit über XAU. Viele Menschen handeln gerne mit XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrung und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Produkten entwickelt. Unter ihnen empfehle ich am meisten die Kombination von XAUUSD, XAUJPY und XAUCHF. Si
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Experten
Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität. Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend E
The BTC Winner MT5
Xian Qin Ceng
Experten
Der BTC Winner MT5 EA, der auf einer sehr erfolgreichen Handelsbilanz aufbaut, verwendet einen bahnbrechenden Ansatz für den Gewinn, der eine sehr effektive Methode ist, vor allem im Umgang mit hochvolatilen Handelsprodukten, ich bin sicher, es wird eine Menge Gewinn machen. Der BTC Winner MT5 EA bietet eine MT5-Version, die es Ihnen ermöglicht, hochpräzise reale Tick-Daten für verschiedene Tests zu verwenden, um bessere personalisierte Einstellungen zu finden. Ich biete eine Gruppe für Fragen,
Auswahl:
Laurentiu Cirlan
615
Laurentiu Cirlan 2025.06.10 14:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension