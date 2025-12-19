CounterFlow EA - Smart Mean Reversion System

Eine hochentwickelte Multi-Pair-Handelslösung, die entwickelt wurde, um aus Marktumkehrungen Kapital zu schlagen, ausgestattet mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen.





"Einführungsangebot! Die ersten 5 Exemplare sind für nur $299 erhältlich. Danach wird der Preis um $80 erhöht."



CounterFlow EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Momente auszunutzen, in denen der Markt "erschöpft" ist und bereit für eine Umkehr ist. Im Gegensatz zu trendfolgenden EAs, die oft zu spät in den Markt einsteigen, verwendet CounterFlow EA fortschrittliche Algorithmen, um extreme überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf der Grundlage von Marktvolatilität und Momentum zu erkennen.



Warum CounterFlow EA wählen? Die neueste Version wurde neu gestaltet, um "Plug & Play" zu sein. Sie müssen kein technischer Experte sein, um sie zu benutzen.





Effizientes Verwalten und Handeln mehrerer Währungspaare von einem einzigen Chart aus.scannt den gesamten Markt für Sie und maximiert die Chancen, ohne Ihren Arbeitsbereich zu überladen.

2. Drei (3) Risikoprofil-Modi

Wir haben die besten Einstellungen in 3 einfache Wahlmöglichkeiten eingebettet:

🛡️ Niedriges Risiko (konservativ): Äußerst selektiv. Steigt nur bei sehr extremen Kursbewegungen in den Markt ein. Geeignet für Händler mit großem Kapital oder für Händler, die auf Sicherheit Wert legen.

⚖️ Mittleres Risiko (Ausgewogen): Das perfekte Gleichgewicht zwischen Handelsfrequenz und Sicherheit. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung.

🚀 Hohes Risiko (Aggressiv): Nimmt Umkehrmöglichkeiten früher und häufiger wahr. Schnelleres Gewinnpotenzial bei höherer Risikotoleranz

3. Smart Recovery & Gewinnmitnahme

Smart TakeProfit: Die Gewinnziele sind nicht starr (fest), sondern dynamisch und passen sich der aktuellen Marktvolatilität an.

Abstand & Signalraster: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, verwendet der EA einen intelligenten Mittelwertbildungsmechanismus, der auf der Grundlage des Pip-Abstands UND der internen Signalbestätigung berechnet wird, und stapelt nicht einfach blindlings Positionen.



4. Nachrichtenschutz (Nachrichtenfilter)

Integriert mit dem ForexFactory Wirtschaftsnachrichtenkalender. Der EA kann den Handel automatisch vor und nach wichtigen Nachrichten unterbrechen, um unvorhersehbare Marktvolatilität zu vermeiden.





Für wen ist dieser EA geeignet?

CounterFlow EA ist ideal für Trader, die:

an die Logik von Counter-Trend- und Mean-Reversion-Strategien glauben.

ihren Handel über mehrere Währungspaare automatisch diversifizieren möchten.

Wert auf disziplinierte Ausführung legen und emotionale Entscheidungen vermeiden wollen.

die ausgefeilte Risikomanagement-Tools benötigen, insbesondere bei Nachrichtenereignissen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit einem intelligenteren, automatisierten Ansatz.

CounterFlow EA bietet die Disziplin und die fortschrittliche Technologie, um eine leistungsstarke Strategie 24/5 auszuführen. Überlassen Sie ihm die komplexe Analyse und Ausführung, damit Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können.

Erfahren Sie mehr und holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar von CounterFlow EA.







Empfohlen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Um das Potenzial von CounterFlow EA zu maximieren und die Risiken unter Kontrolle zu halten, raten wir Ihnen dringend, die folgenden Richtlinien zu befolgen. Die richtige Konfiguration ist der Schlüssel zum Erfolg im automatisierten Handel. 1. Kapital & Risikomanagement Mindeststartkapital: $1000 USD (oder gleichwertig).

Verwendung: Ausreichend für den Handel mit 1-2 Währungspaaren.

Einstellungen: Erfordert die Verwendung von sehr konservativen Risikoeinstellungen.

Weitere Empfehlung: Für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Drawdowns und die Möglichkeit, mehr Paare zu handeln, wird ein Kapital von $3000 - $5000+ empfohlen.

Und $500 für Cent-Konten

Risikoeinstellungen: Das Hauptrisiko bei dieser Strategie ist der Drawdown. Verwenden Sie den Parameter "Risikofaktor für AutoLot" als Ihr primäres Werkzeug zur Risikokontrolle.

Für Anfänger/konservative Trader: Beginnen Sie mit einem hohen "Risikofaktor für AutoLot " wie 5000 oder sogar 10000. Je höher der Wert, desto kleiner ist die anfängliche Losgröße und desto sicherer wird Ihr Konto sein.



Für erfahrene Benutzer: Sobald Sie das Verhalten des EA verstanden haben, können Sie diesen Faktor schrittweise verringern, um das Gewinnpotenzial zu erhöhen, aber seien Sie sich immer bewusst, dass dies auch das Risiko erhöht. 2. Hebelwirkung Wir empfehlen eine Hebelwirkung von 1:500.

Wichtig: Der Zweck eines hohen Hebels besteht nicht darin, übermäßig große Positionen zu eröffnen, sondern vielmehr darin, die für jeden Handel verwendete Marge zu reduzieren. Dadurch verfügt Ihr Konto über mehr freie Marge, um Drawdowns zu verkraften, wenn der EA mehrere Grid-Ebenen öffnet. 3. Auswahl der Paare Empfohlene Paare: Dieser EA zeigt seine beste Leistung bei Währungspaaren. Wir empfehlen Ihnen, mit folgenden Paaren zu beginnen:

AUDCAD



NZDCAD



AUDNZD



EURCHF

EURGBP

Flexibilität: Obwohl der EA mit allen Paaren arbeiten kann, raten wir, Paare wie XAUUSD (Gold), GBPJPY oder Indizeszu vermeiden , es sei denn, Sie sind ein erfahrener Benutzer mit sehr großem Kapital.

Tipps: Beginnen Sie zunächst mit einem oder zwei Paaren. Aktivieren Sie nicht viele Paare auf einmal, bis Sie verstehen, wie der EA funktioniert. 4. Zeitrahmen Der empfohlene und optimierte Zeitrahmen für diesen EA ist M15 oder H1 (funktioniert auf jedem Zeitrahmen)

. Dieser Zeitrahmen bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Signalhäufigkeit und Stabilität und vermeidet übermäßiges Marktrauschen" auf niedrigeren Zeitrahmen und zu langsame Signale auf höheren Zeitrahmen. 5. Handelsumgebung Ein VPS (Virtual Private Server) ist ERFORDERLICH.

Dieser EA muss 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche