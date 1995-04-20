Super Trend Pro MT4

SuperTrend Pro (MT4 Version) - Das ultimative Trendfolgesystem


Schöpfen Sie mit der Pro-Version das volle Potenzial des SuperTrend-Indikators aus. Entwickelt für ernsthafte Trader, die mehr als nur eine einfache Linie benötigen.

SuperTrend Pro ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit des klassischen SuperTrend mit einer fortschrittlichen Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und Smart Filtering, um Ihnen Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu bieten.

🚀 Warum SuperTrend Pro?

Der Handel mit einem einzigen Zeitrahmen kann irreführend sein. SuperTrend Pro löst dieses Problem, indem es Ihnen ein Dashboardbietet , das den Trend über 7 Zeitrahmen (M1 bis D1) gleichzeitig überwacht . Sie werden sofort wissen, ob der Markt vollständig auf einen massiven Trend ausgerichtet ist oder ob es sich nur um eine abgehackte Korrektur handelt.

Und mit den integrierten MA- und RSI-Filtern können Sie automatisch schwache Signale und Gegenbewegungen herausfiltern, damit Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes sind.

✨ Hauptmerkmale

  • 📊 Live MTF Dashboard: Überwachen Sie Trends auf M1, M5, M15, M30, H1, H4 und D1 direkt in Ihrem Chart. Sie müssen nicht zwischen den Charts wechseln!

  • 🎯 Intelligente Signal-Filter:

    • MA-Filter: Sie erhalten nur Kaufsignale, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt (z.B. EMA 200) liegt, und Verkaufssignale, wenn er darunter liegt.

    • RSI-Filter: Vermeiden Sie Käufe bei überkauften oder Verkäufe bei überverkauften Kursen.

  • 📈 Multi-Timeframe-Anzeige: Zeigen Sie die SuperTrend-Linie von einem höheren Zeitrahmen (z.B. H4) auf Ihrem Chart mit niedrigerem Zeitrahmen (z.B. M15) an, um in Richtung des Haupttrends zu handeln.

  • 🔔 Umfassende Warnungen: Verpassen Sie keine Bewegung mit Pop-up, Push-Benachrichtigung (Mobile) und E-Mail-Warnungen.

  • 🎨 Premium-Design: Eine moderne, saubere und professionelle Oberfläche, die auf jedem Chart-Hintergrund gut aussieht.

  • ✅ Kein Repaint: Die Signale werden fixiert, sobald die Kerze geschlossen ist.

🛠️ Wie man handelt

  1. Trendausrichtung: Sehen Sie sich das Dashboard an. Die besten Trades entstehen, wenn mehrere Zeitrahmen (z.B. H1, H4, D1) alle grün (UP) oder rot (DOWN) sind.

  2. Warten Sie auf ein Signal: Warten Sie auf das Erscheinen des SuperTrend-Pfeils.

  3. Bestätigen Sie mit Filtern: Stellen Sie sicher, dass das Signal mit dem MA (Trend) und dem RSI (Momentum) übereinstimmt.

  4. Einstieg: Steigen Sie bei der Schließung der Signalkerze ein.

  5. Ausstieg: Verwenden Sie die SuperTrend-Linie als Trailing-Stop-Loss.

⚙️ Parameter

  • Nbr_Perioden / Multiplikator: Stellt die Empfindlichkeit des SuperTrend ein (Standard: 10, 3.0).

  • ZeitFrame: Wählen Sie einen bestimmten Zeitrahmen aus, um dessen SuperTrend-Linie auf dem aktuellen Chart anzuzeigen (MTF-Modus).

  • Dashboard anzeigen: Schaltet die Sichtbarkeit des Dashboards ein und aus.

  • Filter (UseMAFilter / UseRSIFilter): Aktivieren oder deaktivieren Sie die intelligenten Filter, um sie an Ihre Strategie anzupassen.

  • Warnungen: Legen Sie fest, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Bringen Sie Ihren Handel mit SuperTrend Pro auf die nächste Stufe. Einfach, leistungsfähig und effektiv.



