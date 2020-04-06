Thunder Strike EA MT4

Ich erforsche seit 10 Jahren Trendstrategien mit einem einzigen Auftrag. Es gibt kein Raster, kein Martingale und kein Aufstocken von Positionen. Dieser Ansatz birgt zwar kein Liquidationsrisiko, wird aber von vielen Leuten abgelehnt, weil er keine täglichen Handelsaufträge beinhaltet und keine konstanten Gewinne pro Jahr oder Monat garantiert.

Langfristig ist eine Trendstrategie mit jeweils nur einem Auftrag hervorragend, aber kurzfristig ist ihre Rentabilität ungewiss. In der Tat habe ich im Laufe der Jahre nicht nur Trendstrategien, sondern auch Mean-Reversion-Systeme erforscht.

Im Jahr 2023 habe ich den Thunder Srike EA entwickelt. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist für mehrere Währungspaare anwendbar und bietet ein geringes Risiko. Im Gegensatz zu den üblichen Grid-Strategien birgtder Thunder Srike EA kein signifikantes Risiko, da er nur bei Höchstständen shortet und bei Tiefstständen kauft. Er erreicht ein perfektes Gleichgewicht zwischen monatlichem Wachstum und geringem Risiko.Sie können seine einzigartigen Eigenschaften im Backtesting und im tatsächlichen Betrieb beobachten.

Wenn SieMean-Reversion-Systeme mögen, dann sollten Sie unbedingtden Thunder Srike EA ausprobieren, er wird Sie nicht enttäuschen.

Handelskontonummer: 7212755, Broker: DPrimeVU-Live 7 Kennwort: Zeng6789*

EA Eigenschaften:

Alle Parameter sind bereits eingebaut, einfach einzurichten und leicht zu bedienen Unterstützung der Anpassung, wenn Sie ein Experte sind, können Sie Schlüsselparameter für eine bessere Entwicklung einstellen Weitgehend anwendbar auf mehrere Währungspaare, wie EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD, etc. Handelsaufträge haben Gewinnschutz Bietet bequeme und schnelle Funktionstasten Der maximale Verlust kann je nach Betrag abgeschnitten werden





Anwendung

Zyklus: Empfohlen H1

Instrumente: EURUSD, GBPUSD, EURGBP; AUDCAD , AUDNZD, NZDCAD; EURUSD, USDCHF, EURCHF; etc.

, AUDNZD, NZDCAD; EURUSD, USDCHF, EURCHF; etc. Mindesteinlage: $300, hohes Risiko. Mittleres Risiko, empfohlen $300 pro Modell, 0,01 Lot. Cent-Konto empfohlen.

Risiko-Warnung: Bitte handeln Sie nicht mit großen Positionen.

Konto: ECN /RaW/STP

VPS wird empfohlen



