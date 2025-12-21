NeoHedgeMulti Multicurrency Grid Expert Advisor für MetaTrader 5Handeln Sie mehrere Paare mit einem intelligenten System. Dieser professionelle Expert Advisor kombiniert Bollinger Bands Breakout Entry mit einer gefilterten Grid-Strategie, die durch eine Multiwährungs-Engine und ein Multi-Level-Risikomanagement-System erweitert wird.Grundlegende Strategie und Logik Einstiegssignal: Erste (Anker-)Order: Eröffnet, wenn der Preis außerhalb der Bollinger Bands schließt. BUY` - Close oberhalb des oberen Bandes SELL` - Close unterhalb des unteren BandesGrid Development: Smart Filtering: Nachfolgende Grid-Orders werden nur bei Bestätigung aktiviert: 1. die Stochastik (überkaufte/überverkaufte Bedingungen) 2. der ADX (Bestätigung der Trendstärke) * Grid Step: Neue Orders werden in einem bestimmten Preisabstand (`Grid_Step`) hinzugefügt.Zykluslogik: Nachdem alle Orders geschlossen sind, wird das Grid komplett zurückgesetzt. Der Expert Advisor kehrt in den Wartemodus zurück und wartet auf einen neuen Durchbruch der Bollinger Bänder, um einen neuen, unabhängigen Handelszyklus zu starten.Handel mit mehreren Währungen





Beschreibung:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD (voreingestellt) | Standardparameter.

Flexibilität Möglichkeit zum sofortigen Hinzufügen des aktuellen Symbols aus dem Chart.

Korrelationsschutz Eingebaute Logik, um ein übermäßiges Engagement in korrelierten Instrumenten zu verhindern.Mehrstufiges RisikomanagementsystemSchutzmechanismen: Tägliches Verlustlimit** - Stoppt den Handel nach Erreichen einer täglichen Verlustschwelle. Stop-Out-Schutz** - Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Kontostopps. Max. Simultane Trades - Begrenzt die Anzahl der offenen Orders für alle Symbole. Volatilitätskontrolle (ATR)** - Passt sich der aktuellen Marktvolatilität an. Free Margin Check** - Prüft die verfügbare Margin vor jeder Order.Volumensteuerung: Basis-Lotgröße - Einheitliche Lotgröße für alle Paare. Raster-Multiplikator - Progressive Lot-Erhöhung für Raster-Aufträge (`LotMultiplier`). Lot-Normalisierung - Automatische Anpassung an die Lot-Stufe des Brokers. Maximum Lot Limit - Absolute Obergrenze (`MaxLotSize`).Gewinnmitnahme und Abschlusslogik

Modus :

Funktionsprinzip :

Gesamtgewinn: Schließt ALLE Positionen für alle Symbole, wenn das Gesamtgewinnziel erreicht ist.

Individueller Gewinn: Schließt Positionen für jedes Symbol unabhängig voneinander, wenn sein eigenes Ziel erreicht ist. ATR-basiert (dynamisch): Setzt einen volatilitätsangepassten Take Profit unter Verwendung der Average True Range.Schließungsbedingungen: 1. Zielgewinn (Total/Individual/ATR) wurde erreicht. 2. erzwungener Schließungsbefehl. 3. der Risikomanagement-Mechanismus wurde ausgelöst (z.B. Daily Loss Limit).





Echtzeit-Kontrollfeld

Das Panel auf dem Chart zeigt an: Total P/L (Profit/Loss) in Geld und Pips. Anzahl der offenen Aufträge für jedes Symbol.

Status des Risikomanagements** (aktiv/ausgeführt).

Detaillierte Informationen nach Symbol - P/L, Aufträge, Abstand zum TP.

Margin-Level und aktuelle Volatilität (ATR).





Wichtigste Vorteile:

Automatische Wiederherstellung - Nahtlose Wiederherstellung des Zustands nach einem MT5-Neustart oder einem Verbindungsausfall. Detaillierte Protokollierung - Detaillierte Protokolldateien für eine gründliche Analyse und Fehlersuche. Flexible Konfiguration - Anpassung an Scalping-, Swing-Trading- oder Grid-Trading-Stile. Umfassender Schutz - Vollständige Suite von Risikomanagement-Tools. Echte Multi-Währung - Portfolio-Management über mehrere Paare.Wichtige Einschränkungen und Risiken:STRICTLY FORBIDDEN: Der EA-Code blockiert den Handel mit Metallen (XAUUSD, XAGUSD, GOLD, SILBER).

Grid-Risiko:

Klassische Grid-Strategien können bei starken Trends zu erheblichen Drawdowns führen.

Einlagenbelastung: Der Handel mit mehreren Währungen erhöht die Einlagenbelastung und das Gesamtrisiko. Optimierung erforderlich: Es ist zwingend erforderlich, die Parameter (Grid_Step, Lots, Filter) an Ihren Broker und die Marktbedingungen anzupassen.Empfohlener Broker und Anleitung zum EinstiegOptimaler Broker: RoboForex (Pro ECN oder R StocksTrader Konten) für die beste Ausführung mit diesem EA.Erste Schritte: 1. hängen Sie den EA an einen Chart mit einem der Standardsymbole (z.B. EURUSD M15). 2. konfigurieren Sie die Symbole in den Parametern (Paare hinzufügen/entfernen). 3. Stellen Sie den Schutz ein: \Legen Sie tägliches Verlustlimit, maximales Lot und Gewinnziel fest. 4. mindestens 2 Wochen lang auf DEMO laufen lassen, um die Parameter zu optimieren.Disclaimer Dies ist ein professionelles Tool für erfahrene Händler. Sie sollten die Risiken des Grid-Tradings und des Portfoliomanagements mit mehreren Währungen verstehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden, Geld zu verlieren.

Kategorie: MetaTrader 5 / Experten (Expert Advisors)

Typ: Multicurrency-Grid-System

Kompatibilität: Nur Hedge-Konten (Hedge)