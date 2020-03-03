stelaraX – HFT AI Expert Advisor

Vollautomatisiertes Hochfrequenz-Trading mit integrierter KI-Vorfilterung

1. Grundidee und Einsatzempfehlung

Der stelaraX – HFT AI Expert Advisor ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader, das speziell für Hochfrequenz-Scalping und Trendfolgestrategien entwickelt wurde. Er kombiniert:

klassische technische Indikatoren (EMAs, ATR, ADX, Candle-Struktur)

ein HFT-Candle-Scalping-Modul

umfangreiche Risiko- und Gewinnsicherungs-Mechanismen

optional einen ChatGPT-Vorab-Filter (OpenAI-Anbindung), der jedes Signal zusätzlich “intelligent” bewertet.

Empfohlener Einsatz:

Kontogröße: ab ca. 1.000 USD

Hebel egal

Timeframes: optimal auf M1, M5, M15

Out-of-the-Box: Der EA ist so vorkonfiguriert, dass er direkt nach dem Aufsetzen lauffähig ist. Feineinstellungen sind möglich, aber nicht zwingend nötig.

Finanzinstrument: BTC/USD

Änderungen für Backtest:

SL: 100000 Points

TP: 75000 Points



Trailing Close:

true

6.0



BE_MinProfitMoney: 3.0







2. Allgemeine Einstellungen & Verwaltung

EA_Name / Hersteller / Kontakt

Anzeige und Logging von Name, Hersteller, Support-Mail und Website direkt im Journal.

Magic Number

Eindeutige Zuordnung aller Trades dieses EAs zu einem Magic-Code – wichtig, wenn mehrere EAs auf demselben Konto laufen.

Diese Angaben dienen vor allem der Übersicht und der sauberen Trennung der Trades von anderen Systemen.

3. Handelsgrundlagen

3.1 Basis-Tradingparameter

Lotgröße pro Trade (InpEntryLots)

Steuert die Standardpositionsgröße je Einstieg (z. B. 0,25 Lot).

Stop Loss & Take Profit in Pips InpStopLossPips InpTakeProfitPips

Beide werden intern in Punkte umgerechnet und automatisch an die minimalen Broker-Abstände angepasst.

Schneller & langsamer EMA (InpFastMAPeriod / InpSlowMAPeriod)

Der Kern der Signalerzeugung basiert auf einem EMA-Crossover : Kreuzung von unten nach oben → Long-Signal Kreuzung von oben nach unten → Short-Signal



Die Handelslogik kombiniert dieses Crossover mit einer Reihe von Qualitätsfiltern (siehe Abschnitt 6).

4. Handelsrichtung & Handelszeiten

4.1 Long/Short-Freigabe

EnableLong / EnableShort

Separate Aktivierung von Long- und Short-Trades.

→ z. B. nur Long-Trades in einem starken Aufwärtstrend handeln.

4.2 Handelstage

EnableMonday–Sunday

Feine Steuerung, an welchen Wochentagen gehandelt werden darf.

Praktisch, um z. B. Wochenenden oder bestimmte Tage (News-Tage) auszusparen.

Der EA prüft bei jedem Tick, ob der aktuelle Tag freigegeben ist; ansonsten wird kein neuer Trade eröffnet.

5. Spread- & Volatilitätsfilter

5.1 Maximaler Spread

MaxSpreadPoints

Maximal erlaubter Spread in Punkten (0 = deaktiviert).

→ Schützt davor, in Phasen mit extremem Spread (z. B. News, illiquide Zeiten) in den Markt zu springen.

5.2 ATR-Filter (Volatilität)

UseATRFilter, ATR_Period, ATR_MinPct

Der EA misst die durchschnittliche Spannweite der Kerzen (ATR) relativ zum Preis. Ist die Volatilität zu niedrig, werden Signale verworfen. Ziel: Nur handeln, wenn genügend Bewegung im Markt ist, um sinnvolle Scalps zu ermöglichen.



6. Signal-Qualitätsfilter & Trendlogik

Hier liegt ein wesentlicher Mehrwert des EAs: Signale werden nicht nur anhand eines simplen Crossovers genommen, sondern durch mehrere Filter “bereinigt”.

6.1 Höherer Timeframe-Trend (HTF-Trendfilter)

UseHTFTrendFilter, HTF_TF, HTF_EMA_Period

Ein EMA auf einem höheren Timeframe (z. B. H1/H4) bestimmt die übergeordnete Trendrichtung. Long-Signale werden bevorzugt nur in Aufwärtstrends angenommen. Short-Signale bevorzugt nur in Abwärtstrends.

