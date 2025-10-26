MT5 Candles

Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und gleichzeitig wichtige Trendinformationen beibehält.

Was Kerzen anders macht

Herkömmliche Candlestick-Diagramme zeigen rohe Preisbewegungen, die oft ein erhebliches Rauschen enthalten, das die Trenderkennung schwierig machen kann. Candles behebt dieses Problem, indem es die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte eines jeden Balkens mithilfe von Berechnungen des gleitenden Durchschnitts rekonstruiert. Dieser Glättungseffekt hilft Händlern, sich auf den zugrundeliegenden Trend und nicht auf kleinere Kursschwankungen zu konzentrieren.

Drei Eingabeparameter erklärt

Der Indikator arbeitet mit drei primären Parametern, die das Verhalten der gleitenden Durchschnitte steuern:

MovingAveragePeriod (Standardwert: 21) Dieser Parameter bestimmt den Rückblickzeitraum für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte. Ein Zeitraum von 21 bedeutet, dass der Indikator bei der Berechnung jedes gleitenden Durchschnittswerts die letzten 21 Balken berücksichtigt. Kleinere Zeiträume (z. B. 10-14) erzeugen reaktionsschnellere Diagramme, die schnell auf Preisänderungen reagieren, während größere Zeiträume (30-50) glattere Diagramme erzeugen, die längerfristige Trends betonen. Händler können diesen Wert auf der Grundlage ihres Handelszeitrahmens und ihrer Strategieanforderungen anpassen.

SecondParam (Standardwert: 1.0) Einige gleitende Durchschnittstypen benötigen zusätzliche mathematische Parameter zur Feinabstimmung ihrer Berechnungen. Der SecondParam dient diesem Zweck für bestimmte Algorithmen wie T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing) und ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Bei den T3-Varianten steuert dieser Wert den Volumenfaktor in der Berechnung und beeinflusst, wie aggressiv der Durchschnitt die Preisdaten glättet. Für REMA stellt er den Lambda-Koeffizienten dar, der das Glättungsverhalten reguliert. Bei ALMA bestimmt er den Offset-Parameter, der beeinflusst, wo der Durchschnitt innerhalb des Rückblickfensters seinen Schwerpunkt hat. Die Werte liegen in der Regel zwischen 0,5 und 1,0, wobei höhere Werte im Allgemeinen glattere Ergebnisse liefern.

ThirdParam (Standardwert: 5) Dieser Parameter bietet zusätzliche Kontrolle für gleitende Durchschnitte, die einen dritten Eingabewert erfordern. Derzeit wirkt er sich auf ALMA- und Laguerre-Filterberechnungen aus. Für ALMA legt ThirdParam den Sigma-Wert fest, der die Breite der in der Berechnung verwendeten Gauß-Verteilung steuert. Für den Laguerre-Filter bestimmt er die Reihenfolge des Filters, d. h. wie viele Filterstufen auf die Preisdaten angewendet werden. Höhere Ordnungen erzeugen glattere Ergebnisse, führen aber möglicherweise zu einer größeren Verzögerung.

Verfügbare gleitende Durchschnittstypen

Der Indikator enthält eine umfangreiche Auswahl von 34 Algorithmen für gleitende Durchschnitte, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen:

Grundlegende Durchschnitte: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA), linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) und gleitender Durchschnitt nach Wilder bieten grundlegende Glättungsoptionen, mit denen die meisten Händler vertraut sind.

Erweiterte Glättung: Hull Moving Average (HMA), Zero-Lag EMA, Double Exponential Moving Average (DEMA), Triple Exponential Moving Average (TEMA), Double Smoothed EMA und Triple Smoothed EMA bieten eine geringere Verzögerung bei gleichbleibender Kursbewegung.

Volumenbasiert: Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA), der elastische volumengewichtete gleitende Durchschnitt (eVWMA) und der volumengewichtete exponentielle gleitende Durchschnitt (VEMA) beziehen die Volumendaten in ihre Berechnungen ein und geben den Zeiträumen mit höherer Handelsaktivität mehr Gewicht.

