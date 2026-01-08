Better Winner Oscillator

Der Winner Oszillator ist ein volumengewichteter Momentum-Indikator, der die Marktstärke zwischen 0 und 100 misst. Dieses technische Tool kombiniert Preisbewegungen mit Volumendaten, um Händlern klarere Signale über potenzielle Trendänderungen und Marktbedingungen zu liefern.

Der Indikator verwendet zwei Hauptparameter - Periods und SmoothingPeriod. Der Periods-Parameter steuert das Rückblickfenster für Berechnungen, während SmoothingPeriod bestimmt, wie die Daten gemittelt werden. Zusammen erzeugen diese ein Histogramm, das zwischen bullischen (lindgrünen) und bärischen (roten) Bedingungen oszilliert.

Die integrierte Alarmfunktion benachrichtigt Händler, wenn der Oszillator aus dem überkauften Bereich (über 70) oder überverkauften Bereich (unter 30) zurückkreuzt. Der UseCurrentBar-Parameter ermöglicht es Händlern zu wählen, ob Alarme bei der aktuell bildenden Kerze oder nur bei abgeschlossenen Kerzen ausgelöst werden, was Flexibilität für verschiedene Handelsstile bietet.

Der Winner Oszillator zeichnet sich durch die Identifizierung von Divergenzen und extremen Marktbedingungen aus, was ihn sowohl für Reversal- als auch Momentum-Händler über alle Zeitrahmen und Märkte hinweg wertvoll macht.

