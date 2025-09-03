MOON SNIPER 지표는 가격 행동 분석과 가우시안 분포 수학을 결합하여 외환 거래에서 고확률 진입점을 식별하는 돌파 감지 도구입니다.

핵심 메커니즘: 이 지표는 전통적인 피벗 포인트가 아닌 통계적 가격 분포를 사용하여 지지 및 저항 수준을 계산합니다. 가격이 균형을 찾을 가능성이 가장 높은 곳과 중요한 편차가 발생할 수 있는 곳을 결정하기 위해 가우시안 분포 원리를 적용합니다.

주요 특징:

통계 확률을 사용하여 돌파 구역 식별

가격 모멘텀과 수학적 분포 모델 결합

가격이 계산된 수준 위/아래로 돌파할 때 시각적 신호 제공

분포 강도를 보여주기 위해 볼륨과 유사한 히스토그램 디스플레이 사용

돌파 방향을 나타내는 색상 코드 시스템 (파란색/빨간색)

트레이딩 로직: 가격이 통계적으로 계산된 경계를 넘어 움직일 때, 지표는 모멘텀 주도의 움직임이 계속될 가능성이 높다는 신호를 보냅니다. 가우시안 분포 구성요소는 가격 움직임이 정상적인 가격 행동으로부터의 진정한 통계적 편차를 나타내는지 확인함으로써 거짓 돌파를 필터링하는 데 도움을 줍니다.

이 지표는 시장 행동이 정상적인 통계 매개변수 밖으로 이동하는 때를 식별하여 중요한 가격 움직임을 조기에 포착하는 것을 목표로 하며, 이것이 정밀한 타이밍에 대한 "저격수" 참조입니다.



