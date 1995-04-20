Solarwind No Repaint
- Indikatoren
- Arinze Michael Ejike
- Version: 1.0
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden.
Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte:
- Hoch-Tief-Analyse: Berechnet das höchste Hoch und tiefste Tief über den angegebenen Zeitraum
- Preisnormalisierung: Nimmt den Mittelpunkt der Hoch-Tief-Spanne jeder Kerze und normalisiert ihn gegen die Periodenspanne, skaliert Werte zwischen -1 und +1
- Fisher-Transformations-Anwendung: Wendet die mathematische Fisher-Transformationsformel 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) mit Glättung an
- Trendsignal-Verarbeitung: Generiert Richtungssignale basierend auf Wertänderungen und Momentum-Schwellenwerten
Hauptmerkmale
- Histogramm-Anzeige: Stellt sich als farbige Balken in einem separaten Indikatorfenster dar
- Trendbasierte Färbung: Grüne Balken für bullisches Momentum, rote Balken für bärisches Momentum
- No-Repaint-Design: Verwendet nur abgeschlossene Kerzen, um Signalveränderungen auf der aktuellen Kerze zu verhindern
- Adaptive Sensitivität: Konfigurierbares Schwellenwert-System zur Filterung von Marktrauschen
- Signal-Persistenz: Behält Trendrichtung bei, bis eine signifikante Momentum-Verschiebung auftritt
Parameter
- Periode (Extperiod): Rückblick-Zeitraum für Hoch-Tief-Berechnungen (Standard: 10)
- Signal-Sensitivität: Änderungsschwelle für neue Signale erforderlich (Standard: 0.05)
- Abgeschlossene Kerzen verwenden: Verhindert Repaint durch Verwendung nur beendeter Kerzen (Standard: true)
- Alert verwenden: Aktiviert Benachrichtigungssystem für Signalveränderungen (Standard: false)
- Histogramm-Breite: Visuelle Dicke der Histogramm-Balken (Standard: 2)
Trading-Anwendungen
- Momentum-Bewertung: Identifiziert Stärke und Richtung des Preis-Momentums
- Umkehr-Erkennung: Hilft bei der Erkennung potenzieller Trendveränderungen durch Momentum-Verschiebungen
- Trend-Bestätigung: Validiert Preisaktion mit Momentum-Analyse
- Zyklus-Analyse: Effektiv zur Identifizierung zyklischen Marktverhaltens
- Einstiegs-Timing: Bietet spezifische direktionale Ausrichtung von Kerze zu Kerze
Interpretation
- Grüne Balken: Bullische Momentum-Phase — Long-Positionen bevorzugen
- Rote Balken: Bärische Momentum-Phase — Short-Positionen bevorzugen
- Neutrale Balken (verblasste Farben): Schwaches Momentum — Trend-Unsicherheit
- Null-Linie: Referenzpunkt für Momentum-Richtungsänderungen
- Extremwerte: Ablesungen jenseits von ±2 können potenzielle Umkehrungen signalisieren (abhängig von Parametern)
Der Solarwind No Repaint funktioniert optimal in Märkten mit klarem zyklischem Verhalten und arbeitet effektiv als Momentum-Filter, wenn er mit Preisaktion-Analyse oder anderen technischen Indikatoren zur Handelsbestätigung kombiniert wird.