Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden.

Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte:

Hoch-Tief-Analyse: Berechnet das höchste Hoch und tiefste Tief über den angegebenen Zeitraum Preisnormalisierung: Nimmt den Mittelpunkt der Hoch-Tief-Spanne jeder Kerze und normalisiert ihn gegen die Periodenspanne, skaliert Werte zwischen -1 und +1 Fisher-Transformations-Anwendung: Wendet die mathematische Fisher-Transformationsformel 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) mit Glättung an Trendsignal-Verarbeitung: Generiert Richtungssignale basierend auf Wertänderungen und Momentum-Schwellenwerten

Hauptmerkmale

Histogramm-Anzeige : Stellt sich als farbige Balken in einem separaten Indikatorfenster dar

: Stellt sich als farbige Balken in einem separaten Indikatorfenster dar Trendbasierte Färbung : Grüne Balken für bullisches Momentum, rote Balken für bärisches Momentum

: Grüne Balken für bullisches Momentum, rote Balken für bärisches Momentum No-Repaint-Design : Verwendet nur abgeschlossene Kerzen, um Signalveränderungen auf der aktuellen Kerze zu verhindern

: Verwendet nur abgeschlossene Kerzen, um Signalveränderungen auf der aktuellen Kerze zu verhindern Adaptive Sensitivität : Konfigurierbares Schwellenwert-System zur Filterung von Marktrauschen

: Konfigurierbares Schwellenwert-System zur Filterung von Marktrauschen Signal-Persistenz: Behält Trendrichtung bei, bis eine signifikante Momentum-Verschiebung auftritt

Parameter

Periode (Extperiod): Rückblick-Zeitraum für Hoch-Tief-Berechnungen (Standard: 10)

(Extperiod): Rückblick-Zeitraum für Hoch-Tief-Berechnungen (Standard: 10) Signal-Sensitivität : Änderungsschwelle für neue Signale erforderlich (Standard: 0.05)

: Änderungsschwelle für neue Signale erforderlich (Standard: 0.05) Abgeschlossene Kerzen verwenden : Verhindert Repaint durch Verwendung nur beendeter Kerzen (Standard: true)

: Verhindert Repaint durch Verwendung nur beendeter Kerzen (Standard: true) Alert verwenden : Aktiviert Benachrichtigungssystem für Signalveränderungen (Standard: false)

: Aktiviert Benachrichtigungssystem für Signalveränderungen (Standard: false) Histogramm-Breite: Visuelle Dicke der Histogramm-Balken (Standard: 2)

Trading-Anwendungen

Momentum-Bewertung : Identifiziert Stärke und Richtung des Preis-Momentums

: Identifiziert Stärke und Richtung des Preis-Momentums Umkehr-Erkennung : Hilft bei der Erkennung potenzieller Trendveränderungen durch Momentum-Verschiebungen

: Hilft bei der Erkennung potenzieller Trendveränderungen durch Momentum-Verschiebungen Trend-Bestätigung : Validiert Preisaktion mit Momentum-Analyse

: Validiert Preisaktion mit Momentum-Analyse Zyklus-Analyse : Effektiv zur Identifizierung zyklischen Marktverhaltens

: Effektiv zur Identifizierung zyklischen Marktverhaltens Einstiegs-Timing: Bietet spezifische direktionale Ausrichtung von Kerze zu Kerze

Interpretation

Grüne Balken : Bullische Momentum-Phase — Long-Positionen bevorzugen

: Bullische Momentum-Phase — Long-Positionen bevorzugen Rote Balken : Bärische Momentum-Phase — Short-Positionen bevorzugen

: Bärische Momentum-Phase — Short-Positionen bevorzugen Neutrale Balken (verblasste Farben): Schwaches Momentum — Trend-Unsicherheit

(verblasste Farben): Schwaches Momentum — Trend-Unsicherheit Null-Linie : Referenzpunkt für Momentum-Richtungsänderungen

: Referenzpunkt für Momentum-Richtungsänderungen Extremwerte: Ablesungen jenseits von ±2 können potenzielle Umkehrungen signalisieren (abhängig von Parametern)

Der Solarwind No Repaint funktioniert optimal in Märkten mit klarem zyklischem Verhalten und arbeitet effektiv als Momentum-Filter, wenn er mit Preisaktion-Analyse oder anderen technischen Indikatoren zur Handelsbestätigung kombiniert wird.