SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem

Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten.

Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzen automatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.

Warum SuperTrend Visualizer?

Standard-Charts können unübersichtlich sein. Dieser Indikator verwendet die fortschrittliche Overlay-Technologie, um die Marktstruktur darzustellen:

🔵 Blaue Kerzen : Starker Aufwärtstrend (sicher zum Kaufen/Halten).

🔴 Rote Kerzen: Starker Abwärtstrend (sicher zum Verkaufen/Halten).

Kein Übermalen: Die Signale sind dauerhaft, nachdem die Kerze geschlossen wurde.

Hauptmerkmale:

Intelligente Kerzenfärbung: Ändert Kerzenkörper automatisch in Blau oder Rot. Sie können zwischen Kerzenmodus (Standard) und Balkendiagramm-Modus (sauber) wählen. Dual-Control-Färbung: Kerzenfarben: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Eingaben".

Pfeile und Linien: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Farben". Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie nie eine Bewegung. Lassen Sie sich per Pop-up-Sound, mobiler Push-Benachrichtigung und E-Mail sofort benachrichtigen, wenn sich der Trend ändert. Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert perfekt auf M1 Scalping bis hin zum monatlichen Swing Trading.

Wie man handelt:

KAUF-Signal: Warten Sie, bis die Kerze BLAU wird und der Pfeil nach oben erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss unterhalb der SuperTrend-Linie.

VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie, bis die Kerze ROT wird und der AB-Pfeil erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss oberhalb der SuperTrend-Linie.

Ausstieg: Schließen Sie Ihre Position, wenn sich die Farbe der Kerze ändert.

Einstellungen: