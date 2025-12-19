CounterFlow EA

CounterFlow EA - Smart Mean Reversion System

Eine hochentwickelte Multi-Pair-Handelslösung, die entwickelt wurde, um aus Marktumkehrungen Kapital zu schlagen, ausgestattet mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen.


"Einführungsangebot! Die ersten 5 Exemplare sind für nur $299 erhältlich. Danach wird der Preis um $80 erhöht."


CounterFlow EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Momente auszunutzen, in denen der Markt "erschöpft" ist und bereit für eine Umkehr ist.

Im Gegensatz zu trendfolgenden EAs, die oft zu spät in den Markt einsteigen, verwendet CounterFlow EA fortschrittliche Algorithmen, um extreme überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf der Grundlage von Marktvolatilität und Momentum zu erkennen.

Warum CounterFlow EA wählen?

Die neueste Version wurde neu gestaltet, um "Plug & Play" zu sein. Sie müssen kein technischer Experte sein, um sie zu benutzen.
1. Multi-Paar, Single-Chart Betrieb:
 Effizientes Verwalten und Handeln mehrerer Währungspaare von einem einzigen Chart aus. CounterFlow EA scannt den gesamten Markt für Sie und maximiert die Chancen, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen.

    2. Drei (3) Risikoprofil-Modi
    Wir haben die besten Einstellungen in 3 einfache Wahlmöglichkeiten eingebettet:

    • 🛡️ Niedriges Risiko (konservativ): Äußerst selektiv. Steigt nur bei sehr extremen Kursbewegungen in den Markt ein. Geeignet für Händler mit großem Kapital oder für Händler, die auf Sicherheit Wert legen.

    • ⚖️ Mittleres Risiko (Ausgewogen): Das perfekte Gleichgewicht zwischen Handelsfrequenz und Sicherheit. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung.

    • 🚀 Hohes Risiko (Aggressiv): Nimmt Umkehrmöglichkeiten früher und häufiger wahr. Schnelleres Gewinnpotenzial bei höherer Risikotoleranz

    3. Smart Recovery & Gewinnmitnahme

    • Smart TakeProfit: Die Gewinnziele sind nicht starr (fest), sondern dynamisch und passen sich der aktuellen Marktvolatilität an.

    • Abstand & Signalraster: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, verwendet der EA einen intelligenten Mittelwertbildungsmechanismus, der auf der Grundlage des Pip-Abstands UND der internen Signalbestätigung berechnet wird, und stapelt nicht einfach blindlings Positionen.


    4. Nachrichtenschutz (Nachrichtenfilter)

    Integriert mit dem ForexFactory Wirtschaftsnachrichtenkalender. Der EA kann den Handel automatisch vor und nach wichtigen Nachrichten unterbrechen, um unvorhersehbare Marktvolatilität zu vermeiden.


    Für wen ist dieser EA geeignet?

    CounterFlow EA ist ideal für Trader, die:

    • an die Logik von Counter-Trend- und Mean-Reversion-Strategien glauben.

    • ihren Handel über mehrere Währungspaare automatisch diversifizieren möchten.

    • Wert auf disziplinierte Ausführung legen und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen.

    • die ausgefeilte Risikomanagement-Tools benötigen, insbesondere bei Nachrichtenereignissen.

    Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit einem intelligenteren, automatisierten Ansatz.

    CounterFlow EA bietet die Disziplin und die fortschrittliche Technologie, um eine leistungsstarke Strategie 24/5 auszuführen. Überlassen Sie ihm die komplexe Analyse und Ausführung, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können.

    Erfahren Sie mehr und holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar von CounterFlow EA.


    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Empfohlen

    Um das Potenzial von CounterFlow EA zu maximieren und die Risiken unter Kontrolle zu halten, raten wir Ihnen dringend, die folgenden Richtlinien zu befolgen. Die richtige Konfiguration ist der Schlüssel zum Erfolg im automatisierten Handel.

    1.

    Kapital & Risikomanagement

    • Mindeststartkapital: $1000 USD (oder gleichwertig).

    • Verwendung: Ausreichend für den Handel mit 1-2 Währungspaaren.

    • Einstellungen: Erfordert die Verwendung von sehr konservativen Risikoeinstellungen.

    • Weitere Empfehlung: Für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Drawdowns und die Möglichkeit, mehr Paare zu handeln, wird ein Kapital von $3000 - $5000+ empfohlen.

    • Und $500 für Cent-Konten

    • Risikoeinstellungen: Das Hauptrisiko bei dieser Strategie ist der Drawdown. Verwenden Sie den Parameter "Risikofaktor für AutoLot" als Ihr primäres Werkzeug zur Risikokontrolle.

      • Für Anfänger/konservative Trader: Beginnen Sie mit einem hohen"Risikofaktor für AutoLot " wie 5000 oder sogar 10000. Je höher der Wert, desto kleiner ist die anfängliche Losgröße und desto sicherer wird Ihr Konto sein.

      • Für erfahrene Benutzer: Sobald Sie das Verhalten des EA verstanden haben, können Sie diesen Faktor schrittweise verringern, um das Gewinnpotenzial zu erhöhen, aber seien Sie sich immer bewusst, dass dies auch das Risiko erhöht.

    2.

    Hebelwirkung

    • Wir empfehlen eine Hebelwirkung von 1:500.

    • Wichtig: Der Zweck eines hohen Hebels besteht nicht darin, übermäßig große Positionen zu eröffnen, sondern vielmehr darin, die für jeden Handel verwendete Marge zu reduzieren. Dadurch verfügt Ihr Konto über mehr freie Marge, um Drawdowns zu verkraften, wenn der EA mehrere Grid-Ebenen öffnet.

    3.

    Auswahl der Paare

    • Empfohlene Paare: Dieser EA zeigt seine beste Leistung bei Währungspaaren. Wir empfehlen Ihnen, mit folgenden Paaren zu beginnen:

      • AUDCAD

      • NZDCAD

      • AUDNZD

      • EURCHF


      • EURGBP


    • Flexibilität: Obwohl der EA mit allen Paaren arbeiten kann, raten wir, Paare wie XAUUSD (Gold), GBPJPY oder Indizeszu vermeiden , es sei denn, Sie sind ein erfahrener Benutzer mit sehr großem Kapital.

    • Tipps: Beginnen Sie zunächst mit einem oder zwei Paaren. Aktivieren Sie nicht viele Paare auf einmal, bis Sie verstehen, wie der EA funktioniert.

    4.

    Zeitrahmen

    • Der empfohlene und optimierte Zeitrahmen für diesen EA ist M15 oder H1 (funktioniert auf jedem Zeitrahmen)

    • . Dieser Zeitrahmen bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Signalhäufigkeit und Stabilität und vermeidet übermäßiges Marktrauschen" auf niedrigeren Zeitrahmen und zu langsame Signale auf höheren Zeitrahmen.

    5.

    Handelsumgebung

    • Ein VPS (Virtual Private Server) ist ERFORDERLICH.

    • Dieser EA muss 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

    • ohne Unterbrechung laufen, um seine Handelskörbe effektiv zu verwalten. Eine Unterbrechung mitten im Handel kann zu erheblichen Verlusten führen. Verwenden Sie einen zuverlässigen VPS mit geringer Latenzzeit zum Server Ihres Brokers.

    Wichtige erste Schritte

    Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Führen Sie einen Backtest durch: Testen Sie den EA im Strategy Tester mit 99,9 % Tickdaten über einen Zeitraum von mindestens 1-2 Jahren. Achten Sie dabei besonders auf die Metrik des maximalen Drawdowns. So erhalten Sie einen Eindruck von den potenziellen Risiken Ihrer Einstellungen.

    2. Führen Sie den EA auf einem Demokonto aus: Nach dem Backtesting sollten Sie den EA mindestens 2-4 Wochen lang auf einem Demokonto laufen lassen. So können Sie sehen, wie der EA auf Echtzeit-Marktbedingungen reagiert, ohne echtes Geld zu riskieren.

    3. Beginnen Sie mit geringem Risiko: Wenn Sie bereit sind, auf ein echtes Konto zu wechseln, beginnen Sie mit den 1-2 empfohlenen Paaren und den konservativsten Risikoeinstellungen (ein hoher "Risikofaktor für AutoLot"). Erhöhen Sie das Risiko oder die Anzahl der Paare erst, wenn Sie sich sicher fühlen und konsistente Ergebnisse sehen.

