Solarwind No Repaint

Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden.

Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte:

  1. Hoch-Tief-Analyse: Berechnet das höchste Hoch und tiefste Tief über den angegebenen Zeitraum
  2. Preisnormalisierung: Nimmt den Mittelpunkt der Hoch-Tief-Spanne jeder Kerze und normalisiert ihn gegen die Periodenspanne, skaliert Werte zwischen -1 und +1
  3. Fisher-Transformations-Anwendung: Wendet die mathematische Fisher-Transformationsformel 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) mit Glättung an
  4. Trendsignal-Verarbeitung: Generiert Richtungssignale basierend auf Wertänderungen und Momentum-Schwellenwerten

Hauptmerkmale

  • Histogramm-Anzeige: Stellt sich als farbige Balken in einem separaten Indikatorfenster dar
  • Trendbasierte Färbung: Grüne Balken für bullisches Momentum, rote Balken für bärisches Momentum
  • No-Repaint-Design: Verwendet nur abgeschlossene Kerzen, um Signalveränderungen auf der aktuellen Kerze zu verhindern
  • Adaptive Sensitivität: Konfigurierbares Schwellenwert-System zur Filterung von Marktrauschen
  • Signal-Persistenz: Behält Trendrichtung bei, bis eine signifikante Momentum-Verschiebung auftritt

Parameter

  • Periode (Extperiod): Rückblick-Zeitraum für Hoch-Tief-Berechnungen (Standard: 10)
  • Signal-Sensitivität: Änderungsschwelle für neue Signale erforderlich (Standard: 0.05)
  • Abgeschlossene Kerzen verwenden: Verhindert Repaint durch Verwendung nur beendeter Kerzen (Standard: true)
  • Alert verwenden: Aktiviert Benachrichtigungssystem für Signalveränderungen (Standard: false)
  • Histogramm-Breite: Visuelle Dicke der Histogramm-Balken (Standard: 2)

Trading-Anwendungen

  • Momentum-Bewertung: Identifiziert Stärke und Richtung des Preis-Momentums
  • Umkehr-Erkennung: Hilft bei der Erkennung potenzieller Trendveränderungen durch Momentum-Verschiebungen
  • Trend-Bestätigung: Validiert Preisaktion mit Momentum-Analyse
  • Zyklus-Analyse: Effektiv zur Identifizierung zyklischen Marktverhaltens
  • Einstiegs-Timing: Bietet spezifische direktionale Ausrichtung von Kerze zu Kerze

Interpretation

  • Grüne Balken: Bullische Momentum-Phase — Long-Positionen bevorzugen
  • Rote Balken: Bärische Momentum-Phase — Short-Positionen bevorzugen
  • Neutrale Balken (verblasste Farben): Schwaches Momentum — Trend-Unsicherheit
  • Null-Linie: Referenzpunkt für Momentum-Richtungsänderungen
  • Extremwerte: Ablesungen jenseits von ±2 können potenzielle Umkehrungen signalisieren (abhängig von Parametern)

Der Solarwind No Repaint funktioniert optimal in Märkten mit klarem zyklischem Verhalten und arbeitet effektiv als Momentum-Filter, wenn er mit Preisaktion-Analyse oder anderen technischen Indikatoren zur Handelsbestätigung kombiniert wird.

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/148324

