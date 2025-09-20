The Gold Winner MT5

Der Gold Winner ist ein trendfolgender EA. Er arbeitet jeweils nur mit einem Auftrag, ohne Martingale oder Grids. Jeder Auftrag hat einen festen Stop-Loss. Er verwendet feste, kleine Stop-Loss-Werte und keine täuschend großen wie 30.000 Pips, so dass Sie ihn mit Vertrauen einsetzen können.

Die Trendfolgemethode war schon immer eine äußerst effektive Gewinnmethode, die sich besonders gut für den sehr volatilen XAUUSD und Gold eignet. Glücklicherweise hat die Entwicklung der automatisierten Intelligenz uns die Möglichkeit gegeben, DeepSeek zu nutzen, um diese Trendfolgestrategie zu erneuern und zu verbessern. Durch den Einsatz von DeepSeek hat sich The Gold Winner von einer einzigen Strategie zu sechs verschiedenen Strategien entwickelt, die eine äußerst effektive und komplementäre Kombination bilden.

Nach der Einführung dieser Kombination nutzte The Gold Winner DeepSeek weiterhin, um den Code zu optimieren und die Strategien und Parameter zu verbessern. Das Ergebnis war eine zufriedenstellende Entwicklung und schließlich das Werk, das Sie sehen.

Folgen Sie dem Trend, seien Sie ein Freund des Trends, und die Gewinne werden sich von selbst einstellen. Jetzt, wo DeepSeek hinzukommt, ist es noch profitabler und stabiler geworden. Freuen wir uns auf seine tatsächliche Leistung.

Einstellungsdatei.

Wenn Sie Fragen zu den EA-Einstellungen haben, können Sie sie hier diskutieren:Klicken Sie hier. Treten Sie der öffentlichen Diskussionsgruppe bei.


Die Eigenschaften des Gold Winner EA :

  • Objektorientierte Programmierung, schnelle Laufgeschwindigkeit.
  • Zeigt die Transaktionsergebnisse aufrichtig an. Er wächst nicht geradlinig, sondern in einer gewundenen, aber kontinuierlichen Weise.
  • Alle Parameter sind für eine einfache Nutzung eingerichtet. Der Benutzer muss nur das Lot einstellen und eine Strategie auswählen. Es gibt 6 Strategien, von denen ich die ersten 3 empfehle.
  • Ein Auftrag nach dem anderen, kein Raster, kein Martingal. Das Risiko ist überschaubar, keine plötzliche Liquidation.
  • Verwenden Sie einen festen Stop-Loss und einen Trailing-Stop-Loss, und der Trailing-Stop-Loss wird schnell nachgezogen, um die Gewinne zu sichern.
  • Es gibt mehrere Kombinationen. Sie können alle 6 Strategien verwenden oder 2-3 von ihnen auswählen, um mehrere Kombinationen zu bilden.


Anwendung

  • Zeitraum: H4
  • Instrumente: XAUUSD, Gold, GOLD
  • Mindesteinlage: $100, hohes Risiko. Mittleres Risiko empfiehlt $100 pro Strategie, 0,01 Lot. Risiko-Warnung: Vermeiden Sie häufigen Handel.
  • Konto: ECN /RaW/STP
  • VPS wird empfohlen


empfehlen

Der Gold Winner wird für die Verwendung mitApocalypse Gold empfohlen. Apocalypse Gold macht Geld während des Tages, und wenn es kombiniert wird, läuft es nonstop, Tag und Nacht.


