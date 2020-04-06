EA Reversal Matrix Pro MT5 - Reversión Media Inteligente y Sistema de Rejilla

"Un EA inteligente de recuperación de cuadrícula que capitaliza los extremos del mercado. Opere reversiones con confianza".







Precio de descuento . Por cada 10 ventas, el precio se incrementará en $ 30





Libere el poder del trading de precisión conEA Reversal Matrix Pro. No se trata de un simple sistema de rejilla, sino de un sofisticado algoritmo de trading diseñado para explotar las sobreextensiones del mercado.

A diferencia de los EAs de Bandas de Bollinger estándar que entran ciegamente en las rupturas,Reversal Matrix Pro utiliza unAnálisis de Acción del Precioavanzado(Velas de Rechazo). Espera a que el mercado muestre agotamiento -analizando las mechas de las velas y el impulso- antes de ejecutar una operación. Esto reduce significativamente las señales falsas y mejora la precisión de entrada.

Combinado con una red de recuperación inteligente y sólidas funciones de gestión de riesgos, este AE está diseñado para convertir la volatilidad del mercado en beneficios constantes.

Características principales:

Lógica de Entrada Inteligente: Filtra las operaciones utilizando patrones de "Vela de Rechazo" (análisis de mecha) para confirmar verdaderos retrocesos.

Recuperación dinámica: Utiliza un sistema de rejilla basado en ATR que adapta la distancia en función de la volatilidad del mercado.

Protección de Riesgo: Protección de Capital incorporada ( Max Drawdown % & Límite de Pérdida Diaria) para salvaguardar su capital.

Gestión flexible: Elija entre lotes fijos o lotes automáticos (% de riesgo) y active el tope dinámico para bloquear los beneficios.

Capacidad multisímbolo: Opere con múltiples pares desde un único gráfico o gestiónelos individualmente.

Recomendaciones y configuración

1. Mejores Pares (Altamente Recomendado):

Esta estrategia se desempeña mejor en pares cruzados que tienden al rango (reversión a la media).

Mejores pares: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Nota: También puede probarlo en EURUSD o GBPUSD, pero los pares cruzados anteriores históricamente ofrecen los resultados más estables para esta lógica.

2. Configuración y Optimización:

Ajustes por defecto: El EA viene con ajustes por defecto optimizados para los pares recomendados. Es "Plug & Play".

Sensibilidad al broker: Dado que los spreads y los feeds de precios varían entre brokers (ECN vs Estándar), le animamos a que ejecute un backtest u optimización rápida para ajustar los parámetros a las condiciones específicas de su broker.

3. 3. Requisitos de capital:

Cuenta Estándar: Se recomienda un mínimo de 1.000 $ .

Cuenta Cent: Mínimo $10 ( 1,000 USC).

Consejo: Comience con una configuración de riesgo conservadora (AutoLot Risk = 0.5% o Fixed Lot 0.01) para entender el comportamiento del EA.

4. Apalancamiento:

Recomendado: 1:500 o superior.

Las estrategias Grid/Martingale requieren un margen suficiente para hacer frente a las caídas durante las correcciones del mercado.

5. Plazo:

Recomendado: M15.

Nuevo en v2.31: El EA ahora trabaja en el marco de tiempo del gráfico actual, dándole la flexibilidad de experimentar con H1 o M5 si lo desea.