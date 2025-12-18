SuperTrend Visualizer MT5

SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem

Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten.



Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten:SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzenautomatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.