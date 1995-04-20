SuperTrend Visualizer
- Catur Cipto Nugroho
SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem
Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzen automatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen.
Warum SuperTrend Visualizer?
Standard-Charts können unübersichtlich sein. Dieser Indikator verwendet die fortschrittliche Overlay-Technologie, um die Marktstruktur darzustellen:
-
🔵 Blaue Kerzen: Starker Aufwärtstrend (sicher zum Kaufen/Halten).
-
🔴 Rote Kerzen: Starker Abwärtstrend (sicher zum Verkaufen/Halten).
-
Kein Übermalen: Die Signale sind dauerhaft, nachdem die Kerze geschlossen wurde.
Hauptmerkmale:
-
Intelligente Kerzenfärbung: Ändert Kerzenkörper automatisch in Blau oder Rot. Sie können zwischen Kerzenmodus (Standard) und Balkendiagramm-Modus (sauber) wählen.
-
Dual-Control-Färbung:
-
Kerzenfarben: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Eingaben".
-
Pfeile und Linien: Vollständig anpassbar über die Registerkarte "Farben".
-
Vollständiges Alarmsystem: Verpassen Sie nie eine Bewegung. Lassen Sie sich per Pop-up-Sound, mobiler Push-Benachrichtigung und E-Mail sofort benachrichtigen, wenn sich der Trend ändert.
-
Multi-Timeframe-fähig: Funktioniert perfekt auf M1 Scalping bis hin zum monatlichen Swing Trading.
Wie man handelt:
-
KAUF-Signal: Warten Sie, bis die Kerze BLAU wird und der Pfeil nach oben erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss unterhalb der SuperTrend-Linie.
-
VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie, bis die Kerze ROT wird und der AB-Pfeil erscheint. Platzieren Sie den Stop Loss oberhalb der SuperTrend-Linie.
-
Ausstieg: Schließen Sie Ihre Position, wenn sich die Farbe der Kerze ändert.
Einstellungen:
-
Nbr_Periods (Standard: 10): ATR-Periode für die Volatilitätsberechnung.
-
Multiplikator (Voreinstellung: 3.0): Trend-Empfindlichkeit. Niedriger = mehr Signale, höher = weniger Rauschen.
-
ChartStil: Wählen Sie zwischen Japanischen Kerzen oder Balkendiagramm.
-
FarbKerzen: Schalten Sie die Färbungsfunktion EIN/AUS.