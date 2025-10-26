MT5 Candles

Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und gleichzeitig wichtige Trendinformationen beibehält.

Was Kerzen anders macht

Herkömmliche Candlestick-Diagramme zeigen rohe Preisbewegungen, die oft ein erhebliches Rauschen enthalten, das die Trenderkennung schwierig machen kann. Candles behebt dieses Problem, indem es die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte eines jeden Balkens mithilfe von Berechnungen des gleitenden Durchschnitts rekonstruiert. Dieser Glättungseffekt hilft Händlern, sich auf den zugrundeliegenden Trend und nicht auf kleinere Kursschwankungen zu konzentrieren.

Drei Eingabeparameter erklärt

Der Indikator arbeitet mit drei primären Parametern, die das Verhalten der gleitenden Durchschnitte steuern:

MovingAveragePeriod (Standardwert: 21) Dieser Parameter bestimmt den Rückblickzeitraum für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte. Ein Zeitraum von 21 bedeutet, dass der Indikator bei der Berechnung jedes gleitenden Durchschnittswerts die letzten 21 Balken berücksichtigt. Kleinere Zeiträume (z. B. 10-14) erzeugen reaktionsschnellere Diagramme, die schnell auf Preisänderungen reagieren, während größere Zeiträume (30-50) glattere Diagramme erzeugen, die längerfristige Trends betonen. Händler können diesen Wert auf der Grundlage ihres Handelszeitrahmens und ihrer Strategieanforderungen anpassen.

SecondParam (Standardwert: 1.0) Einige gleitende Durchschnittstypen benötigen zusätzliche mathematische Parameter zur Feinabstimmung ihrer Berechnungen. Der SecondParam dient diesem Zweck für bestimmte Algorithmen wie T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing) und ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Bei den T3-Varianten steuert dieser Wert den Volumenfaktor in der Berechnung und beeinflusst, wie aggressiv der Durchschnitt die Preisdaten glättet. Für REMA stellt er den Lambda-Koeffizienten dar, der das Glättungsverhalten reguliert. Bei ALMA bestimmt er den Offset-Parameter, der beeinflusst, wo der Durchschnitt innerhalb des Rückblickfensters seinen Schwerpunkt hat. Die Werte liegen in der Regel zwischen 0,5 und 1,0, wobei höhere Werte im Allgemeinen glattere Ergebnisse liefern.

ThirdParam (Standardwert: 5) Dieser Parameter bietet zusätzliche Kontrolle für gleitende Durchschnitte, die einen dritten Eingabewert erfordern. Derzeit wirkt er sich auf ALMA- und Laguerre-Filterberechnungen aus. Für ALMA legt ThirdParam den Sigma-Wert fest, der die Breite der in der Berechnung verwendeten Gauß-Verteilung steuert. Für den Laguerre-Filter bestimmt er die Reihenfolge des Filters, d. h. wie viele Filterstufen auf die Preisdaten angewendet werden. Höhere Ordnungen erzeugen glattere Ergebnisse, führen aber möglicherweise zu einer größeren Verzögerung.

Verfügbare gleitende Durchschnittstypen

Der Indikator enthält eine umfangreiche Auswahl von 34 Algorithmen für gleitende Durchschnitte, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen:

Grundlegende Durchschnitte: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA), linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) und gleitender Durchschnitt nach Wilder bieten grundlegende Glättungsoptionen, mit denen die meisten Händler vertraut sind.

Erweiterte Glättung: Hull Moving Average (HMA), Zero-Lag EMA, Double Exponential Moving Average (DEMA), Triple Exponential Moving Average (TEMA), Double Smoothed EMA und Triple Smoothed EMA bieten eine geringere Verzögerung bei gleichbleibender Kursbewegung.

Volumenbasiert: Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA), der elastische volumengewichtete gleitende Durchschnitt (eVWMA) und der volumengewichtete exponentielle gleitende Durchschnitt (VEMA) beziehen die Volumendaten in ihre Berechnungen ein und geben den Zeiträumen mit höherer Handelsaktivität mehr Gewicht.

Spezialisierte Filter: T3, T3_basic, JSmooth (Jurik Smoother), Laguerre-Filter, Butterworth-Filter (BF2P und BF3P), SuperSmoother und Decycler bieten hochentwickelte Filtertechniken, die für spezifische Marktanalysezwecke entwickelt wurden.

Regressionsbasiert: Least Square Moving Average (LSMA), Integral of Linear Regression Slope (ILRS) und IE/2 (Kombination aus LSMA und ILRS) nutzen die Mathematik der linearen Regression zur Prognose der Trendrichtung.

Geometrisch und statistisch: Der sinusgewichtete gleitende Durchschnitt, der dreieckige gleitende Durchschnitt (TriMA), der verallgemeinerte TriMA, der gleitende Median, der geometrische Mittelwert und ALMA verwenden einzigartige mathematische Ansätze zur Preismittelung.

Adaptive Methoden: Regularized EMA (REMA), Instantaneous Trendline (ITrend) und Exponential Weighted Moving Average (EWMA) passen ihr Verhalten an die Marktbedingungen an.

Heiken Ashi-Integration

Neben den Charts mit gleitenden Durchschnitten bietet Candles auch die beliebte Heiken Ashi-Charting-Methode. Heiken Ashi-Balken werden auf der Grundlage gemittelter Kurswerte berechnet, wodurch Standardkerzen geglättet werden und Trends leichter zu erkennen sind. Bei dieser Technik werden modifizierte Formeln für Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte verwendet, die die Daten früherer Balken einbeziehen. Auf diese Weise entsteht eine visuelle Darstellung, bei der Trendmärkte aufeinanderfolgende Balken der gleichen Farbe zeigen, wodurch Trendfortsetzungen und -umkehrmuster deutlicher werden.

Implementierung des Kagi-Charts

Das Kagi-Diagramm ist eine japanische Diagrammtechnik, die sich auf die Preisbewegung unabhängig von der Zeit konzentriert. Im Gegensatz zu zeitbasierten Charts, bei denen jeder Balken einen festen Zeitraum repräsentiert, werden bei Kagi-Charts nur dann neue Linien erstellt, wenn sich der Kurs um einen bestimmten Betrag (den Delta-Parameter) bewegt.

Die Kagi-Implementierung in diesem Indikator verwendet den Delta-Eingang, um die Umkehrschwelle festzulegen. Wenn sich der Kurs über diesen Schwellenwert hinaus in die entgegengesetzte Richtung bewegt, zeichnet das Diagramm ein neues Liniensegment und ändert möglicherweise die Farbe, um die Trendrichtung anzuzeigen. Dicke Linien (oder bestimmte Farben) zeigen eine Aufwärtsbewegung an, während dünne Linien (oder andere Farben) eine Abwärtsbewegung anzeigen. Diese Dicken- oder Farbänderungen treten auf, wenn der Preis frühere signifikante Höchst- oder Tiefststände durchbricht, was eine mögliche Trendumkehr signalisiert.

Der Parameter MaxBars im Abschnitt Kagi begrenzt, wie viele Balken der Indikator zurückrechnet, was bei längeren Zeitrahmen oder bei der Verwendung großer historischer Datensätze die Verwaltung von Rechenressourcen erleichtert.

Praktische Anwendungen

Händler können Kerzen je nach ihrer Strategie auf verschiedene Weise einsetzen:

Trend-Erkennung: Charts mit gleitenden Durchschnitten glätten auf natürliche Weise das Kursgeschehen und machen die Trendrichtung deutlicher. Je glatter der gewählte Durchschnittstyp ist, desto einfacher wird es, den Haupttrend zu erkennen, ohne von kleineren Rücksetzern abgelenkt zu werden.

Unterstützung und Widerstand: Die aus gleitenden Durchschnitten rekonstruierten Höchst- und Tiefstwerte können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen, da sie eher gemittelte Extremwerte als einzelne Preisspitzen darstellen.

Einstiegs- und Ausstiegssignale: Farbänderungen im Diagramm zeigen an, wenn der auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Schlusskurs den Eröffnungskurs über- oder unterschreitet, was auf Momentumverschiebungen hinweist, die Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten signalisieren könnten.

Multi-Timeframe-Analyse: Durch die Anwendung verschiedener gleitender Durchschnittsperioden oder -typen können Händler beobachten, wie sich der Preis über verschiedene Glättungsstufen hinweg verhält, ähnlich wie bei der gleichzeitigen Analyse mehrerer Zeitrahmen.

Rauschunterdrückung: In volatilen oder unruhigen Märkten helfen die geglätteten Balken, falsche Signale herauszufiltern, die in Standardcharts auftreten können.

Farbkodierungssystem

Der Indikator verwendet ein zweifarbiges System zur Darstellung der Marktrichtung. Bullische Balken (bei denen der gleitende Durchschnittsschlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt) werden in einer Farbe angezeigt (Standard: Dodger Blue), während bärische Balken in einer anderen Farbe dargestellt werden (Standard: Red). Durch diese visuelle Unterscheidung ist sofort ersichtlich, ob sich der geglättete Kursverlauf nach oben oder unten bewegt, was eine schnelle Chartanalyse ermöglicht.

Alarmsystem

Candles verfügt über ein integriertes Warnsystem, das Händler benachrichtigt, wenn ein Trendwechsel auf der Grundlage des ausgewählten gleitenden Durchschnittscharttyps eintritt. Der Indikator überwacht Farbveränderungen in den Balken und kann Alarme über mehrere Kanäle auslösen:

  • Standard-MetaTrader-Pop-up-Warnungen
  • Mobile Push-Benachrichtigungen
  • E-Mail-Benachrichtigungen

Händler können konfigurieren, welche Warnmethoden verwendet werden sollen, und Parameter für das Timing der Warnungen festlegen, z. B. ob die Warnungen beim aktuellen Balken ausgelöst werden sollen oder ob auf die Balkenbestätigung gewartet werden soll. Diese Funktion stellt sicher, dass Händler keine potenziellen Handelsmöglichkeiten verpassen, wenn sie nicht in der Nähe ihrer Charts sind.

Technische Überlegungen

Der Indikator verarbeitet jede Berechnung des gleitenden Durchschnitts für alle vier Preiskomponenten (Open, High, Low, Close) und stellt so sicher, dass die Beziehung zwischen diesen Werten mathematisch konsistent bleibt. Diese Detailgenauigkeit bewahrt die Integrität von Chartmustern und technischen Analysetechniken, die sich auf die Balkenstruktur stützen.

Für gleitende Durchschnitte, die mehrere Berechnungsstufen erfordern (wie DEMA, TEMA oder T3), unterhält der Indikator separate Puffer für Zwischenwerte, um eine genaue Berechnung zu gewährleisten, selbst wenn sich neue Balken bilden.

Fazit

Candles ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die nach alternativen Möglichkeiten zur Visualisierung von Kursbewegungen suchen. Durch das Angebot von mehr als 32 gleitenden Durchschnittsdiagrammtypen, Heiken Ashi und Kagi-Diagrammen in einem einzigen Indikator bietet er Flexibilität, um sich an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen. Ganz gleich, ob Sie die Einfachheit von SMA-Charts, die Reaktionsfähigkeit von Hull Moving Average, die Volumenintegration von VWMA oder die zeitunabhängige Struktur von Kagi bevorzugen, dieser Indikator liefert eine saubere, rauschgefilterte Chartdarstellung, die Ihre technische Analyse und Handelsentscheidungen verbessern kann.

Die drei einstellbaren Parameter geben Händlern die Kontrolle darüber, wie aggressiv der Indikator die Preisdaten glättet, und ermöglichen die Anpassung an verschiedene Instrumente, Zeitrahmen und Volatilitätsumgebungen. Vom Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen bis hin zum Positionshandel auf Tages-Charts - Candles passt sich Ihren analytischen Anforderungen an.

Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gle
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