    Wichtiger Haftungsausschluss

    Der Devisenhandel ist mit Risiken verbunden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und Geld einsetzen, das Sie zu verlieren bereit sind. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    Mandatory Configuration for Premium Features:

    WebRequest

    Damit erweiterte Funktionen wie der News-Filter und Auto GMT Detection korrekt funktionieren, müssen Sie Ihrer MetaTrader-Plattform die Erlaubnis erteilen, auf bestimmte URLs im Internet zuzugreifen.

    Dies ist ein obligatorischer und sehr einfacher Konfigurationsschritt.

    So richten Sie WebRequest in MetaTrader ein:

    1. Öffnen Sie Ihre MetaTrader-Plattform (MT4 oder MT5).

    2. Klicken Sie oben auf das Menü Tools und wählen Sie dann Optionen.

    3. Wählen Sie die Registerkarte Expert Advisors.

    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "WebRequest für aufgelistete URL zulassen:".

    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" (oder "Neu hinzufügen"), um eine neue URL in das Feld darunter einzufügen.

    Wie erhält man die URLs?

    Um die Stabilität, Sicherheit und Exklusivität des von unseren Premium-Funktionen verwendeten Datenfeeds zu gewährleisten, werden die erforderlichen URLs nicht öffentlich aufgeführt. Wir werden diese Adressen direkt an jeden verifizierten Käufer weitergeben.

    Nachdem Sie Ihren Kauf von CounterFlow EA abgeschlossen haben, folgen Sie bitte diesem Schritt:

    Senden Sie mir eine private Nachricht über Ihr MQL5-Profil.

    Ich werde Ihnen umgehend mit einer vollständigen Liste der URLs antworten, die Sie zu den WebRequest-Einstellungen hinzufügen müssen.