→ Reduktion von Trades gegen den dominanten Trend.



6.2 EMA-Steigungsfilter (Slope-Filter)

UseSlopeFilter, MinFastSlopePoints, MinSlowSlopePoints

Misst, wie stark sich der schnelle und langsame EMA pro Bar verändern. Ist die Steigung zu gering, wird das Signal verworfen (Seitwärtsmarkt, Range).

→ Der EA versucht, nur in echten Dynamikphasen zu handeln.



6.3 ADX-Trendstärke

UseADXFilter, ADX_Period, Min_ADX

ADX prüft, ob ein signifikanter Trend vorliegt. Liegt der ADX unter dem Mindestwert, werden Signale ignoriert.

→ Filtert Rauschen in trendlosen Phasen heraus.



6.4 Candle-Bestätigung

ConfirmCandles

Optional kann gefordert werden, dass nach dem EMA-Cross eine definierte Anzahl Kerzen in Trendrichtung schließen (bullische Kerzen für Long, bärische für Short).

→ Bestätigung, dass das Signal nicht nur ein kurzer Spike war.

6.5 Anti-Flip-Logik (AvoidRecentFlipBars)

AvoidRecentFlipBars

Verhindert, dass kurz nach einem Richtungswechsel erneut in die Gegenrichtung gehandelt wird.

→ Schutz vor Whipsaws, d. h. ständigen Richtungswechseln in Seitwärtsphasen.

6.6 EMA50-Trendfilter

interner EMA 50 als zusätzlicher Trendindikator: Kurs über EMA50 → tendenziell nur Long Kurs unter EMA50 → tendenziell nur Short



Dieser Filter wird sowohl in der “normalen” Signallogik als auch im HFT-Modul genutzt.

7. High Frequency Trading (HFT-Modus / Candle-Scalping)

UseHFTMode, HFT_MinMovePoints

Im HFT-Modus arbeitet der EA nicht nur barweise, sondern reagiert direkt auf Tick-Basis:

Er misst, wie stark sich der Preis innerhalb der aktuellen Kerze vom letzten Referenzpunkt entfernt hat. Wenn eine Mindestbewegung (HFT_MinMovePoints) überschritten wird, registriert der EA eine neue Bewegungsrichtung (auf/ab). Passt diese Richtung zur EMA-Trendrichtung (EMA50), kann ein Einstieg ausgelöst werden. Besteht bereits eine Position in die entgegengesetzte Richtung, kann diese – abhängig vom No-Loss-Modus und Profitbedingungen – geschlossen werden.

Ziel: Schnelle Richtungswechsel und dynamische Bewegungen innerhalb der Kerze aktiv ausnutzen.

8. Anti-Flip & Cooldown zwischen Trades

MinSecondsBetweenTrades

Mindestabstand in Sekunden zwischen neuen Trades (Schutz vor Überhandel).

OneTradePerBar

Es wird nur ein Trade pro Kerze erlaubt.

Damit werden Trade-Cluster (viele Trades in sehr kurzer Zeit) reduziert und unnötige Doppel-Ein- und Ausstiege vermieden.

9. Positionsanzahl & Hedging

MaxOpenPositions

Maximale Anzahl offener Positionen pro Symbol und Magic.

→ Im Standard ist der EA eher konservativ und begrenzt sich auf eine Position pro Symbol, um das Risiko pro Markt begrenzt zu halten.

10. Gewinnziele & Trailingfunktionen (Kontowährung)

10.1 Gewinnziel in Kontowährung

UseProfitMoneyTarget, MinProfitMoney, MaxProfitMoney Ab einem definierten Mindestgewinn in Kontowährung (z. B. 50 USD) kann der EA die Position automatisch schließen. MaxProfitMoney dient als Orientierung/Logging – wenn überschritten, kann weiterhin geschlossen werden.



10.2 Trailing Stop in Geld (SL-basierend)

UseTrailMoney, Trail_ActivateMoney, Trail_LockMoney, Trail_StepMoney

Ab einem bestimmten Gewinnbetrag: wird ein dynamischer Stop Loss berechnet, der in Kontowährung beschützt, der EA “merkt sich” das bisherige Gewinnmaximum, und zieht den Stop nach, wenn neue Gewinnhochs erreicht werden.



So wird ein Teil des Profits systematisch gesichert.

