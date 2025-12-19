CounterFlow EA
- Experten
- Catur Cipto Nugroho
- Version: 2.30
- Aktualisiert: 19 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
CounterFlow EA - Smart Mean Reversion System
Eine hochentwickelte Multi-Pair-Handelslösung, die entwickelt wurde, um aus Marktumkehrungen Kapital zu schlagen, ausgestattet mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen.
CounterFlow EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Momente auszunutzen, in denen der Markt "erschöpft" ist und bereit für eine Umkehr ist.
Im Gegensatz zu trendfolgenden EAs, die oft zu spät in den Markt einsteigen, verwendet CounterFlow EA fortschrittliche Algorithmen, um extreme überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf der Grundlage von Marktvolatilität und Momentum zu erkennen.
Warum CounterFlow EA wählen?
Die neueste Version wurde neu gestaltet, um "Plug & Play" zu sein. Sie müssen kein technischer Experte sein, um sie zu benutzen.
Effizientes Verwalten und Handeln mehrerer Währungspaare von einem einzigen Chart aus. CounterFlow EA scannt den gesamten Markt für Sie und maximiert die Chancen, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen.
2. Drei (3) Risikoprofil-Modi
Wir haben die besten Einstellungen in 3 einfache Wahlmöglichkeiten eingebettet:
-
🛡️ Niedriges Risiko (konservativ): Äußerst selektiv. Steigt nur bei sehr extremen Kursbewegungen in den Markt ein. Geeignet für Händler mit großem Kapital oder für Händler, die auf Sicherheit Wert legen.
-
⚖️ Mittleres Risiko (Ausgewogen): Das perfekte Gleichgewicht zwischen Handelsfrequenz und Sicherheit. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung.
- 🚀 Hohes Risiko (Aggressiv): Nimmt Umkehrmöglichkeiten früher und häufiger wahr. Schnelleres Gewinnpotenzial bei höherer Risikotoleranz
3. Smart Recovery & Gewinnmitnahme
-
Smart TakeProfit: Die Gewinnziele sind nicht starr (fest), sondern dynamisch und passen sich der aktuellen Marktvolatilität an.
-
Abstand & Signalraster: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, verwendet der EA einen intelligenten Mittelwertbildungsmechanismus, der auf der Grundlage des Pip-Abstands UND der internen Signalbestätigung berechnet wird, und stapelt nicht einfach blindlings Positionen.
4. Nachrichtenschutz (Nachrichtenfilter)
Integriert mit dem ForexFactory Wirtschaftsnachrichtenkalender. Der EA kann den Handel automatisch vor und nach wichtigen Nachrichten unterbrechen, um unvorhersehbare Marktvolatilität zu vermeiden.
Für wen ist dieser EA geeignet?
CounterFlow EA ist ideal für Trader, die:
-
an die Logik von Counter-Trend- und Mean-Reversion-Strategien glauben.
-
ihren Handel über mehrere Währungspaare automatisch diversifizieren möchten.
-
Wert auf disziplinierte Ausführung legen und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen.
-
die ausgefeilte Risikomanagement-Tools benötigen, insbesondere bei Nachrichtenereignissen.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit einem intelligenteren, automatisierten Ansatz.
CounterFlow EA bietet die Disziplin und die fortschrittliche Technologie, um eine leistungsstarke Strategie 24/5 auszuführen. Überlassen Sie ihm die komplexe Analyse und Ausführung, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können.
Empfohlen
Um das Potenzial von CounterFlow EA zu maximieren und die Risiken unter Kontrolle zu halten, raten wir Ihnen dringend, die folgenden Richtlinien zu befolgen. Die richtige Konfiguration ist der Schlüssel zum Erfolg im automatisierten Handel.
1.
Kapital & Risikomanagement
-
Mindeststartkapital: $1000 USD (oder gleichwertig).
-
Verwendung: Ausreichend für den Handel mit 1-2 Währungspaaren.
-
Einstellungen: Erfordert die Verwendung von sehr konservativen Risikoeinstellungen.
-
Weitere Empfehlung: Für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Drawdowns und die Möglichkeit, mehr Paare zu handeln, wird ein Kapital von $3000 - $5000+ empfohlen.
-
Und $500 für Cent-Konten
-
Risikoeinstellungen: Das Hauptrisiko bei dieser Strategie ist der Drawdown. Verwenden Sie den Parameter "Risikofaktor für AutoLot" als Ihr primäres Werkzeug zur Risikokontrolle.
-
Für Anfänger/konservative Trader: Beginnen Sie mit einem hohen"Risikofaktor für AutoLot " wie 5000 oder sogar 10000. Je höher der Wert, desto kleiner ist die anfängliche Losgröße und desto sicherer wird Ihr Konto sein.
-
Für erfahrene Benutzer: Sobald Sie das Verhalten des EA verstanden haben, können Sie diesen Faktor schrittweise verringern, um das Gewinnpotenzial zu erhöhen, aber seien Sie sich immer bewusst, dass dies auch das Risiko erhöht.
2.
Hebelwirkung
-
Wir empfehlen eine Hebelwirkung von 1:500.