    Wichtig: Ohne diese Konfiguration funktionieren der Nachrichtenfilter und die automatische GMT-Erkennung nicht, und der EA kann Ihre Trades nicht vor Nachrichtenereignissen schützen oder sein Timing automatisch anpassen. Die Durchführung dieses Schrittes ist entscheidend, um die maximale Leistung und die Sicherheitsfunktionen von CounterFlow EA freizuschalten.
    Empfohlene Produkte
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experten
    Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
    Hamster Gold Trading
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experten
    Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
    Argo Gridosaur MT4
    Encho Enev
    Experten
    Der Argo Gridosaurus ist ein einfacher, aber zuverlässiger Grid-Handelsexperte, der hauptsächlich für die Arbeit mit den Währungspaaren GBPUSD, EURGBP optimiert ist, aber auch mit: EURUSD, USDCAD . Entwickelt für MT5 und MT4 Terminals. Die wichtigsten Indikatoren - RSI und WPR, die es verwendet, sind ausreichend, um die Art der zukünftigen Bewegung auf kurze Sicht zu bestimmen. Es wird ein intelligentes Erholungssystem verwendet, das es ermöglicht, mehr als einen Auftrag zu eröffnen. Der Experte
    Mistress
    Natalya Sopina
    Experten
    Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experten
    Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experten
    Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
    EA Bollinger Band High Distance
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Experten
    Der EA von Bollinger Bands ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um die Preisvolatilität und potenzielle Preisumkehrpunkte in Finanzmärkten wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zu analysieren. Sie bestehen aus drei Linien: Das mittlere Band: Dies ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Der am häufigsten verwendete Zeitraum ist 20. Das obere Band: Dies ist die Summe aus dem
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experten
    Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
    FREE
    Vermont
    Evgeniy Zhdan
    Experten
    Die Arbeit des Beraters stützt sich auf die nachlaufenden Eigenschaften der Trendindikatoren. Wenn sich der Preis in den Konsolidierungszonen befindet und die Daten der technischen Indikatoren nicht mit den aktuellen Preisformationen übereinstimmen, entscheidet der Berater über den Einstieg in den Markt. Jede Transaktion hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit. Jeder Handel wird durch einen Trailing-Stop kontrolliert. Empfohlene Handelsinstrumente: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Einstellu
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    Experten
    LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
    DJ30 Picsou
    Julien Jean Bernard Lajardie
    Experten
    DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor für den DJ30-Handel Der DJ30 Auto-Adaptative MA EA ist ein robustes Trading-Tool, das speziell für den DJ30-Index auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor kombiniert eine bewährte gleitende Durchschnittsstrategie mit einem innovativen autoadaptiven Stop-Loss-System, das ein Gleichgewicht zwischen Risikomanagement und Handelsoptimierung bietet. Hauptmerkmale: Autoadaptiver Stop-Loss : Der EA passt die Stop-Loss-Levels automa
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experten
    Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
    Ek Trend Trading
    Kaimin Wang
    Experten
    Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
    ALT Income
    Maksim Bogdanov
    Experten
    ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
    Ea Tw79 Macd Grid Scalping
    Tufan Gocmen
    Experten
    Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
    Black Max
    Samsul Anwar
    Experten
    Schwarzkappel Die Expert Advisor-Strategie basiert auf dem Durchbruch der aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus (Trader auf der ganzen Welt achten auf diese Daten; die Niveaus werden ausschließlich mit Hilfe der technischen Terminal-Indikatoren erstellt). Dies ist einer der wenigen Roboter, die nur mit Indikatoren arbeiten. Die Entwicklung eines solchen Systems kann eine ziemliche Herausforderung sein, aber Sie müssen all diese Komplexitäten nicht verstehen. Starten Sie den Roboter einfac
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experten
    Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
    Ea Kogoro Trend
    Pham Xuan Can
    Experten
    EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
    Angel Gold
    Thi Tra Mi Duong
    Experten
    Willkommen in meinem Produktshop. Ich stelle Ihnen EA Angel Gold vor, das neueste Produkt für den Goldhandel. Der EA programmiert effektive Scalper-Handelsstrategien mit überwachten Signalen und steigt in den Markt ein, wenn es überkaufte, überverkaufte Schwankungen und Umkehrungen gibt. Die Strategie des EA verfügt über Stop Loss mit kurzen Abständen, um Konten zu schützen und Risiken zu reduzieren. So können Sie den EA mit Konten mit kleinen Guthaben ab 100 USD nutzen. Eigenschaften: + Vollaut
    Karman
    Vladislav Filippov
    Experten
    Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
    Wolf Stream
    Vadym Nemo
    5 (1)
    Experten
    Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
    Market Maestro MM4
    Andriy Sydoruk
    Experten
    Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
    Bitcoin Machine
    Armin Heshmat
    Experten
    Bitcoin Machine EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.Die Indikatoren in Bitcoin EA Experte verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Sie brauchen Ihr Bitcoin-Kapital nicht mehr zu halten Es spielt keine Rolle, ob Bitcoin teuer oder billig wird Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von ( BTC , BTCU
    BiBoosterix
    Andrey Kozak
    Experten
    BiBoosterix ist ein leistungsstarker Trading-Roboter für MetaTrader 4, der für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er kombiniert einen adaptiven Kapitalmanagement-Algorithmus mit fortschrittlichen Marktanalysetechniken und ist somit ein ideales Werkzeug sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader. Hauptvorteile Adaptiver Algorithmus : Automatische Lotverwaltung basierend auf dem Kontostand. Multiwährungsunterstützung : Gleichzeitiger Handel mit mehreren
