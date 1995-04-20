SuperTrend Visualizer

SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem

Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten.


Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzen automatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.

Warum SuperTrend Visualizer?
 Standard-Charts können unübersichtlich sein. Dieser Indikator verwendet die fortschrittliche Overlay-Technologie, um die Marktstruktur darzustellen:

  • 🔵 Blaue Kerzen: Starker Aufwärtstrend (sicher zum Kaufen/Halten).

  • 🔴 Rote Kerzen: Starker Abwärtstrend (sicher zum Verkaufen/Halten).

  • Kein Übermalen: Die Signale sind dauerhaft, nachdem die Kerze geschlossen wurde.

Hauptmerkmale:

  1. Intelligente Kerzenfärbung: Ändert Kerzenkörper automatisch in Blau oder Rot. Sie können zwischen Kerzenmodus (Standard) und Balkendiagramm-Modus (sauber) wählen.

  2. Dual-Control-Färbung:

    • Kerzenfarben: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Eingaben".

    • Pfeile und Linien: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Farben".

  3. Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie nie eine Bewegung. Lassen Sie sich per Pop-up-Sound, mobiler Push-Benachrichtigung und E-Mail sofort benachrichtigen, wenn sich der Trend ändert.

  4. Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert perfekt auf M1 Scalping bis hin zum monatlichen Swing Trading.

Wie man handelt:

  • KAUF-Signal: Warten Sie, bis die Kerze BLAU wird und der Pfeil nach oben erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss unterhalb der SuperTrend-Linie.

  • VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie, bis die Kerze ROT wird und der AB-Pfeil erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss oberhalb der SuperTrend-Linie.

  • Ausstieg: Schließen Sie Ihre Position, wenn sich die Farbe der Kerze ändert.

Einstellungen:

  • Nbr_Periods (Standard: 10): ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung.

  • Multiplikator (Voreinstellung: 3.0): Trend-Empfindlichkeit. Niedriger = mehr Signale, höher = weniger Rauschen.

  • ChartStil: Wählen Sie zwischen Japanischen Kerzen oder Balkendiagramm.

  • FarbKerzen: Schalten Sie die Färbungsfunktion EIN/AUS.
