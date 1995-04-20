FNCD Indicator

Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller
Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Durch diesen Normalisierungsprozess werden rohe Preisbewegungen in standardisierte Einheiten umgewandelt, wodurch es einfacher wird, extreme Abweichungen unabhängig vom Preisniveau des Instruments zu erkennen. Die Fisher-Transformation wandelt diese normalisierten Werte dann in einen begrenzten Oszillator um, der um den Nullpunkt oszilliert, wobei extreme Werte auf potenzielle Umkehrzonen hinweisen. Auf die Fisher-transformierten Werte werden zwei exponentielle gleitende Durchschnitte angewandt - ein schneller EMA und ein langsamer EMA -, wodurch ein Zweiliniensystem entsteht, das dem MACD ähnelt, jedoch über verbesserte statistische Eigenschaften verfügt. Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA übersteigt, werden Aufwärtssignale erzeugt, während Abwärtssignale auftreten, wenn die schnelle Linie die langsame Linie unterschreitet. Die Kombination aus statistischer Normalisierung und Fisher-Transformation macht diesen Indikator besonders effektiv bei der Erkennung von überkauften und überverkauften Bedingungen, während Marktstörungen durch den EMA-Glättungsmechanismus herausgefiltert werden.
Empfohlene Produkte
ChopEx
Joshua Iyanuoluw Adedeji
Indikatoren
Der Chop Exploder Indikator ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen langen Lauf, einen engen Chop, einen kurzen Chop und eine Bandfarbe hat. Dieser Indikator verfügt über eine MT4-Benachrichtigung, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail-Benachrichtigung . Der Index des ersten Elements ist immer gleich Null. Das allererste Element eines Arrays oder Indikatorpuffers mit dem Index 0 befindet sich also standardmäßig an der äußersten linken Position, während das letzte Element an der ä
Elliots Triangle
Stephen Reynolds
Indikatoren
Das Elliot-Dreieck ist eines der 13 Muster der Elliot-Wellen-Theorie, die besagt, dass das Verhalten der Gesellschaft oder der Menschenmenge dazu neigt, sich in erkennbaren Mustern umzukehren, und die ein strukturelles Muster offenbaren, das sowohl in der Natur als auch in der Massenpsychologie der Handelsteilnehmer auftritt. Daraus hat er verschiedene identifizierbare Muster entwickelt, die in den Marktpreisen auftauchen. Eines dieser Muster habe ich Elliot's Triangle genannt. Dieses dreiecki
FREE
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Fantastic Price Entry Signal Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, fundierte Entscheidungen an den Finanzmärkten zu treffen. Dieser fortschrittliche Indikator nutzt hochmoderne Algorithmen und technische Analysen, um potenzielle Einstiegspunkte mit hoher Genauigkeit zu identifizieren. Merkmale : 1. Präzise Einstiegspunkte: Der Indikator erzeugt präzise Pfeilsignale auf dem Chart, die potenzielle Einstiegspunkte für verschiedene Handelsstrategien hervorheben. 2
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
MetaCOT 2 Netto Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Der Indikator der Nettopositionen der Markt
MetaCOT 2 Absolute Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Der Indikator der absoluten Positionen zeig
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experten
Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
ReboltDelta
David Theodore Caro-greene
Indikatoren
Die Rebalance Overlay Technology (Rebolt) ermöglicht es dem Händler, den Geldfluss von einem Chart zu einem anderen Chart zu visualisieren. Rebolt Delta (ReboltDelta) zeigt die wahrscheinliche Preisänderung an, die im Zielchart auf der Grundlage von Änderungen im Ausgangschart auftreten wird. ReboltDelta ist für die Verwendung in Zusammenarbeit mit Rebolt Probability konzipiert. Die Technologie der Überlagerung von Gleichgewichten (Rebolt) ermöglicht es dem Anwender, den Geldfluss von einem Bild
Cool volumes
Yerzhan Satov
Indikatoren
Die Zeigeleuchte "Cool volumes" basiert auf den Teakvolumina des Mt4. Der Indikator selbst verfolgt in einem bestimmten Zeitraum (Auswahl eines Zeitrahmens) die Anzahl der zu kaufenden oder zu verkaufenden Volumina. Und wenn es einen abnormalen Überschuss an Verkäufern oder Käufern gibt, gibt es ein Signal für den Verkauf oder Kauf aus. Im unteren Fenster werden farbige Histogramme gezeichnet, wobei die Farbe Grün die gegenwärtige Vorherrschaft der Käufer anzeigt, was eine potenzielle soforti
ZigZag Price Movement Patterns
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator sucht nach einem ähnlichen Kursmuster, indem er es mit dem letzten Kursmuster vergleicht. Die Größe des Musters (grob gesagt die Anzahl der Zickzack-Breaks) ist einstellbar (immer um 1 kleiner als eingegeben - ein Null-Break wird nicht gezählt). Alle gefundenen Übereinstimmungen werden mit einem Rechteck markiert. Es gibt auch eine Schnellnavigation zu den Mustern mit den Schaltflächen "Next patt" und "Prev patt". Zwei Indikatoren vom Typ ZigZag sind in den Indikator eingebettet :
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experten
Time Scalper ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit vielen Symbolen und dem Zeitrahmen M1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet keine hochriskanten Handelsstrategien wie Martingale. EA arbeitet mit Stoploss, Breakout, Pull back, Takeprofit, Next Trailing Stop mit Neural Network Technology und berechnet durch den letzten Preis jede Minute nicht jeden Tick. Dies hat dazu geführt, dass Sie sich keine Gedanken über Backtest-Ergebnisse machen müssen. Für Kunden Bitte schreiben Sie de
Forex Relative Performance
Rabia Moufid
Indikatoren
