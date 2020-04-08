Moon Sniper

O indicador MOON SNIPER é uma ferramenta de detecção de rompimentos que combina análise de ação de preço com matemática de Distribuição Gaussiana para identificar pontos de entrada de alta probabilidade no trading forex.

Mecanismo Principal: O indicador calcula níveis de suporte e resistência usando distribuição estatística de preços ao invés de pontos de pivot tradicionais. Aplica princípios de Distribuição Gaussiana para determinar onde o preço tem maior probabilidade de encontrar equilíbrio e onde desvios significativos podem ocorrer.

Características Principais:

  • Identifica zonas de rompimento usando probabilidade estatística
  • Combina momentum de preço com modelos de distribuição matemática
  • Fornece sinais visuais quando o preço rompe acima/abaixo de níveis calculados
  • Usa exibição de histograma tipo volume para mostrar força de distribuição
  • Sistema codificado por cores (azul/vermelho) para indicar direção de rompimento

Lógica de Trading: Quando o preço se move além das fronteiras estatisticamente calculadas, o indicador sinaliza que um movimento impulsionado por momentum provavelmente continuará. O componente de Distribuição Gaussiana ajuda a filtrar rompimentos falsos garantindo que o movimento do preço represente um desvio estatístico genuíno do comportamento normal do preço.

O indicador visa capturar movimentos significativos de preço precocemente identificando quando o comportamento do mercado se desloca para fora de parâmetros estatísticos normais, daí a referência "sniper" ao timing de precisão.