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Experten
    Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
    OtmScalpHedge
    Otmane Achandir
    Experten
    OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
    Fxdolarix
    Andrey Kozak
    Experten
    Fxdolarix ist ein automatischer Roboter-Scalper für GBPUSD M5. Wurde 3 Monate lang auf einem echten Konto getestet. Der Roboter verwendet eine Scalping-Strategie, die sich auf kurzfristige Intraday-Preisbewegungen konzentriert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkennung von Momenten kurzfristiger Volatilität und der Ausführung schneller Trades. Der Roboter verwendet Indikatoren wie: iMACD, iMA, iStochastic. Anhand dieser Indikatoren identifiziert der Roboter die Richtung des Trends und mithilfe de
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experten
    AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experten
    24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experten
    CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experten
    KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experten
    The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Experten
    EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Experten
    Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
    W Drive Forex AI EA Pro MT4
    Abhimanyu Hans
    5 (2)
    Experten
    Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (31)
    Experten
    UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Experten
    Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.66 (62)
    Experten
    Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Experten
    $10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Experten
    GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
    MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
    Mahmud Hisso
    Experten
    MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Experten
    Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.25 (4)
    Experten
    ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
    Weitere Produkte dieses Autors
    Universal Counter Trend Grid EA
    Catur Cipto Nugroho
    Experten
    Universal Counter Trend Grid EA - Smart & Flexible Grid EA Rabatt-Preis . Für jede 10 Verkäufe wird der Preis um $30 erhöht . Universal Counter Trend Grid EA ist ein moderner Expert Advisor (EA), der Ihnen helfen soll, mit einem sicheren, anpassungsfähigen und einfach zu bedienenden Martingal-Grid-System beständige Gewinne auf dem Forex-Markt zu erzielen. Merkmale: Automatisches Multi-Paar: Ein EA kann mehrere Paare auf einmal effizient verwalten, nur von einem Chart aus. Intelligenter und s
    Reversal Matrix Pro
    Catur Cipto Nugroho
    Experten
    EA Reversal Matrix Pro - Smart Mean Reversion & Grid System "Ein intelligenter Grid Recovery EA, der von Marktextremen profitiert. Handeln Sie Umkehrungen mit Vertrauen." Rabattierter Preis . Für jede 10 Verkäufe erhöht sich der Preis um $30 Erschließen Sie die Macht des Präzisionshandels mit EA Reversal Matrix Pro. Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Rastersystem, sondern um einen hochentwickelten Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Marktübertreibungen auszunutzen. Im G
    Super Trend Pro MT4
    Catur Cipto Nugroho
    Indikatoren
    SuperTrend Pro (MT4 Version) - Das ultimative Trendfolgesystem Schöpfen Sie mit der Pro-Version das volle Potenzial des SuperTrend-Indikators aus. Entwickelt für ernsthafte Trader, die mehr als nur eine einfache Linie benötigen. SuperTrend Pro ist nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit des klassischen SuperTrend mit einer fortschrittlichen Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und Smart Filtering , um Ihnen Setups mit der höchsten Wahr
    SuperTrend Visualizer
    Catur Cipto Nugroho
    Indikatoren
    SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten. Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzen automatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen. Warum SuperTrend Visualizer? Standard-Charts könne
    AI Hybrid Trader
    Catur Cipto Nugroho
    Experten
    AI-Hybrid Trader: Gold beherrschen mit adaptiver künstlicher Intelligenz Die Goldrevolution (XAUUSD) ist da. Ein fortschrittliches KI-System, das lernt, sich anpasst und Marktvolatilität in präzise Gewinne umwandelt. Begrenztes Einführungsangebot - Handeln Sie jetzt! Um den Start des AI Hybrid Trader zu feiern , bieten wir einen speziellen Einführungspreis an, der nicht von Dauer sein wird. Dies ist Ihre Chance, eines der fortschrittlichsten KI-Handelssysteme auf dem Markt zu einem Preis zu
    EA Reversal Matrix Pro MT5
    Catur Cipto Nugroho
    Experten
    EA Reversal Matrix Pro MT5 - Smart Mean Reversion & Grid System "Ein intelligenter Grid Recovery EA, der von Marktextremen profitiert. Handeln Sie Umkehrungen mit Vertrauen." Rabattierter Preis . Für jeweils 10 Verkäufe erhöht sich der Preis um $30 Entfesseln Sie die Kraft des Präzisionshandels mit EA Reversal Matrix Pro. Dies ist nicht nur ein einfaches Rastersystem, sondern ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Marktübertreibungen auszunutzen. Im Gegensatz zu St
    Super Trend Pro MT5
    Catur Cipto Nugroho
    Indikatoren
    SuperTrend Pro MT5 - Das ultimative Trendfolgesystem Schöpfen Sie das volle Potenzial des SuperTrend-Indikators auf MetaTrader 5 aus. Entwickelt für ernsthafte Trader, die Präzision und Leistung benötigen. SuperTrend Pro MT5 ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das für den modernen Trader entwickelt wurde. Es kombiniert die bewährte Zuverlässigkeit des klassischen SuperTrend mit fortschrittlicher Multi-Timeframe (MTF)-Analyse und Smart Filtering , um Ihnen die wahrscheinlichsten Setu
    SuperTrend Visualizer MT5
    Catur Cipto Nugroho
    Indikatoren
    SuperTrend Visualizer - Das ultimative Trendfolgesystem Sehen Sie den Trend. Handeln Sie die Farbe. Kein Rätselraten. Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten: SuperTrend Visualizer verwandelt Ihren MT4-Chart in ein klares, farbcodiertes Handelssystem. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die nur eine Linie zeichnen, färbt dieses Tool Ihre Kerzen automatisch entsprechend dem Trend ein und hilft Ihnen, Ein- und Ausstiege sofort zu erkennen. Warum SuperTrend Visualizer? Standard-Charts könne
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension