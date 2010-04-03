Moon Sniper

L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex.

Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix est le plus susceptible de trouver l'équilibre et où des écarts significatifs peuvent se produire.

Caractéristiques Clés :

  • Identifie les zones de cassure en utilisant la probabilité statistique
  • Combine l'élan des prix avec des modèles de distribution mathématique
  • Fournit des signaux visuels lorsque le prix casse au-dessus/en dessous des niveaux calculés
  • Utilise un affichage d'histogramme similaire au volume pour montrer la force de distribution
  • Système de codage couleur (bleu/rouge) pour indiquer la direction de cassure

Logique de Trading : Lorsque le prix dépasse les limites calculées statistiquement, l'indicateur signale qu'un mouvement guidé par l'élan va probablement continuer. Le composant de Distribution Gaussienne aide à filtrer les fausses cassures en s'assurant que le mouvement des prix représente un écart statistique authentique du comportement normal des prix.

L'indicateur vise à capturer les mouvements de prix significatifs précocement en identifiant quand le comportement du marché se déplace en dehors des paramètres statistiques normaux, d'où la référence "sniper" au timing de précision.


Produits recommandés
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indicateurs
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicateurs
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicateurs
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
DYJ BoS
Daying Cao
Indicateurs
L'indicateur DYJ BoS identifie et marque automatiquement les éléments essentiels des changements de structure du marché, notamment : Rupture de structure (BoS) : détectée lorsque le prix effectue un mouvement significatif, franchissant un point de structure précédent. Il marque les lignes de tendance haussière et baissière possibles (UP & DN, c'est-à-dire de nouveaux sommets et de nouveaux creux continus), et une fois que le prix franchit ces lignes, il marque des flèches rouges (BEAR) et ver
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicateurs
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicateurs
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Swing points with push notification
Marouane Sammoudi
Indicateurs
Swing Points Pro v2 – Enhanced Highs and Lows Indicator with Push Notifications Overview : The Swing Points Pro v2 indicator is a powerful and reliable tool designed to help traders identify critical swing highs and lows on their charts. Whether you trade Forex, Stocks, or Crypto, this updated version provides advanced features to enhance your market analysis, with real-time push notifications for key market movements. Key Features : Accurate Swing Identification : Pinpoints major swing highs a
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicateurs
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicateurs
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicateurs
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Market Structure Flow Pro
Muhsin Mukhtar
Indicateurs
Smart Money Flow Indicator – Professional SMC Analysis Tool The Smart Money Flow Indicator is designed for traders who want to apply institutional-grade market analysis directly in MetaTrader. It automatically detects key Smart Money Concept (SMC) patterns and levels, helping you identify high-probability trading opportunities with clarity and precision. Features: Automatic Fair Value Gap detection Order Block identification (bullish and bearish) Break of Structure signals Multi-timeframe suppor
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicateurs
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicateurs
SIGNAUX STRATÉGIQUES ENGUIFANTS DU SSE Cet indicateur détecte les bougies de type enveloppe auxquelles un filtre est appliqué, ce filtre est composé de 3 stratégies ensemble, avec lesquelles il est possible d'identifier la plus grande efficacité possible dans les paramètres mesurables. Les signaux sont indiqués par des flèches vers le haut et vers le bas pour chacune des directions, et vous pouvez également activer ou désactiver les alertes, les e-mails et les messages push vers le mobile. I
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur   Basic Support and Resistance   est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique /   Version MT4 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicateurs
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
Market Shift Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indicateurs
Market Shift Levels This indicator detects trend shifts and visualizes key market structure turning points using Hull Moving Average logic. It highlights potential areas of support and resistance where price is likely to react, empowering traders to spot early trend transitions. Market Shift Levels   are horizontal zones that mark the moment of a directional change in market behavior. These shifts are based on crossovers between two smoothed Hull Moving Averages (HMA), allowing the indicator
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta . Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transacti
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Plus de l'auteur
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie. Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui s
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Cet indicateur avancé de lignes de tendance RSI détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance sur les pics de l'oscillateur RSI. Il analyse des motifs de pics configurables, filtrant par inclinaison de pente, hauteur minimale et paramètres de distance. L'algorithme traite plusieurs pics pour identifier des lignes de tendance valides, optimisant les performances CPU grâce à des comptes de pics ajustables. Comprend le filtrage des pentes négatives, les contraintes de niveaux RSI pour u
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Silver Stuff identifie les changements clairs de direction de tendance avec des signaux d'entrée précis. Affiche des lignes vertes pour les opportunités longues et des lignes rouges pour les configurations courtes. Le système d'alertes intégré vous notifie instantanément lors de l'apparition de nouveaux signaux de tendance. Options d'Alertes: Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true): se déclenchent immédiatement mais peuvent se redessiner Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = f
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders. Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computatio
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Oscillateur Elliott - Un outil d'analyse de momentum qui détecte les retournements de tendance à travers les motifs de convergence des moyennes mobiles. L'indicateur affiche des histogrammes bleus pour le momentum haussier et des histogrammes rouges pour les conditions baissières, tout en traçant automatiquement des lignes de tendance entre les pics et vallées significatifs. Système d'Alertes : Choisissez entre deux modes - Les Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true) se déclenchent im
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables. L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis q
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis