SuperTrend Visualizer MT5

SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem

Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten.

Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten:SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzenautomatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.

Warum SuperTrend Visualizer?
 Standard-Charts können unübersichtlich sein. Dieser Indikator verwendet die fortschrittlicheOverlay-Technologie, um die Marktstruktur darzustellen:

  • 🔵 Blaue Kerzen: Starker Aufwärtstrend (sicher zum Kaufen/Halten).

  • 🔴 Rote Kerzen: Starker Abwärtstrend (sicheres Verkaufen/Halten).

  • Keine Wiederholung: Die Signale sind dauerhaft, nachdem die Kerze geschlossen wurde.

Hauptmerkmale:

  1. Intelligente Kerzenfärbung: Ändert automatisch die Kerzenkörper in Blau oder Rot. Sie können zwischen demKerzenmodus ( Standard) und demBalkenchartmodus ( sauber) wählen.

  2. Dual-Control-Färbung:

    • Kerzenfarben: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Eingaben".

    • Pfeile und Linien: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Farben".

  3. Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie keine Bewegung. Lassen Sie sich perPop-up-Sound,mobiler Push-Benachrichtigung undE-Mail sofort benachrichtigen, wenn sich der Trend umkehrt.

  4. Multi-Timeframe Ready: Funktioniert perfekt beim M1-Scalping bis hin zum monatlichen Swing-Trading.

Wie man handelt:

  • Kaufsignal: Warten Sie, bis die KerzeBLAU wird und derPfeil nach oben erscheint . Platzieren Sie den Stop Loss unterhalb der SuperTrend-Linie.

  • VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie darauf, dass die KerzeROTwird und derAB-Pfeil erscheint . Platzieren Sie den Stop Loss oberhalb der SuperTrend-Linie.

  • Beenden: Schließen Sie Ihre Position, wenn sich die Kerzenfarbe ändert.

Einstellungen:

  • Nbr_Periods (Standard: 10): ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung.

  • Multiplikator (Voreinstellung: 3.0): Trend-Empfindlichkeit. Niedriger = mehr Signale, höher = weniger Rauschen.

  • ChartStil: Wählen Sie zwischenJapanischen Kerzen oder Balkendiagramm.

  • FarbKerzen: Schalten Sie die Färbungsfunktion EIN/AUS.
