Erschließen Sie die Macht des Präzisionshandels mit EA Reversal Matrix Pro. Dabei handelt es sich nicht nur um ein einfaches Rastersystem, sondern um einen hochentwickelten Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um Marktübertreibungen auszunutzen.

Im Gegensatz zu Standard-Bollinger-Band-EAs, die bei Ausbrüchen blind einsteigen, verwendet Reversal Matrix Pro eine fortschrittliche Preisaktionsanalyse (Rejection Candles). Er wartet darauf, dass der Markt eine Erschöpfung anzeigt, indem er Kerzendochte und Momentum analysiert, bevor er einen Handel ausführt. Dadurch werden Fehlsignale erheblich reduziert und die Einstiegsgenauigkeit verbessert.

In Kombination mit einem intelligenten Erholungsgitter und robusten Risikomanagement-Funktionen wurde dieser EA entwickelt, um Marktvolatilität in beständige Gewinne zu verwandeln.

Hauptmerkmale:

Intelligente Einstiegslogik: Filtert Trades anhand von "Rejection Candle"-Mustern (Dochtanalyse), um echte Umkehrungen zu bestätigen.

Dynamische Erholung: Verwendet ein ATR-basiertes Rastersystem, das den Abstand auf Basis der Marktvolatilität anpasst.

Risikoschutz: Eingebauter Eigenkapitalschutz (Max Drawdown % & tägliches Verlustlimit) zum Schutz Ihres Kapitals.

Flexible Verwaltung: Wählen Sie zwischen Fixed Lots oder Auto-Lot (Risiko %) und aktivieren Sie Trailing Stop, um Gewinne zu sichern.

Multi-Symbol-fähig: Handeln Sie mehrere Paare von einem einzigen Chart aus oder verwalten Sie sie einzeln.

🚀 Empfehlungen & Setup

1. beste Paare (sehr empfehlenswert):

Diese Strategie funktioniert am besten bei Cross-Paaren, die zu Schwankungen neigen (Mean Reversion).

Top Picks: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Hinweis: Sie können diese Strategie auch mit EURUSD oder GBPUSD testen, aber die oben genannten Währungspaare bieten historisch gesehen die stabilsten Ergebnisse für diese Logik.

2. Einstellungen & Optimierung:

Standardeinstellungen: Der EA wird mit optimierten Standardeinstellungen für die empfohlenen Paare geliefert. Er ist "Plug & Play".

Broker-Empfindlichkeit: Da Spreads und Preisfeeds zwischen den Brokern variieren (ECN vs. Standard), empfehlen wir Ihnen, einen kurzen Backtest oder eine Optimierung durchzuführen, um die Parameter für Ihre spezifischen Broker-Bedingungen fein abzustimmen.

3. Kapitalanforderungen: