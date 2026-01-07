RSI Better Version mt5

Der Better RSI ist eine verbesserte Version des traditionellen Relative Strength Index (RSI), der eine Gewichtung des Average Directional Index (ADX) einbezieht, um eine der grundlegenden Schwächen des klassischen RSI anzugehen: Falschsignale während starker Trendmärkte.

Das Problem mit dem traditionellen RSI

Der Standard-RSI-Oszillator, entwickelt von J. Welles Wilder Jr., misst das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu bewerten. Während starker Trendmärkte neigt der RSI jedoch dazu, über längere Zeiträume in extremen Zonen (über 70 oder unter 30) zu verbleiben und zahlreiche falsche Umkehrsignale zu erzeugen. Händler, die nach diesen Signalen handeln, stellen oft fest, dass sie gegen den Trend kämpfen und Verluste erleiden.

Die Lösung: ADX-basierte Trendfilterung

Der Better RSI löst dieses Problem, indem er ADX-Messungen einbezieht, um Trendstärke zu erkennen und die Empfindlichkeit des RSI automatisch anzupassen. Die Schlüsselerkenntnis ist folgende: Wenn der Markt stark im Trend liegt, möchten wir, dass der RSI weniger reaktiv auf kleine Rücksetzer und Konsolidierungen reagiert.

Funktionsweise

Zentrale Berechnungskomponenten

  1. Standard-RSI-Berechnung: Die Grundlage beginnt mit Wilders traditionellem RSI unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte von Gewinnen und Verlusten über den angegebenen Zeitraum.
  2. ADX- und ADXR-Vergleich: Der Indikator berechnet sowohl ADX (Average Directional Index) als auch ADXR (ADX Rating). ADXR ist einfach der Durchschnitt des aktuellen ADX und des ADX von vor n Perioden und bietet einen geglätteten Referenzpunkt für den Trendstärkevergleich.
  3. Adaptive Gewichtungslogik:
    • Wenn ADX < ADXR: Der Markt befindet sich in einer Abschwächungs- oder Konsolidierungsphase. Der Indikator gibt den Standard-RSI-Wert ohne Änderung aus.
    • Wenn ADX ≥ ADXR: Der Markt befindet sich in einer Trendverstärkungsphase. Der Indikator wendet adaptive Gewichtung an, um die Schwingungen des RSI zu dämpfen.

Funktionsweise der Gewichtung

Wenn ADX eine Trendverstärkung anzeigt, zentriert der Indikator den RSI um 50, wendet proportionale Dämpfung basierend auf der Trendstärke an und zentriert dann das Ergebnis neu. Stärkere ADX-Werte erzeugen mehr Dämpfung und verhindern, dass der RSI während starker Trends extreme Niveaus erreicht. Der Gewichtungsprozentsatz ermöglicht es Händlern, anzupassen, wie aggressiv der Indikator auf Trendstärke reagiert.

Erklärte Parameter

  • RSI-Periode: Standard-RSI-Rückblickperiode. Niedrigere Werte machen den RSI empfindlicher; höhere Werte machen ihn glatter. Die Standardeinstellung bietet ein ausgewogenes Ansprechverhalten für die meisten Zeitrahmen.
  • ADX-Periode: Rückblickperiode für die ADX-Berechnung. Sollte typischerweise mit der RSI-Periode übereinstimmen oder sie ergänzen, um sicherzustellen, dass beide Komponenten ähnliche Marktzeitrahmen analysieren.
  • Gewichtungsprozentsatz: Der Prozentsatz der Dämpfung, der während starker Trends angewendet wird. Höhere Werte erzeugen mehr Dämpfung und halten den RSI während starker Trends von Extremen fern. Niedrigere Werte ermöglichen ein traditionelleres RSI-Verhalten auch während Trends.
  • ADX-Minimum: Der Schwellenwert, unter dem ADX als schwach angesehen wird und keine Dämpfung angewendet wird. Werte darunter lösen Standard-RSI-Verhalten aus und machen den Indikator in Seitwärtsmärkten reaktionsfähig.
  • ADX-Maximum: Die Obergrenze für ADX in der Dämpfungsberechnung. Werte darüber werden begrenzt, um übermäßige Dämpfung während extrem starker Trends zu verhindern.
  • Überkauft-Level / Überverkauft-Level: Traditionelle überkaufte und überverkaufte Schwellenwerte, die Alarme auslösen. Diese definieren die Zonen, in denen Umkehr- oder Fortsetzungsmöglichkeiten auftreten können.