10.3 Trailing Close (ohne SL, auf Markt-Close)

UseTrailingClose, TrailingCloseMoney

Hier wird kein SL verschoben, sondern bei einem bestimmten Rückgang vom maximal erreichten Gewinn (MFE) die Position direkt am Markt geschlossen.

→ Praktisch bei Brokern/Instrumenten, wo SL-Nachziehen (oder Gaps) problematisch sein können.

11. Dynamischer Stop Loss (Trailing in Pips)

UseDynamicSL, DynamicSL_Pips, DynamicSL_AfterBE

Der EA kann den Stop Loss pip-basiert dynamisch nachziehen:

Für Long: SL folgt dem Bid in festem Abstand

Für Short: SL folgt dem Ask in festem Abstand

Optional kann eingestellt werden, dass dieses dynamische Trailing erst nach Erreichen des BreakEven-Punktes startet (DynamicSL_AfterBE).

12. BreakEven- / No-Loss-Modus

12.1 BreakEven / Kleingewinn

BE_MinProfitMoney, BE_Lock_Pips

Sobald ein Mindestgewinn in Kontowährung erreicht ist, kann der EA: den Stop Loss auf Einstand ziehen und optional einige Pips zusätzlich “einlocken”, um einen kleinen garantierten Gewinn zu sichern.



12.2 No-Loss-Mode

NoLossMode, CloseOnlyAboveMoney

Im No-Loss-Modus wird der EA niemals bewusst im Minus schließen , solange diese Option aktiv ist. Positionen werden nur geschlossen, wenn mindestens ein kleiner Gewinn erreicht ist. Dies gilt auch für Teile der HFT-Logik und die verschiedenen Close-Mechanismen.



Achtung: Dieser Modus reduziert Verluste, kann aber im Gegenzug dazu führen, dass Positionen länger offen bleiben.

13. Sicherheitsmechanismen & Zeit-Timeout

13.1 Profit-Rettung (SafetyClose)

SafetyClose_Enable, Safety_MinMFE_Pct, Safety_CloseBufferPct Der EA merkt sich die maximale prozentuale Buchgewinn-Ausprägung (MFE) . Wenn nach einem deutlichen Plus der Gewinn wieder zurückfällt, aber noch im positiven Bereich ist, kann der EA die Position schließen, um einen restlichen Gewinn “zu retten”.



13.2 Zeitbasierter Positions-Timeout

CloseAfterSeconds

Nach einer bestimmten Haltedauer (in Sekunden) kann der EA eine Position schließen – z. B. um zu verhindern, dass Trades tagelang “herumhängen”. Berücksichtigt optional NoLoss-Logik und minimale Gewinnanforderungen.



14. ChatGPT-Vorab-Filter (OpenAI-Anbindung)

UseChatGPTFilter

ChatGPT_Model (z. B. gpt-5.1, gpt-5-mini, gpt-4.1, OSS-Modelle)

OpenAI_URL, OpenAI_API_Key, ChatGPT_Temperature, ChatGPT_MaxTokens, ChatGPT_TimeoutMS

Funktion:

Vor dem Öffnen eines Trades erstellt der EA einen kompakten OHLC-Ausschnitt (z. B. letzte 20 Kerzen) mit Symbol, Timeframe, Richtung und Entry. Diese Daten werden an die OpenAI-API geschickt. Das Modell antwortet ausschließlich mit “YES” oder “NO”: YES → Trade darf eröffnet werden.

NO → Trade wird blockiert. Bei Kommunikationsfehlern, ungültigem API-Key oder unklaren Antworten wird fail-open gearbeitet, d. h. der Trade wird aus Sicherheitsgründen nicht künstlich blockiert.

Damit erhält jedes Signal eine zusätzliche, auf historischen Mustern und KI-Logik basierende Bewertung. Die finale Entscheidung bleibt aber immer beim EA-Code – der KI-Filter ist ein vorgeschaltetes “Qualitäts-Gate”.

15. Chart-Darstellung & interne Verwaltung

Der EA sorgt automatisch dafür, dass der Chart im Kerzen/Bars-Modus läuft und wichtige Linien wie Bid/Ask angezeigt werden.

Er verwaltet intern: die zuletzt gehandelten Ticks/Bars, Zeitabstände zwischen Trades, Maximalgewinn (MFE) in Prozent und Geld, globale Variablen für Trailingfunktionen.



Dadurch entstehen konsistente und nachvollziehbare Handelsentscheidungen.

