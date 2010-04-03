L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex.

Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix est le plus susceptible de trouver l'équilibre et où des écarts significatifs peuvent se produire.

Caractéristiques Clés :

Identifie les zones de cassure en utilisant la probabilité statistique

Combine l'élan des prix avec des modèles de distribution mathématique

Fournit des signaux visuels lorsque le prix casse au-dessus/en dessous des niveaux calculés

Utilise un affichage d'histogramme similaire au volume pour montrer la force de distribution

Système de codage couleur (bleu/rouge) pour indiquer la direction de cassure

Logique de Trading : Lorsque le prix dépasse les limites calculées statistiquement, l'indicateur signale qu'un mouvement guidé par l'élan va probablement continuer. Le composant de Distribution Gaussienne aide à filtrer les fausses cassures en s'assurant que le mouvement des prix représente un écart statistique authentique du comportement normal des prix.

L'indicateur vise à capturer les mouvements de prix significatifs précocement en identifiant quand le comportement du marché se déplace en dehors des paramètres statistiques normaux, d'où la référence "sniper" au timing de précision.



