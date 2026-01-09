Der Market Exhaustion Indicator misst die Richtungsbeständigkeit von Kursbewegungen, um festzustellen, wo Trends an Schwung verlieren. Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren misst dieser Indikator die Richtung der Preisbewegung (aufwärts +1, abwärts-1, gleichbleibend=0) innerhalb des ausgewählten Zeitraums und ignoriert dabei vollständig die Größe der Preisänderungen. Je nach ausgewähltem Zeitraum deuten hohe Werte auf eine potenzielle Erschöpfung hin.

Die gewichtete Berechnung betont die jüngste Kursrichtung und ist daher weniger anfällig für Fehlschläge bei schnellen Kursbewegungen.