-
Wichtig: Der Zweck eines hohen Hebels besteht nicht darin, übermäßig große Positionen zu eröffnen, sondern vielmehr darin, die für jeden Handel verwendete Marge zu reduzieren. Dadurch verfügt Ihr Konto über mehr freie Marge, um Drawdowns zu verkraften, wenn der EA mehrere Grid-Ebenen öffnet.
3.
Auswahl der Paare
-
Empfohlene Paare: Dieser EA zeigt seine beste Leistung bei Währungspaaren. Wir empfehlen Ihnen, mit folgenden Paaren zu beginnen:
-
AUDCAD
-
NZDCAD
-
AUDNZD
-
EURCHF
-
EURGBP
-
Flexibilität: Obwohl der EA mit allen Paaren arbeiten kann, raten wir, Paare wie XAUUSD (Gold), GBPJPY oder Indizeszu vermeiden , es sei denn, Sie sind ein erfahrener Benutzer mit sehr großem Kapital.
-
Tipps: Beginnen Sie zunächst mit einem oder zwei Paaren. Aktivieren Sie nicht viele Paare auf einmal, bis Sie verstehen, wie der EA funktioniert.
4.
Zeitrahmen
-
Der empfohlene und optimierte Zeitrahmen für diesen EA ist M15 oder H1 (funktioniert auf jedem Zeitrahmen)
-
. Dieser Zeitrahmen bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Signalhäufigkeit und Stabilität und vermeidet übermäßiges Marktrauschen" auf niedrigeren Zeitrahmen und zu langsame Signale auf höheren Zeitrahmen.
5.
Handelsumgebung
-
Ein VPS (Virtual Private Server) ist ERFORDERLICH.
-
Dieser EA muss 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche
-
ohne Unterbrechung laufen, um seine Handelskörbe effektiv zu verwalten. Eine Unterbrechung mitten im Handel kann zu erheblichen Verlusten führen. Verwenden Sie einen zuverlässigen VPS mit geringer Latenzzeit zum Server Ihres Brokers.
Wichtige erste Schritte
Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
-
Führen Sie einen Backtest durch: Testen Sie den EA im Strategy Tester mit 99,9 % Tickdaten über einen Zeitraum von mindestens 1-2 Jahren. Achten Sie dabei besonders auf die Metrik des maximalen Drawdowns. So erhalten Sie einen Eindruck von den potenziellen Risiken Ihrer Einstellungen.
-
Führen Sie den EA auf einem Demokonto aus: Nach dem Backtesting sollten Sie den EA mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen lassen. So können Sie sehen, wie der EA auf Echtzeit-Marktbedingungen reagiert, ohne echtes Geld zu riskieren.
-
Beginnen Sie mit geringem Risiko: Wenn Sie bereit sind, auf ein echtes Konto zu wechseln, beginnen Sie mit den 1-2 empfohlenen Paaren und den konservativsten Risikoeinstellungen (ein hoher "Risikofaktor für AutoLot"). Erhöhen Sie das Risiko oder die Anzahl der Paare erst, wenn Sie sich sicher fühlen und konsistente Ergebnisse sehen.
Wichtiger Haftungsausschluss
Mandatory Configuration for Premium Features:
WebRequest
Damit erweiterte Funktionen wie der News-Filter und Auto GMT Detection korrekt funktionieren, müssen Sie Ihrer MetaTrader-Plattform die Erlaubnis erteilen, auf bestimmte URLs im Internet zuzugreifen.
Dies ist ein obligatorischer und sehr einfacher Konfigurationsschritt.
So richten Sie WebRequest in MetaTrader ein:
-
Öffnen Sie Ihre MetaTrader-Plattform (MT4 oder MT5).
-
Klicken Sie oben auf das Menü Tools und wählen Sie dann Optionen.
-
Wählen Sie die Registerkarte Expert Advisors.
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "WebRequest für aufgelistete URL zulassen:".
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" (oder "Neu hinzufügen"), um eine neue URL in das Feld darunter einzufügen.
Wie erhält man die URLs?
Um die Stabilität, Sicherheit und Exklusivität des von unseren Premium-Funktionen verwendeten Datenfeeds zu gewährleisten, werden die erforderlichen URLs nicht öffentlich aufgeführt. Wir werden diese Adressen direkt an jeden verifizierten Käufer weitergeben.
Nachdem Sie Ihren Kauf von CounterFlow EA abgeschlossen haben, folgen Sie bitte diesem Schritt:
Senden Sie mir eine private Nachricht über Ihr MQL5-Profil.
Ich werde Ihnen umgehend mit einer vollständigen Liste der URLs antworten, die Sie zu den WebRequest-Einstellungen hinzufügen müssen.Wichtig: Ohne diese Konfiguration funktionieren der Nachrichtenfilter und die automatische GMT-Erkennung nicht, und der EA kann Ihre Trades nicht vor Nachrichtenereignissen schützen oder sein Timing automatisch anpassen. Die Durchführung dieses Schrittes ist entscheidend, um die maximale Leistung und die Sicherheitsfunktionen von CounterFlow EA freizuschalten.