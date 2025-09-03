Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren.

Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo bedeutende Abweichungen auftreten können.

Hauptmerkmale:

Identifiziert Ausbruchszonen unter Verwendung statistischer Wahrscheinlichkeit

Kombiniert Preismomentum mit mathematischen Verteilungsmodellen

Liefert visuelle Signale, wenn der Preis über/unter berechneten Niveaus ausbricht

Verwendet volumen-ähnliche Histogramm-Anzeige zur Darstellung der Verteilungsstärke

Farbcodiertes System (blau/rot) zur Anzeige der Ausbruchsrichtung

Trading-Logik: Wenn sich der Preis über die statistisch berechneten Grenzen hinausbewegt, signalisiert der Indikator, dass eine momentum-getriebene Bewegung wahrscheinlich fortgesetzt wird. Die Gaußsche Verteilungskomponente hilft dabei, falsche Ausbrüche zu filtern, indem sichergestellt wird, dass die Preisbewegung eine echte statistische Abweichung vom normalen Preisverhalten darstellt.

Der Indikator zielt darauf ab, bedeutende Preisbewegungen frühzeitig zu erfassen, indem er identifiziert, wann sich das Marktverhalten außerhalb normaler statistischer Parameter bewegt, daher die "Scharfschütze"-Referenz zur präzisen Zeitbestimmung.