Spezialisierte Filter: T3, T3_basic, JSmooth (Jurik Smoother), Laguerre-Filter, Butterworth-Filter (BF2P und BF3P), SuperSmoother und Decycler bieten hochentwickelte Filtertechniken, die für spezifische Marktanalysezwecke entwickelt wurden.

Regressionsbasiert: Least Square Moving Average (LSMA), Integral of Linear Regression Slope (ILRS) und IE/2 (Kombination aus LSMA und ILRS) nutzen die Mathematik der linearen Regression zur Prognose der Trendrichtung.

Geometrisch und statistisch: Der sinusgewichtete gleitende Durchschnitt, der dreieckige gleitende Durchschnitt (TriMA), der verallgemeinerte TriMA, der gleitende Median, der geometrische Mittelwert und ALMA verwenden einzigartige mathematische Ansätze zur Preismittelung.

Adaptive Methoden: Regularized EMA (REMA), Instantaneous Trendline (ITrend) und Exponential Weighted Moving Average (EWMA) passen ihr Verhalten an die Marktbedingungen an.

Heiken Ashi-Integration

Neben den Charts mit gleitenden Durchschnitten bietet Candles auch die beliebte Heiken Ashi-Charting-Methode. Heiken Ashi-Balken werden auf der Grundlage gemittelter Kurswerte berechnet, wodurch Standardkerzen geglättet werden und Trends leichter zu erkennen sind. Bei dieser Technik werden modifizierte Formeln für Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte verwendet, die die Daten früherer Balken einbeziehen. Auf diese Weise entsteht eine visuelle Darstellung, bei der Trendmärkte aufeinanderfolgende Balken der gleichen Farbe zeigen, wodurch Trendfortsetzungen und -umkehrmuster deutlicher werden.

Implementierung des Kagi-Charts

Das Kagi-Diagramm ist eine japanische Diagrammtechnik, die sich auf die Preisbewegung unabhängig von der Zeit konzentriert. Im Gegensatz zu zeitbasierten Charts, bei denen jeder Balken einen festen Zeitraum repräsentiert, werden bei Kagi-Charts nur dann neue Linien erstellt, wenn sich der Kurs um einen bestimmten Betrag (den Delta-Parameter) bewegt.

Die Kagi-Implementierung in diesem Indikator verwendet den Delta-Eingang, um die Umkehrschwelle festzulegen. Wenn sich der Kurs über diesen Schwellenwert hinaus in die entgegengesetzte Richtung bewegt, zeichnet das Diagramm ein neues Liniensegment und ändert möglicherweise die Farbe, um die Trendrichtung anzuzeigen. Dicke Linien (oder bestimmte Farben) zeigen eine Aufwärtsbewegung an, während dünne Linien (oder andere Farben) eine Abwärtsbewegung anzeigen. Diese Dicken- oder Farbänderungen treten auf, wenn der Preis frühere signifikante Höchst- oder Tiefststände durchbricht, was eine mögliche Trendumkehr signalisiert.

Der Parameter MaxBars im Abschnitt Kagi begrenzt, wie viele Balken der Indikator zurückrechnet, was bei längeren Zeitrahmen oder bei der Verwendung großer historischer Datensätze die Verwaltung von Rechenressourcen erleichtert.

Praktische Anwendungen

Händler können Kerzen je nach ihrer Strategie auf verschiedene Weise einsetzen:

Trend-Erkennung: Charts mit gleitenden Durchschnitten glätten auf natürliche Weise das Kursgeschehen und machen die Trendrichtung deutlicher. Je glatter der gewählte Durchschnittstyp ist, desto einfacher wird es, den Haupttrend zu erkennen, ohne von kleineren Rücksetzern abgelenkt zu werden.

Unterstützung und Widerstand: Die aus gleitenden Durchschnitten rekonstruierten Höchst- und Tiefstwerte können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen, da sie eher gemittelte Extremwerte als einzelne Preisspitzen darstellen.