Praktische Anwendungen

Trendfolge

Während starker Aufwärtstrends bleibt der Better RSI erhöht, erreicht aber nicht die extremen überkauften Niveaus, die vorzeitige Ausstiegssignale auslösen würden. Dies ermöglicht es Händlern, länger in profitablen Positionen zu bleiben, ohne durch kleinere Korrekturen herausgeschüttelt zu werden.

Seitwärtsmärkte

Wenn ADX niedrig ist (unter ADXR), kehrt der Indikator zum Standard-RSI-Verhalten zurück und eignet sich hervorragend zur Identifizierung von Umkehrmöglichkeiten in seitwärts oder konsolidierenden Märkten.

Alarmsystem

Der Indikator bietet vier Arten von Alarmen:

  1. Eintritt in die überverkaufte Zone
  2. Austritt aus der überverkauften Zone
  3. Eintritt in die überkaufte Zone
  4. Austritt aus der überkauften Zone

Diese Alarme enthalten das Symbol, den Zeitrahmen, den RSI-Wert und den Zeitstempel und ermöglichen es Händlern, mehrere Instrumente über mehrere Zeitrahmen hinweg zu überwachen, ohne ständig Charts zu beobachten.

Vorteile gegenüber Standard-RSI

  1. Weniger Falschsignale: Durch die Erkennung der Trendstärke vermeidet der Indikator die falschen Trades, die traditionelle RSI-Benutzer plagen.
  2. Kontextbewusst: Dieselbe Ablesung hat unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, ob der Markt im Trend oder seitwärts läuft.
  3. Adaptives Verhalten: Passt die Empfindlichkeit automatisch an, ohne manuelle Eingriffe oder Parameteränderungen zu erfordern.
  4. Behält RSI-Vertrautheit bei: Händler, die mit der RSI-Interpretation vertraut sind, können die Better RSI-Ablesungen leicht verstehen.

Überlegungen zur Handelsstrategie

Überverkauft im Aufwärtstrend: Wenn der Better RSI während eines etablierten Aufwärtstrends (ADX stark) überverkaufte Niveaus erreicht, stellt dies oft eine hochwahrscheinliche Kaufgelegenheit dar und kein Umkehrsignal.

Überkauft im Abwärtstrend: Ebenso können überkaufte Ablesungen während starker Abwärtstrends (hoher ADX) auf optimale Short-Einstiegspunkte hinweisen und nicht auf bevorstehende Umkehrungen.

Divergenz: Der Indikator kann immer noch für Divergenzanalysen verwendet werden. Divergenzen sind jedoch zuverlässiger, wenn ADX abnimmt, was auf Trenderschöpfung hinweist.

Mehrfach-Zeitrahmen-Analyse: Der Better RSI zeichnet sich bei Verwendung über mehrere Zeitrahmen aus. Die Trendrichtung des höheren Zeitrahmens (wo ADX stark ist) kann das Einstiegstiming des niedrigeren Zeitrahmens (wo RSI präzise Signale liefert) leiten.

Fazit

Der Better RSI stellt eine Evolution im Oszillator-Design dar, indem er anerkennt, dass der Marktkontext wichtig ist. Anstatt alle Preisaktionen gleich zu behandeln, erkennt er an, dass Trend- und Seitwärtsmärkte unterschiedliche analytische Ansätze erfordern. Durch Anpassung seiner Berechnungen basierend auf der Trendstärke bietet der Better RSI Händlern ein intelligenteres, kontextbewusstes Werkzeug für das Timing von Ein- und Ausstiegen.

Das Ergebnis ist ein Indikator, der die intuitive Einfachheit des ursprünglichen RSI beibehält und gleichzeitig Falschsignale drastisch reduziert und die Gesamthandelsleistung sowohl in Trend- als auch in Seitwärtsmarktbedingungen verbessert.

Hinweis: Wie alle technischen Indikatoren sollte der Better RSI als Teil eines umfassenden Handelssystems verwendet werden, das angemessenes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Bestätigung aus mehreren Quellen umfasst. Kein Indikator ist unfehlbar, und Händler sollten bei Handelsentscheidungen immer fundamentale Faktoren, Marktbedingungen und ihre eigene Risikobereitschaft berücksichtigen.


