Gamma Buyers Sellers pressure

Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte anzeigen. Während Seitwärtsphasen (ADX unter 23) können Trader Range-Strategien spielen, indem sie bei Unterstützungsniveaus kaufen und in Widerstandszonen verkaufen. Farbkodierte Signalpunkte bieten schnelle visuelle Bestätigung der Marktbedingungen für optimales Einstiegstiming.

Erfolgsmeldung: Analyse abgeschlossen! Multi-Zeitrahmen-Stimmungsdaten bereit für strategische Handelsentscheidungen.