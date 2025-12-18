SuperTrend Visualizer MT5
- Indikatoren
- Catur Cipto Nugroho
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem
Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten:SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzenautomatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.
Warum SuperTrend Visualizer?
Standard-Charts können unübersichtlich sein. Dieser Indikator verwendet die fortschrittlicheOverlay-Technologie, um die Marktstruktur darzustellen:
-
🔵 Blaue Kerzen: Starker Aufwärtstrend (sicher zum Kaufen/Halten).
-
🔴 Rote Kerzen: Starker Abwärtstrend (sicheres Verkaufen/Halten).
-
Keine Wiederholung: Die Signale sind dauerhaft, nachdem die Kerze geschlossen wurde.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Kerzenfärbung: Ändert automatisch die Kerzenkörper in Blau oder Rot. Sie können zwischen demKerzenmodus ( Standard) und demBalkenchartmodus ( sauber) wählen.
-
Dual-Control-Färbung:
-
Kerzenfarben: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Eingaben".
-
Pfeile und Linien: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Farben".
-
Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie keine Bewegung. Lassen Sie sich perPop-up-Sound,mobiler Push-Benachrichtigung undE-Mail sofort benachrichtigen, wenn sich der Trend umkehrt.
-
Multi-Timeframe Ready: Funktioniert perfekt beim M1-Scalping bis hin zum monatlichen Swing-Trading.
Wie man handelt:
-
Kaufsignal: Warten Sie, bis die KerzeBLAU wird und derPfeil nach oben erscheint . Platzieren Sie den Stop Loss unterhalb der SuperTrend-Linie.
-
VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie darauf, dass die KerzeROTwird und derAB-Pfeil erscheint . Platzieren Sie den Stop Loss oberhalb der SuperTrend-Linie.
-
Beenden: Schließen Sie Ihre Position, wenn sich die Kerzenfarbe ändert.
Einstellungen:
-
Nbr_Periods (Standard: 10): ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung.
-
Multiplikator (Voreinstellung: 3.0): Trend-Empfindlichkeit. Niedriger = mehr Signale, höher = weniger Rauschen.
-
ChartStil: Wählen Sie zwischenJapanischen Kerzen oder Balkendiagramm.
-
FarbKerzen: Schalten Sie die Färbungsfunktion EIN/AUS.