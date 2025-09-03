Moon Sniper
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex.
Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probabilità di trovare equilibrio e dove possono verificarsi deviazioni significative.
Caratteristiche Principali:
- Identifica zone di breakout utilizzando probabilità statistiche
- Combina il momentum del prezzo con modelli di distribuzione matematica
- Fornisce segnali visivi quando il prezzo rompe sopra/sotto livelli calcolati
- Utilizza visualizzazione istogramma simile al volume per mostrare forza di distribuzione
- Sistema codificato a colori (blu/rosso) per indicare direzione di breakout
Logica di Trading: Quando il prezzo si muove oltre i confini statisticamente calcolati, l'indicatore segnala che un movimento guidato dal momentum probabilmente continuerà. Il componente di Distribuzione Gaussiana aiuta a filtrare falsi breakout assicurando che il movimento del prezzo rappresenti una deviazione statistica genuina dal comportamento normale del prezzo.
L'indicatore mira a catturare movimenti significativi dei prezzi precocemente identificando quando il comportamento del mercato si sposta al di fuori di parametri statistici normali, da qui il riferimento "sniper" al timing di precisione.