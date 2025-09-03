Moon Sniper

L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex.

Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probabilità di trovare equilibrio e dove possono verificarsi deviazioni significative.

Caratteristiche Principali:

  • Identifica zone di breakout utilizzando probabilità statistiche
  • Combina il momentum del prezzo con modelli di distribuzione matematica
  • Fornisce segnali visivi quando il prezzo rompe sopra/sotto livelli calcolati
  • Utilizza visualizzazione istogramma simile al volume per mostrare forza di distribuzione
  • Sistema codificato a colori (blu/rosso) per indicare direzione di breakout

Logica di Trading: Quando il prezzo si muove oltre i confini statisticamente calcolati, l'indicatore segnala che un movimento guidato dal momentum probabilmente continuerà. Il componente di Distribuzione Gaussiana aiuta a filtrare falsi breakout assicurando che il movimento del prezzo rappresenti una deviazione statistica genuina dal comportamento normale del prezzo.

L'indicatore mira a catturare movimenti significativi dei prezzi precocemente identificando quando il comportamento del mercato si sposta al di fuori di parametri statistici normali, da qui il riferimento "sniper" al timing di precisione.