Forex Relative Performance Indikator Dieser Indikator berechnet die relative Stärke der wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar. Die Grundidee hinter diesem Indikator ist "starke Währungen kaufen und schwache Währungen verkaufen". Mit diesem Indikator können Sie schnell das beste Devisenpaar für Ihren Handelsstil (Intraday, Scalping, Swing oder Long Term) identifizieren. Für Demotests verwenden Sie bitte die MT5 Version, da MT4 keine Multicurrency Tests unterstützt. https://www.mql5.com/en
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indikatoren
es ist ein Indikator für den Handel auf dem Forex-Markt und binäre Optionen, es ist ein Trend-Tool, mit dem Sie es am häufigsten, wenn das erste Signal erscheint, öffnen Sie einen Handel in die angegebene Richtung Stop-Loss-Set über dem Pfeil, wenn das Signal niedriger ist oder unter dem Pfeil, wenn das Kaufsignal, wenn Signale in die gleiche Richtung, wo die Transaktion geöffnet ist, können Sie in zusätzliche Stop-Loss-Aufträge; wir auch den Handel ohne Take-Profit; Sie müssen die Transaktion z
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
SupplyDemandZoneLines
Ning Liu
Indikatoren
Wichtige Preisindikatoren für die Angebots- und Nachfragezone Hintergrund Das System sucht automatisch nach Angebots- und Nachfragebereichen in der K-Linie und zeichnet Schlüsselpreislinien in Echtzeit. Händler können auf Grundlage der Preishandelslinien handeln. Hauptmerkmale Das System sucht automatisch nach den Angebots- und Nachfragebereichen in der K-Linie. Das System zeichnet außerdem wichtige Preislinien in Echtzeit und Händler können auf Grundlage dieser Preishandelslinien handeln. Dahe
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indikatoren
Der BarsOldTimeFrame-Indikator wurde entwickelt, um die Balkenbildung in einem höheren Zeitrahmen zu analysieren und die Balken aus diesem Zeitrahmen auf den aktuellen Zeitrahmen zu projizieren. Der Indikator zeichnet die Balken eines höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart als Rechtecke mit gefüllten Candlestick-Körpern und transparenten Schatten. Der höhere Zeitrahmen und die Füllfarben für bullische und bearische Balkenkörper werden in den Einstellungen ausgewählt.
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Diese Indikatoren, die mit der Fundamentala
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trend Cloud Indicator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator ist dazu gedacht, sowohl den Beginn als auch das Ende eines Trends zu erfassen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristige Markttrends vorherzusagen. Der King of Forex Trend Cloud kann in Kombination mit dem King of Forex Trend Indicator ein umfassendes Bild der Marktanalyse und -prognose liefern. Ich habe Bilder sowohl für die The king
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indikatoren
Dies ist das komplette REX-Paket. Es besteht aus der Lite-, Pro- und ULTRA-Version. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. REX complete ist zu 100% nicht nachgezeichnet. Die Strategie basiert auf einer Mischung aus verschiedenen Strategien, Statistiken, einschließlich Pivotpunkten, Oszillatoren und Mustern. Da die Handelsidee aus einer Vielzahl von einigen klassischen Indikatoren wie Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI und Stochastic besteht, ist es k
Simple Elliot Continuation or Reversal
Mohamed yehia Osman
5 (1)
Indikatoren
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experten
Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der Ihnen hilft, den gesamten Zeitrahmen zu scannen und Sie dann über die letzte Kerzenposition informiert, an der das Engulfing Candlestick-Muster gebildet wurde. Der Indikator sendet auch eine Benachrichtigung an Ihr Handy, wenn eine neue Engulfing Candlestick-Kerze gebildet wird. Für das Visuelle; 1. Der grüne Aufwärtspfeil zeigt ein bullisches Engulfing Candlestick-Muster an 2. Roter Abwärtspfeil zeigt ein bärisches engulfing Candlestick-Muster an
FREE
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Experten
Anfangskapital von 500 für den Goldhandel. angenommen die Scalp-Strategie und martingale, müssen nur 1 Dollar zu verdienen, keine Notwendigkeit, Zeit und Parameter festgelegt, kann es sein Angenommen die Scalp-Strategie und Martingale, müssen nur 1 Dollar zu verdienen, keine Notwendigkeit, Zeit und Parameter festgelegt, kann es direkt verwendet werden, Backtested in 2024 und 2025 mit einer Rendite von mehr als 300% relativ stabil, geringes Risiko, Kapital Verdoppelung kann in Teilen betrieben we
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
AV Monitor
Anja Vivia Vogel
Indikatoren
"AV Monitor" ist ein Indikator für den MetaTrader 4, welcher die abgeschlossenen Positionen aus der Orders History übersichtlich darstellen kann. Er hilft dabei eine schnelle visuelle Analyse des eigenen Tradings oder verschiedener Expert Advisor untereinander zu erreichen. Vergleiche und analysiere deine Expert Advisor: Welcher ist der Beste? Ich verwende pro laufendem Expert-Advisor-Chart einen "AV Monitor" Indikator um dessen Performance aufgesplittet nach Long & Short zu verfolgen, sowie ei
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Expert Advisors basiert auf der proaktiven Vorhersage der wahrscheinlichsten Kursbewegung. Die Methode zur Bestimmung dieser Bewegung ist die Berechnung und das Verhältnis solcher Faktoren wie: kurzfristige OHLC-Candlestick-Muster, die Richtung des Mikrotrends, die Rate der Preisänderung. Es kann jeweils nur 1 Geschäft für ein Handelsinstrument eröffnet werden. Support:   h ttps:// www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Es werden keine gefährlichen Handelsmethoden verwendet.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und g
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension