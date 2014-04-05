Super Trend Pro MT5

SuperTrend Pro MT5 - Das ultimative Trendfolgesystem





Schöpfen Sie das volle Potenzial des SuperTrend-Indikators auf MetaTrader 5 aus. Entwickelt für ernsthafte Trader, die Präzision und Leistung benötigen.

SuperTrend Pro MT5 ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das für den modernen Trader entwickelt wurde. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit des klassischen SuperTrend mit fortschrittlicher Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und Smart Filtering, um Ihnen die wahrscheinlichsten Setups auf der leistungsstarken MT5-Plattform zu bieten.

🚀 Warum SuperTrend Pro MT5?

Der Handel mit einem einzigen Zeitrahmen kann irreführend sein. SuperTrend Pro löst dieses Problem, indem es Ihnen ein Dashboardbietet , das den Trend über 7 Zeitrahmen (M1 bis D1) gleichzeitig überwacht . Sie werden sofort wissen, ob der Markt vollständig auf einen massiven Trend ausgerichtet ist oder ob es sich nur um eine abgehackte Korrektur handelt.

Und mit den integrierten MA- und RSI-Filtern können Sie automatisch schwache Signale und Gegenbewegungen herausfiltern, damit Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes sind.

✨ Hauptmerkmale

📊 Live MTF Dashboard: Überwachen Sie Trends auf M1, M5, M15, M30, H1, H4 und D1 direkt in Ihrem Chart. Sie müssen nicht zwischen den Charts wechseln!

🎯 Intelligente Signal-Filter:

MA-Filter: Sie erhalten nur Kaufsignale, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt (z.B. EMA 200) liegt, und Verkaufssignale, wenn er darunter liegt.



RSI-Filter: Vermeiden Sie Käufe bei überkauften oder Verkäufe bei überverkauften Kursen.

📈 Multi-Timeframe-Anzeige: Zeigen Sie die SuperTrend-Linie von einem höheren Zeitrahmen (z.B. H4) auf Ihrem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen (z.B. M15) an, um in Richtung des Haupttrends zu handeln.

🔔 Umfassende Warnungen: Verpassen Sie keine Bewegung mit Pop-up, Push-Benachrichtigung (Mobile) und E-Mail-Warnungen.

🎨 Premium-Design: Eine moderne, saubere und professionelle Oberfläche, die auf jedem Chart-Hintergrund gut aussieht.

✅ Kein Repaint: Die Signale werden fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist.

⚡Optimiert für MT5: Von Grund auf für MetaTrader 5 entwickelt, um maximale Geschwindigkeit und Stabilität zu gewährleisten.

🛠️ Wie man handelt

Trendausrichtung: Sehen Sie sich das Dashboard an. Die besten Trades entstehen, wenn mehrere Zeitrahmen (z.B. H1, H4, D1) alle grün (UP) oder rot (DOWN) sind. Warten Sie auf ein Signal: Warten Sie auf das Erscheinen des SuperTrend-Pfeils. Bestätigen Sie mit Filtern: Stellen Sie sicher, dass das Signal mit dem MA (Trend) und dem RSI (Momentum) übereinstimmt. Einstieg: Steigen Sie bei der Schließung der Signalkerze ein. Ausstieg: Verwenden Sie die SuperTrend-Linie als Trailing-Stop-Loss.

⚙️ Parameter

Nbr_Perioden / Multiplikator: Stellt die Empfindlichkeit des SuperTrend ein (Standard: 10, 3.0).

InpTimeFrame: Wählen Sie einen bestimmten Zeitrahmen aus, um dessen SuperTrend-Linie auf dem aktuellen Chart anzuzeigen (MTF-Modus).

ZeigeDashboard: Schaltet die Sichtbarkeit des Dashboards ein und aus.

Filter (UseMAFilter / UseRSIFilter): Aktivieren oder deaktivieren Sie die intelligenten Filter, um sie an Ihre Strategie anzupassen.

Warnungen: Legen Sie fest, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Bringen Sie Ihren Handel mit SuperTrend Pro MT5 auf die nächste Stufe. Einfach, leistungsfähig und effektiv.