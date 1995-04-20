FNCD Indicator

Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Durch diesen Normalisierungsprozess werden rohe Preisbewegungen in standardisierte Einheiten umgewandelt, wodurch es einfacher wird, extreme Abweichungen unabhängig vom Preisniveau des Instruments zu erkennen. Die Fisher-Transformation wandelt diese normalisierten Werte dann in einen begrenzten Oszillator um, der um den Nullpunkt oszilliert, wobei extreme Werte auf potenzielle Umkehrzonen hinweisen. Auf die Fisher-transformierten Werte werden zwei exponentielle gleitende Durchschnitte angewandt - ein schneller EMA und ein langsamer EMA -, wodurch ein Zweiliniensystem entsteht, das dem MACD ähnelt, jedoch über verbesserte statistische Eigenschaften verfügt. Wenn der schnelle EMA den langsamen EMA übersteigt, werden Aufwärtssignale erzeugt, während Abwärtssignale auftreten, wenn die schnelle Linie die langsame Linie unterschreitet. Die Kombination aus statistischer Normalisierung und Fisher-Transformation macht diesen Indikator besonders effektiv bei der Erkennung von überkauften und überverkauften Bedingungen, während Marktstörungen durch den EMA-Glättungsmechanismus herausgefiltert werden.