Einstiegs- und Ausstiegssignale: Farbänderungen im Diagramm zeigen an, wenn der auf dem gleitenden Durchschnitt basierende Schlusskurs den Eröffnungskurs über- oder unterschreitet, was auf Momentumverschiebungen hinweist, die Einstiegs- oder Ausstiegsmöglichkeiten signalisieren könnten.

Multi-Timeframe-Analyse: Durch die Anwendung verschiedener gleitender Durchschnittsperioden oder -typen können Händler beobachten, wie sich der Preis über verschiedene Glättungsstufen hinweg verhält, ähnlich wie bei der gleichzeitigen Analyse mehrerer Zeitrahmen.

Rauschunterdrückung: In volatilen oder unruhigen Märkten helfen die geglätteten Balken, falsche Signale herauszufiltern, die in Standardcharts auftreten können.

Farbkodierungssystem

Der Indikator verwendet ein zweifarbiges System zur Darstellung der Marktrichtung. Bullische Balken (bei denen der gleitende Durchschnittsschlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt) werden in einer Farbe angezeigt (Standard: Dodger Blue), während bärische Balken in einer anderen Farbe dargestellt werden (Standard: Red). Durch diese visuelle Unterscheidung ist sofort ersichtlich, ob sich der geglättete Kursverlauf nach oben oder unten bewegt, was eine schnelle Chartanalyse ermöglicht.

Alarmsystem

Candles verfügt über ein integriertes Warnsystem, das Händler benachrichtigt, wenn ein Trendwechsel auf der Grundlage des ausgewählten gleitenden Durchschnittscharttyps eintritt. Der Indikator überwacht Farbveränderungen in den Balken und kann Alarme über mehrere Kanäle auslösen:

Standard-MetaTrader-Pop-up-Warnungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Händler können konfigurieren, welche Warnmethoden verwendet werden sollen, und Parameter für das Timing der Warnungen festlegen, z. B. ob die Warnungen beim aktuellen Balken ausgelöst werden sollen oder ob auf die Balkenbestätigung gewartet werden soll. Diese Funktion stellt sicher, dass Händler keine potenziellen Handelsmöglichkeiten verpassen, wenn sie nicht in der Nähe ihrer Charts sind.

Technische Überlegungen

Der Indikator verarbeitet jede Berechnung des gleitenden Durchschnitts für alle vier Preiskomponenten (Open, High, Low, Close) und stellt so sicher, dass die Beziehung zwischen diesen Werten mathematisch konsistent bleibt. Diese Detailgenauigkeit bewahrt die Integrität von Chartmustern und technischen Analysetechniken, die sich auf die Balkenstruktur stützen.

Für gleitende Durchschnitte, die mehrere Berechnungsstufen erfordern (wie DEMA, TEMA oder T3), unterhält der Indikator separate Puffer für Zwischenwerte, um eine genaue Berechnung zu gewährleisten, selbst wenn sich neue Balken bilden.

Fazit

Candles ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die nach alternativen Möglichkeiten zur Visualisierung von Kursbewegungen suchen. Durch das Angebot von mehr als 32 gleitenden Durchschnittsdiagrammtypen, Heiken Ashi und Kagi-Diagrammen in einem einzigen Indikator bietet er Flexibilität, um sich an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen. Ganz gleich, ob Sie die Einfachheit von SMA-Charts, die Reaktionsfähigkeit von Hull Moving Average, die Volumenintegration von VWMA oder die zeitunabhängige Struktur von Kagi bevorzugen, dieser Indikator liefert eine saubere, rauschgefilterte Chartdarstellung, die Ihre technische Analyse und Handelsentscheidungen verbessern kann.

Die drei einstellbaren Parameter geben Händlern die Kontrolle darüber, wie aggressiv der Indikator die Preisdaten glättet, und ermöglichen die Anpassung an verschiedene Instrumente, Zeitrahmen und Volatilitätsumgebungen. Vom Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen bis hin zum Positionshandel auf Tages-Charts - Candles passt sich Ihren analytischen Anforderungen an.